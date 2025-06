https://www.palestinechronicle.com/israel-vows-to-block-freedom-flotilla-ship-from-reaching-gaza/



Israel schwört, Schiffe der Freiheitsflottille daran zu hindern, Gaza zu erreichen

5. Juni 2025 Nachrichten

Die Koalition der Freiheitsflottille ist bereit, nach Gaza zu segeln. (Foto: via FFC X Page)

TeilenTweetPinE-Mail

Israel droht, Aktivisten an Bord der Madleen, dem neuesten Schiff der Freiheitsflottille, das sich der anhaltenden Blockade widersetzt, zu beschlagnahmen und festzunehmen.

Israelische Medien berichteten am Donnerstag, dass das Militär beabsichtigt, eine direkte Warnung an die Aktivisten an Bord der Madleen zu richten – einem Schiff, das derzeit als Teil der Freedom Flotilla auf dem Weg nach Gaza ist – und ihnen zu befehlen, sich dem belagerten Gebiet nicht zu nähern.

Sollten die Aktivisten diesen Befehlen nicht Folge leisten, plant das Militär Berichten zufolge, das Schiff zu beschlagnahmen und die Personen an Bord festzunehmen.

Laut der israelischen Rundfunkbehörde (KAN) hat die Sicherheitsbehörde beschlossen, die Madleen unter allen Umständen daran zu hindern, in der Nähe der Küste Gazas anzulegen. Zu den vorgeschlagenen Szenarien gehören die Zwangsrückführung des Schiffes auf See oder die Eskortierung zum israelischen Hafen Ashdod, wo die Aktivisten festgenommen würden.

Die Madleen war am vergangenen Sonntag mit 12 internationalen Aktivisten an Bord aus Sizilien ausgelaufen, die entschlossen sind, die Seeblockade Israels zu durchbrechen und dringend benötigte humanitäre Hilfe für die Palästinenser in Gaza zu liefern.

Dies folgt auf einen früheren Versuch der Koalition, der Anfang Mai vereitelt wurde, als ein anderes Schiff Berichten zufolge in der Nähe von Malta von einer israelischen Drohne angegriffen wurde.

Die Madleen ist das 36. Schiff, das von der Freedom Flotilla Coalition in See gestochen ist, einer 2010 gegründeten globalen zivilgesellschaftlichen Initiative, die sich gegen die Blockade einsetzt.

Im selben Jahr griffen israelische Streitkräfte die Mavi Marmara an, töteten 10 türkische Staatsbürger und nahmen Dutzende Aktivisten in internationalen Gewässern fest.

Die Freedom Flotilla bleibt eine Aktion des gewaltfreien Widerstands und der internationalen Solidarität mit dem palästinensischen Volk, die auf die Belagerung aufmerksam macht, durch die die Bevölkerung Gazas seit fast zwei Jahrzehnten ihrer Grundrechte und humanitären Hilfsgüter beraubt wird.

(PC, AJA, israelische Medien)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …