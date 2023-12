Israel-Palestine live: Jabalia bombing leaves bodies ripped apart as air strikes rain down Rights group says Israel has been conducting field executions of Palestinian detainees in Gaza

Israel-Palästina live: Bombardierung von Jabalia hinterlässt zerfetzte Körper bei Luftangriffen

Laut einer Menschenrechtsgruppe hat Israel im Gazastreifen Exekutionen von palästinensischen Gefangenen durchgeführt

Wichtigste Punkte

Israel wird beschuldigt, Palästinenser auszuhungern“, da die Angriffe auf Krankenhäuser zunehmen

Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über Gaza gegen den Widerstand der USA verschoben

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte, ein UN-Team habe im Nasser-Krankenhaus „äußerst besorgniserregende Zustände“ festgestellt

Live-Updates

Hamas-Beamter: Kein Gefangenenaustausch bei anhaltendem Bombardement

vor 27 Sekunden

Ein hochrangiger Hamas-Beamter sagte am Dienstag laut Reuters, dass die Hamas jegliche Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch ablehnt, solange der Krieg im Gazastreifen andauert.

Der Beamte fügte hinzu, dass die Gruppe jedoch weiterhin für jede Initiative zur Beendigung des Krieges offen sei.

Der israelische Präsident ist zu einer humanitären Pause bereit, um die Freilassung von Geiseln zu ermöglichen

vor 22 Minuten

Der israelische Präsident Isaac Herzog sagte am Dienstag, dass Israel „bereit ist, eine weitere humanitäre Pause einzulegen, um die Freilassung der Geiseln zu ermöglichen“, so Haaretz.

Die Kommentare wurden vor Botschaftern aus aller Welt abgegeben.

„Die Verantwortung liegt vollständig bei Sinwar und der Hamas-Führung“, fügte er hinzu.

Houthis sagen, dass Gespräche zur Eindämmung der Spannungen am Roten Meer laufen

vor 29 Minuten

Ein Houthi-Beamter sagte gegenüber Al Jazeera, dass „intensive Gespräche“ im Gange seien, um die anhaltenden Spannungen im Roten Meer am Dienstag einzudämmen.

Ein Houthi-Sprecher hatte zuvor erklärt, die Gruppe führe unter Vermittlung des Omans Gespräche mit ungenannten „internationalen Parteien“ über ihre Operationen im Roten Meer und im Arabischen Meer.

Die Gespräche fanden statt, nachdem die Houthis eine Reihe von Schiffen im Roten Meer beschlagnahmt und mehrere Reedereien gezwungen hatten, ihren Betrieb einzustellen.

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird über eine Resolution zum Gazastreifen abstimmen

vor 51 Minuten

Der britische Außenminister Andrew Mitchell hat vor dem Unterhaus erklärt, er gehe davon aus, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen heute um 15.00 Uhr britischer Zeit über eine Resolution zum Gazastreifen abstimmen werde, und er erwarte, dass Großbritannien die Resolution unterstützen werde.

Die Abstimmung im Sicherheitsrat wurde am Montag verschoben, um eine Einigung über den Wortlaut zu erzielen, der für die USA, die sich gegen die Forderung nach einem Waffenstillstand ausgesprochen haben, akzeptabel ist.

Auf eine dringende Frage von Layla Moran, einer britisch-palästinensischen Abgeordneten, die über Mitglieder ihrer Familie berichtete, die in einer von den israelischen Streitkräften belagerten Kirche im Norden des Gazastreifens eingeschlossen sind, sagte Mitchell, dass „erfahrene britische Diplomaten in New York mit Gesprächen innerhalb der Vereinten Nationen beschäftigt sind, um sicherzustellen, dass die Resolution angenommen wird“.

Auf die Frage von Jeremy Corbyn, dem ehemaligen Labour-Chef, der jetzt als unabhängiger Abgeordneter sitzt, ob die UN-Abstimmung zu einem Waffenstillstand führen und eine Eskalation des Krieges im Roten Meer und im Mittelmeer verhindern würde, sagte Mitchell: „So bewegt man etwas: „Das ist der Weg, um die Situation auf die politische Schiene zu bringen, die er und ich so bald wie möglich sehen wollen.“

US-Verteidigungsminister sagt, Katar sei ein „unverzichtbarer Partner“ gewesen

vor 1 Stunde

Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat Katar am Dienstag während einer Regionalreise als „unverzichtbaren Partner“ bezeichnet.

„In Zeiten der Krise antwortet Katar auf unseren Ruf. Gemeinsam mit Ägypten hat Katar dazu beigetragen, die Freilassung vieler von der Hamas festgehaltener Geiseln zu erreichen“, sagte er auf einer Pressekonferenz in Doha, Katar.

Die Äußerungen kamen nach seinem Besuch in Tel Aviv, wo er sich mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu traf.

Krankenhaus nach israelischer Razzia nicht mehr funktionsfähig

vor 1 Stunde

Der bewaffnete Angriff Israels auf das al-Ahli al-Arab-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens hat nach Angaben des Krankenhausdirektors und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Betrieb der letzten verbliebenen Einrichtungen zum Erliegen gebracht.

Patienten und Säuglinge wurden aus dem Krankenhaus evakuiert.

Nach Angaben der örtlichen Behörden haben die israelischen Streitkräfte in der vergangenen Woche einen Bulldozer eingesetzt, um das Gelände des Kamal-Adwan-Krankenhauses zu räumen und die dort untergebrachten Vertriebenen zu vertreiben.

Nach dem Angriff auf das Kamal-Adwan-Krankenhaus erklärte ein Vertreter der WHO im Gazastreifen, dass zwei Neugeborene „zu ihren Familien und mit einer Beschreibung, wie sie versorgt werden können“, nach Hause gebracht wurden, während andere Patienten, darunter auch Säuglinge, in die Krankenhäuser Al Ahli und Al Shifa evakuiert wurden.

„Berichten zufolge wurden viele Mitarbeiter des Gesundheitswesens festgenommen“, sagte er. „Wir können es uns nicht leisten, irgendwelche Krankenhäuser zu verlieren“, fügte er hinzu.

Netanjahu und Indiens Modi besprechen Bedrohung der Schifffahrt durch die Houthi

vor 1 Stunde

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat am Dienstag mit dem indischen Premierminister Narendra Modi über die jüngsten Angriffe der jemenitischen Houthi-Gruppen auf Schiffe gesprochen.

„Die beiden Staatsoberhäupter sprachen über die Bedeutung des Schutzes der freien Schifffahrt in der Straße von Bab el-Mandeb, die von den Houthis auf Geheiß des Irans bedroht wird, und über das globale Interesse an der Verhinderung von Schäden für den internationalen Handel, einschließlich der Volkswirtschaften Israels und Indiens“, heißt es in einer Erklärung von Netanyahus Büro.

Die beiden sprachen auch darüber, indische Arbeitskräfte nach Israel zu holen.

Netanyahu dankte Modi für „Indiens Unterstützung für Israels gerechten Krieg zur Vernichtung der Hamas“, heißt es in der Erklärung.

UN-Organisationen „wütend“ über Angriffe auf Krankenhäuser in Gaza

vor 1 Stunde

Vertreter der Vereinten Nationen haben am Dienstag ihre Wut über die anhaltenden israelischen Angriffe auf Krankenhäuser im Gazastreifen zum Ausdruck gebracht.

„Ich bin wütend, dass Kinder, die sich in Krankenhäusern von Amputationen erholen, dann in diesen Krankenhäusern getötet werden“, sagte James Elder, Sprecher des UN-Kinderhilfswerks.

Er fügte hinzu, dass das Nasser-Krankenhaus, das größte noch in Betrieb befindliche Krankenhaus in der Enklave, in den letzten 48 Stunden zweimal beschossen worden sei.

Margaret Harris, Sprecherin der Weltgesundheitsorganisation, bezeichnete die Situation in den Krankenhäusern des Gazastreifens als „unfassbar“ und „skrupellos“.

Fast 20.000 Tote in Gaza: Palästinensisches Gesundheitsministerium

vor 2 Stunden

Nach den neuesten Zahlen des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit dem 7. Oktober mindestens 19.667 Menschen von Israel getötet.

Die Zahl der Verwundeten stieg nach Angaben des Ministeriums auf 52.586.

Mehrheit der US-Wähler missbilligt Bidens Gaza-Politik: Umfrage

vor 2 Stunden

Mehr als die Hälfte der Befragten (57 Prozent) missbilligen den Umgang von US-Präsident Biden mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Dies geht aus einer neuen Umfrage der New York Times und des Siena College hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Nur 38 Prozent trauen Biden zu, die Krise besser zu bewältigen als Ex-Präsident Trump.

Junge Wähler zwischen 18 und 29 Jahren stehen der Politik des Präsidenten in der Region am kritischsten gegenüber, wobei fast drei Viertel der Befragten seinen Umgang mit dem Konflikt in Gaza kritisieren.

Es gibt keine Kirchen in Gaza“, sagt ein israelischer Politiker

vor 3 Stunden

Als die stellvertretende Bürgermeisterin von Jerusalem, Fleur Hassan-Nahoum, gefragt wurde, warum Israel Kirchen in Gaza angreift, sagte sie dem britischen Radiosender LBC: „Es gibt keine Kirchen in Gaza“, und fügte hinzu: „Es gibt keine Christen in Gaza.“

Am Wochenende wurden zwei christliche Frauen – eine ältere Mutter und ihre Tochter – auf dem Gelände einer katholischen Kirche in Gaza-Stadt von einem israelischen Soldaten erschossen, berichtete das Lateinische Patriarchat von Jerusalem.

Christen und Kirchen sind im Gazastreifen präsent, seit der Glaube vor mehr als 2.000 Jahren Wurzeln geschlagen hat. Hier erfahren Sie, was Sie über die Geschichte der Christen in Gaza wissen müssen.

Hunderte von israelischen Flughafenmitarbeitern wurden wegen des Gaza-Krieges entlassen: Bericht

vor 4 Stunden

Die israelische Flughafenbehörde hat 600 Mitarbeiter in unbezahlten Urlaub geschickt, da die Zahl der Flüge wegen des Gaza-Krieges stark zurückgegangen ist, wie Al-Jazeera berichtet.

Rund 1.000 Flughafenmitarbeiter wurden in die Armee-Reserve einberufen, während die Arbeitszeit von 2.000 weiteren Mitarbeitern aufgrund des Rückgangs der Geschäftszahlen um 25 Prozent reduziert wurde, heißt es.

Dutzende Tote in Jabalia nach israelischem Angriff

vor 5 Stunden

Mindestens 10 Palästinenser wurden Berichten zufolge bei einem israelischen Bombenangriff auf das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens getötet und zahlreiche weitere verwundet, wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte.

In Rafah, im Süden des Gazastreifens, wurden bei israelischen Angriffen im Morgengrauen mindestens 29 Palästinenser getötet.

Palästinensische Gefangene, die von Israel festgehalten werden, sind gestorben: Berichte

vor 6 Stunden

Hunderte von Palästinensern wurden in den letzten Wochen im Gazastreifen von israelischen Streitkräften zusammengetrieben und werden in Be’er Sheva festgehalten, berichtet die israelische Tageszeitung Haaretz.

Haaretz berichtet auch, dass mehrere palästinensische Gefangene in der Einrichtung gestorben sind, wobei die Umstände ihres Todes unbekannt sind.

Die palästinensischen Häftlinge werden fast den ganzen Tag über mit verbundenen Augen und gefesselten Händen in einem eingezäunten Gelände festgehalten, und in ihren Gefängniskomplexen brennt die ganze Nacht über Licht.

Nach Angaben von Haaretz werden die Palästinenser verhört, und diejenigen, die nach israelischer Auffassung nicht an Widerstandsaktivitäten beteiligt waren, werden nach Gaza zurückgeschickt, während andere in israelische Gefängnisse verlegt werden.

Israel hat keine Beweise dafür vorgelegt, dass die festgenommenen Zivilisten Mitglieder der Hamas sind.

Zahl der Todesopfer in Rafah steigt auf 29

vor 6 Stunden

Die Zahl der Todesopfer der israelischen Angriffe auf drei Wohnhäuser in Rafah ist nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden auf 29 gestiegen, darunter ein Baby.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …