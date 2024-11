https://www.middleeastmonitor.com/20241124-israels-criminal-responsibility-is-shielded-by-political-complicity/



Israels kriminelle Verantwortung wird durch politische Komplizenschaft abgeschirmt

24. November 2024

Flagge mit dem Logo des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) am 29. März 2022 in Den Haag, Niederlande [Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images]

Es bleibt abzuwarten, wie die Staats- und Regierungschefs der 124 Vertragsstaaten des Römischen Statuts den vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) ausgestellten internationalen Haftbefehlen gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant nachkommen werden. In der Pressemitteilung des IStGH heißt es eindeutig, dass beide „als Mittäter strafrechtliche Verantwortung für die folgenden Verbrechen tragen, weil sie die Taten gemeinsam mit anderen begangen haben: das Kriegsverbrechen des Aushungerns als Methode der Kriegsführung und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Form von Mord, Verfolgung und anderen unmenschlichen Handlungen“.

Die Reaktionen der Staats- und Regierungschefs reichten von offenen Beteuerungen, den ICC-Haftbefehlen nachzukommen, bis hin zu abwägenden Antworten und unmissverständlicher Ablehnung. Der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp sagte, dass das Römische Statut umgesetzt würde, wenn Netanjahu einen Fuß in das Land setzt, ebenso wie die Schweiz.

„Ja, absolut. Wir unterstützen internationale Gerichte und wenden ihre Anordnungen an“, sagte der irische Premierminister Simon Harris gestern gegenüber RTE . Der kanadische Premierminister Justin Trudeau erklärte: „Wir treten für das internationale Recht ein und halten uns an alle Entscheidungen und Vorschriften der internationalen Gerichte.“ Die jordanische Außenministerin Ayma Safadi bestand darauf, dass die ICC-Haftbefehle umgesetzt werden sollten.

Israel stellt die Entscheidung des IStGH als „das erste Mal, dass der IStGH Haftbefehle gegen führende Politiker eines demokratischen Landes ausgestellt hat“ dar. Doch obwohl Israel sich selbst als demokratisches Land bezeichnet, ist es ein Siedlerkolonialunternehmen, das auf ethnischen Säuberungen beruht und durch Völkermord aufrechterhalten wird.

„Keine empörende anti-israelische Entscheidung wird uns daran hindern – und sie wird mich nicht daran hindern – unser Land weiterhin in irgendeiner Weise zu verteidigen“, erklärte Netanjahu. Gallant bezeichnete die Entscheidung als „gefährlichen Präzedenzfall gegen das Recht auf Selbstverteidigung und moralische Kriegsführung und ermutigt mörderischen Terrorismus“, während er seine Rolle als ein „Privileg“ bezeichnete.

Die USA wiesen die Entscheidung des IStGH natürlich zurück. „Lassen Sie mich noch einmal klarstellen: Was auch immer der IStGH andeuten mag, es gibt keine Gleichwertigkeit – keine – zwischen Israel und der Hamas. Wir werden immer an der Seite Israels stehen, wenn seine Sicherheit bedroht ist.“

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban sagte, er werde Netanjahu zu einem Besuch einladen. „Ich werde ihm garantieren, dass der Haftbefehl in Ungarn keine Wirkung haben wird, wenn er kommt. Der argentinische Ministerpräsident Javier Milei wies die Entscheidung des IStGH mit der Begründung zurück, dass sie „das legitime Recht Israels auf Selbstverteidigung ignoriert“.

Andere Länder nahmen eine vorsichtige Haltung ein. So erklärte Deutschland, dass es „jetzt prüft, was die Entscheidung für uns in Bezug auf ihre internationale Anwendung bedeutet“. Der Sprecher des französischen Außenministeriums, Christophe Lemoine, bezeichnete die ICC-Haftbefehle als „rechtlich komplex“ und erklärte, dass Frankreichs Reaktion im Einklang mit den Grundsätzen der internationalen Justiz stehen werde. Österreich bezeichnete die Haftbefehle als lächerlich, aber das Land müsse die Entscheidung des IStGH umsetzen. Italien vertrat einen ähnlichen Ansatz und erklärte, dass Netanjahu, Gallant und die Hamas nicht gleichzusetzen seien, dass die Verhaftungen jedoch erfolgen würden, wenn einer von ihnen Italien besuche.

„Australien respektiert die Unabhängigkeit des IStGH und seine wichtige Rolle bei der Wahrung des Völkerrechts“, erklärte die australische Außenministerin Penny Wong.

Im Vorfeld des G7-Treffens in der kommenden Woche, bei dem die IStGH-Haftbefehle erörtert werden sollen, erklärte Italiens stellvertretender Ministerpräsident und Außenminister Antonio Tajani: „Wir respektieren und unterstützen den Internationalen Strafgerichtshof, sind aber der Meinung, dass seine Rolle rechtlicher und nicht politischer Natur sein sollte.“

Der IStGH befasst sich mit der strafrechtlichen Verantwortung. Die Rhetorik mehrerer Staats- und Regierungschefs deutet jedoch darauf hin, dass eine politische Haltung Einfluss darauf haben wird, ob die Haftbefehle des IStGH vollstreckt werden oder nicht, wenn Netanjahu oder Gallant die Länder besuchen, die dem Römischen Statut beigetreten sind. Fast alle Länder haben ihre Beziehungen zu Israel während des sich entfaltenden Völkermords im Gazastreifen als vorrangig eingestuft, und die IStGH-Haftbefehle haben nur die Politik offenbart, die der offenen oder stillschweigenden Unterstützung zugrunde liegt, die Israel weltweit genießt.

Die Länder, die erklärt haben, dass sie die Entscheidung des IStGH umsetzen werden, hätten schon vor über einem Jahr gegen Völkermord Stellung beziehen können. Sie haben jedoch bis zu den Haftbefehlen gewartet, um zu erklären, dass sie sich an das Völkerrecht halten werden. Was hat diese Länder daran gehindert, sich vor der Ankündigung des IStGH an das Völkerrecht zu halten?

Was die Länder betrifft, die sich um eine neutrale Haltung bemühten, so sind die politischen Erwägungen eindeutig. Israel hat einen Völkermord begangen, der per Live-Stream übertragen wurde. Die strafrechtliche Verantwortung ist eindeutig – nicht nur aufgrund des Filmmaterials, sondern auch aufgrund der ständigen Aufwiegelung gegen die Palästinenser. Warum muss die G7 darüber nachdenken, welche Maßnahmen sie ergreifen soll?

Es gibt keine eindeutige Haltung gegen Völkermord, sondern die Länder entscheiden sich für den richtigen Zeitpunkt. Aus den meisten Erklärungen, einschließlich derer, die erklärten, sie würden sich an die Haftbefehle des IStGH halten, geht hervor, dass die angebliche politische Neutralität, die Israels Völkermord in Gaza unterstützte, immer noch in vollem Gange ist.

Der IStGH ist bei der Vollstreckung der Haftbefehle von den einzelnen Ländern abhängig. Die Tschechische Republik beispielsweise bezeichnete die Entscheidung des IStGH als „unglücklich“ und erklärte, dass die Anklagen gegen Netanjahu und Gallant „durch Beweise untermauert werden sollten“. Welche Beweise könnte das Land noch benötigen, um die Legitimität der Haftbefehle zu erkennen? Warum ist der Völkermord in Gaza immer noch so umstritten, dass die Unterzeichner des Römischen Statuts ihre Entscheidung überdenken? Wer politisiert die Haftbefehle – der IStGH oder die führenden Politiker der Welt?

Die Europäische Kommission hat Orban wegen seiner Haltung gewarnt und erklärt, dass die Weigerung, die Entscheidung des IStGH umzusetzen, gegen internationale Verpflichtungen verstoßen würde“. Das stimmt, aber was ist mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen der EU? Warum spricht die EU-Kommission nicht über den Völkermord in Gaza? Der Grund ist natürlich klar. Die EG ist der israelischen Sicherheitsphilosophie verpflichtet. Ihre Haltung spiegelt lediglich die Positionierung einer internationalen Organisation wider, die den Status einer anderen internationalen Organisation erwidert. Die Politik deutet jedoch nicht auf eine Haltung gegen das Verbrechen des Völkermordes hin, sondern lediglich auf ein Einverständnis mit der Möglichkeit, dass die IStGH-Haftbefehle aktiviert werden, sollte Netanjahu ein EU-Land besuchen, das an das Römische Statut gebunden ist.

Es ist wahrscheinlich, dass die strafrechtliche Verantwortlichkeit, wie sie der IStGH anstrebt, durch die politische Auslegung der Haftbefehle vereitelt wird. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass Israels Völkermord im Gazastreifen sowohl von strafrechtlicher als auch von politischer Verantwortlichkeit geprägt ist. Die IStGH-Haftbefehle haben letztere angesichts des Völkermords so deutlich gemacht, dass das Vergessen nicht mehr undurchdringlich ist.

