Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-03-11/ty-article/.premium/israel-police-raid-east-jerusalem-bookshop-for-second-time-in-a-month-arrest-owner/00000195-8515-d544-aff5-879d87e80000



Israelische Polizei durchsucht palästinensischen Buchladen in Ostjerusalem zum zweiten Mal innerhalb eines Monats und nimmt Besitzer fest

Die Besitzer des Educational Bookshop berichteten Haaretz, dass die Polizei Bücher beschlagnahmt und den Laden ohne Durchsuchungsbefehl geschlossen habe. Im vergangenen Monat kritisierte der israelische Staatsanwalt das Vorgehen der Polizei bei der ersten Durchsuchung und den Festnahmen, was international für Empörung sorgte

Ahmad Muna, einer der Besitzer des Educational Bookshop in Ostjerusalem, sitzt vor dem geschlossenen Geschäft, nachdem es am Dienstag von der israelischen Polizei durchsucht wurde. Bildnachweis: Olivier Fitoussi

Yael Freidson

Nir Hasson

11. März 2025, 14:18 Uhr IST

Die israelische Polizei führte am Dienstag zum zweiten Mal innerhalb eines Monats eine Razzia in der palästinensischen Buchhandlung „The Educational Bookshop“ in Ostjerusalem durch und nahm einen der Besitzer, den 61-jährigen Imad Muna, zur Befragung fest.

Munas Familie, die den Laden führt, berichtete Haaretz, dass die Polizei Bücher beschlagnahmte und die Schließung des Ladens anordnete, ohne einen Durchsuchungs- oder Haftbefehl vorzulegen.

In einer Erklärung gab die israelische Polizei an, ein Anrufer habe gemeldet, dass sich im Geschäft „Bücher mit aufrührerischem Inhalt“ befänden, was zur Beschlagnahme von drei Büchern und zur vorübergehenden Festnahme einer Person führte.

Die Polizei „hat eine Überprüfung der Bücher eingeleitet, und auf der Grundlage der Ergebnisse wird entschieden, ob die Angelegenheit zur weiteren Untersuchung des mutmaßlichen Verkaufs von aufrührerischem Material an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wird“, heißt es in der Erklärung.

Die israelische Polizei bekräftigte, dass sie „sich verpflichtet hat, den Fall gründlich und professionell zu untersuchen“.

Letzten Monat verhaftete die Polizei Imads Sohn Ahmad und seinen Bruder Mahmoud. Die beiden wurden zwei Tage lang festgehalten, obwohl die Polizei keine Genehmigung der israelischen Staatsanwaltschaft erhalten hatte, um eine Untersuchung wegen Anstiftung einzuleiten.

Der stellvertretende Staatsanwalt kritisierte die Razzia der Polizei und erklärte, dass es Gespräche mit hochrangigen Polizeibeamten gegeben habe, „um sicherzustellen, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen“. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

