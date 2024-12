Israel, nicht die „Befreier“ von Damaskus, werden über das Schicksal Syriens entscheiden

Syriens Zukunft unter der Al-Qaida-Splittergruppe HTS wird nur zwei Varianten haben. Entweder sich unterwerfen und kollaborieren wie das Westjordanland oder wie Gaza zugrunde gehen



Nach dem überstürzten Abgang des Diktators Baschar al-Assad aus Syrien und der Übernahme eines Großteils des Landes durch die in Al-Qaida umbenannten lokalen Kräfte gab es eine Flut von Artikeln mit der Frage „Wie geht es weiter mit Syrien?“.

Westliche Regierungen und Medien haben den Erfolg von Hayat Tahrir al-Sham (HTS) schnell gefeiert, obwohl die Gruppe in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und weiten Teilen Europas als terroristische Organisation eingestuft wird.



Im Jahr 2013 setzten die USA sogar ein Kopfgeld von 10 Millionen Pfund auf ihren Anführer Abu Muhammad al-Julani aus, wegen seiner Beteiligung an Al-Qaida und dem Islamischen Staat (IS) und wegen einer Reihe brutaler Angriffe auf Zivilisten.



Früher hätte er vielleicht damit rechnen müssen, in einem orangefarbenen Overall in der berüchtigten, von den Amerikanern in Guantanamo Bay betriebenen, nicht dem Völkerrecht unterliegenden Haft- und Foltereinrichtung zu landen. Jetzt positioniert er sich als Thronfolger Syriens, scheinbar mit Washingtons Segen.

Überraschenderweise beeilt sich der Westen, HTS und al-Julani zu rehabilitieren, bevor sie in ihren neuen Rollen als Verantwortliche für Syrien auf die Probe gestellt werden können. Sowohl die USA als auch Großbritannien bemühen sich, den Status von HTS als verbotene Organisation aufzuheben.

Um die außergewöhnliche Geschwindigkeit dieser Absolution in die richtige Perspektive zu rücken, sollte man sich daran erinnern, dass Nelson Mandela, der international dafür gefeiert wurde, zur Befreiung Südafrikas von der Apartheidherrschaft beigetragen zu haben, erst 2008 – 18 Jahre nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis – von Washingtons Terroristenliste gestrichen wurde.



In ähnlicher Weise helfen westliche Medien al-Julani dabei, sich als angehender Staatsmann neu zu positionieren, indem sie seine früheren Gräueltaten ausradieren, indem sie von seinem Kriegsnamen zu seinem Geburtsnamen Ahmed al-Sharaa übergehen.

Druck aufbauen



Geschichten über Gefangene, die aus Assads Kerkern befreit wurden, und über Familien, die auf die Straße strömen, um zu feiern, haben dazu beigetragen, eine optimistische Nachrichtenagenda voranzutreiben und eine wahrscheinlich düstere Zukunft für das neu „befreite“ Syrien zu verschleiern – während die USA, Großbritannien, Israel, die Türkei und die Golfstaaten um einen Anteil am Kuchen kämpfen.

Syriens Status als dauerhaft gescheiterter Staat scheint besiegelt zu sein.



Die Bombenangriffe Israels, bei denen Hunderte von wichtigen Infrastruktureinrichtungen in ganz Syrien zerstört wurden, sind genau auf dieses Ziel ausgerichtet.

Innerhalb weniger Tage gab das israelische Militär an, 80 Prozent der militärischen Einrichtungen Syriens zerstört zu haben. Seitdem sind weitere zerstört worden.

Am Montag führte Israel 16 Angriffe auf Tartus durch, einen strategisch wichtigen Hafen, in dem Russland eine Flotte stationiert hat. Die Explosionen waren so stark, dass sie auf der Richterskala mit 3,5 registriert wurden.



Während der Herrschaft von Assad rechtfertigte Israel seine Angriffe auf Syrien – die mit den russischen Streitkräften, die Damaskus unterstützten, koordiniert wurden – hauptsächlich damit, dass sie notwendig seien, um den Waffenfluss über Land vom Iran zu seinem libanesischen Verbündeten, der Hisbollah, zu verhindern.

Dies ist jedoch derzeit nicht das Ziel. Die sunnitischen Kämpfer der HTS haben geschworen, den Iran und die Hisbollah – die schiitische „Widerstandsachse“ gegen Israel – von syrischem Territorium fernzuhalten.



Israel hat es sich stattdessen zur Aufgabe gemacht, Syriens bereits angeschlagenes Militär – seine Flugzeuge, Marineschiffe, Radaranlagen, Flugabwehrbatterien und Raketenvorräte – anzugreifen, um das Land jeglicher Offensiv- oder Defensivfähigkeit zu berauben. Jede Hoffnung, dass Syrien auch nur den Anschein von Souveränität bewahren kann, schwindet vor unseren Augen dahin.



Diese jüngsten Angriffe kommen zu den jahrelangen Bemühungen des Westens hinzu, die Integrität und Wirtschaft Syriens zu untergraben. Das US-Militär kontrolliert die Öl- und Weizenproduktionsgebiete Syriens und plündert diese wichtigen Ressourcen mit Hilfe einer kurdischen Minderheit. Ganz allgemein hat der Westen Strafsanktionen gegen die syrische Wirtschaft verhängt.

Genau dieser Druck hat die Regierung Assad ausgehöhlt und zu ihrem Zusammenbruch geführt. Jetzt erhöht Israel den Druck weiter, um sicherzustellen, dass jeder Neuankömmling vor einer noch schwierigeren Aufgabe steht.

Die Landkarten des Syriens nach Assad sind, wie in der zweiten Hälfte seiner belagerten Präsidentschaft, ein Flickenteppich aus verschiedenen Farben: Die Türkei und ihre lokalen Verbündeten erobern Gebiete im Norden, die Kurden halten sich im Osten fest, US-Truppen im Süden und das israelische Militär dringt von Westen her vor.



Dies ist der richtige Kontext, um die Frage zu beantworten, was als Nächstes kommt.

Zwei mögliche Schicksale

Syrien ist jetzt das Spielball eines Komplexes von vage miteinander verbundenen staatlichen Interessen. Keiner von ihnen hat die Interessen Syriens als starker, geeinter Staat ganz oben auf seiner Liste.

Unter solchen Umständen wird es Israels Priorität sein, konfessionelle Spaltungen zu fördern und die Entstehung einer zentralen Autorität zu verhindern, die Assad ersetzen könnte.



Dies ist seit Jahrzehnten der Plan Israels und hat das Denken der dominierenden außenpolitischen Elite in Washington seit dem Aufstieg der sogenannten Neokonservativen unter Präsident George W. Bush in den frühen 2000er Jahren geprägt. Das Ziel bestand darin, jeden Staat im Nahen Osten, der sich der israelischen und US-amerikanischen Hegemonie nicht unterwirft, zu balkanisieren.



Israel ist nur daran gelegen, dass Syrien von internen Fehden und Machtspielen zerrissen wird. Ab 2013 führte Israel ein verdecktes Programm zur Bewaffnung und Finanzierung von mindestens 12 verschiedenen Rebellengruppen durch, wie aus einem 2018 erschienenen Artikel in der Zeitschrift Foreign Policy hervorgeht.

In dieser Hinsicht wird das Schicksal Syriens nach dem Vorbild der Palästinenser gestaltet.



Es mag eine Wahl geben, aber es wird sie nur in zwei Varianten geben. Syrien kann das Westjordanland werden oder es kann Gaza werden.

Bisher deutet alles darauf hin, dass Israel auf die Gaza-Option abzielt. Washington und Europa scheinen die Westjordanland-Route zu bevorzugen, weshalb sie sich auf die Rehabilitierung von HTS konzentriert haben.



Im Gaza-Szenario bombardiert Israel Syrien weiterhin und beraubt die umbenannte Al-Qaida-Fraktion oder jede andere Gruppe der Fähigkeit, die Angelegenheiten des Landes zu regeln. Es herrschen Instabilität und Chaos.

Da Assads Erbe der säkularen Herrschaft zerstört ist, dominieren erbitterte sektiererische Rivalitäten, die Syrien in getrennte Regionen zementieren. Verfeindete Kriegsherren, Milizen und kriminelle Familien kämpfen um die lokale Vorherrschaft.



Ihre Aufmerksamkeit richtet sich nach innen, auf die Stärkung ihrer Herrschaft gegen Rivalen, nicht nach außen auf Israel.

„Zurück in die Steinzeit“

Für Israel und die Neokonservativen wäre dieses Ergebnis für Syrien nichts Neues. Es stützt sich auf Lehren, die Israel sowohl im Gazastreifen als auch im Libanon gezogen zu haben glaubt.



Israelische Generäle sprachen davon, Gaza „in die Steinzeit“ zurückzuversetzen, lange bevor sie in der Lage waren, dieses Ziel mit dem gegenwärtigen Völkermord dort zu verwirklichen. Dieselben Generäle testeten ihre Ideen zunächst in kleinerem Maßstab im Libanon, wo sie die Infrastruktur des Landes im Rahmen der sogenannten „Dahiya“-Doktrin zerstörten.



Israel war der Ansicht, dass solche wahllosen Zerstörungsorgien einen doppelten Nutzen hatten. Die überwältigende Zerstörung zwang die lokale Bevölkerung, sich auf das nackte Überleben zu konzentrieren, anstatt Widerstand zu organisieren. Und langfristig würde die Zielbevölkerung verstehen, dass angesichts der Schwere der Bestrafung jeder künftige Widerstand gegen Israel um jeden Preis vermieden werden sollte.



Bereits 2007, vier Jahre vor Ausbruch des Aufstands in Syrien, legte Caroline Glick, eine führende Vertreterin der neokonservativen Agenda und Kolumnistin der Jerusalem Post, das bevorstehende Schicksal Syriens dar.

Sie erklärte, dass jede zentrale Autorität in Damaskus zerstört werden müsse. Die Begründung: „Zentralisierte Regierungen in der gesamten arabischen Welt sind die Hauptauslöser des arabischen Hasses auf Israel.“



Sie fügte hinzu: „Wie gut würde Syrien mit der IDF [israelisches Militär] zurechtkommen, wenn es gleichzeitig versuchen würde, einen Volksaufstand niederzuschlagen?“

Oder, noch besser, Syrien könnte zu einem weiteren gescheiterten Staat wie Libyen werden, nachdem Muammar Gaddafi 2011 mit Hilfe der NATO gestürzt und getötet wurde. Libyen wird seither von Kriegsherren regiert.



Bemerkenswert ist, dass sowohl Syrien als auch Libyen – zusammen mit dem Irak, Somalia, Sudan, Libanon und Iran – auf einer Hitliste standen, die unmittelbar nach dem 11. September in Washington von US-Beamten, die Israel nahestehen, erstellt wurde.

Alle außer dem Iran sind heute gescheiterte oder scheiternde Staaten.

Sicherheitsunternehmen

Das andere mögliche Ergebnis ist, dass Syrien zu einer größeren Version des Westjordanlands wird.



In diesem Szenario könnten HTS und al-Julani die USA und Europa davon überzeugen, dass sie so willenlos sind und bereitwillig alles tun, was man ihnen sagt, dass Israel von ihnen nichts zu befürchten hat.

Ihre Herrschaft würde sich an der von Mahmud Abbas orientieren, dem Anführer der viel geschmähten Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland. Seine Befugnisse sind kaum größer als die eines Gemeindevorstands, der Schulen beaufsichtigt und den Müll einsammelt.



Seine Sicherheitskräfte sind leicht bewaffnet – im Grunde eine Polizeitruppe –, die zur internen Repression eingesetzt wird und nicht in der Lage ist, die illegale Besetzung durch Israel in Frage zu stellen. Abbas hat seinen Dienst an Israel als „heilig“ bezeichnet, indem er die Palästinenser daran hinderte, sich gegen ihre jahrzehntelange Unterdrückung zu wehren.

Die aktive Kollaboration der Palästinensischen Autonomiebehörde wurde am Wochenende erneut deutlich, als ihre Sicherheitskräfte einen von Israel gesuchten Widerstandskämpfer in Dschenin töteten.



Al-Julani könnte in ähnlicher Weise als Sicherheitsunternehmer aufgebaut werden. Syrien hat heute keine Armee, Marine oder Luftwaffe mehr, was zum großen Teil Israel zu verdanken ist. Es gibt nur leicht bewaffnete Gruppierungen wie HTS, andere Rebellenmilizen wie die fälschlicherweise als „Syrische Nationalarmee“ bezeichnete Truppe und kurdische Gruppen.

Unter der Führung der CIA und der Türkei könnte HTS gestärkt werden, aber nur so weit, dass es abweichende Meinungen in Syrien unterdrücken kann.



HTS hätte Macht, aber nur mit Lizenz. Sein Überleben würde davon abhängen, dass es gegenüber Israel Stillschweigen bewahrt, sowohl durch Einschüchterung anderer syrischer Gruppen, einschließlich der palästinensischen Flüchtlingsbevölkerung, die mit einem Kampf gegen Israel drohen, als auch durch das Fernhalten anderer regionaler Akteure, die sich Israel widersetzen, wie der Iran und die Hisbollah.



Und wie bei Abbas wäre auch al-Julanis Herrschaft in Syrien territorial begrenzt.

Der palästinensische Anführer muss sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass große Teile des Westjordanlands unter israelischer Herrschaft als jüdische Siedlungen abgetrennt wurden und dass er keinen Zugang zu wichtigen Ressourcen wie Grundwasserleitern, landwirtschaftlichen Flächen und Steinbrüchen hat.



Für HTS verboten wären wahrscheinlich die von der Türkei und den USA kontrollierten kurdischen Gebiete, in denen sich ein Großteil des Öls des Landes befindet, sowie ein Gebiet im Südwesten Syriens, in das Israel in den letzten zwei Wochen einmarschiert ist.

Es wird allgemein angenommen, dass Israel diese syrischen Gebiete annektieren wird, um seine illegale Besetzung des Golan zu erweitern, den es Syrien 1967 abgenommen hat.



„Liebe“ zu Israel

Al-Julani ist sich der Optionen, die sich ihm bieten, nur allzu bewusst. Es ist vielleicht nicht überraschend, dass er weitaus mehr daran interessiert zu sein scheint, ein syrischer Abbas zu werden als ein syrischer Yahya Sinwar, der Hamas-Führer, der im Oktober von Israel getötet wurde.

Video-Link

Angesichts seines sauberen militärischen Auftakts könnte sich al-Julani vorstellen, dass er sich irgendwann zum syrischen Äquivalent des von den USA unterstützten ukrainischen Führers Wolodymyr Selenskyj aufschwingen kann.



Zelenskiys Rolle bestand jedoch darin, im Auftrag der NATO einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen. Israel würde es niemals dulden, dass der Anführer eines Landes an seiner Grenze über eine solche militärische Schlagkraft verfügt.

Al-Julanis Kommandeure haben keine Zeit verloren, um zu erklären, dass sie kein Problem mit Israel haben und keine Feindseligkeiten provozieren wollen.



In den ersten Tagen der Herrschaft der HTS bedankten sich ihre Anführer bei Israel dafür, dass es ihnen geholfen hatte, Syrien einzunehmen, indem es den Iran und die Hisbollah im Libanon neutralisiert hatte. Es gab sogar Liebeserklärungen an Israel.

Diese Gefühle wurden nicht durch die israelische Armee getrübt, die unter Verletzung des Waffenstillstandsabkommens von 1974 in die große entmilitarisierte Zone in Syrien neben dem Golan einmarschierte.



Auch die unerbittlichen Bombardierungen der syrischen Infrastruktur durch Israel haben ihnen nicht geschadet – eine Verletzung der Souveränität, die das Nürnberger Tribunal am Ende des Zweiten Weltkriegs als das schwerste internationale Verbrechen geächtet hat.

Diese Woche deutete al-Julani sanftmütig an, dass Israel seine Interessen in Syrien durch Luftangriffe und Invasion gesichert habe und das Land nun in Frieden verlassen könne.



„Wir wollen keinen Konflikt, weder mit Israel noch mit irgendjemand anderem, und wir werden nicht zulassen, dass Syrien als Startrampe für Angriffe [gegen Israel] genutzt wird“, sagte er der London Times.

Ein Reporter von Channel 4, der letzte Woche versuchte, einen HTS-Sprecher dazu zu bringen, über die Angriffe Israels auf Syrien zu sprechen, war von der Antwort überrascht.



Obeida Arnaout klang, als würde er einem sorgfältig einstudierten Skript folgen, und versicherte den Vertretern Washingtons und Israels, dass HTS keine größeren Ambitionen habe, als die Mülltonnen regelmäßig zu leeren.

Auf die Frage, wie HTS die Angriffe Israels auf seine Souveränität beurteile, antwortete Arnaout nur: „Unsere Priorität ist es, die Sicherheit und die Dienstleistungen wiederherzustellen, das zivile Leben und die Institutionen wiederzubeleben und uns um die neu befreiten Städte zu kümmern. Es gibt viele dringende Bereiche des täglichen Lebens, die wiederhergestellt werden müssen: Bäckereien, Strom, Wasser, Kommunikation, daher ist es unsere Priorität, diese Dienstleistungen für die Menschen bereitzustellen.“

Es scheint, dass HTS nicht einmal bereit ist, den israelischen Kriegsverbrechen auf syrischem Boden rhetorischen Widerstand entgegenzusetzen.

Größere Ambitionen

All dies versetzt Israel in eine starke Position, um seine Gewinne zu festigen und seine regionalen Ambitionen zu erweitern.



Israel hat Pläne angekündigt, die Zahl der jüdischen Siedler, die illegal auf besetztem syrischem Gebiet auf den Golanhöhen leben, zu verdoppeln.

Unterdessen haben syrische Gemeinden, die seit dem Sturz Assads unter israelischer Militärherrschaft stehen, an ihre nominelle Regierung in Damaskus und andere arabische Staaten appelliert, um Israel zum Rückzug zu bewegen. Aus gutem Grund fürchten sie eine dauerhafte Besatzung.



Wie vorauszusehen war, haben dieselben westlichen Eliten, die so empört über die Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine durch Russland sind, dass sie Kiew drei Jahre lang in einem Stellvertreterkrieg gegen Moskau bewaffnet haben – und dabei eine mögliche nukleare Konfrontation riskieren – nicht einen Mucks der Besorgnis über die immer tieferen Verletzungen der territorialen Integrität Syriens durch Israel geäußert.

Wieder einmal gilt für Israel eine Regel, für jeden anderen, den Washington als Feind betrachtet, eine andere.



Da die syrische Luftabwehr ausgeschaltet ist, hat Israel nun freie Bahn zum Iran – entweder allein oder mit Unterstützung der USA –, um das letzte Ziel auf der Sieben-Länder-Hitliste der Neokonservativen von 2001 anzugreifen.

Die israelischen Medien berichteten begeistert über die Vorbereitungen für einen Angriff, während das Übergangsteam des neuen US-Präsidenten Donald Trump angeblich ernsthaft darüber nachdenkt, sich einer solchen Operation anzuschließen.



Und zu allem Überfluss scheint es, als könnte Israel endlich kurz davor stehen, „normale“ Beziehungen mit dem anderen großen Klientelstaat Washingtons in der Region, Saudi-Arabien, zu vereinbaren – ein Vorhaben, das nach dem israelischen Völkermord in Gaza auf Eis gelegt werden musste.



Die erneute Annäherung zwischen Israel und Riad ist vor allem deshalb möglich, weil die Berichterstattung über Syrien den Völkermord im Gazastreifen weiter von der westlichen Nachrichtenagenda verdrängt hat, obwohl die Palästinenser dort – die von Israel 14 Monate lang ausgehungert und bombardiert wurden – wahrscheinlich in größerer Zahl als je zuvor sterben werden.



Die Berichterstattung über die „Befreiung“ Syriens dominiert derzeit die westliche Berichterstattung. Doch bisher scheint die Übernahme von Damaskus durch HTS nur Israel befreit zu haben, sodass es nun freier ist, seine Nachbarn zu schikanieren und zu terrorisieren, bis sie sich unterwerfen.