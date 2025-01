https://www.voltairenet.org/article221689.html

Sollte man die Verherrlichung des Nationalsozialismus verurteilen oder nicht?

von Thierry Meyssan

21. Januar 2025

Russland hat in der Ukraine militärisch interveniert, um das Land zu entnazifizieren. Nach Ansicht des Westens gibt es in der Ukraine jedoch keine Nazis. Russland möchte in das Land einmarschieren und es annektieren. Dieses gegenseitige Missverständnis führte dazu, dass die russische Sonderoperation in einen offenen Krieg ausartete.

Mehrere identische Vorfälle, die sich seit 2005 in den baltischen Staaten und seit 2016 im Europäischen Parlament ereignet haben, belegen jedoch, dass es sich nicht um ein Missverständnis, sondern um eine bewusste Strategie der NATO handelt.

Diese hat gerade 53 Staaten mobilisiert, um sich der Annahme einer traditionellen Resolution gegen die Verherrlichung des Nationalsozialismus durch die Vereinten Nationen zu widersetzen.

Réseau Voltaire | Paris (Frankreich) | 21. Januar 2025.

Denkmal zu Ehren von Stepan Bandera in Ternopil (Ukraine). Laut Tribune juive, soll es in der Ukraine etwa 100 Denkmäler zu Ehren von Nazi-Kollaborateuren geben. Russland fordert ihre sofortige Zerstörung, während die NATO behauptet, sie seien bedeutungslos.

Bei der Befreiung (d. h. am Ende des Zweiten Weltkriegs) waren sich die Menschen im Westen des Leids bewusst, das durch die Ideologien verursacht wurde, nach denen die Menschheit in verschiedene, hierarchisch gegliederte Rassen unterteilt war. Jeder verstand, dass die Behauptung, diese „Rassen“ könnten sich nicht mischen und keine fruchtbaren Nachkommen zeugen, durch die Tatsachen widerlegt wurde und sich nur durch intensive Propaganda durchsetzen konnte.

Seit der Gründung der Vereinten Nationen und während des gesamten Kalten Krieges sorgten die Sowjetunion und Frankreich dafür, dass die Generalversammlung jedes Jahr eine Resolution verabschiedete, die Nazipropaganda und die Verherrlichung dieser Ideologie verbot. Dieses Ritual geriet mit der Auflösung der UdSSR in Vergessenheit. Überraschenderweise war es ab 2020 nicht mehr möglich, den Konsens in dieser Frage neu zu formieren. So lehnten 53 Staaten die letzte Resolution in diesem Sinne am 17. Dezember 2024 ab und 10 enthielten sich der Stimme.

Während während des Weltkriegs die Alliierten – sowohl Amerikaner (Kanadier, US-Amerikaner) als auch Europäer (Briten, Franzosen, Griechen, Polen, Jugoslawen, Skandinavier, Sowjets usw.) – angesichts eines gemeinsamen Gegners vereint waren, wurde diese Einheit noch vor Ende des Konflikts durch den angelsächsischen (d. h. sowohl von einigen US-Amerikanern als auch von einigen Briten) Willen, den Konflikt gegen die Sowjetunion fortzusetzen, zerbrochen. So handelten Alan Dulles, damals Leiter des US-Geheimdienstes in der Schweiz, und sein Stellvertreter Lyman Lemnitzer 1945 mit SS-General Karl Wolff die Kapitulation der Nazi-Streitkräfte in Italien aus, damit sie an der Seite der USA gegen die Sowjets kämpfen konnten (Operation Sunrise). Dieser Separatfrieden wurde nicht umgesetzt, weil Josef Stalin sofort dagegen war und Franklin D. Roosevelt das bereits geschlossene Abkommen nicht ratifizierte.

Roosevelt war jedoch schwer krank und starb kurz darauf, während Dulles zum Chef des US-Nachkriegsgeheimdienstes CIA und General Lemnitzer noch später zum Vorsitzenden des Komitees der US-Generalstabschefs ernannt wurde. Dies führte dazu, dass die CIA und in geringerem Maße auch das Verteidigungsministerium zu Verstecken für ehemalige Nazis wurden. Während des gesamten Kalten Krieges wurden sie von den Angelsachsen in vielen Staaten der „freien Welt“ (sic), von Chile bis zum Iran, in verantwortungsvollen Positionen platziert. Sie gingen sogar so weit, eine Internationale des Verbrechens, die Antikommunistische Weltliga, zu gründen, um ihre Anstrengungen gegen alle linken Bewegungen in der Dritten Welt zu koordinieren [1].

Erst 1977, nach den Enthüllungen des parlamentarischen Ausschusses von Senator Frank Church über die Verbrechen der CIA, konnten Präsident Jimmy Carter und Admiral Stansfield Turner die CIA in Ordnung bringen und die Diktaturen in Chile, im Iran und überall sonst stürzen.

Um den sowjetischen Rivalen zu bekämpfen, stützten sich Präsident Ronald Reagan und Premierministerin Margaret Thatcher jedoch auf eine neue Ideologie, den Islamismus, und zögerten nicht, diese zuerst in Afghanistan und dann überall im Nahen Osten zu verbreiten. Dies war für sie die einzige Möglichkeit, die Muslimbruderschaft und die arabischen Völker zu mobilisieren.

Als sich die Sowjetunion 1991 auflöste, erwachten die rassistischen Bewegungen, die früher mit den Nazis verbündet waren, wieder zum Leben. Präsident Bill Clinton und Premierminister Tony Blair zögerten nicht, sich auf sie zu stützen. So kamen die „integralen Nationalisten“ [2], Anhänger von Dmytro Dontsov und Stepan Bandera, in der Ukraine an die Macht.

Alles begann im Januar 2005, als das Land Mitglied der Europäischen Union wurde und die Regierung mit finanzieller Unterstützung der US-Botschaft ein Buch mit dem Titel „ Geschichte Lettlands: 20. Darin versicherte er unter anderem, dass das Lager Salaspils, in dem die Nazis medizinische Experimente an Kindern durchführten und 90.000 Menschen ermordet wurden, lediglich ein „korrigierendes Arbeitslager“ gewesen sei und dass die Waffen-SS Helden im Kampf gegen die sowjetischen Besatzer gewesen seien. Einige Monate später organisierte er eine Parade der Waffen-SS im Herzen von Riga, wie in den vier Jahren zuvor, als er kein EU-Mitglied war [3].

Normalerweise hätte die gesamte Europäische Union protestieren müssen. Doch dazu kam es nicht. Nur Israel und Russland brachten ihre Empörung zum Ausdruck.

2016 brachte die Polin Anna Fotyga, die damals Mitglied des Europäischen Parlaments war und später Leiterin der polnischen Präsidialverwaltung und später eine der Säulen der NATO wurde, in Straßburg eine Resolution ein, in der es um strategische Kommunikation ging [4]. Es ging darum, die EU in den Informationskrieg gegen Russland und, zumindest dem Anschein nach, gegen Islamisten zu führen, indem ein um das Zentrum für strategische Kommunikation der NATO organisiertes System eingerichtet wurde [5].

Vor diesem Hintergrund verabschiedete das Europäische Parlament am 19. September 2019 eine Entschließung „zur Bedeutung der europäischen Erinnerung für die Zukunft Europas“ [6]. In diesem Text wird behauptet, dass die UdSSR durch die Unterzeichnung des Molotow-Ribbentrop-Pakts die verhängnisvollen Ziele des Nazi-Reichs geteilt und den Zweiten Weltkrieg ausgelöst habe. Das ist natürlich völlig falsch [7].

Heute können die Neonazis, die „integralen Nationalisten“ [8], die Macht in der Ukraine ausüben, ohne dass der Westen auch nur den geringsten Einwand erhebt. Wir bemerken nicht, dass ihre Verfassung die einzige der Welt ist, die in Artikel 16 festlegt, dass „die Erhaltung des genetischen Erbes des ukrainischen Volkes in der Verantwortung des Staates liegt“ [9]. Wir bemerken nicht, dass Volodymyr Zelensky seine Amtszeit seit acht Monaten beendet hat und sich ohne Wahlen unrechtmäßig an der Macht hält. Wir interpretieren das Verbot von politischen Oppositionsparteien und der orthodoxen Kirche [10] als Bestimmungen, die die russische Infiltration unterdrücken. Wir ignorieren die Säuberung der Bibliotheken [11]. Wir beginnen gerade erst, die Abwanderung der ukrainischen Bevölkerung und die Massendesertionen in ihren Armeen wahrzunehmen.

All das darf uns nicht überraschen, wenn dieselben westlichen Behörden uns mit einem schönen Lächeln erklären, dass die Dschihadisten von Al-Qaida und Daesh, die gerade von den Angelsachsen in Damaskus an die Macht gebracht wurden, nur „aufgeklärte Islamisten“ sind [12].

Thierry Meyssan

[9] Dieser Artikel wird oft fälschlicherweise so interpretiert, dass er sich mit den Folgen der Katastrophe von Tschernobyl befasst. Dennoch spricht er nicht vom genetischen Erbe der Menschheit, sondern allein von dem des „ukrainischen Volkes“. Wir haben vergessen, dass Adolf Hitler Vegetarier und Umweltschützer war.

