Keine Menschenseele und keinen Cent für den Militarismus!

Die neue Bundesregierung will eine halbe Billion Euro für Rüstungsausgaben in der Verfassung verankern. Die herrschende Klasse will Kanonen statt Butter

Nathaniel Flakin

10. März 2025

1887 veröffentlichte Wilhelm Liebknecht, der Gründer der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), ein Flugblatt für die Reichstagswahlen: „Keine Menschenseele und keinen Pfennig für den Militarismus!“ Wie Liebknecht erklärte: „Der Militarismus ist mit der Freiheit und dem Wohlstand der Völker unvereinbar.“ Viele Jahrzehnte lang, bis 1914, verweigerten die Sozialdemokraten jegliche Unterstützung für den Regierungshaushalt, selbst wenn höhere Sozialausgaben als Köder angeboten wurden.

Jetzt, etwa 140 Jahre später, hat die immer wieder amüsante Dialektik der Geschichte die SPD zum größten Befürworter von Militärausgaben in Deutschland gemacht.

Während sich die Sozialdemokraten auf die Regierungsbildung mit der CDU von Friedrich Merz vorbereiten, haben sie Pläne zur Änderung des Grundgesetzes angekündigt. Die sich abzeichnende „Große Koalition“ will die Schuldenbremse, die ausgeglichene Haushalte und dauerhafte Sparmaßnahmen vorschreibt, beibehalten, aber zwei Ausnahmen schaffen. Erstens sollen Militärausgaben von der Verschuldungsobergrenze ausgenommen werden – es geht um 500 Milliarden Euro zusätzlich in den nächsten Jahrzehnten. Zweitens soll ein spezieller Fonds in Höhe von bis zu 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur ebenfalls nicht als Teil des regulären Haushalts gelten.

Mit anderen Worten: Alle Parteien, vor allem aber die CDU, haben darauf bestanden, dass kein Geld für die Reparatur von Schulen, die angemessene Besetzung von Krankenhäusern oder den Betrieb der Züge vorhanden sei. Und doch zaubern sie in wenigen Tagen eine Billion Euro (mehr oder weniger) für Waffen hervor. Die Nazis hatten dafür einen Slogan: Die Nation brauche „Kanonen statt Butter“.

Zynisch bis zum Äußersten: CDU und SPD wollen diese Verfassungsreform im Eiltempo verabschieden, bevor sich der neu gewählte Bundestag am 25. März konstituiert. Im alten Parlament haben sie zusammen mit den Grünen die notwendige Zweidrittelmehrheit; im neuen Parlament, in dem die FDP abgewählt und die Linke gestärkt wurde, bräuchten sie die Unterstützung einer vierten Partei.

Kanonen statt Butter

Eine halbe Billion Euro für die Infrastruktur klingt vielleicht nach einer guten Sache – aber während von Ausgaben für Schulen, Krankenhäuser und Digitalisierung die Rede ist, wird ein Großteil des Geldes in den Bau von Autobahnen und die Subventionierung fossilen Kapitals auf andere Weise fließen. Und wie frühere Kriege gezeigt haben, sind Autobahnen und Schieneninfrastruktur auch Teil der militärischen Bereitschaft.

Bedrückenderweise zeigt eine kürzlich durchgeführte Umfrage, dass Rückhalt sehr beliebt ist, 76 Prozent befürworten ihn. Selbst unter den Anhängern der Linken und der BSW, zwei Parteien, die (unverdienterweise) den Ruf haben, gegen Krieg zu sein, befürwortet eine Mehrheit den Militarismus. Dies wird sich jedoch ändern, wenn sich die bereits begonnene Sparpolitik im Alltag der Menschen bemerkbar macht. Die Preise werden weiter steigen, während die Sozialleistungen zusammenbrechen, um Panzer und Kampfflugzeuge zu bezahlen.

Die einzige gute Nachricht ist, dass niemand bereit ist, seinen eigenen Körper aufs Spiel zu setzen. Die Bundeswehr hat, wie fast jede imperialistische Armee, extreme Schwierigkeiten, neue Rekruten zu finden. Wie eine Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2023 ergab, können sich 57 Prozent der Menschen in Deutschland nicht vorstellen, für ihr Land zu kämpfen. Und warum sollten wir das tun? Dies ist ein Staat von Milliardären, für Milliardäre und von Milliardären – sollen wir unser Leben für ein System riskieren, das uns nicht einmal eine anständige Wohnung bietet?

Putin stoppen? Die Freiheit verteidigen?

Die kapitalistische Propagandamaschinerie läuft auf Hochtouren und erzählt uns, dass Putins Panzer bald Berlin besetzen werden, wenn wir nicht den Gürtel enger schnallen. Angesichts der glanzlosen Versuche der russischen Armee, einen Teil des ärmsten Landes Europas zu erobern, ist das nicht besonders überzeugend.

Denken Sie an den historischen Präzedenzfall: Als die europäischen Mächte Anfang des 20. Jahrhunderts immer größere Rüstungsprogramme auflegten, versprachen sie ihren Bürgern, dass Schlachtschiffe und Artillerie den Frieden garantieren würden. Es stellte sich jedoch heraus, dass sie nicht so viel für Waffen ausgeben, ohne die Absicht, sie einzusetzen. Der Erste Weltkrieg kostete etwa 20 Millionen Menschen das Leben.

Es ist beunruhigend, dass Gregor Gysi von der Partei Die Linke zur Klassenzusammenarbeit zwischen Arbeitern und Kapitalisten aufgerufen hat, um „unsere Freiheit zu verteidigen“ – dies ist ein Echo der sozialdemokratischen Verräter, die 1914 für die „nationale Verteidigung“ stimmten. Jan von Aken hat auch seine Bereitschaft signalisiert, über mehr Geld für die Bundeswehr zu verhandeln. Zehntausende junge Menschen sind in den letzten Monaten der Partei Die Linke beigetreten – und sie müssen gegen die Armee kämpfen.

Während sich die kapitalistischen Regierungen auf neue imperialistische Konflikte zubewegen, können sie kaum eine Erklärung dafür liefern, worum sie kämpfen. Es handelt sich lediglich um einen Wettbewerb, bei dem Milliardäre die Herrschaft über den Globus übernehmen, und sie geben sich nicht einmal die Mühe, dies zu verbergen.

Wenn sie wirklich daran interessiert wären, „unsere Freiheit zu verteidigen“, könnten sie eine Volksmiliz schaffen – wie Liebknecht es vor 140 Jahren vorgeschlagen hat –, die von den arbeitenden Menschen kontrolliert wird und nicht von kapitalistischen Offizieren herumkommandiert wird. Opportunisten werden sagen, dass es nicht möglich ist, sich dem Militarismus zu widersetzen, wenn die Mehrheit dafür ist. Aber 1887 erhielt die SPD mit ihrem entschiedenen Nein zu Militärausgaben 10 Prozent der Stimmen – ihr bis dato bestes Ergebnis und nicht viel schlechter als die SPD heute.

Nathaniel ist ein freiberuflicher Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biografie über Martin Monath geschrieben, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, die auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch und auf Spanisch erschienen ist. Er hat auch ein antikapitalistisches Handbuch mit dem Titel Revolutionary Berlin geschrieben. Er gehört dem autistischen Spektrum an.

