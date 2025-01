Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Israel sagt Reise des Ministers zu Holocaust-Veranstaltung im EU-Parlament wegen Sicherheitsbedrohung ab

Liza Rozovsky

Jonathan Lis

27. Januar 2025

Quellen berichteten Haaretz, dass der Nationale Sicherheitsrat die Reise abgesagt habe. Eine Organisation, die weltweit Beschwerden gegen IDF-Soldaten einreicht, behauptete, Chikli fürchte eine Strafverfolgung, während ihr Anführer ihm kürzlich mit einer Klage wegen einer angedeuteten Drohung des Ministers drohte

Amichai Chikli in der israelischen Knesset, letztes Jahr. Bildnachweis: Noam Moskowitz / Knesset

Der israelische Diaspora-Minister Amichai Chikli wird einen bevorstehenden Besuch im Europäischen Parlament in Brüssel absagen müssen, wie das Büro des Premierministers unter Berufung auf „konkrete Drohungen“ und Anordnungen von Sicherheitsbeamten mitteilte.

Laut Quellen, die mit Haaretz sprachen, wurde die Anweisung vom Nationalen Sicherheitsrat erteilt.

Der Minister für Diaspora-Angelegenheiten bedauerte die Anordnung, die ihn daran hinderte, an Veranstaltungen zum Internationalen Holocaust-Gedenktag teilzunehmen. „Es ist bedauerlich, dass Brüssel, die Hauptstadt Europas, für Juden und Israelis unsicher geworden ist“, sagte er. Quellen berichteten Haaretz, dass die Anweisung vom Nationalen Sicherheitsrat Israels kam.

Chikli war als Hauptredner zu einer kleinen Konferenz eingeladen worden, die von zwei Mitgliedern des Europäischen Parlaments der Mitte-Rechts-Partei Europäische Volkspartei (EVP) ausgerichtet wurde. Zu den weiteren geplanten Rednern gehörten Rabbi Menachem Margolin, Vorsitzender der Europäischen Jüdischen Vereinigung (EJA), und Itamar Marcus, Gründer von Palestinian Media Watch.

Letzte Woche forderten Dutzende Angehörige israelischer Geiseln und führende Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Europa die Parlamentarier auf, Chiklis Teilnahme abzusagen, und verwiesen dabei auf seine Ablehnung eines Geiselbefreiungsabkommens und seine Unterstützung für rechtsextreme europäische Politiker.

„Minister Chiklis bisherige Leistungen, insbesondere seine jüngsten Handlungen innerhalb der Regierung, machen ihn zu einem unangemessenen Vertreter für eine so wichtige Veranstaltung, die dem Gedenken an die Gräueltaten des Holocaust und der Förderung der Werte der Menschenwürde und Gerechtigkeit gewidmet ist“, heißt es in dem Brief, der an die beiden Parlamentarier gerichtet war, die die Konferenz organisieren und beide der Mitte-Rechts-Partei Europäische Volkspartei angehören. In dem Brief wird auch darauf hingewiesen, dass Chikli gegen das Geiselbefreiungsabkommen gestimmt hat, das derzeit umgesetzt wird. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

