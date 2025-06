https://www.caitlinjohnst.one/p/tulsi-gabbard-is-a-warmongering-asshole?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=166442730&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Tulsi Gabbard ist ein kriegstreiberisches Arschloch

Caitlin Johnstone

21. Juni 2025

Präsident Trump hat seine eigene Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard zweimal vor den Bus geworfen und wiederholt gegenüber der Presse erklärt, dass die nationale Geheimdienstdirektorin Unrecht habe, als sie im März vor dem Kongress erklärte, dass das amerikanische Spionagenetzwerk nicht davon ausgehe, dass der Iran versuche, Atomwaffen zu beschaffen.

Um es klar zu sagen: Als Gabbard diese Aussage machte, gab sie nicht ihre persönliche Meinung wieder, sondern wiederholte wörtlich die Ergebnisse der Bedrohungsanalyse 2025 der Geheimdienste der Vereinigten Staaten, in der es heißt: „Wir gehen weiterhin davon aus, dass der Iran keine Atomwaffen baut und dass Khamenei das 2003 ausgesetzte Atomwaffenprogramm nicht wieder genehmigt hat, obwohl der Druck auf ihn, dies zu tun, wahrscheinlich zugenommen hat.“

Trotzdem hat Trump öffentlich seine Verachtung für seine Geheimdienstchefin zum Ausdruck gebracht und auf die Frage nach Gabbards Aussage am Freitag schlichtweg geantwortet: „Sie irrt sich.“ Als er Anfang der Woche dieselbe Frage zu Gabbards Aussage gestellt wurde, sagte er: „Es ist mir egal, was sie sagt.“

Anstatt sich gegen die grobe Zurückweisung durch den Präsidenten zu wehren, wandte sich Gabbard an die sozialen Medien, um allen mitzuteilen, dass Trump in Bezug auf den Iran tatsächlich Recht habe und dass alle, die glaubten, sie habe gesagt, der Iran strebe keine Atomwaffen an, sich Dinge einbildeten.

„Die unehrlichen Medien nehmen meine Aussage absichtlich aus dem Zusammenhang und verbreiten Fake News, um Uneinigkeit zu stiften“, sagte Gabbard auf Twitter. „Amerika verfügt über Geheimdienstinformationen, wonach der Iran innerhalb von Wochen bis Monaten Atomwaffen herstellen kann, wenn er sich zur Fertigstellung entschließt. Präsident Trump hat klar gesagt, dass das nicht passieren darf, und ich stimme ihm zu. Meine vollständige Aussage finden Sie unten:

Seltsamerweise fügte Gabbard diesem Text einen Videoclip ihrer Aussage vor dem Kongress im März bei, der nichts von dem bestätigt, was sie in ihrem Beitrag sagt. An keiner Stelle des Clips sagt sie etwas darüber, dass der Iran nur noch Wochen oder Monate von einer Atomwaffe entfernt sei, und sie sagt ausdrücklich: „Die IC [Intelligence Community] geht weiterhin davon aus, dass der Iran keine Atomwaffe baut und dass der iranische Oberste Führer Khamenei kein Atomwaffenprogramm genehmigt hat, das er 2003 ausgesetzt hat.“

Ein aktueller Bericht von CNN besagt, dass der Iran laut US-Geheimdienstquellen nicht „Wochen bis Monate“ von einer Atomwaffe entfernt ist, sondern Jahre, und berichtet, dass Teheran „bis zu drei Jahre davon entfernt ist, eine Atomwaffe herstellen und auf ein Ziel seiner Wahl abfeuern zu können“.

Dieses Verhalten einer postfaktischen Gesellschaft, in der man den Menschen erzählt, sie würden nicht sehen, was direkt vor ihren Augen geschieht, ist etwas, das man nur von Donald Trump und seinen unterwürfigsten Speichelleckern erwarten würde. Und was wir hier erleben, ist, wie Tulsi Gabbard auf die Knie geht und sich den Hintern küsst.

Tulsi Gabbard ist eine kriegstreiberische Arschloch und eine Lügnerin. Sie hilft dabei, die Welt in einen weiteren schrecklichen Krieg im Nahen Osten zu täuschen, und wenn sie und ihre Mitkriegshetzer Erfolg haben, werden ihre Worte als einige der verdorbensten Lügen in die Geschichte eingehen, die je erzählt wurden.

Dies ist dieselbe Person, die im März getwittert hat: „Präsident Trump IST der Präsident des Friedens. Er beendet das Blutvergießen auf der ganzen Welt und wird dauerhaften Frieden im Nahen Osten schaffen.“

Dies ist auch die Person, die Trumps harte Haltung gegenüber dem Iran während des Wahlkampfs als Demokratin in den Vorwahlen 2020 ständig attackiert hat.

„Geheimdienstler und Politiker haben uns in den Irakkrieg geführt“, twitterte Gabbard 2019. „Jetzt benutzt Trump dieselbe Strategie, um unser Land in einen Krieg mit dem Iran zu führen. Die Kosten an Menschenleben und Geld werden unendlich höher sein als die Kriege im Irak, in Afghanistan und Syrien und werden unsere nationale Sicherheit untergraben.“

„Die Hauptverantwortung des Präsidenten ist es, die Sicherheit der Amerikaner zu gewährleisten. Trump hat versagt – er hat unsere nationale Sicherheit untergraben, indem er das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt hat, mit militärischen Maßnahmen droht und uns näher an einen Krieg mit dem Iran bringt, der weitaus schlimmer sein wird als der Krieg im Irak“, heißt es in einem weiteren Tweet aus dem Jahr 2019.

„Sie bereiten den Boden für einen Krieg mit dem Iran, der weitaus kostspieliger, verheerender und gefährlicher sein wird als alles, was wir im Irakkrieg gesehen haben“, sagte Gabbard über die Trump-Regierung in einem Interview mit ABC im Jahr 2019.

Diese Betrügerin hat ihre gesamte politische Karriere darauf aufgebaut, sich gegen Krieg und Militarismus zu stellen, um die Unterstützung der Amerikaner zu gewinnen, die es satt haben, Blut und Geld in die US-Kriegsmaschine zu stecken. Opportunistisch driftete sie in jede Ecke des politischen Spektrums, die ihr die meiste Macht versprach, und als sie so hoch gekommen war, wie sie konnte, verkaufte sie alle ihre erklärten Prinzipien so schnell wie möglich und so weit wie möglich.

Pipi-Fetisch-Pornostars haben mehr Würde und Integrität.

Ich fühle mich so dumm, dass ich Gabbards Anti-Kriegs-Shtick so früh geglaubt habe. Scheiß auf diese Arschloch, scheiß auf Trump, scheiß auf Israel und scheiß auf das US-Imperium.

Feature-Bild via Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)

Übersetzt mit Deepl.com

