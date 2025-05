https://www.commondreams.org/news/house-antisemitism-hearing



Die Präsidentin des Haverford College, Wendy Raymond, der Präsident der DePaul University, Robert Manuel, der Professor am Georgetown Law Center, David Cole, und der Präsident der California Polytechnic State University, Jeffrey Armstrong, sagen am 7. Mai 2025 während einer Anhörung des Ausschusses für Bildung und Arbeit des Repräsentantenhauses im Kapitol in Washington, D.C., aus.

(Foto: Alex Wong/Getty Images)

Jüdische Stimmen für Palästina und freie Meinungsäußerung verurteilen „Känguru-Anhörung“ der Republikaner im Repräsentantenhaus zum Antisemitismus

„Was wir hier sehen, hat nichts mit der Sicherheit der Juden zu tun, sondern ausschließlich mit der Unterdrückung abweichender Meinungen“, sagte ein Student des Barnard College.

Brett Wilkins

7. Mai 2025

Jüdische Studenten und Akademiker, die sich für die Rechte der Palästinenser und die Meinungsfreiheit einsetzen, verurteilten am Mittwoch eine Anhörung im Kongress, in der die Republikaner im Repräsentantenhaus wiederholt die Ablehnung des Zionismus und die Verbrechen Israels gegen Palästina mit Antisemitismus gleichsetzten, während demokratische Abgeordnete vor der Instrumentalisierung der Bürgerrechte zur Unterdrückung abweichender Meinungen warnten.

Der Ausschuss für Bildung und Arbeit des Repräsentantenhauses hielt die Anhörung mit dem Titel „Beyond the Ivy League: Stopping the Spread of Antisemitism on American Campuses“ (Jenseits der Ivy League: Die Ausbreitung von Antisemitismus an amerikanischen Universitäten stoppen) ab, die an die letztjährige Podiumsdiskussion über realen und konstruierten Antisemitismus an der Columbia University anschloss.

Diesmal wurden die Präsidenten des Haverford College, der DePaul University und der California Polytechnic State University von Abgeordneten wie dem Ausschussvorsitzenden Tim Walberg (R-Mich.) in die Mangel genommen, der sagte, dass Israel mit Gaza „m wie Nagasaki und Hiroshima“ umgehen sollte, und der Manager des Moody Bible Institute war, das laut einem Memo einer Gruppe überwiegend jüdischer Haverford-Professoren „Studenten darin ausbildet, Juden zum Christentum zu bekehren“.

In dem Memo wird darauf hingewiesen, dass der Ausschussmitglied Mark Harris (R-N.C.) einmal sagte, dass Juden und Muslime niemals „Frieden in ihrer Seele“ finden würden, bis sie ihre Religionen aufgeben und Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser anerkennen. Ein weiteres Ausschussmitglied, die Abgeordnete Mary Miller (R-Ill.), sagte, dass der Nazi-Führer Adolf Hitler „Recht“ gehabt habe, dass politische Bewegungen die Unterstützung der Jugend gewinnen müssten, bevor sie sich später dafür entschuldigte.

Dennoch setzten diese und andere republikanische Abgeordnete im Ausschuss die drei Universitätspräsidenten unter Druck, gegen verfassungsgeschützte Meinungsäußerungen vorzugehen, und setzten dabei die Unterstützung für Palästina und Kritik an Israel mit Antisemitismus gleich.

„Haverford beschäftigt Fakultätsmitglieder, die sich offen antisemitisch äußern, ohne dass dies offenbar Konsequenzen hat“, sagte Walberg. “Ein Professor hat beispielsweise online erklärt, dass Zionismus Nazismus sei.“

Auf Walbergs Frage, ob der Ausdruck „Lang lebe die Intifada“ – eine Bekräftigung des legitimen Rechts der Palästinenser auf bewaffneten Widerstand gegen die israelische Unterdrückung – „auf dem Campus von Haverford als freie Meinungsäußerung geschützt ist“, antwortete Hochschulpräsidentin Wendy Raymond fälschlicherweise: „Das ist eine antisemitische Äußerung.“

Walberg bezeichnete den von der Hamas angeführten Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 fälschlicherweise als „unprovoziert“ und griff Studenten und Dozenten heraus, die Palästinenser lobten, die sich gegen Israel wehren – das wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof steht und dessen Premierminister und ehemaliger Verteidigungsminister auf der Flucht vor dem Internationalen Strafgerichtshof sind, wo sie wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darunter Ausrottung und Zwangsaushungerung in Gaza, gesucht werden.

Der Präsident der DePaul University, Robert Manuel, sagte, er bedauere „zutiefst“ die „Fehler“, die an der Chicagoer Hochschule begangen worden seien, wo im November letzten Jahres zwei jüdische Studenten brutal angegriffen worden waren, was von der Staatsanwaltschaft als Hassverbrechen angeklagt wurde, und lobte gleichzeitig das Verbot pro-palästinensischer Gruppen, darunter Students for Justice in Palestine, auf dem Campus.

David Cole, Professor am Georgetown University Law Center und ehemaliger nationaler Rechtsdirektor der ACLU, wies zwar darauf hin, dass die Verfassung „antisemitische Gewalt, echte Gewaltandrohungen oder bestimmte Äußerungen, die zu Recht als ‚Belästigung‘ bezeichnet werden können, nicht schützt“, erklärte jedoch vor dem Ausschuss, dass der Erste Verfassungszusatz „Äußerungen schützt, die viele von uns für falsch oder zutiefst beleidigend halten, darunter auch antiisraelische Äußerungen und sogar antisemitische Äußerungen“.

Cole warf dem Ausschuss vor, „pauschale Vorwürfe des Antisemitismus ohne jegliche faktische Grundlage“ zu erheben.

„Um ehrlich zu sein, und bei allem Respekt, erinnern die Anhörungen, die dieser Ausschuss im vergangenen Jahr zu diesem Thema abgehalten hat, nicht an ein faires Verfahren, sondern an die Anhörungen, die früher vom Ausschuss für unamerikanische Aktivitäten des Repräsentantenhauses abgehalten wurden“, behauptete Cole. „Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Anhörungen des HUAC sowohl ein großer Fehler als auch ein schwerwiegender Eingriff in die Rechte der Amerikaner gemäß dem Ersten Verfassungszusatz waren.“

Cole kritisierte auch US-Präsident Donald Trump für die Instrumentalisierung des Antisemitismus, um Hochschulen und Universitäten, die nicht gegen Palästina-Befürworter vorgehen, zu bedrohen und ihnen die Mittel zu streichen, und betonte, dass „die Regierung nicht mit Mittelkürzungen drohen darf, um die Empfänger zu zwingen, solche Standpunkte zu unterdrücken“.

Dutzende jüdische Studenten aus Haverford unterzeichneten einen offenen Brief an die Mitglieder des Bildungsausschusses des Repräsentantenhauses vor der Anhörung am Mittwoch, in dem sie erklärten: „Wir sind alle zutiefst besorgt darüber, wie Sie unseren Schmerz und unsere Qualen für Ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren.“

„Für uns ist klar, dass diese Anhörungen uns nicht schützen und den Antisemitismus nicht bekämpfen werden und dass dies auch nicht ihre Absicht ist“, heißt es in dem Brief. “Stattdessen instrumentalisiert diese Kongressanhörung den Antisemitismus, um die Meinungsfreiheit an Hochschulen einzuschränken, politische Dissidenten zum Schweigen zu bringen und Studierende anzugreifen, die sich solidarisch mit Palästina äußern. Dies ist ein eklatanter Angriff auf unsere schwarzen, braunen, transgender, queeren, nichtstaatsangehörigen und palästinensischen Kommilitonen.“

Einen Tag vor der Anhörung brachte die Gruppe Jewish Voice for Peace Action (JVPA), die das Gremium als „Känguru-Anhörung“ bezeichnete, neun Studenten der Columbia University und angegliederte Studenten zum Capitol Hill, um sich mit Kongressabgeordneten zu treffen und „über ihre Erfahrungen als jüdische Studenten zu sprechen, die sich unermüdlich für die Sicherheit und Freiheit des palästinensischen Volkes einsetzen“.

Shay Orentlicher, Student im dritten Jahr an der Columbia University, sagte: „Ich bin hier, um meine Abgeordneten aufzufordern, die Freilassung meines Freundes Mahmoud Khalil zu fordern und echten Druck auf die Trump-Regierung auszuüben“, und bezog sich dabei auf den dauerhaft in den USA lebenden von Abschiebung bedrohten Studenten, der an der New Yorker Universität Pro-Palästina-Proteste mitorganisiert hatte.

„Ich kann es nicht ertragen, dass die Trump-Regierung Mahmoud als Antisemiten diffamiert, obwohl das nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte“, fügte Orentlicher hinzu.

Tali Beckwith-Cohen, eine jüdische Studentin am Barnard College, das der Columbia University angegliedert ist, argumentierte: “Die Trump-Regierung nutzt falsche Vorwürfe des Antisemitismus, um unsere Freunde verschwinden zu lassen, studentische Demonstranten zu bestrafen und die Hochschulbildung zu zerstören. Was wir hier erleben, hat nichts mit der Sicherheit der Juden zu tun, sondern ausschließlich mit der Unterdrückung abweichender Meinungen.“

„Tausende Juden an Universitäten im ganzen Land haben sich solidarisch mit den Menschen in Gaza geäußert, und wir werden nicht schweigen“, versprach Beckwith-Cohen.

Die politische Direktorin der JVPA, Beth Miller, behauptete, dass ‚die extreme Rechte sich nicht um die Sicherheit der Juden schert‘.

„Trump und seine Verbündeten im Kongress bieten Neonazis und christlichen Nationalisten eine Plattform, während sie vorgeben, sich um Antisemitismus zu kümmern, um unseren Gemeinschaften und unseren grundlegendsten Freiheiten zu schaden“, fügte Miller hinzu. “Damit soll die palästinensische Bürgerrechtsbewegung zum Schweigen gebracht, Chaos gesät und autoritäre Instrumente geschärft werden, die dann zum Abbau der bürgerlichen Freiheiten und der Demokratie selbst eingesetzt werden sollen.“

Der Abgeordnete Bobby Scott (D-Va.), ranghöchstes Mitglied des Bildungsausschusses des Repräsentantenhauses, widersprach den Behauptungen der Republikaner während der Anhörung am Mittwoch und merkte an, dass „meine Kollegen auf der anderen Seite des Plenums keine Anhörungen zu anderen Formen von Diskriminierung und Hass abgehalten haben, wie Rassismus, Verstöße gegen Titel IX zum Schutz der Geschlechter, Islamophobie, Homophobie oder die Herausforderungen bei der Erfüllung der Bedürfnisse von Schülern mit Behinderungen“.

Der Abgeordnete Greg Casar (D-Texas) wies darauf hin, dass Trump die Teilnehmer der tödlichen „United the Right“-Kundgebung weißer Supremacisten 2017 in Charlottesville, Virginia, als „sehr gute Menschen“ gelobt habe und dass Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. „eine antisemitische Verschwörungstheorie verbreitet habe, wonach Covid entwickelt worden sei, um weiße und schwarze Menschen zu treffen, aber jüdische Menschen zu verschonen“.

Casar forderte die Republikaner im Ausschuss auf, diese und andere antisemitische Vorfälle durch Handzeichen zu verurteilen. Niemand tat dies.

„Kein einziger Republikaner war heute bereit, diesen Antisemitismus zu verurteilen“, beklagte Casar. ‚Leider interessiert sich die Partei der ‘sehr guten Menschen auf beiden Seiten‚ oder der ‘ jüdischen Weltraumlaser‚ nicht im Geringsten dafür, Antisemitismus zu stoppen. Wenn meine republikanischen Kollegen die Ausbreitung des Antisemitismus stoppen wollen, sollten sie vielleicht aufhören, Antisemiten zu entschuldigen und zu fördern.“

Die Abgeordnete Ilhan Omar (D-Minn.) argumentierte, dass „es völlig klar ist, dass die zynischen Beiträge der Mehrheitspartei in diesem Ausschuss nun von der [Trump]-Regierung ausgeweitet und als Waffe eingesetzt werden, um abweichende Meinungen zu unterdrücken“.

„Politischer Protest, Antikriegsprotest, pro-palästinensischer Protest – all das ist durch das First Amendment geschützt, unabhängig vom Staatsbürgerschaftsstatus„, sagte Omar, nachdem sie eine Reihe von Palästina-Verteidigern aufgezählt hatte, darunter Green-Card-Inhaber, die von der Trump-Regierung zur Abschiebung vorgesehen sind.

„Die Einwanderungsbehörden einzusetzen, um Nichtstaatsbürger wegen ihres Aktivismus zu verfolgen, zu entführen und festzunehmen, ist eine klare Verletzung ihrer Rechte und ein Kennzeichen einer autoritären Regierung“, fügte sie hinzu.

Mit dem Hinweis, dass „im Laufe der Geschichte Hochschulen immer Orte waren, an denen Weltanschauungen, Politik und Kulturen aufeinandertrafen“, erklärte die Abgeordnete Summer Lee (D-Pa.), dass „einige der transformativsten Bewegungen für Gerechtigkeit in diesem Land von Studenten an Hochschulen ausgelöst wurden“.

Übersetzt mit Deepl.com

