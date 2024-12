https://www.middleeasteye.net/opinion/syria-fall-assad-winners-turkey-west-for-now



Syrien nach Assad: Die Gewinner sind vorerst die Türkei und der Westen

Von Seyed Hossein Mousavian

9 Dezember 2024

Der russische und iranische Einfluss in der Region ist geschrumpft. Aber ohne einen klaren Fahrplan ist ein libysches oder sudanesisches Ergebnis in Syrien möglich

Syrische Einwohner in Gaziantep, Türkei, feiern den Sturz des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, 8. Dezember 2024 (Ozan Kose/AFP)

Das baathistische System in Syrien wurde nach fast 60 Jahren Herrschaft gestürzt und Bashar al-Assad ist nach Moskau geflohen.

Syrien stand während der Invasion durch Saddam Hussein an der Seite des Irans, und der Iran wiederum unterstützte die syrische und irakische Regierung während des Angriffs der Gruppe Islamischer Staat (IS) und Al-Qaida auf Syrien und den Irak von 2011 bis 2017.

Das Bündnis von Russland, Iran und der Achse des Widerstands führte zur Niederlage der militanten Gruppen und zum Erhalt der Souveränität dieser beiden arabischen Länder.

Gleichzeitig war die Regierung Assad jedoch nicht auf Demokratie ausgerichtet, und die westlichen und arabischen Führer waren ängstlich und verärgert über die umfassende Präsenz und den Einfluss des Irans und Russlands in Syrien. In jedem Fall hat der Sturz des politischen Systems in Syrien zu einer großen geopolitischen Verschiebung in der Region geführt.

Kurzfristig werden der Iran, Russland, der Irak und die Achse des Widerstands die Hauptverlierer des Sturzes von Assad sein.

Der Sturz der Assad-Regierung wäre ein schwerer Schlag für die Achse und würde den geopolitischen Einfluss des Iran in der Region schwächen.

Syrien war der einzige Landweg für die Lieferung und den Transfer von Waffen an die Hisbollah, und die Unterbrechung dieses Weges stellt nicht nur eine strategische Herausforderung für die Hisbollah dar, sondern schwächt auch den Einfluss des Irans in der Palästina-Frage.

Darüber hinaus hat die mögliche Ausbreitung der Unsicherheit auf den Irak und den Iran – und die Schwächung der diplomatischen Unterstützung des Irans – erhebliche Folgen für den Iran und die Achse.

Türkei Hauptgewinner

Der Sturz der syrischen Regierung könnte auch eine Bedrohung für die Sicherheit im Irak darstellen, und zwar sowohl im Hinblick auf die kurdische Region als auch durch die Bestrebungen extremistischer Gruppen, die sunnitischen Mehrheitsgebiete im Land zu erobern, sowie durch die mögliche Aktivierung von IS-Schläferzellen.

Kurzfristig könnte sich für Israel eine Gelegenheit ergeben, die Hisbollah und die Achse in der gesamten Region weiter zu schwächen.

Wie geht es mit der Türkei in Syrien weiter?

Die Aktivitäten neuer islamistischer bewaffneter Gruppen an seinen Grenzen, das Erstarken islamistischer Bewegungen und die möglichen Auswirkungen auf die künftige Haltung Syriens in der Palästinenserfrage und auf den besetzten Golanhöhen könnten jedoch langfristig die nationalen Sicherheitsbedrohungen für Israel erhöhen.

Kurzfristig werden die USA und der Westen zu den Gewinnern gehören, da der Sturz von Assad den russischen und iranischen Einfluss in der Region deutlich verringern wird.

Die islamistische Gruppe Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), die Damaskus eingenommen und Assad gestürzt hat, wurde jedoch 2017 vom Vereinigten Königreich und 2018 von den USA wegen ihrer Verbindungen zu Al-Qaida als Terrororganisation verboten . HTS wird von Abu Mohammad al-Jolani (richtiger Name Ahmed al-Sharaa) angeführt, der 2013 von den USA als Terrorist eingestuft wurde.

Es ist ungewiss, wie sich der Zusammenbruch der säkularen syrischen Regierung und der Aufstieg der Islamisten auf die langfristigen Interessen der USA auswirken wird, da die USA und die Türkei in der Kurdenfrage unterschiedliche Standpunkte vertreten, das künftige Vorgehen der Opposition unklar ist und die Instabilität in der Region zunehmen könnte.

Die Türkei ist der Hauptgewinner. Ankara kann hoffen, die syrische Flüchtlingskrise in der Türkei zu lösen, eine wirksamere Kontrolle über die Kurden auszuüben und seine Rolle in der Palästinenserfrage zu stärken sowie Allianzen mit gleichgesinnten Gruppen in der Region zu festigen.

Allein die Konflikte der Opposition mit den Kurden und die Haltung der Türkei stellen ein großes Hindernis für die Schaffung einer auf Konsens basierenden Ordnung dar

Während sich die arabischen Länder auch über die Verringerung des iranischen Einflusses in Syrien freuen, wurden die militärischen Operationen der HTS und anderer militanter Gruppen von der Türkei geleitet und organisiert, die allesamt der Muslimbruderschaft nahestehen.

Mehrere arabische Länder, wie Ägypten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien, sind Gegner der Muslimbruderschaft und ihrer Ideologie. Daher könnten die Machtprojektion der Türkei in der Region und die potenzielle künftige Dominanz der Bruderschaft in Syrien von einigen arabischen Ländern als neue Bedrohung wahrgenommen werden.

Ein Ergebnis wie in Libyen

Hinsichtlich der politischen Zukunft Syriens sind zwei Szenarien denkbar: ein friedlicher Übergang zu einem neuen System oder ein Ergebnis nach libyschem und sudanesischem Vorbild.

Ein friedlicher Übergang könnte erreicht werden, wenn die Opposition mit ihrer gemäßigten Rhetorik und ihren Aktionen fortfährt. Sie setzt sich jedoch aus unterschiedlichen und zersplitterten Gruppen zusammen, die sich nur zusammengeschlossen haben, um einen gemeinsamen Feind zu beseitigen.

Die Syrer können sich kein weiteres Jahrzehnt der Gewalt und Verzweiflung leisten.

Sobald dieser gemeinsame Feind beseitigt ist und der Prozess der Zukunftsgestaltung beginnt, werden ihre Differenzen zutage treten, und es bleibt ungewiss, wie versöhnlich diese Differenzen sein werden.

Selbst wenn es keine internen Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Opposition gibt, stellen allein ihre Konflikte mit den Kurden und die Haltung der Türkei in dieser Frage ein großes Hindernis für die Schaffung einer auf Konsens basierenden Ordnung dar. Dies könnte Syrien in eine lang anhaltende politische und sicherheitspolitische Krise stürzen, ähnlich wie in Libyen und Sudan.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die gegensätzlichen Interessen der zahlreichen externen Akteure, die auf unterschiedliche Weise versuchen werden, ihren Einfluss auf die Lage in Syrien zu vergrößern.

In jedem Fall werden die künftigen Entwicklungen in Syrien erhebliche Auswirkungen auf die Geopolitik in der Region haben. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, eine Lösung zu finden, die sowohl für regionale als auch für globale Mächte akzeptabel ist.

Im April 2017 habe ich auf der Carnegie-Konferenz in Washington 10 Grundsätze für die Lösung der Syrien-Krise vorgeschlagen: 1) Lösung der Syrien-Krise durch Diplomatie, nicht durch Krieg; 2) eine gesichtswahrende Lösung für alle Hauptbeteiligten; 3) ernsthafte und kollektive Zusammenarbeit zur Ausrottung des Terrorismus in Syrien; 4) Wahrung der territorialen Integrität und Souveränität Syriens; 5) Verhinderung des Zusammenbruchs der syrischen Armee und der Sicherheitsinstitutionen; 6) Bildung einer inklusiven Regierung in Syrien; 7) Aufbau eines neuen Syriens auf der Grundlage des Willens und des Votums der Mehrheit des syrischen Volkes; 8) Gewährleistung des Schutzes der Minderheiten in Syrien; 9) Abhaltung freier Wahlen unter Aufsicht der Vereinten Nationen über die neue Regierung und Verfassung Syriens; 10) ein umfassendes Paket wirtschaftlicher Hilfe für den Wiederaufbau Syriens, die Rückkehr der Flüchtlinge und andere humanitäre Fragen.

Obwohl man damals für diese Ideen kein offenes Ohr hatte, könnten diese zehn Prinzipien auch heute noch ein umfassendes und nachhaltiges Paket zur Lösung der syrischen Krise darstellen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Seyed Hossein Mousavian ist Spezialist für Sicherheits- und Nuklearpolitik im Nahen Osten an der Princeton University und ehemaliger Leiter des iranischen Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenbeziehungen. Seine Bücher: „Iran und die Vereinigten Staaten: An Insider’s view on the Failed Past and the Road to Peace“ wurde im Mai 2014 von Bloomsbury veröffentlicht, ‚A Middle East Free of Weapons of Mass Destruction‘ im Mai 2020 von Routledge. Sein neuestes Buch: „A New Structure for Security, Peace, and Cooperation in the Persian Gulf“ (Eine neue Struktur für Sicherheit, Frieden und Zusammenarbeit am Persischen Golf), erscheint im Dezember 2020 bei Rowman & Littlefield Publishers.

