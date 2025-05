https://www.middleeasteye.net/news/israel-sending-soldiers-commit-war-crimes-gaza-says-former-army-chief



Israel „schickt Soldaten, um Kriegsverbrechen in Gaza zu begehen“, sagt ehemaliger Armeechef

Moshe Yaalon, der auch als Verteidigungsminister unter Benjamin Netanjahu diente, wirft der Regierung vor, „den Bezug zur jüdischen Moral verloren zu haben“

Moshe Yaalon, ehemaliger Stabschef der israelischen Armee, im Jahr 2016 (AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlichungsdatum: 9. Mai 2025

Der ehemalige Generalstabschef der israelischen Armee hat seinen Nachfolger beschuldigt, „Soldaten zu Kriegsverbrechen in Gaza zu schicken“, und die israelische Regierung dafür kritisiert, „den Bezug zur jüdischen Moral verloren zu haben“.

In einem Interview mit dem israelischen Nachrichtenportal Ynet am Donnerstag sagte Moshe Yaalon, der von 2013 bis 2016 auch Verteidigungsminister unter Premierminister Benjamin Netanjahu war, Israel habe die von der Hamas festgehaltenen Gefangenen aufgegeben und führe eine „ethnische Säuberung“ in Gaza durch.

Yaalon griff den derzeitigen Generalstabschef Eyal Zamir an und sagte, er halte „eindeutig illegale Befehle“ nicht auf und befehle „seinen Soldaten, Kriegsverbrecher zu sein“.

„Nennen Sie es ethnische Säuberung, nennen Sie es Umsiedlung, nennen Sie es Deportation – es ist ein Kriegsverbrechen“, sagte Yaalon und beschrieb die Pläne der rechtsextremen israelischen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir, den gesamten Gazastreifen zu besetzen und die palästinensische Bevölkerung zu evakuieren. Palästinenser

„Smotrich und Ben Gvir wollen die Hamas nicht ersetzen; sie wollen israelische Militärherrschaft und israelische Zivilverwaltung. Sie sollen es ganz klar sagen: Sie werden Gaza besetzen und nach der ethnischen Säuberung mit Juden besiedeln. Sie sollen es sagen“, sagte Yaalon, der 1973 im Nahostkrieg und 1982 bei der Invasion des Libanon gekämpft hatte.

Am Montag sagte Israels Finanzminister Smotrich: „Wir werden endlich den Gazastreifen besetzen. Wir werden aufhören, uns vor dem Wort Besatzung zu fürchten … Wir trennen die Hamas von der Bevölkerung, säubern den Gazastreifen, bringen die Geiseln zurück – und besiegen die Hamas.“

Yaalon, der zuvor erklärt hatte, dass es in diesem Jahrhundert keine Chance für die Gründung eines palästinensischen Staates gebe, sagte, wenn der Plan von Smotrich und Ben Gvir, „die gesamte Bevölkerung Gazas zu säubern“, vor das israelische Kabinett gebracht worden wäre, dann wären diese Kabinettsminister „Komplizen eines Kriegsverbrechens“.

Er fügte hinzu, dass Zamir „entschlossen hätte bleiben und dies nicht zulassen dürfen“.

„Smotrich und Ben Gvir wollen die Hamas nicht ersetzen, sie wollen eine israelische Militärherrschaft… Sie sollen es ganz klar sagen: Sie werden Gaza besetzen.“

– Moshe Yaalon, ehemaliger Stabschef der israelischen Armee

Der ehemalige Stabschef, der 2016 aus der Likud-Partei und seinem Amt als Verteidigungsminister unter Netanjahu austrat, bevor er sich der Mitte-Rechts-Allianz Blau-Weiß anschloss, warf dem Premierminister vor, keine Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen zu übernehmen und den Krieg gegen Gaza zu verlängern, um sein politisches Überleben zu sichern.

„Sie schicken Soldaten, um Kriegsverbrechen zu begehen, und dann sagen Sie, dass das [Militär] für immer dort bleiben wird… Wenn das Kabinett dies beschlossen hat, dann sagen Sie das auch, Netanjahu, und verstecken Sie sich nicht hinter Ihrem Generalstabschef“, sagte Yaalon gegenüber Ynet.

„Der Stabschef ist ein Befehlshaber innerhalb der Armee. Netanjahu versteckt sich hinter ihm und gibt dann allen anderen die Schuld. Er hat noch keine Verantwortung für den 7. Oktober übernommen, was in erster Linie seine Verantwortung ist„, sagte der ehemalige Stabschef.

„Hier geht es nur darum, Zeit zu gewinnen und an diesem Krieg festzuhalten, denn das Ende des Krieges ist das Ende der Amtszeit“, fügte Yaalon mit Blick auf Netanjahus Amtszeit hinzu.

„Schlafen Sie mit gutem Gewissen?“

Yaalon beschrieb die Situation als „historische Chance, ein regionales Lager gegen den Iran zu bilden“ und sagte, Netanjahu entfremde US-Präsident Donald Trump, indem er sich auf die Seite von Smotrich und Ben Gvir stelle, auch weil die rechtsextremen Minister mit dem Aufbrechen der israelischen Regierungskoalition drohen.

„Dies ist eine Regierung der Zerstörung“, sagte Yaalon. “All der Schaden, den sie in diesen 19 Monaten angerichtet hat, und all der Schaden, den sie jetzt anrichtet, führt uns in die Zerstörung. Über ihr weht eine schwarze Flagge, und deshalb muss sie so schnell wie möglich ersetzt werden, um das Land zu retten.

Netanjahu hat sie [die Gefangenen] im Stich gelassen … Wann hatten wir jemals einen solchen Krieg? Wer ist dafür verantwortlich? Können Sie mit gutem Gewissen schlafen?“

– Moshe Yaalon

„Diese Regierung hat den Bezug zur jüdischen Moral und zu den Interessen des Staates Israel verloren“, fuhr er fort, bevor er ihr vorwarf, die in Gaza festgehaltenen Gefangenen im Stich gelassen zu haben.

„Meiner Meinung nach, als jemand, der die Details kennt, hätten alle Entführten freigelassen werden können“, fügte Yaalon hinzu.

„Natürlich musste ein Preis gezahlt und Sicherheitsgefangene freigelassen werden, was keine Kleinigkeit ist, aber das musste im November-Dezember 2023 nach dem 7. Oktober getan werden.“

Auf die Frage nach Netanjahus Behauptung, er schlafe mit „gutem Gewissen“, antwortete Yaalon: „Netanjahu hat sie im Stich gelassen … Wann hatten wir jemals einen solchen Krieg?

Wer ist dafür verantwortlich? Schlafen Sie mit gutem Gewissen?

Ein Krieg, der seit 19 Monaten andauert, der längste in unserer Geschichte, und alles, was ihn interessiert, ist, an der Macht zu bleiben. Es gibt keine anderen Überlegungen, keine Sicherheitsinteressen.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …