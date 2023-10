Israeli media pin ‚Israel’s‘ calamity, failure on Netanyahu Israeli Haaretz daily discusses Netanyahu’s failures, holding him responsible for yesterday’s unfolding events in the Gaza Envelope settlements.

Israelische Medien machen Netanjahu für „Israels“ Unglück und Versagen verantwortlich

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

8. Oktober 2023

Die israelische Tageszeitung Haaretz erörtert Netanjahus Versäumnisse und macht ihn für die gestrigen Ereignisse in den Siedlungen des Gaza-Streifens verantwortlich.

In ihrem Leitartikel vom Sonntag erklärte die israelische Besatzungszeitung Haaretz, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu „für die Katastrophe verantwortlich ist, die Israel an Sukkot [einem jüdischen Feiertag] heimgesucht hat“.

Die Tageszeitung merkte an, dass Netanjahu versuchen werde, „sich der Verantwortung zu entziehen und die Schuld auf die Chefs der Armee, des Aman [militärischer Geheimdienst] und des Shin Bet zu schieben“.

Weiter heißt es in dem Leitartikel von Haaretz: „Der Premierminister, der sich seiner großen politischen Erfahrung und seines unersetzlichen Scharfsinns in Sicherheitsfragen rühmt, hat die Gefahr, in die er das Land wissentlich geführt hat, völlig verkannt, als er die Regierung der Annexion und Enteignung einsetzte, als er Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir in ihre Schlüsselpositionen berief und als er eine Außenpolitik verfolgte, die die Präsenz und die Rechte der Palästinenser öffentlich ignorierte.“

Lesen Sie weiter: Al-Aqsa-Flut in Gaza: Widerstand schreibt Geschichte, Höhepunkte des ersten Tages

Die Zeitung beschuldigte ihn außerdem, „den Feind und seine militärischen Fähigkeiten unterschätzt zu haben… Das Versagen der Geheimdienste und des Militärs entbindet Netanjahu jedoch nicht von seiner Gesamtverantwortung für die Krise, da er der oberste Entscheidungsträger in israelischen Außen- und Sicherheitsangelegenheiten ist.“

Unterdessen berichteten andere israelische Medien, dass neben der gestern vom palästinensischen Widerstand eingeleiteten Operation „Al-Aqsa-Flut“ an der Nordfront zum Libanon drei israelische Militärposten auf besetztem libanesischem Boden in den Shebaa-Farmen beschossen wurden, wofür der libanesische Widerstand die Verantwortung übernahm.

300 Tote, 750 Vermisste

Zuvor hatten israelische Medien berichtet, dass nach inoffiziellen Schätzungen noch immer fast 750 Israelis vermisst werden, da sich palästinensische Kämpfer noch immer in israelischen Siedlungen aufhalten.

Die israelischen Medien bestätigten, dass die Kämpfe in Kfar Azza und Be’eri noch andauern, während die Kontrolle über die Gebiete Sderot, Zikim, Re’im und Sufa noch nicht hergestellt ist.

Gleichzeitig teilte das israelische Gesundheitsministerium mit, dass die Zahl der Todesopfer auf 300 gestiegen ist, während 1864 Menschen verletzt wurden, darunter 19 klinisch tot und 326 in kritischem Zustand.

Israelischen Medienberichten zufolge beging ein israelischer Soldat im Kibbuz „Re’im“ Selbstmord, indem er im Zuge der palästinensischen Operation seine persönliche Schusswaffe benutzte.

Darüber hinaus erklärten die israelischen Besatzungstruppen in einer Erklärung am X. „Die gesamte Verantwortungszone der Gaza-Division ist nun zur geschlossenen Militärzone erklärt worden“.

Die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas-Bewegung, teilten mit, dass an mehreren Fronten, darunter „Sufa“ und „Kibbutz Holit“, Konfrontationen zwischen dem Widerstand und den israelischen Besatzungstruppen stattfänden.

Der Sprecher der Al-Qassam-Brigaden, Abu Obeida, bestätigte, dass die Zahl der israelischen Gefangenen „um ein Vielfaches höher ist, als das zionistische Gebilde denkt“. Er richtete eine Botschaft an den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, in der er erklärte, dass seine Drohungen gegenüber dem Gazastreifen eine „verlorene Wette sind, nachdem die Soldaten wie Heuschrecken gefallen und Hunderte von ihnen geflohen sind“. Er betonte, dass sich die Entität in einer tiefen Krise befindet, „nachdem sie den Mut unserer Männer gesehen hat“.

Was Sie wissen müssen

Am Samstag kündigte Mohammad Deif, Oberbefehlshaber der al-Qassam-Brigaden, den Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut an, nachdem ein Sperrfeuer von Raketen abgefeuert worden war und eine Infiltrationsoperation in die Siedlungen des Gazastreifens stattfand.

Der Anführer erklärte, die Operation sei eine Reaktion auf die Entweihung der al-Aqsa-Moschee durch die israelische Besatzung und auf die zahlreichen Übergriffe auf Frauen in ihren Höfen.

Die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas-Bewegung, veröffentlichten eine militärische Erklärung zu der Operation.

Später am Tag erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Israel befinde sich im Krieg“, nachdem Hamas-Kämpfer einen groß angelegten Überraschungsangriff auf Siedlungen im Gazastreifen gestartet hatten.

In einer gefilmten Erklärung, die einige Stunden nach Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut durch den palästinensischen Widerstand veröffentlicht wurde, bestätigte Netanjahu, dass er die Leiter des israelischen Sicherheitsapparats einberufen und angeordnet habe, dass die Kämpfer des palästinensischen Widerstands, die in die Siedlungen im Gazastreifen eingedrungen seien, „neutralisiert“ werden sollten.

Städte und Ortschaften gerieten schnell unter die vollständige Kontrolle der Widerstandseinheiten, da die israelischen Militär- und Polizeikräfte der Besatzung innerhalb der ersten Stunde des Angriffs zusammenbrachen.

Die Operation des Widerstands findet vor dem Hintergrund der anhaltenden und unkontrollierten israelischen Aggression gegen Palästinenser im Westjordanland und im besetzten al-Quds sowie der erdrückenden Belagerung des Gazastreifens statt. Übersetzt mit Deepl.com

