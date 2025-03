https://www.caitlinjohnst.one/p/trump-supporters-can-no-longer-say



Trump-Anhänger können nicht länger behaupten, Trump habe nie einen Krieg begonnen

Caitlin Johnstone

28. März 2025

Ich möchte darauf hinweisen, dass der abgedroschene MAGA-Gesprächsthema, dass Trump „nie einen neuen Krieg begonnen hat“, aufgrund des Jemen offiziell widerlegt wurde.

Der Fokus auf „neue Kriege“ war immer eine dämliche willkürliche Unterscheidung, die Trump vor der Kritik an seiner ausgiebigen Kriegstreiberei während seiner ersten Amtszeit schützen sollte, aber seine Wiederaufnahme der US-Bombardierungskampagne im Jemen, um das Recht Israels auf Völkermord zu schützen, bedeutet, dass selbst diese schwache Ausrede sich in Rauch aufgelöst hat.

Die USA haben am Freitagmorgen Dutzende Luftangriffe im Jemen gestartet, um eine neue Offensive gegen Ansar Allah zu starten, die im Wesentlichen die Regierung Jemens stellen, da das von ihnen kontrollierte Gebiet etwa 80 Prozent der Bevölkerung des Landes umfasst. Seit der Wiederaufnahme des Krieges Anfang dieses Monats haben die USA den Jemen täglich bombardiert, und Trump sagte der Presse am Mittwoch, dass er beabsichtige, die Angriffe „für eine lange Zeit“ fortzusetzen.

Und wenn ich Krieg sage, dann meine ich Krieg. Wenn man ein Land jeden Tag bombardiert und ankündigt, dass man beabsichtigt, es noch lange weiter zu bombardieren, dann ist das Krieg. Man mag es vielleicht nicht so nennen, aber genau das ist es, was man tut. Sie führen Krieg gegen dieses Land.

Und täuschen Sie sich nicht: Dies ist ein neuer Krieg, den Trump begonnen hat. Der Jemen befand sich zwischen 2015 und 2022 im Krieg gegen eine von den USA unterstützte Koalition unter der Führung Saudi-Arabiens, aber dieser Konflikt ist seit drei Jahren vorbei. Biden hatte 2024 Luftangriffe gegen die Huthi-Truppen gestartet, als Reaktion auf deren Seeblockade am Roten Meer, die darauf abzielte, Israel zu zwingen, seinen Völkermord in Gaza zu stoppen. Ansar Allah hob diese Blockade jedoch auf, als ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas erreicht wurde und das Rote Meer friedlich war.

Das alles endete, als Trump begann, den Waffenstillstand zu sabotieren, und es versäumte, den immensen Einfluss des Weißen Hauses zu nutzen, um Israel zur Einhaltung seiner Vereinbarung mit der Hamas zu zwingen. Israel kündigte in voller Abstimmung mit der Trump-Regierung eine völkermörderische Hungersnot in Gaza an, und Ansar Allah erklärte daraufhin, die Blockade des Roten Meeres wieder aufzunehmen, um Israel unter Druck zu setzen, seine völkermörderischen Gräueltaten einzustellen. Trump begann dann mit der Bombardierung des Jemen, noch bevor die Huthis überhaupt irgendeine Art von Angriff gestartet hatten, um sicherzustellen, dass Israel einen Völkermord ohne Konsequenzen begehen kann. Die Trump-Regierung soll Israel sogar aufgefordert haben, nicht auf jemenitische Angriffe zu reagieren, und gesagt haben, die USA würden sich um die ganze Sache kümmern.

Da haben Sie es also. Trump hat einen neuen Krieg begonnen, und zwar in jeder Hinsicht. Es herrschte Frieden, und dann sabotierte Trump ihn aktiv und verpflichtete sich stattdessen so unnötig zu einem langfristigen Krieg, dass sein eigenes Kabinett in einem geleakten Gruppenchat die Entscheidung in Frage stellte und versuchte, Gründe dafür zu finden, warum er überhaupt notwendig war.

Seht es ein, Trump-Anhänger: Ihr wurdet reingelegt. Ihr habt für einen Präsidenten gestimmt, der euch versprochen hat, die Kriege zu beenden, und er hat einen neuen Krieg begonnen und innerhalb weniger Wochen nach seinem Amtsantritt einen aktiven Völkermord unterstützt. Ihr habt für einen Präsidenten gestimmt, der gesagt hat, er würde die Redefreiheit schützen, und er tritt die Redefreiheit in den Vereinigten Staaten mit Füßen, um Kritik an Israel zum Schweigen zu bringen. Ihr habt für einen Präsidenten gestimmt, der gesagt hat, er würde Amerika an die erste Stelle setzen, und er setzt Israel an die erste Stelle.

Mark Twain sagte: „Es ist einfacher, Menschen zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht wurden.“ Vielleicht verschwende ich hier also meinen Atem. Aber ihr wurdet getäuscht, meine rotbemützten Schönen. Ihr wurdet sehr schlimm getäuscht.

Wenn ihr das noch nicht akzeptieren könnt, macht euch keine Sorgen. Er wird euch schon bald weitere Beweise liefern.

