Israelische Scharfschützen „erschießen Palästinenser zum Spaß“

Robert Inlakesh

25. NOVEMBER 2024

Augenzeugenberichte belegen, dass israelische Scharfschützen systematisch unbewaffnete Zivilisten, darunter auch Kinder, ins Visier nehmen und dabei Taktiken anwenden, die auf eine vorsätzliche genozidale Absicht und eine abschreckende Terrorkampagne hindeuten, die darauf abzielt, ein Volk zu vernichten, und nicht nur einen Krieg zu führen.

Israels Versuche, den Massenmord an Zivilisten in Gaza als „Kollateralschaden“ zu entschuldigen, scheitern angesichts der zunehmenden Beweise dafür, dass es gezielte Scharfschützenangriffe einsetzt. Die gezielte Tötung unbewaffneter Menschen – mit Quadrocopter-Drohnen und professionellen Scharfschützen – hat den Zugang zu lebenswichtiger medizinischer Versorgung, Nahrung und Wasser eingeschränkt und enthüllt eine erschreckende Realität hinter den Aktionen der Besatzungsarmee.

Die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant sind ein weiterer Beweis dafür, dass es sich hierbei nicht um einen konventionellen Krieg handelt. Es handelt sich um eine systematische gezielte Tötung von Zivilisten, die direkt auf eine genozidale Absicht hindeutet.

Im vergangenen Jahr wurde heftig darüber diskutiert, was ein „akzeptables“ Maß an Kollateralschäden in Gaza darstellt. Im Juli veröffentlichte das Modern War Institute der US-Militärakademie West Point sogar einen Beitrag, in dem für einen chirurgischeren Ansatz der Israelis plädiert wurde.

Ähnliche Diskussionen, die sich auch um die Frage drehen, was einen „unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt“ darstellt, gehen alle davon aus, dass Tel Aviv einen konventionellen Krieg führt. Wenn Israel jedoch nicht die Absicht hat, einen Krieg gegen die Hamas zu führen, sondern stattdessen vorsätzlich Völkermord und ethnische Säuberung zu begehen, sind diese Gespräche bedeutungslos. Und es gibt keinen klareren Beweis als die kaltblütige gezielte Tötung von Zivilisten durch Scharfschützen.

Tötung von Zivilisten vor laufender Kamera

Obwohl es Fälle gab, in denen Scharfschützenangriffe auf Zivilisten die Aufmerksamkeit der internationalen Medien auf sich zogen, wird dieses düstere Element der israelischen Militärstrategie weitgehend ignoriert, wahrscheinlich aufgrund der vernichtenden Auswirkungen.

Der erste große Fall, der in den westlichen Medien für Schlagzeilen sorgte, war der Mord an zwei christlichen Frauen in der Holy Family Church in Gaza-Stadt am 16. Dezember 2023. Der Vorfall wurde sogar vom Papst verurteilt, da die palästinensische Katholikin und ihre Tochter vorsätzlich getötet wurden, als sie auf dem Kirchengelände Zuflucht suchten.

Doch heutzutage sind solche Schießereien so alltäglich, dass sie sogar während Live-Interviews mit westlichen Nachrichtensendern stattfinden. So hielt beispielsweise der britische Sender ITV im Januar den Moment fest, als der 51-jährige Ramzi Abu Sahloul in die Brust geschossen wurde, nur wenige Augenblicke nachdem er live auf Sendung gesprochen hatte. Sahloul gehörte zu einer Gruppe von Zivilisten, die auf Befehl des israelischen Militärs mit weißen Fahnen nach Rafah im Süden des Gazastreifens flohen.

Eine weitere unschuldige Zivilistin, die auf der Flucht und mit einer weißen Flagge ermordet wurde, war Hala Khreis; sie wurde erschossen und tödlich verwundet, während sie die Hand ihres Enkels hielt, mit dem sie spazieren ging. Der Vorfall wurde ebenfalls von einer Kamera aufgenommen. Eine CNN-Untersuchung konnte nachweisen, dass in der Nähe stationierte israelische Soldaten dafür verantwortlich waren.

Einschüchterung durch Mord

Der palästinensische Korrespondent Motasem Dalloul, der im Norden des Gazastreifens ansässig ist, sagte gegenüber The Cradle aus, dass sein eigener Sohn Yahya am 29. Mai von einem israelischen Scharfschützen ermordet wurde. Danach überfuhren die Soldaten den Körper seines Kindes mit einem Panzer.

„Ich brachte meine Söhne zu unserem zerstörten Haus im Stadtteil Al-Sabra, um unter den Trümmern ein paar Kleidungsstücke zu holen. Als wir dort waren, sah ich, wie mein Sohn zu Boden fiel und aus seinem Kopf zu bluten begann. Ich ging näher zu ihm und stellte fest, dass sein Kopf explodiert war.“

Er erklärt, dass er die israelischen Soldaten zwar nicht sehen konnte, aber wusste, dass sie sich in der Nähe mit Scharfschützengewehren positioniert hatten, und dass er, als er sich dem Körper des kleinen Yahya näherte, von der Tatsache überrascht war, dass er sich nicht bewegte. Er fügt hinzu:

„Überall begannen israelische Panzer zu schießen und zu feuern. Ich wusste, dass mein Sohn tot war … also musste ich ihn auf dem Boden liegen lassen und mit meinen anderen Söhnen in Sicherheit fliehen. Ich konnte zehn Tage lang nicht an diesen Ort zurückkehren, wo ich später feststellte, dass ein israelischer Panzer seinen Körper überfahren und zerstückelt hatte. Wir konnten nur einige seiner Knochen und Fleischreste einsammeln, die von den israelischen Panzern zerschmettert worden waren, und wir legten sie in ein Stück Stoff, wie ein Hemd, und nahmen sie mit und begruben sie auf einem provisorischen Friedhof.“

Während Dalloul mit The Cradle spricht, hört man im Hintergrund Bomben explodieren, während er erzählt:

„Ich glaube, der Grund, warum die israelische Besatzung [das Wort wird vom Lärm der Explosionen übertönt] meinen Sohn getötet hat, war, um uns anderen Angst zu machen und uns zu warnen, nicht in dieses Gebiet zurückzukehren … denn dieses Gebiet wurde später zerstört und alle Gebäude wurden vernichtet, wodurch es zu einer militärischen Pufferzone wurde. Dies setzte die Bewohner von Gaza-Stadt, die keine Häuser haben, stark unter Druck und viele dieser Vertriebenen wurden ermordet.“

Psychologische Kriegsführung und Verweigerung medizinischer Versorgung

Die gezielte Bekämpfung von Zivilisten beschränkt sich nicht nur auf Scharfschützenfeuer. Am 20. September berichtete ein UN-Sonderausschuss der Generalversammlung, dass es auch eine „vorsätzliche Verweigerung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung durch israelische Scharfschützen“ für stillende und schwangere palästinensische Frauen gegeben habe.

Nachdem unzählige Zeugenaussagen über vorsätzliche Schüsse auf Zivilisten bekannt wurden, veröffentlichte das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) im Dezember 2023 eine Pressemitteilung, in der Rechenschaftspflicht und eine Untersuchung gefordert wurden. In der Pressemitteilung wurde auch die Hinrichtung von elf Männern vor den Augen ihrer Familien im Stadtteil Remal in Gaza-Stadt hervorgehoben.

Yassin, ein junger Mann aus dem Flüchtlingslager Jabalia, beschreibt The Cradle, wie er Mitte November 2023 von einer Quadrocopter-Drohne angeschossen wurde und nur durch Zufall überlebte. Yassin sagt, dass er zu Fuß auf der Salah al-Deen Road zwischen Jabalia und Khan Younis unterwegs war, nachdem er von der Besatzungsarmee den Evakuierungsbefehl erhalten hatte, nach Süden zu ziehen.

Während er floh, kam es plötzlich zu einem bewaffneten Zusammenstoß in seiner Sichtweite:

„Ich nahm meine Kleidung und mein Telefon und rannte von dort weg, um diesem Zusammenstoß zu entkommen. Vor mir lag ein Sandhügel, ich sprang hinunter und einige meiner Kleidungsstücke fielen herunter. Dann fand ich den Krankenwagen, den der Feind [Israel] angehalten hatte und der auf der Straße stehen geblieben war.“

Er hatte Angst und sagte, er habe Rufe auf Arabisch gehört, er solle aufhören zu rennen. Dann „hörte ich das Geräusch einer Kugel und fragte mit lauter Stimme: ‚Wer wurde angeschossen?‘ Nach 10 Metern wurde mir klar, dass diese Kugel in meiner Leber explodiert war und ich die Antwort auf meine eigene Frage war. Diese Kugel durchdrang meine rechte Lunge, dann das Zwerchfell und explodierte dann in der Leber.“

Yassin sagt, dass er nur überlebt hat, weil ein Verwandter zufällig einen Krankenwagen in der Nähe fuhr und schnell handelte, um sein Leben zu retten. Yassins Genesung war ein langer und zermürbender Weg, der sich über mehrere Monate erstreckte, und er leidet weiterhin unter seinen Verletzungen, obwohl er über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten evakuiert wurde.

Eine Politik der gezielten Angriffe

Der amerikanische Chirurg Mark Perlmutter, der nach Gaza gereist war, um verwundete Palästinenser während des Krieges zu behandeln, hat ebenfalls die gezielte Tötung von Kindern durch israelische Scharfschützen ins Rampenlicht gerückt. „Kein Kind wird versehentlich zweimal angeschossen,“ sagte er gegenüber France 24. Perlmutter brach in mehreren Interviews in Tränen aus, als er beschrieb, wie zahlreiche Kinder vor seinen Augen starben.

Perlmutters Berichte decken sich mit der jüngsten Aussage des britischen Arztes Nizam Mamode, der britischen Abgeordneten schilderte, wie Drohnen „Tag für Tag“ in Gaza gezielt auf Kinder schießen würden. Solche Berichte wurden während des Krieges von ausländischen Ärzten veröffentlicht, wobei neun weitere Ärzte vor Ort Anfang des Jahres gegenüber The Guardian über die gezielte Tötung von Kindern berichteten.

The Cradle erhielt auch die Aussage eines palästinensischen Mannes aus dem Norden von Gaza, dessen Bruder im Oktober während der erneuten Invasion Israels von einem israelischen Scharfschützen erschossen wurde. Als er versuchte, seinen Bruder in Sicherheit zu bringen, wurde er wiederholt von Scharfschützen ins Visier genommen und musste schließlich zusehen, wie sein Bruder langsam an seinen Verletzungen starb.

Er erklärt, dass sie aus ihren Häusern nach Gaza-Stadt flohen, aber er und sein Bruder beschlossen, zurückzukehren, als die Kämpfe weniger intensiv waren, und bemerkten, dass die Schießerei aus dem Nichts ausbrach, als sie sich in der Gegend von Jabalia befanden. Dann sah er, wie sein Bruder zusammenbrach und überall blutete, und bemerkte, dass die Kugel ihn mitten in den Körper getroffen hatte.

Verdrehte Taktiken

Die Berichte, die The Cradle vorliegen, sind nur einige wenige in einer langen Liste ähnlicher Schrecken, die täglich aus dem Gazastreifen gemeldet werden. Im April veröffentlichte der Euro-Med Human Rights Monitor einen Bericht, in dem darauf hingewiesen wurde, dass Israel einschüchternde Geräusche verwendet, um Zivilisten zu erschrecken und in Todeszonen zu locken. Im Nuseirat-Flüchtlingslager wurden Drohnen aufgezeichnet, die die Geräusche von weinenden Babys spielten, um Zivilisten aus ihren Häusern auf die Straße zu locken, damit auf sie geschossen werden konnte.

Während der Erstellung dieses Artikels wurden über ein Dutzend Augenzeugen von Schießereien – darunter Journalisten und Ärzte in Gaza – befragt. Alle bestätigten, dass israelische Scharfschützen absichtlich und ohne jegliche Rechtfertigung auf Zivilisten zielen, um Angst zu schüren und die Menschen daran zu hindern, sich frei zu bewegen.

Ein palästinensischer Arzt aus dem Norden Gazas, der anonym bleiben möchte, sagt gegenüber The Cradle: „Sie erschießen Zivilisten aus Spaß, und das ist eindeutig Absicht; das muss die Politik der Armee sein.“

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

