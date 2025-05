https://english.almayadeen.net/news/politics/-israel–to-block-saudi-led-delegation-from-visiting-west-ba



Israel verhindert Besuch einer saudischen Delegation im Westjordanland

Von Al Mayadeen English

Quelle: Israelische Medien

31. Mai 2025

Die israelische Besatzungsmacht hat einer saudischen Delegation arabischer Minister die Einreise in das besetzte Westjordanland verweigert. Dieser Schritt könnte die Normalisierungsgespräche zum Scheitern bringen und die regionalen Spannungen angesichts des Völkermords in Gaza weiter verschärfen.

„Israel“ hat einer hochrangigen Delegation arabischer Außenminister unter der Leitung des saudischen Außenministers Prinz Faisal bin Farhan die Einreise in das Westjordanland verweigert, wie ein hochrangiger israelischer Beamter am Freitag gegenüber The Times of Israel bestätigte.

Die Delegation, bestehend aus Vertretern Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars, der Türkei, Ägyptens und Jordaniens, sollte am Sonntag in Ramallah mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, zusammentreffen. Laut dem Beamten wollte die Palästinensische Autonomiebehörde den Besuch nutzen, um „die Gründung eines palästinensischen Staates voranzutreiben“.

„Israel wird nicht mit Maßnahmen kooperieren, die ihm und seiner Sicherheit schaden“, sagte der Beamte und behauptete, ein zukünftiger palästinensischer Staat würde „ein Terrorstaat im Herzen des Landes Israel“ werden.

Die Delegation hatte zwar nicht die Absicht, Gebiete unter vollständiger israelischer Besatzung zu betreten, doch aufgrund der Besetzung der Grenzen des Westjordanlands durch „Israel“ war dessen Zustimmung für die Durchführung des Besuchs unerlässlich. Die Minister sollten mit Hubschraubern aus Jordanien in Ramallah eintreffen.

Delegation wollte palästinensische Staatlichkeit unterstützen

Dieser Besuch wäre der erste seiner Art seit der Besetzung des Westjordanlands durch „Israel“ im Jahr 1967 gewesen. Quellen zufolge sollte der Besuch die Unterstützung für die palästinensische Staatlichkeit bekräftigen und die Solidarität der arabischen Welt mit der palästinensischen Sache signalisieren.

Die Entscheidung, den Besuch zu verhindern, wurde Berichten zufolge während eines Ministertreffens unter Vorsitz des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu getroffen. Dieser Schritt dürfte die Spannungen zwischen „Israel“ und den arabischen Mächten in der Region verschärfen, insbesondere da der Krieg im Gazastreifen bereits seit 20 Monaten andauert.

Laut Axios unterstützte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman die Initiative persönlich als Geste der Unterstützung für die umkämpfte Palästinensische Autonomiebehörde. Die Entscheidung, den Besuch zu verbieten, könnte laut dem Bericht die laufenden Bemühungen um eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und „Israel“ behindern.

Während einige israelische Beamte weiterhin darauf hinweisen, dass eine Normalisierung noch möglich sei, haben saudische Führer wiederholt betont, dass jede Vereinbarung von substanziellen Fortschritten in Richtung einer palästinensischen Staatlichkeit abhänge.

Der palästinensische Botschafter in Saudi-Arabien, Mazen Ghoneim, sagte laut Al Arabiya, dass der gemeinsame Besuch eine „klare Botschaft senden sollte, dass die palästinensische Sache ein zentrales Thema für Araber und Muslime ist“.

Die Delegation wollte auch die Legitimität der Palästinensischen Autonomiebehörde stärken, zu einem Zeitpunkt, da arabische und westliche Verbündete Reformen fordern, die es Ramallah ermöglichen würden, künftig eine Regierungsrolle in Gaza zu übernehmen. „Israel“ hat sich diesen Bemühungen bislang widersetzt, obwohl der Druck seitens der Staaten in der Region weiter zunimmt.

Unterdessen hält „Israel“ weiterhin erhebliche monatliche Steuereinnahmen der PA zurück, was einen Verstoß gegen die Osloer Abkommen darstellt.

Internationale Folgen nehmen zu

Das Einreiseverbot kommt inmitten einer wachsenden internationalen Isolation Israels wegen seines anhaltenden Völkermords in Gaza, ganz zu schweigen von der eskalierenden Aggression im besetzten Westjordanland und in Al-Quds. Die Europäische Union hat eine Überprüfung ihrer Handelsbeziehungen angekündigt, und das Vereinigte Königreich hat die Gespräche über eine Ausweitung seines Handelsabkommens mit Israel ausgesetzt. Sowohl Deutschland als auch Frankreich haben wegen der sich verschärfenden humanitären Krise in Gaza vor möglichen diplomatischen Konsequenzen gewarnt.

Sogar US-Präsident Donald Trump kritisierte kürzlich die Blockade und forderte ein rasches Ende des Krieges, da „die Palästinenser dort hungern“, nachdem die Beschränkungen geringfügig gelockert worden waren.

Anfang dieser Woche bestellte die VAE den israelischen Botschafter in Abu Dhabi ein, um gegen eine rechtsextreme Kundgebung in Al-Quds zu protestieren, die trotz offener Aufrufe zu extremer Gewalt gegen Palästinenser stattfinden durfte.

Im nächsten Monat wollen Saudi-Arabien und Frankreich gemeinsam eine UN-Konferenz zur Wiederbelebung der Zwei-Staaten-Lösung veranstalten. Frankreich erwägt die formelle Anerkennung eines palästinensischen Staates, und Riad hofft, dass andere Nationen diesem Beispiel folgen werden. Als Reaktion darauf hat „Israel“ Pläne zum Ausbau illegaler Siedlungen im Westjordanland angekündigt, was Beobachtern zufolge darauf abzielt, jegliche Dynamik in Richtung eines palästinensischen Staates zu behindern und mehr palästinensisches Land zu besetzen.

