https://www.middleeastmonitor.com/20250127-poland-activists-demand-arrest-of-israel-minister/



Polen: Aktivisten fordern Verhaftung des israelischen Ministers

27. Januar 2025

Der israelische Bildungsminister Yoav Kisch [Facebook]

Aktivisten und Menschenrechtsgruppen in Polen haben bei den Behörden in Warschau einen Antrag auf Verhaftung des israelischen Bildungsministers Yoav Kisch während seines Besuchs im Land gestellt.

Gestern berichtete der israelische öffentlich-rechtliche Rundfunk (KAN), dass bei der Staatsanwaltschaft Warschau eine Beschwerde eingereicht wurde, in der die Inhaftierung des Ministers gefordert wird.

Laut KAN kam Kisch am Wochenende in Polen an, um an Veranstaltungen zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz teilzunehmen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu entschied sich, nicht an der Gedenkfeier teilzunehmen.

Die Kläger behaupten, dass Kisch, der zuvor als Kampfpilot in der israelischen Besatzungsarmee diente, für „Kriegsverbrechen“ der israelischen Regierung verantwortlich sei.

Der Sender wies außerdem darauf hin, dass dieselben Personen ähnliche Beschwerden gegen Netanjahu und den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant eingereicht haben, wobei sie sich auf Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) berufen. Dies geschah, nachdem die polnische Regierung angekündigt hatte, dass sie hochrangige israelische Beamte, die vom IStGH gesucht werden und an der Gedenkveranstaltung in Auschwitz teilnehmen, nicht festnehmen werde.

Als Reaktion auf die Anschuldigungen sagte Kisch: „Ich bin in Polen, um den Staat Israel bei der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz zu vertreten. Hier werde ich den führenden Politikern der Welt unser Engagement für das Gedenken und die Lehren aus der Geschichte betonen.“

„Die Versuche der Palästinenser, Lügen zu verbreiten und die Realität zu verzerren, werden mich nicht davon abhalten, die Wahrheit zu sagen: Der Staat Israel wird seine Bürger weiterhin gegen mörderischen Terror verteidigen und unerschütterlich für sein Recht auf Sicherheit kämpfen“, fügte er hinzu.

Die Hauptzeremonie soll heute im Lager Auschwitz stattfinden.

LESEN: Ehemaliger IStGH-Chef kritisiert Polens Entscheidung, Netanjahu vor Verhaftung zu schützen

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …