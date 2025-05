https://www.newarab.com/news/israels-katz-we-will-build-jewish-israeli-state-west-bank



Israelischer Minister sagt: „Wir werden einen jüdisch-israelischen Staat im Westjordanland errichten“

Die Erklärung von Israel Katz signalisiert eine Fortsetzung der israelischen Siedlungspolitik inmitten wachsender Spannungen im besetzten Westjordanland, die durch den Krieg im Gazastreifen weiter angeheizt werden.

The New Arab Staff & Agencies

30. Mai 2025

Der israelische Verteidigungsminister Katz ist ein starker Befürworter des Krieges gegen Gaza [Getty]

Verteidigungsminister Israel Katz hat am Freitag den Bau eines „jüdischen israelischen Staates“ im besetzten Westjordanland versprochen, einen Tag nachdem die Regierung die Errichtung von 22 neuen Siedlungen in dem Gebiet angekündigt hatte.

Katz‘ Worte schienen sich gegen die jüngste Kritik Frankreichs am Krieg gegen Gaza zu richten und gegen Berichte, dass Paris einen palästinensischen Staat anerkennen könnte, was von Israel vehement abgelehnt wird.

Israel hat das Westjordanland seit 1967 illegal besetzt und den Gazastreifen erneut eingenommen, wobei es einen Großteil der palästinensischen Enklave in seiner anhaltenden Offensive in Schutt und Asche gelegt hat.

„Dies ist eine entschiedene Antwort an die terroristischen Organisationen, die versuchen, uns zu schaden und unseren Halt in diesem Land zu schwächen – und es ist auch eine klare Botschaft an (den französischen Präsidenten Emmanuel) Macron und seine Verbündeten: Sie werden einen palästinensischen Staat auf dem Papier anerkennen – aber wir werden hier vor Ort den jüdisch-israelischen Staat aufbauen“, wurde Katz in einer Erklärung seines Büros zitiert.

„Das Papier wird in den Mülleimer der Geschichte geworfen werden, und der Staat Israel wird blühen und gedeihen.“

Katz sprach während eines Besuchs in der Siedlung Sa-Nur im Norden des Westjordanlands.

Sa-Nur wurde 2005 im Rahmen des von dem damaligen Premierminister Ariel Sharon vorangetriebenen Rückzugs Israels aus dem Gazastreifen evakuiert, hat aber seitdem die Siedlungen in dem palästinensischen Gebiet weiter ausgebaut.

