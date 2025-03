https://www.richardsilverstein.com/2025/03/10/after-smotrich-us-visit-trump-to-approve-west-bank-annexation-gaza-ethnic-cleansing/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Nach Smotrichs USA-Besuch: Trump will Westjordanland annektieren, ethnische Säuberung im Gazastreifen

Richard Silverstein,

10. März 2025

Smotrich und US-Finanzminister Scott Bessent

Smotrich nach Verhaftung durch Shin Bet wegen Planung eines Terroranschlags

Letzte Woche hatte der israelische Finanzminister und ehemalige Terrorist Bezalel Smotrich seine Coming-out-Party in Washington DC. Dort wurde er mit einem Treffen mit Finanzminister Scott Bessent gefeiert, bei dem sie unter anderem die Vernichtung des palästinensischen Volkes planten.

Damit Sie das nicht als Übertreibung abtun, sollten wir nicht vergessen, dass Trump damit drohte, die Palästinenser in Gaza zu vernichten, wenn sie nicht alle israelischen Geiseln bedingungslos freiließen. Er sagte, wenn sie sich weigerten, seien sie „tot“ und „es sei aus mit ihnen“. Unnötig zu sagen, dass sie sich weigerten. Aber die Nacht … und die Trump-Regierung … sind noch jung.

Smotrich und US-Finanzminister Scott Bessent. Was für einen Unterschied ein Tag [oder ein paar Jahre] machen kann!

Smotrichs triumphaler Einzug in die Hauptstadt der Nation markiert eine dramatische Wende in seinem politischen Schicksal. Wie zwei ehemalige Premierminister und mehrere israelische Präsidenten hat Smotrich den Weg vom Terroristen in die höchsten Sphären der politischen Macht geschafft.

Er wurde einmal verhaftet und für Wochen inhaftiert, nachdem er mit den Zutaten für eine Bombe aufgegriffen worden war, die auf dem Ayalon Highway explodieren sollte. Niemand in der Biden-Administration wollte mit ihm gesehen werden. Tatsächlich forderten Menschenrechtsorganisationen und progressive jüdische Gruppen, ihm ein Visum für eine Veranstaltung von Israel Bonds in Washington zu verweigern. Wie in praktisch jedem ähnlichen Fall gab Biden nach und stellte das Visum aus.

Auf seinem Weg in das Finanzministerium letzte Woche sonnte er sich in seinem Glück, in den Hallen des Finanzministeriums, dem Sitz der US-Wirtschaftsmacht, willkommen geheißen zu werden:

„Nach vier Jahren, in denen es unter der Biden-Regierung kein Treffen auf Ministerebene zwischen dem US-Finanzministerium und der israelischen Regierung gab, betreten wir nun das Finanzministerium“, sagte Herr Smotrich. Er bezeichnete das Treffen am Mittwoch als ‚sehr wichtig‘.

In der gemeinsamen US-israelischen Erklärung nach dem Treffen wurde das übliche Geschwätz über die enge Zusammenarbeit in Fragen von beiderseitigem Interesse erwähnt – bla, bla, bla. Vielleicht ist es kein Zufall, dass der Elefant im Raum nicht erwähnt wurde – und sicherlich der Hauptgrund für Smotrichs Besuch – die Umsetzung seines Projekts zur Auslöschung des palästinensischen Volkes.

Aber nach seiner Rückkehr nach Israel sprach Smotrich den leisen Teil laut aus:

„Verschiedene Beamte der [Trump-]Regierung haben mir immer wieder gesagt: „Wir werden nicht zulassen, dass zwei Millionen Nazis direkt hinter dem Zaun leben“, sagte er und bezog sich dabei auf die Palästinenser. „Vor nicht allzu langer Zeit war es tabu, über die Ausreise von Menschen aus Gaza zu sprechen, aber jetzt sind die Verrückten die Realistischsten“, fügte Smotrich hinzu. „Es ist nicht nur realistisch, sondern der einzige realistische Plan.“

Er kündigte außerdem an, dass er ein „Auswanderungsbüro“ (das ich als Büro des Völkermords bezeichne) einrichten werde, das einen Plan zur Vertreibung aller Palästinenser aus Palästina ausarbeiten soll. 1939 hielten die meisten Europäer die Nazis ebenfalls für „verrückt“, ebenso wie ihre Pläne für die europäischen Juden.

Das ursprüngliche Projekt der Nazis sah eine „freiwillige Auswanderung“ vor, um Europa von seinen jüdischen „Unerwünschten“ zu befreien. Es ist kein Zufall, dass Smotrichs faschistischer Staat in die gleiche Richtung geht. Denken Sie daran, was nach dem Auswanderungsplan der Nazis kam und was auf Smotrichs ähnlichen Plan folgen könnte.

Smotrich hat (schlecht) nachgerechnet und eine effiziente Operation ausgearbeitet, die die Palästinenser beseitigen wird:

„Nur um Ihnen eine Vorstellung zu geben – wenn wir 10.000 Menschen pro Tag entfernen, sieben Tage die Woche, wird es sechs Monate dauern“, sagte Smotrich. “Wenn wir 5.000 Menschen pro Tag entfernen, wird es ein Jahr dauern. Natürlich setzt dies voraus, dass wir Länder haben, die bereit sind, sie aufzunehmen, aber das sind sehr, sehr, sehr lange Prozesse.“

Selbst wenn man seine Zahlen zugrunde legt, würde er nur 1,6 Millionen Menschen aus Gaza „eliminieren“. Eine weitere Million würde vermisst. Was ist der Plan für sie?

Welche Länder wären bereit, auch nur einen von ihnen aufzunehmen? Jordanien und Ägypten haben Trumps Plan, ihnen die Flüchtlinge aufzubürden, kurzerhand abgelehnt. Der Libanon und Syrien, die viele der Nakba-Flüchtlinge aufgenommen haben, werden damit nichts zu tun haben wollen. Vielleicht stellt er sich vor, sie in der saudischen, Sahara- oder Gobi-Wüste abzuladen und den Rest Mutter Natur und Darwins Gesetz zu überlassen.

Nichts davon ist neu. 2017 schlug er praktisch denselben Plan in einer Knesset-Anhörung vor. Die Palästinenser hatten folgende Möglichkeiten:

1. In den [besetzten] Gebieten weiterzuleben, die an den Staat Israel angegliedert werden, ohne das Recht, für die Knesset zu wählen. Ihr Status wird der von ausländischen Einwohnern sein, was seiner Meinung nach dem jüdischen Gesetz folgt, das besagt, dass sie immer etwas unterlegen sein müssen [im Vergleich zum jüdischen Status].

2. Das Land verlassen

3. Diejenigen, die keine der beiden vorherigen Optionen akzeptieren: Die IDF wird wissen, was zu tun ist.

Auf die Frage: „Sie sprechen auch davon, Kinder und Frauen aus Familien zu töten, die nicht bereit sind, diese Bedingungen zu akzeptieren?“ lautete die Antwort: „Ja. Im Krieg wie im Krieg.“

Bisher läuft Smotrichs Vision der Massenvernichtung nach Plan. Ein Beispiel für den absoluten Wahnsinn des Denkens seiner israelischen Anhänger:

Die Idee von Trump und den Israelis, die Bewohner des Gazastreifens ins Ausland umzusiedeln, sei realistisch, argumentierte [der Abgeordnete Simcha] Rothman, weil sie Arbeitsplätze brauchen und viele alternde Länder auf der ganzen Welt junge Arbeitskräfte importieren müssen.

Das „Problem“ Palästina auf eine Frage der Wirtschaft und nicht der Menschenrechte zu reduzieren, ist ein häufiges Thema unter Palästina-Leugnern (sogar US-Präsidenten).

Ich kann mir auch vorstellen, dass Adolf Eichmann ein neues goldenes arisches Zeitalter eines judenreinen Europas ausruft:

„Wir dürfen die Gelegenheit nicht verpassen, die richtigen Schritte in Richtung des neuen Nahen Ostens zu unternehmen, über den wir sprechen“, sagte [der Abgeordnete Yuri] Edelstein.

Ein wesentlicher Bestandteil des Plans, für den sich Smotrich sicherlich bei US-Beamten eingesetzt hat, ist die formelle Annexion des Westjordanlands, wodurch es einfacher wird, das palästinensische Land zu stehlen, das noch nicht gestohlen wurde. Wie Basel Adra in seinem Film „No Other Land“ sagt, besteht das Ziel darin, Palästinenser aus ihren Dörfern, Farmen, Obstgärten und Weiden zu vertreiben, sie durch israelische Siedlungen zu ersetzen und die Vertriebenen wie Vieh in große Ballungszentren zu treiben, wo sie von den israelischen Sicherheitskräften effizienter überwacht werden können.

Während der ersten Präsidentschaft von Trump schlug Israel einen ähnlichen Plan vor. Doch nachdem arabische Länder – darunter Saudi-Arabien – protestiert hatten, wies Trump Netanjahu an, den Plan auf Eis zu legen. Jetzt können sowohl Trump als auch Netanjahu einen solchen Widerstand getrost ignorieren. Tatsächlich versprach der Präsident vor einigen Wochen wichtige Neuigkeiten zu diesem Thema. Doch bisher hat er dies noch nicht getan. Dennoch ist Israel in der Region allgegenwärtig. Das Land hat zweifellos grünes Licht für die Umsetzung der Annexion erhalten.

