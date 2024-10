https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/israel-carries-out-series-massacres-northern-gaza



Israel verübt eine Reihe von Massakern im nördlichen Gazastreifen

Nora Barrows-Friedman

Rights and Accountability

31. Oktober 2024

Palästinenser bergen Menschen aus den Trümmern eines Hauses nach einem israelischen Angriff in Gaza-Stadt am 26. Oktober.

Hadi Daoud APA images

Das Folgende ist ein Auszug aus der Nachrichtenzusammenfassung während des Livestreams am 30. Oktober. Sehen Sie sich die gesamte Folge hier an.

Israel hat im nördlichen Gazastreifen weiterhin Palästinenser abgeschlachtet, während das Gebiet seit vier Wochen vollständig belagert wird.

Dies ist die Szene im nördlichen Gazastreifen, wie der Reporter Anas al-Sharif am Dienstag berichtete:

Nach einem Massaker in dieser Woche in Beit Lahiya twitterte Anas‘ Kollege, der Journalist Hossam Shabat: „Keine Friedhöfe, keine Krankenhäuser, keine Ärzte, kein Zivilschutz, keine Krankenwagen. Die Lebenden liegen unter den Trümmern und niemand kann sie retten, die Situation im Norden Gazas wird von Minute zu Minute schrecklicher.“

Bei dem Luftangriff, der ein fünfstöckiges Gebäude, in dem vertriebene Familien in Beit Lahiya untergebracht waren, vollständig zerstörte, wurden mindestens 109 Palästinenser getötet.

Das Medienbüro der Regierung von Gaza berichtete, dass „die Besatzungsarmee wusste, dass sich in diesem Wohngebäude Dutzende vertriebene Zivilisten befanden, und dass es sich bei der Mehrheit von ihnen um Kinder und Frauen handelte, die aus ihren zivilen Wohnvierteln vertrieben worden waren.“

„Dieses neue Verbrechen steht im Zusammenhang mit dem Plan der „israelischen“ Besatzung, das Gesundheitssystem im nördlichen Gazastreifen zu zerstören und die vier Krankenhäuser zu zerstören und außer Betrieb zu setzen, sowie im Zusammenhang mit der Verhinderung der Einfuhr von Behandlungen, Medikamenten und medizinischen Hilfsgütern durch die Besatzung“, fügte das Medienbüro hinzu.

Die Menschen durchsuchten die Trümmer mit bloßen Händen und versuchten, Überlebende zu retten.

Bei einem weiteren Luftangriff in Beit Lahiya kamen am Dienstag im Laufe des Tages mindestens 10 Menschen ums Leben. Laut Berichterstattern waren viele der Menschen, die in Beit Lahiya Schutz suchten, aus dem nahe gelegenen Jabaliya vertrieben worden, das in den letzten Wochen unter schwerer Belagerung und brutalen Angriffen stand.

Am Dienstagmorgen brannten israelische Streitkräfte die Al-Fakhoura-Schule der Vereinten Nationen im Jabalia-Lager nördlich des Gazastreifens nieder.

Am vergangenen Donnerstag, dem 24. Oktober, berichtete der Zivilschutz von Gaza, dass das israelische Militär ein „großes Massaker“ im Jabalia-Flüchtlingslager im Norden von Gaza angerichtet und dabei mindestens 10 Wohngebäude zerstört habe.

Laut lokalen Nachrichtenagenturen wurden bei dem Angriff etwa 150 Menschen getötet oder verletzt.

Der Journalist Anas al-Sharif berichtete, dass aufgrund der vollständigen Zerstörung der medizinischen Versorgung im Norden des Gazastreifens „jeder, der verletzt wird, zum Märtyrer wird. Das Lager Jabaliya wird auf dem Rücken seiner Bewohner vernichtet.“

Am nächsten Tag berichteten Journalisten, dass die israelische Armee das Kamal-Adwan-Krankenhaus gestürmt und medizinisches Personal und Patienten entführt habe.

Die Soldaten wüteten im Krankenhaus, zerstörten Ausrüstung und persönliche Gegenstände und belagerten das Gebäude selbst.

Euro-Med Human Rights Monitor gab an, dass „die Besatzungstruppen nicht nur Männer von Frauen und Kindern trennten, sondern auch damit begannen, jeden über 13 Jahren, einschließlich des medizinischen Personals, zu befragen, zu missbrauchen und anzugreifen.“

Die israelische Armee, so die Menschenrechtsgruppe weiter, “bombardierte die Sauerstoffstation des Krankenhauses und gefährdete damit das Leben der 15 Patienten auf der Intensivstation, darunter auch Kinder. Es gibt auch erste Informationen, dass mehrere Kinder bereits an Sauerstoffmangel gestorben sind. Die Kommunikation innerhalb des Krankenhauses ist aufgrund der Gefahr für das Leben aller vollständig unterbrochen. Das Krankenhaus wurde nur wenige Stunden nach der Ankunft einer internationalen Delegation gestürmt, die eine begrenzte Menge an Medikamenten und Treibstoffvorräten mitbrachte.“

Der kleine Sohn des Krankenhausdirektors, Hussam Abu Safiya, wurde an diesem Tag durch israelische Panzergranaten im Krankenhaus getötet.

Dieses Video zeigt Abu Safiya und seine Kollegen im Innenhof des Krankenhauses, wie sie die Bestattungsriten für seinen Sohn Ibrahim durchführen:

Abu Safiya sagte, dass nach dem Abzug der israelischen Armee aus dem Krankenhaus mehr als 30 seiner Kollegen mitgenommen oder verhaftet wurden, sodass nur er und ein Kollege für fast 150 Patienten sorgen mussten, von denen einige Operationen benötigten, die er nicht durchführen konnte.

In einem Gespräch mit Al Jazeera sagte Abu Safiya am Samstag: „Wir haben in diesem Krankenhaus alles verloren, sogar unsere Kinder. Alles, was wir aufgebaut haben, haben sie niedergebrannt. Sie haben unsere Herzen verbrannt. Sie haben meinen Sohn getötet. Mein Sohn wurde getötet, weil wir eine humanitäre Botschaft überbringen. Unsere Kinder werden getötet. Ich habe meinen Sohn neben der Krankenhausmauer begraben.“

Am Dienstag sprach Abu Safiya erneut mit Al Jazeera über die Folgen der israelischen Belagerung des Krankenhauses.

„Das Kamdal-Adwan-Krankenhaus und die gesamte Umgebung sind ein Kriegsgebiet. Das Krankenhaus hat keine Ressourcen mehr. Keine medizinischen Vorräte und kein medizinisches Personal“, sagte er.

„Wir appellieren an die ganze Welt, sofort und ohne Verzögerung einen sicheren humanitären Korridor zu öffnen. Wir brauchen Zugang für spezialisiertes medizinisches Personal in allen wichtigen Fachrichtungen“, so der Arzt.

„Ich habe ein verwundetes Kind behandelt, das dringend eine Bauchoperation benötigte, um seine inneren Blutungen zu stoppen, bevor es sein Leben verliert. Bei vielen Kindern ragen die Knochen aus dem Körper heraus, sodass dringend orthopädische Operationen erforderlich sind. Viele leiden an Hirnverletzungen und benötigen komplizierte Eingriffe.“

Am 24. Oktober wurde die Al-Shuhada-Schule im Flüchtlingslager Nuseirat von einem Feuer getroffen. Berichten zufolge kamen dabei 17 Palästinenser ums Leben, darunter 13 Kinder, und mehr als 50 weitere wurden verletzt.

Am 26. Oktober verübte Israel ein Massaker in Beit Lahiya. Der Journalist Anas al-Sharif berichtete, dass Dutzende Menschen getötet und verletzt wurden, als Israel fünf Häuser bombardierte.

In den letzten Tagen griff Israel auch Familien an, die im Flüchtlingslager Nuseirat und in Deir al-Balah im mittleren Gazastreifen sowie in Gaza-Stadt, südlich von Beit Lahiya, Schutz gesucht hatten.

Am Montag berichteten lokale Nachrichtenagenturen, dass drei Palästinenser, darunter ein Kind, in den Flüchtlingslagern al-Bureij und Maghazi im Zentrum von Gaza durch israelische Bomben getötet wurden. Laut lokalen Reportern wurde das Kind in Maghazi von einer israelischen Drohne erschossen.

Israel griff am frühen Mittwochmorgen Deir al-Balah und Khan Younis an und bombardierte Zelte, in denen Vertriebene Schutz suchten.

Zivilschutz musste Einsätze im Norden einstellen

Israels massenhafte Zwangsvertreibung von Palästinensern, Angriffe auf Krankenhäuser und medizinisches Personal und das Ausmaß der Zerstörung im nördlichen Gaza sind „eine unverzeihliche, gnadenlose Kampagne gegen eine Bevölkerung, die keine andere Wahl hat“, so der Nothilfekoordinator von Ärzte ohne Grenzen in dieser Woche.

Letzte Woche gab das palästinensische Zivilschutzkorps bekannt, dass es aufgrund der ununterbrochenen Massaker Israels und der gezielten Angriffe auf Feuerwehr-, Such- und Rettungsfahrzeuge gezwungen sei, den Einsatz im Norden des Gazastreifens vollständig einzustellen.

Nach Angaben des Zivilschutzes wurden fünf seiner Mitglieder von israelischen Soldaten festgenommen und an einen unbekannten Ort verschleppt.

Israelische Panzer hätten das einzige verbliebene Feuerwehrauto beschossen und zerstört. Und drei seiner Mitglieder in Beit Lahiya seien von einer israelischen Drohne ins Visier genommen worden.

Nach der Stürmung und der weitgehenden Zerstörung des Kamal-Adwan-Krankenhauses Anfang dieser Woche erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza: „Wir verstehen nicht, wie die Welt es zulassen kann, dem abscheulichsten Völkermord und der umfassendsten systematischen Operation zur Zerstörung des Gesundheitssystems und zur Tötung und Verhaftung von Patienten und medizinischem Personal tatenlos zuzusehen.“

Die Vereinten Nationen erklärten diese Woche, dass „Kinder in Gaza nicht nur durch Bomben, Kugeln und Granaten sterben, sondern auch, weil diejenigen, die überleben, daran gehindert werden, Gaza zu verlassen, um lebensrettende Hilfe zu erhalten. Laut UNICEF durften seit Mai nur 127 Kinder in kritischem Zustand den Gazastreifen verlassen.“

Joyce Msuya, amtierende Untergeneralsekretärin für humanitäre Angelegenheiten und Nothilfekoordinatorin der Vereinten Nationen, erklärte am Wochenende, dass „die israelischen Streitkräfte im belagerten Nord-Gaza nicht weiter vorgehen dürfen“.

Sie sagte: „Krankenhäuser wurden getroffen und medizinisches Personal wurde festgenommen. Notunterkünfte wurden geräumt und niedergebrannt. Ersthelfer wurden daran gehindert, Menschen aus den Trümmern zu retten. Familien wurden getrennt und Männer und Jungen werden mit Lastwagen abtransportiert. Berichten zufolge wurden Hunderte Palästinenser getötet. Zehntausende wurden erneut zur Flucht gezwungen.“

„Die gesamte Bevölkerung von Nord-Gaza ist in Lebensgefahr“, sagte Msuya.

Ähnliche Aussagen machte der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Turk, der sagte, dass sich die ‚düstersten Tage des Gaza-Konflikts‘ abzeichnen.

Das UN-Menschenrechtsbüro erklärte, es sei ‚entsetzt‘ über die Angriffe in Beit Lahiya und forderte eine ‚umgehende, transparente und detaillierte Untersuchung der Umstände dieses Angriffs und der Verantwortlichkeiten dafür‘.

Unterdessen bezeichnete der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, das Massaker von Beit Lahiya als „schrecklichen Vorfall mit schrecklichen Folgen“, betonte jedoch, dass Washington israelische Beamte kontaktiert und „deutlich gemacht hat, dass wir genau wissen wollen, was passiert ist, wie es zu einem Ergebnis kommen konnte, das Berichten zufolge Dutzende von toten Kindern zur Folge hat, und wir kennen die Antwort auf diese Frage noch nicht.“

Fünf Journalisten getötet

Israel hat diese Woche in Gaza fünf weitere Journalisten getötet, womit sich die Zahl der seit Oktober 2023 getöteten Medienschaffenden nach Angaben des staatlichen Medienbüros auf mehr als 180 erhöht.

Saed Radwan vom lokalen Fernsehsender Al-Aqsa TV, Hamza Abu Salmiya von der Nachrichtenagentur Sanad und Haneen Baroud, die für die Al-Quds-Stiftung arbeitete, wurden bei israelischen Luftangriffen getötet.

Bei separaten Angriffen wurden auch Nadia Imad al-Sayed, eine Medienfachfrau, Produzentin und Moderatorin bei Radiosendern und Medienunternehmen, und Abdul Rahman Samir Al-Tanani, der für die Radiosender Zaman und Sawt al-Shaab arbeitete, getötet, wie das Medienbüro der Regierung mitteilte.

Israel verbietet UNRWA

Diese Woche verabschiedete das israelische Parlament Gesetze zum Verbot der UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge, die jüngste in einer Reihe von Maßnahmen, die darauf abzielen, die Agentur im Laufe des letzten Jahres zu schwächen und zu zerstören.

Die UNRWA unterstützt palästinensische Flüchtlinge im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland, einschließlich des besetzten Ost-Jerusalem, sowie im Libanon und in Syrien. Sie bietet Menschen, die in den letzten 76 Jahren und bis heute aus ihrem ursprünglichen Land und ihren Dörfern im historischen Palästina vertrieben wurden, Bildung, Gesundheitsversorgung, soziale Dienste und Nothilfe.

Phillippe Lazzarini, der Leiter der Organisation, tadelte den Schritt der israelischen Regierung, die UNRWA zu verbieten, und sagte, dass dies einen gefährlichen Präzedenzfall schaffe, da es der UN-Charta widerspreche und Israels Verpflichtungen nach internationalem Recht verletze.

Natürlich gab es seit der Gründung der Agentur ein Jahr nach der Nakba im Jahr 1949 immer eine sehr einfache Alternative zur UNRWA, nämlich Israel dazu zu zwingen, sein Kolonialprojekt zu beenden und Millionen palästinensischer Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren zu lassen.

Israel greift libanesisches Weltkulturerbe an

In Richtung Norden hat Israel in den letzten Tagen seine Bombenangriffe auf Zivilisten im gesamten Libanon weiter eskaliert.

Die Vereinten Nationen berichten, dass bei den jüngsten Angriffen auf die Gouvernorate Baalbek-Hermel und Bekkaa im Osten des Libanon nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens 60 Menschen getötet und Dutzende verletzt wurden.

Das libanesische Gesundheitsministerium berichtet, dass seit Oktober 2023 mindestens 2.700 Menschen bei israelischen Angriffen getötet und fast 13.000 verwundet wurden.

Das Ministerium berichtete, dass allein am Dienstag bei Luftangriffen im ganzen Land mindestens 77 Menschen getötet wurden.

In der antiken Stadt Tyrus, auch Sour genannt, einer UNESCO-Welterbestätte, hat Israel eine Reihe von Bombenangriffen auf Gebäude durchgeführt.

Der Euro-Med Human Rights Monitor berichtet, dass Israel verstärkt international verbotene Phosphorbomben im Libanon einsetzt.

„Israel eskaliert seine Verbrechen gegen Zivilisten und geschützte Objekte im Libanon, indem es seit Beginn seines groß angelegten Angriffs die vierte Woche in Folge international verbotene Waffen und hoch zerstörerische Bomben einsetzt“, so die Menschenrechtsgruppe.

Letzte Woche tötete Israel im Süden des Libanon mehrere Journalisten, was Medienberichten zufolge ein gezielter Angriff war.

Ghassan Najjar, Kameramann des libanesischen Senders Al Mayadeen, der Sendetechniker des Senders, Mohammed Reda, und der Kameramann von Al Manar, Wissam Qassem, wurden bei dem Luftangriff getötet.

Die Morde ereigneten sich nur einen Tag nach dem Bombenanschlag auf das Beiruter Büro von Al Mayadeen.

Laut der Nachrichtenagentur hatte Al Mayadeen die Räumlichkeiten zu Beginn der Aggression gegen den Libanon evakuiert. Im vergangenen Jahr wurden Journalisten von Al Mayadeen bedroht, angegriffen und getötet.

Trotz und Widerstandsfähigkeit zum Ausdruck bringen

Schließlich wollten wir, wie immer, Videos von Menschen teilen, die angesichts der sich ausweitenden Zerstörungskampagne Israels Trotz und Widerstandsfähigkeit zum Ausdruck bringen.

Der Künstler und Content Creator Jaber Thabet lädt Fotos und Videos von palästinensischen Kindern, geliebten Hunden und Katzen und seiner Familie hoch. Dies ist ein Video, das er von der Probe eines Kinderchors in einem Schutzraum im Lager Nuseirat im Zentrum von Gaza aufgenommen hat.

Übersetzt mit Deepl.com

