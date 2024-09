https://www.trtworld.com/middle-east/live-blog-hamas-warns-against-israeli-provocations-at-al-aqsa-mosque-18207148



Live-Blog: Hamas warnt vor israelischen Provokationen an der Al-Aqsa-Moschee

Der Krieg Israels gegen Gaza, der nun seit 343 Tagen andauert, hat nach vorsichtigen Schätzungen 41.118 Palästinenser getötet und 95.125 weitere verwundet, wobei mehr als 10.000 vermutlich unter den Trümmern bombardierter Häuser begraben sind.

Reuters-Archiv

Die Gruppe, die für ihre Aufrufe bekannt ist, die Al-Aqsa-Moschee zu zerstören und durch einen jüdischen Tempel zu ersetzen, löste mit dem Video Empörung aus. / Foto: Reuters Archive

Freitag, 13. September 2024

13:37 Uhr GMT – Die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas gab eine strenge Warnung heraus und verurteilte die jüngsten israelischen Provokationen an der Al-Aqsa-Moschee, die sie als „gefährliche Eskalation“ bezeichnete.

Eine extremistische israelische Gruppe, Temple Mount Faithful, veröffentlichte kürzlich ein Video, das einen simulierten Brand der Al-Aqsa-Moschee und des Felsendoms zeigt, mit der Überschrift „Bald in diesen Tagen“.

Die Gruppe, die für ihre Aufrufe bekannt ist, die Al-Aqsa-Moschee abzureißen und durch einen jüdischen Tempel zu ersetzen, löste mit dem Video Empörung aus.

Die Hamas verurteilte das Video als Teil einer anhaltenden Hetzkampagne israelischer rechtsgerichteter Gruppen, die ihrer Meinung nach unter dem Schutz der israelischen Regierung agieren. In einer Erklärung warnte die Gruppe, dass diese Aktionen darauf abzielen, „die Moschee zu judaisieren und ihre islamische Identität auszulöschen“.

Weitere Updates

13:51 Uhr GMT – UNRWA-Mitarbeiter im Westjordanland von israelischem Scharfschützen erschossen

Ein UNRWA-Mitarbeiter wurde im besetzten Westjordanland von einem israelischen Scharfschützen erschossen. Damit wurde zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt ein Mitarbeiter der Organisation in diesem Gebiet getötet, so die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge.

1234 GMT – Chile interveniert im Völkermordfall Südafrikas gegen Israel wegen des Gaza-Krieges

Chile hat offiziell eine Interventionserklärung beim Internationalen Gerichtshof (IGH) eingereicht, die die Anwendung der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes in Gaza betrifft.

Chiles Intervention, die gemäß Artikel 63 des IGH-Statuts eingereicht wurde, bekräftigt sein Interesse an der Auslegung der Völkermordkonvention, wie sie auf den Fall anwendbar ist.

Gemäß Artikel 63 hat jeder Vertragsstaat einer Konvention, die gerichtlich geprüft wird, das Recht, sich einzuschalten, wodurch die Auslegung dieser Konvention durch den Internationalen Gerichtshof auch für ihn verbindlich wird.

In seiner Erklärung betonte Chile die Bedeutung der Auslegung der Schlüsselartikel der Völkermordkonvention. Chiles Schritt unterstreicht seine Besorgnis über die rechtliche Auslegung dieser Bestimmungen angesichts der Schwere der im Gaza-Krieg erhobenen Vorwürfe.

11:34 Uhr GMT – Israelische Analysten warnen vor Risiken einer umfassenden Militäraktion im Libanon

Israelische Analysten haben Bedenken geäußert, dass die Vereinigten Staaten daran arbeiten, Israel daran zu hindern, vor den US-Präsidentschaftswahlen im November einen groß angelegten Militärangriff im Libanon zu starten.

In den letzten Tagen hat der Schusswechsel entlang der israelisch-libanesischen Grenze spürbar zugenommen, während die Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch und einen Waffenstillstand in Gaza festgefahren sind.

Amos Harel, ein Militäranalyst der Tageszeitung Haaretz, merkte an, dass US-Botschafter Amos Hochstein in den kommenden Tagen nach Israel und in den Libanon zurückkehren soll, um einen weiteren Versuch zu unternehmen, die Pattsituation im Norden mit der Hisbollah zu beenden, trotz der festgefahrenen Situation in Gaza.

Harel fügte hinzu, dass „die Pattsituation bei den Verhandlungen über ein Waffenstillstandsabkommen in Gaza die Gefahr im Norden Israels erneut erhöht“.

Er erklärte, dass Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah abwarten wolle, ob es bei den Gesprächen zwischen Israel und der Hamas zu Fortschritten kommen würde.

11:28 Uhr GMT – WHO-Chef bezeichnet Polio-Kampagne in Gaza als „massiven Erfolg“, da über 560.000 Kinder geimpft wurden

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab bekannt, dass in der ersten Runde der Polio-Impfkampagne in Gaza mehr als 560.000 Kinder im gesamten Gazastreifen geimpft wurden.

„Über 560.000 Kinder unter zehn Jahren wurden während der ersten Runde einer Notimpfkampagne in Gaza, die gestern abgeschlossen wurde, gegen Polio geimpft“, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus auf X.

Tedros drückte seine Bewunderung für alle Gesundheitsteams aus, die die ‚komplexe Operation‘ durchgeführt haben, und dankte den Familien für ihr Vertrauen und ihre Mitarbeit.

1104 GMT – Zweistaatenlösung ist der einzige Weg, um einen gerechten und dauerhaften Frieden zu garantieren: Spanien

Eine Zweistaatenlösung ist der einzige Weg, um einen gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten zu garantieren, so der spanische Außenminister.

Auf einer Pressekonferenz vor Beginn eines Ministertreffens in Madrid sagte Jose Manuel Albares, dass eine sichere und friedliche Koexistenz von Israelis und Palästinensern durch die Bildung eines unabhängigen palästinensischen Staates möglich sei, der den Gazastreifen, das Westjordanland und Ost-Jerusalem als Hauptstadt umfassen würde.

„Dies war der Grund dafür, dass Spanien am 28. Mai zusammen mit Norwegen, Irland und Slowenien Palästina als Staat anerkannt hat“, sagte er.

Albares drückte seine Unterstützung für die Bemühungen um eine dringende Waffenstillstandsvereinbarung für Gaza aus und fügte hinzu: „Es gibt keine Entschuldigung dafür, die Vereinbarung weiter aufzuschieben und das Leid von Millionen unschuldiger Zivilisten zu verlängern.“

10:45 Uhr GMT – Familien von israelischen Geiseln in Gaza blockieren Straßen in Tel Aviv und rufen zu Protesten auf

Familien von in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln blockierten Straßen in Tel Aviv und forderten einen Geiselaustausch, der zur Freilassung ihrer Angehörigen führen würde.

Laut der israelischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt schlossen die Familien im Rahmen ihres Protests zwei Straßen und die Namir Road in Tel Aviv und forderten die Regierung auf, einen Geiselaustausch auszuhandeln.

Die Familien riefen auch israelische Bürger dazu auf, sich landesweit Protesten anzuschließen, um Druck auf die Regierung auszuüben, damit diese ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln aushandelt.

„Die Regierung hat sie im Stich gelassen“, sagten die Familien in einer Erklärung am X. “Geht auf die Straße, aber es besteht keine Chance, dass die Bürger Israels sie im Stich lassen.“

1040 GMT – Israelische Streitkräfte hindern Tausende am Freitagsgebet in Nablus

Israelische Streitkräfte hinderten Palästinenser daran, die Außenbezirke von Jabal Sbaih in der Stadt Beita südlich von Nablus zu erreichen, und hinderten sie daran, das Freitagsgebet zu verrichten, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Mahmoud Barham, Vorsitzender des Gemeinderats von Beita, berichtete, dass israelische Streitkräfte die Gläubigen daran hinderten, das Gebiet zu erreichen, indem sie strenge Militärkontrollen an wichtigen Kreuzungen einrichteten, um ihre Bewegung zu behindern.

0853 GMT – Proteste stören weiterhin die Verteidigungsmesse in Australien inmitten des Krieges im Gazastreifen

Pro-palästinensische Proteste dauerten einen dritten Tag lang an, um die Land Forces Expo in Australien zu stören.

Die dreitägige Verteidigungs- und Waffenausstellung in der südöstlichen Stadt Melbourne wurde von massiven Protesten im Zuge des andauernden israelischen Krieges in Gaza begleitet.

An Australiens größter Veranstaltung der Verteidigungsindustrie, der Land Forces Expo, nehmen über 800 Waffenhersteller aus Ländern wie den USA, Großbritannien und Israel teil.

Als die Teilnehmer am Veranstaltungsort eintrafen, kam es zu Auseinandersetzungen und es wurden mehrere Personen festgenommen.

08:29 Uhr GMT – 56 % der Israelis unterstützen Bildung einer Regierung der nationalen Einheit: Umfrage

Eine neue Umfrage hat ergeben, dass 56 % der Israelis die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit unterstützen, die sich für die Rückkehr der Geiseln aus Gaza einsetzen und ein Datum für Parlamentswahlen festlegen würde, wie die Zeitung Maariv berichtet.

Allerdings lehnten 22 % der Befragten diese Idee ab, und weitere 22 % waren unentschlossen.

Die Umfrage wurde vom privaten Lazar-Institut durchgeführt und umfasste eine Zufallsstichprobe von 503 Israelis mit einer Fehlerquote von 4,4 %.

Seit einem grenzüberschreitenden Angriff der Hamas im vergangenen Oktober, bei dem 1.200 Menschen getötet und etwa 250 weitere als Geiseln genommen wurden, hat Israel mehr als 41.000 Palästinenser in Gaza getötet. Es wird angenommen, dass sich noch etwa 101 Gefangene in der belagerten Enklave befinden. Die Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts werden von den USA, Katar und Ägypten als Vermittler fortgesetzt.

Die Tageszeitung beschrieb die Umfrageergebnisse als „überraschend“, da sie auch besagen, dass die Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu bei einer heutigen Wahl 24 Sitze in der Knesset (Parlament) gewinnen könnte.

08:27 Uhr GMT – Hamas-Chef Sinwar dankt Hisbollah in einem Brief an Nasrallah

Hamas-Chef Yahya Sinwar hat dem Anführer der libanesischen Hisbollah, Hassan Nasrallah, für die Unterstützung seiner Gruppe im Konflikt mit Israel gedankt, wie die Hisbollah mitteilte. Dies ist die erste Nachricht, seit Sinwar im August Hamas-Chef wurde.

Die vom Iran unterstützte Hisbollah führt seit fast einem Jahr Angriffe auf Israel in einem Konflikt über die libanesisch-israelische Grenze hinweg, der parallel zum Gaza-Krieg stattfindet.

Die Hisbollah sagt, dass ihre Angriffe darauf abzielen, die Palästinenser zu unterstützen. „Ihre gesegneten Taten haben Ihre Solidarität an den Fronten der Achse des Widerstands zum Ausdruck gebracht, indem Sie den Kampf unterstützen und sich daran beteiligen“, sagte Sinwar laut dem Hisbollah-Sender al-Manar zu Nasrallah.

0749 GMT – Leiche der von Israel getöteten türkisch-amerikanischen Aktivistin kommt in der Türkei an

Der Leichnam von Aysenur Ezgi Eygi, einer türkisch-amerikanischen Aktivistin, die letzte Woche von israelischen Soldaten im besetzten Westjordanland getötet wurde, ist über Aserbaidschan in Istanbul eingetroffen.

Ein Flugzeug der Turkish Airlines brachte Eygis Leichnam zum Flughafen Istanbul, wo eine Zeremonie abgehalten wurde.

Botschafterin Ayse Sozen Usluer, Vertreterin des türkischen Außenministeriums in Istanbul, und andere türkische Beamte nahmen an der Veranstaltung teil.

Ihr Leichnam, eingehüllt in die türkische Flagge, wurde von einer Militäreinheit am Flughafen in Empfang genommen.

07:47 GMT – Die Welt muss sich erheben, um Israels „völlige Straflosigkeit“ zu beenden: Britischer Parlamentarier

Als Reaktion auf einen jüngsten israelischen Angriff auf eine „humanitäre Sicherheitszone“ in Gaza, bei dem Dutzende Palästinenser getötet wurden, sagte ein neu gewählter britischer Abgeordneter, dass „dies ein Völkermord ist“ und die Welt diese Verbrechen untersuchen muss.

Bei dem Luftangriff auf ein Zeltlager im Gebiet al-Mawasi in der Nähe von Khan Younis, das Israel als „humanitäre Sicherheitszone“ für vertriebene Zivilisten in Gaza ausgewiesen hatte, wurden am frühen Dienstag mindestens 40 Menschen getötet und Dutzende verletzt.

In einem Interview mit Anadolu erinnerte Adnan Hussain, unabhängiger Abgeordneter für Blackburn, daran, dass der israelische Luftangriff ein Gebiet getroffen habe, das von Israel selbst als „Sicherheitszone“ ausgewiesen worden sei.

Er wies darauf hin, dass der Angriff dringend vom Internationalen Gerichtshof (IGH) untersucht werden müsse.

„Israel muss gestoppt werden. Israel handelt ungestraft. Das muss aufhören. Die Welt muss diese Verbrechen untersuchen. Dies ist ein Völkermord, und nichts anderes“, sagte Hussain.

0549 GMT – Hisbollah greift Militärbasis im Norden Israels an

Die Hisbollah hat nach eigenen Angaben einen israelischen Luftwaffenstützpunkt in der Birya-Kaserne im Norden Israels angegriffen.

In einer Erklärung gab die libanesische Gruppe an, dass ihre Kämpfer mehrere Katjuscha-Raketen auf den Hauptluftwaffenstützpunkt unter dem Kommando der israelischen Nordregion abgefeuert hätten, wobei die Birya-Kaserne direkt getroffen und Teile davon in Brand gesteckt worden seien.

Die libanesische Nationale Nachrichtenagentur berichtete, dass israelische Kampfflugzeuge im Morgengrauen zwei Luftangriffe auf die südliche Stadt Bint Jbeil durchgeführt hätten.

Der erste Angriff traf ein Haus, der zweite ein Tal.

04:55 GMT – Sechs Zivilisten bei israelischem Beschuss in Gaza am frühen Morgen getötet

Sechs Zivilisten wurden getötet und weitere verletzt, als Israel am frühen Morgen das Zentrum und den Süden des Gazastreifens beschoss.

Laut der Nachrichtenagentur WAFA wurden die Leichen von fünf Zivilisten nach einem israelischen Artillerieangriff auf das Haus der Familie Bardweel im Gebiet al-Mawasi in Rafah im südlichen Teil der Enklave geborgen.

Außerdem wurde ein Zivilist getötet und weitere wurden bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus der Familie Aqel in der 20th Street im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum von Gaza verletzt.

0138 GMT – Hisbollah gibt Tod von 2 Mitgliedern bei Zusammenstößen mit Israel bekannt

Die Hisbollah hat den Tod von zwei ihrer Mitglieder bei Zusammenstößen mit Israel im Südlibanon bekannt gegeben, wodurch sich die Zahl ihrer seit dem 8. Oktober letzten Jahres getöteten Mitglieder auf 439 erhöht.

Die Gruppe gab an, dass die beiden Kämpfer „auf dem Weg nach Jerusalem“ getötet wurden, und bezog sich dabei auf die Grenzkonflikte mit Israel.

20:30 Uhr GMT – Chef der israelischen Geheimdiensteinheit tritt wegen Versagens am 7. Oktober zurück

Der Kommandeur der berüchtigten Geheimdienst- und Überwachungseinheit der israelischen Armee ist zurückgetreten, nachdem er die Verantwortung dafür übernommen hatte, dass er einen Angriff von Hamas-Kämpfern am 7. Oktober letzten Jahres nicht verhindern konnte.

Brigadegeneral Yossi Sariel, Kommandeur der Einheit 8200 des israelischen Armeegeheimdienstes, informierte den Stabschef Herzl Halevi über seine Entscheidung, zurückzutreten, und übernahm die Verantwortung für die Ereignisse vom 7. Oktober, wie die Tageszeitung Yedioth Ahronoth berichtete.

Sariel ist einer von sieben Spitzenbeamten, darunter auch hochrangige Beamte der israelischen Armee, die zurückgetreten sind, nachdem sie wegen der Einfälle der Hamas auf israelische Militäranlagen und Siedlungen, die einst palästinensische Bauernhöfe und Dörfer waren, kritisiert wurden.

Sariel wurde im Februar 2021 zum Befehlshaber der Einheit ernannt, wie die israelische Website Walla berichtet.

Mehr lesen

UN: Wirtschaft im Gazastreifen schrumpft auf ein Sechstel, Arbeitslosigkeit im Westjordanland verdreifacht sich

1930 GMT – Israelischer Armeechef plant Rücktritt bis Dezember: Israelische Medien

Während die Welle der Rücktritte in Israel anhielt, berichteten lokale Medien, dass auch der israelische Generalstabschef Herzi Halevi eine Frist bis Dezember gesetzt hat, um seinen Rücktritt einzureichen, weil er den Hamas-Überfall im vergangenen Oktober nicht verhindert hat.

Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtete, dass Halevi sich entschlossen habe, Ende dieses Jahres zurückzutreten, bis die Untersuchungen über das Versagen des israelischen Militärs, effektiv auf den Hamas-Blitz zu reagieren, abgeschlossen seien.

Dem Bericht zufolge habe Halevi seinen Rücktrittsplan während eines Gesprächs mit seinen Mitarbeitern bekannt gegeben und darauf hingewiesen, dass er das Jahresende für einen geeigneten Zeitpunkt halte, um seinen Rücktritt anzukündigen.

Ende Dezember soll Tel Aviv seine Untersuchungen über das Versagen der Armee bei der Vereitelung des Angriffs der Hamas abgeschlossen haben, heißt es in dem Bericht weiter.

Der Bericht behauptet auch, dass das israelische Militär bis Ende Dezember seine Vorbereitungen für einen umfassenden Krieg mit dem Libanon abgeschlossen haben soll.

Mehr lesen

Völkerrecht: Palästina (nicht Israel) hat das Recht, sich zu verteidigen

2030 GMT – Israel tötet neun Palästinenser in Gaza

Bei israelischen Luftangriffen auf zwei Häuser im Zentrum und Norden des Gazastreifens sind mindestens neun Palästinenser, darunter Kinder und Frauen, getötet und mehrere weitere verletzt worden.

Der palästinensische Zivilschutz gab in einer Erklärung bekannt, dass ein israelisches Kampfflugzeug das Haus der Familie Shahin im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens bombardiert und dabei sechs Palästinenser getötet hat, darunter zwei Kinder und eine unbestimmte Anzahl von Frauen.

In einer weiteren Erklärung gab die palästinensische Agentur an, dass ein israelisches Kampfflugzeug das Haus der Familie Hassan im Stadtteil Bir al-Naja im Norden von Gaza getroffen habe.

Nach dem Angriff bargen Rettungsteams drei Leichen und eine unbestimmte Anzahl von Verletzten.

Für unsere Live-Updates vom Donnerstag, dem 12. September 2024, klicken Sie hier.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …