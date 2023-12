https://www.middleeastmonitor.com/20231208-israel-war-on-gaza-part-of-the-assault-to-end-the-palestinian-people-as-a-nation-says-envoy/





Der palästinensische Botschafter Riyad Mansour in New York, Vereinigte Staaten, am 13. November 2023 [Selçuk Acar/Anadolu Agency]

Israelischer Krieg gegen Gaza „Teil des Angriffs auf das palästinensische Volk als Nation“, sagt Gesandter

8. Dezember 2023

Riyad Mansour wies die Vorstellung zurück, dass es irgendeinen Zweifel an den Kriegszielen Israels gebe, und sagte

Sollen wir so tun, als wüssten wir nicht, dass das Ziel die ethnische Säuberung des Gazastreifens, die Enteignung und die gewaltsame Vertreibung des palästinensischen Volkes ist, wo doch so viele nicht umhin konnten, dies zuzugeben?

Mansour richtete seinen Appell an den UN-Sicherheitsrat, der sich darauf vorbereitet, über einen Resolutionsentwurf abzustimmen, der einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen fordert.

Der Gesandte sagte, dass diejenigen, die sich weigern, die Resolution zu unterstützen, „sich weigern, das Einzige zu fordern, das Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord beenden kann. Das ist die Art und Weise, wie Israel den Krieg führt – durch Gräueltaten“.

„Die Schande liegt nicht bei denen, die angesichts solcher Gräueltaten zu einem Waffenstillstand aufrufen. Sie verfolgt diejenigen, die sich weigern, dies zu tun. Israels Ziel ist klar. Es besteht darin, die Menschen zu vertreiben, und egal, wie oft einige sagen, dass dies nicht geschehen wird, alles bestätigt, dass wir vom ersten Tag an Recht hatten“, sagte er.

Das palästinensische Volk wird nicht im Stillen sterben. Das palästinensische Volk wird nicht umsonst sterben. Das palästinensische Volk verdient Respekt. Das tut jedes Volk, aber wir haben ihn uns verdient. Wir haben den höchsten Preis dafür gezahlt, um ihn zu verdienen. Wir haben ein Jahrhundert lang jeden Versuch, uns zu vernichten, mit kaum einem Mittel überlebt. Erweisen Sie uns Respekt, nicht mit Worten, sondern mit Taten fügte er hinzu.

Seit dem 7. Oktober, als die Hamas einen grenzüberschreitenden Angriff auf Israel durchführte, wurden im Gazastreifen mehr als 17.000 Menschen getötet. Etwa 70 Prozent davon waren Frauen und Kinder, während über 46.000 weitere Menschen verletzt wurden.

Die Zahl der während des Hamas-Angriffs in Israel Getöteten wird von offizieller Seite mit über 1.200 angegeben.

Israel hat seine Militäroffensive gegen den Gazastreifen am 1. Dezember wieder aufgenommen, nachdem eine einwöchige humanitäre Pause mit der Hamas zu Ende gegangen war, die die Lieferung humanitärer Hilfe und den Austausch von Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, sowie von Palästinensern, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, ermöglichte.

Mehr als 1,8 Millionen Palästinenser wurden aus dem Gazastreifen vertrieben, und UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte zuvor, dass sie „wie menschliche Flipperkugeln zwischen immer kleineren Teilen des Südens hin- und hergeschleudert werden, ohne irgendetwas von dem, was sie zum Überleben brauchen. Aber nirgendwo im Gazastreifen ist man sicher“.

Er spielte damit auf israelische Befehle an die Palästinenser an, Gebiete zu evakuieren, die sie zu bombardieren gedenken. Viele, die dies getan haben, wurden in den Gebieten getötet, in die sie umgezogen sind und von denen ihnen gesagt wurde, dass sie dort sicherer seien.

Guterres warnte, dass das humanitäre Unterstützungsnetz im Gazastreifen vor dem „totalen Zusammenbruch“ stehe, und dass ein Scheitern „verheerende Folgen“ für die Region haben werde.

