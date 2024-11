https://www.trtworld.com/middle-east/israel-kills-world-central-kitchen-aid-workers-again-in-gaza-18238475



Israel tötet erneut Mitarbeiter der World Central Kitchen in Gaza

29. November 2024

Der Angriff auf das Fahrzeug im palästinensischen Gazastreifen war der jüngste Beitrag zu dem, was Hilfsorganisationen als gefährliche Arbeit bei der Lieferung von Hilfsgütern im Gazastreifen beschrieben haben, wo der Krieg Israels eine humanitäre Krise ausgelöst hat.

World Central Kitchen liefert frisch zubereitete Mahlzeiten an Menschen, die nach Naturkatastrophen in Not geraten sind oder unter Konflikten zu leiden haben. / Foto: AA

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Auto im palästinensischen Gazastreifen sind nach Angaben eines hochrangigen palästinensischen Gesundheitsbeamten fünf Menschen getötet worden, darunter drei Mitarbeiter der World Central Kitchen.

Die Wohltätigkeitsorganisation World Central Kitchen (WCK), deren Hilfslieferungen in dem vom Krieg verwüsteten Gebiet Anfang des Jahres vorübergehend eingestellt wurden, nachdem ein israelischer Luftangriff sieben ihrer Mitarbeiter, die meisten von ihnen Ausländer, getötet hatte.

Der Streik gegen das Fahrzeug im Gazastreifen war der jüngste Beitrag zu dem, was Hilfsorganisationen als gefährliche Arbeit bei der Lieferung von Hilfsgütern im Gazastreifen bezeichnen, wo der Krieg Israels eine humanitäre Krise ausgelöst hat, durch die ein Großteil der 2,3 Millionen Einwohner des Gebiets vertrieben wurde und der Hunger weit verbreitet ist.

World Central Kitchen liefert frisch zubereitete Mahlzeiten an Menschen, die nach Naturkatastrophen in Not geraten sind oder unter Konflikten zu leiden haben.

Die Teams von World Central Kitchen sind seit Beginn des Krieges im Gazastreifen, in Israel und im Libanon im Einsatz und waren für die Palästinenser im Gazastreifen, die sich und ihre Familien nur mit Mühe ernähren konnten, oft der Rettungsanker.

Der palästinensische Gesundheitsbeamte Muneer Alboursh bestätigte den Streik, und ein Mitarbeiter der Hilfsorganisation in Gaza bestätigte, dass es sich bei den drei Getöteten um Mitarbeiter der WCK handelt. Der Mitarbeiter der Hilfsorganisation sprach anonym, da er nicht befugt war, mit den Medien zu sprechen.

Szenen im Krankenhaus

Im Nasser-Krankenhaus in der südlichen Gaza-Stadt Khan Younis hielt eine Frau einen Mitarbeiterausweis hoch, auf dem das WCK-Logo, das Wort „Contractor“ und der Name eines Mannes stand, der bei dem Angriff getötet worden sein soll.

Ein Haufen Habseligkeiten – verbrannte Telefone, eine Uhr und Aufkleber mit dem WCK-Logo – lag auf dem Boden des Krankenhauses verstreut.

Nazmi Ahmed sagte, sein Neffe habe im vergangenen Jahr für WCK gearbeitet. Er sagte, er sei zu den Küchen und Lagerhäusern der Wohltätigkeitsorganisation gefahren.

„Heute ging er wie üblich zur Arbeit und wurde ohne Vorwarnung und ohne Grund angegriffen“, sagte Ahmed.

Im April wurden bei einem Anschlag auf einen WCK-Hilfskonvoi sieben Mitarbeiter getötet – drei britische Staatsbürger, polnische und australische Staatsangehörige, ein kanadisch-amerikanischer Doppelbürger und ein Palästinenser.

Das israelische Militär erklärte, der Angriff sei ein Versehen gewesen.

Der Angriff führte zu einem internationalen Aufschrei und zur kurzzeitigen Aussetzung der Hilfe für den Gazastreifen durch mehrere Hilfsorganisationen, darunter auch WCK.

Ein weiterer palästinensischer WCK-Mitarbeiter wurde nach Angaben der Gruppe im August durch Schrapnell eines israelischen Luftangriffs getötet.

