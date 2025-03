https://www.caitlinjohnst.one/p/you-cannot-separate-yourself-from

Man kann sich nicht von den Geschehnissen in Gaza abkoppeln

Caitlin Johnstone

21. März 2025

Der Holocaust in Gaza hat mit ebenso sadistischer Wut wieder begonnen, wie er es unter der Biden-Regierung je erlebt hat. Berichten zufolge wurden seit der Wiederaufnahme des Angriffs am frühen Dienstagmorgen mehr als fünfhundert Menschen durch israelische Bombardierungen getötet, darunter mindestens 200 Kinder und 112 Frauen.

Ich gebe zu, dass ich hoffnungsvoll war. Ich weiß, dass es illegal ist, online Hoffnung zu äußern, aber ich habe wirklich gehofft, dass durch ein Wunder der Frieden in Gaza einen Weg nach vorne finden würde, trotz der frenetischen Bemühungen von Trump und Netanjahu und ihren Kohorten, ihn zu sabotieren. Ich hatte Hoffnung, und jetzt habe ich Trauer.

Jetzt hat diese ständige Massengräueltat wieder volle Fahrt aufgenommen. Und die Menschen, die über uns herrschen, unterstützen dies aktiv, während sie gleichzeitig dazu beitragen, jeden, der sich dem widersetzt, einzusperren, zu entlassen, zum Schweigen zu bringen und abzuschieben.

Dies ist eine zerbrochene Zivilisation. Eine verzerrte und verdrehte Dystopie. Der Albtraum, den wir in Gaza erleben, ist das Ergebnis all dessen, was wir als Gesellschaft geworden sind. Diese toten und verstümmelten Kinder in Ihren sozialen Medien sind die Früchte am Baum der westlichen Welt.

Bitte verstehen Sie, dass dies jetzt persönlich ist. Es geht nicht nur um ein paar Fremde im Nahen Osten. Es geht auch um Sie. Es geht um Ihre Rechte. Es geht um Ihre Freiheit, sich gegen die Kriminalität Ihrer Herrscher auszusprechen. Es geht um die Art von Gesellschaft, in der Sie leben wollen. Es geht um die Art von Zukunft, die Sie für Ihre Kinder wollen.

Wir sind nicht losgelöst von dem, was in Gaza geschieht, so sehr wir uns auch bemühen mögen, uns das einzureden. Gaza ist hier. Die Blutwellen schwappen bis vor Ihre Haustür. Die toten und verstümmelten Kinder liegen verstreut in Ihrem Wohnzimmer und in Ihrer Küche. Sie wurden dort von den Mächtigen platziert, die Ihre Regierung und ihre Verbündeten leiten.

Daran führt kein Weg vorbei. Gaza wurde direkt zu Ihnen gebracht und Ihnen zu Füßen gelegt.

Und es liegt an Ihnen, wie Sie darauf reagieren.

______________

Caitlins Newsletter ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Wenn Sie neue Beiträge erhalten und meine Arbeit unterstützen möchten, können Sie sich für ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement entscheiden.

Meine Arbeit ist vollständig leserfinanziert. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, gibt es hier einige Optionen, bei denen Sie etwas Geld auf mein Spendenkonto einzahlen können, wenn Sie möchten. Hier finden Sie Videoversionen meiner Artikel. Wenn Sie sich diese Artikel lieber anhören möchten, können Sie sie auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder YouTube abonnieren. Hier können Sie die Taschenbuchausgaben meiner monatlichen Beiträge kaufen. Alle meine Beiträge sind frei verfügbar und können auf jede Art und Weise verwendet werden: neu veröffentlichen, übersetzen, auf Merchandise-Artikeln verwenden – was auch immer Sie möchten. Am besten abonnieren Sie die Mailingliste auf Substack, um sicherzustellen, dass Sie meine Beiträge sehen. So erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung für alles, was ich veröffentliche. Alle Beiträge wurden in Zusammenarbeit mit meinem Ehemann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …