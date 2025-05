https://www.richardsilverstein.com/2025/05/29/netanyahu-palestinians-seek-to-butcher-every-jew-around-the-world/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Netanjahu: Palästinenser wollen „jeden Juden auf der Welt abschlachten“

Richard Silverstein

29. Mai 2025

Während seiner IHRA-Rede verspricht Netanjahu „Schläge“ gegen die Houthis

Bibi Netanjahu sprach am Tag nach dem jüdisch-nazistischen Pogrom am Jerusalem-Tag auf einer internationalen Holocaust-Gedenkveranstaltung. Seine Äußerungen bildeten einen pseudohistorischen Gegenpol zu der wütenden Völkermordrhetorik, die am Vortag zu hören war. Er bot eine Mischung aus Lügen, Halbwahrheiten und glatten Lügen:

Netanjahu bezeichnet die globale Pro-Palästina-Bewegung als „achte Front“ im Krieg gegen die „westliche Zivilisation“

Israel kämpft nicht nur gegen die Hamas, sondern auch an einer globalen „achten Front“ [Syrien, Libanon, Jemen, Gaza, Iran, Irak usw.] – und stellt pro-palästinensische Demonstrationen als Bedrohung der „freien Gesellschaften“ weltweit dar.

Netanjahu sagte, die Proteste in westlichen Hauptstädten seien „eine Feier für Mörder, Vergewaltiger, Babyverbrenner und Geiselnehmer“. Er behauptete, bei diesen Protesten würden israelische, amerikanische, britische, kanadische und französische Flaggen verbrannt [was nicht stimmt] und dies sei ein Beweis für einen umfassenderen Angriff auf die „westliche Zivilisation“.

Netanjahu behauptete, der Angriff der Hamas am 7. Oktober sei ein Versuch gewesen, „den Holocaust wiederaufleben zu lassen“ …

Er behauptete, dass … die Staats- und Regierungschefs der Welt … sich von pro-palästinensischen Bewegungen „einschüchtern“ lassen und versuchen, „die Opfer einzukreisen“, während sie in Wirklichkeit „Barbaren“ Vorschub leisten und die Verteidigungsfähigkeit der freien Gesellschaften schwächen.

Es ist eine bittere Ironie, dass Netanjahu, der die Palästinenser zu Nazis machen will, dieselbe aufgeheizte, hysterische Rhetorik verwendet, die die Nazis selbst gegen die Juden eingesetzt haben. Während er die Ereignisse „analysiert“, die zum Holocaust geführt haben, legt er tatsächlich den Plan dar, den Israel seit dem 7. Oktober gegen Gaza verfolgt:

„Man entmenschlicht eine Gruppe von Menschen in der menschlichen Gesellschaft und bereitet sie auf die Tötung, auf das Abschlachten vor. Das ist immer so. Man dämonisiert immer, bevor man vernichtet.

Hätten sie ihren Willen bekommen, hätten sie jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in diesem Staat und jeden Juden auf der ganzen Welt abgeschlachtet. Das sagen sie ganz offen.

Eines muss man Bibi lassen: Er lässt sich niemals von der Wahrheit oder den Tatsachen von einer guten Propaganda abhalten. Das ist an sich schon eine Aufforderung zum Völkermord. Genau diese Art von Rhetorik hört man von buddhistischen Myanmar-Anhängern gegenüber der Rohingya-Minderheit oder in ruandischen Hutu-Radiosendungen, die zum Völkermord an ihren Tutu-Nachbarn aufrufen.

Der beste Weg für Netanjahu, die palästinensischen Vorwürfe des Völkermords zu delegitimieren, ist, sie ihnen selbst in die Schuhe zu schieben. Wir begehen keinen Völkermord – sie tun das. Sie sind nicht die Opfer, wir sind es. Das ist ein rhetorischer Trick. Er verzerrt den Angriff vom 7. Oktober, indem er ihn in den Holocaust selbst verwandelt. Damit vermischt er zwei Ereignisse, die nichts miteinander zu tun haben. Das hat zusätzlich den Zweck, den Völkermord Israels auszulöschen. Wenn Palästinenser Völkermord an „Juden“ begehen, können sie unmöglich selbst Opfer von Völkermord sein.

Die Rede ist eine Neuauflage von Themen, die er seit Jahren bis zum Überdruss wiederholt. Er ist kaum mehr als ein Hasbarabot, der darauf programmiert ist, endlos dieselben Soundbites zu wiederholen. Die Argumente ändern sich im Laufe der Zeit kaum. Das erinnert an die große Lüge der Nazis: Wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, fangen die Leute an, sie für wahr zu halten.

In derselben Rede verbreitete Netanjahu noch erstaunlichere Lügen und behauptete, es gebe keine humanitäre Krise in Gaza. Tatsächlich sagte er, die Bewohner Gazas seien „übergewichtig“, weil sie in den Tunneln, wo sie sich recht gut ernähren können, zu wenig Bewegung hätten. Die Behauptung der Feinde Israels, dort herrsche Hunger, sei „eine Modeerscheinung“:

„Wir nehmen Tausende von Gefangenen, sortieren sie in Zivilisten und Kämpfer und fotografieren sie … Das erste, was man tut, ist, ihnen zu sagen: ‚Zieht eure Hemden aus. Wir wollen sehen, dass ihr keine Selbstmordwesten tragt.‘ … Und man sieht keine einzige, nicht eine einzige abgemagerte Person seit Beginn des Krieges bis heute“, sagte er.

„Tatsächlich sieht man genau das Gegenteil, denn man bekommt nicht viel Bewegung, schon gar nicht in Tunneln, aber man bekommt zu essen.“

So viel zu den Hunderten von Bildern hungernder Kinder, deren Knochen aus der Haut ragen. Anscheinend sind die Tausenden von Gazanern, die ein UN-Lagerhaus auf der verzweifelten Suche nach Nahrung geplündert haben – und diejenigen, die eine der israelischen Hilfsgüterverteilungsstellen in ihrer verzweifelten Suche nach Hilfsgütern gestürmt haben – gut ernährt, sogar dick.

Er sagte mit ernster Miene, dass Israel „den Bewohnern Gazas vom ersten Tag an erlaubt hat, die Kampfgebiete zu verlassen“ und sie gleichzeitig „mit dem Nötigsten versorgt hat: Nahrung, Wasser, Medikamente. Das verlangen das Völkerrecht und der gesunde Menschenverstand.“ Tatsächlich hat er erst vor wenigen Tagen genau das Gegenteil gesagt: Israel müsse nur so viel Hilfe leisten, dass die westlichen Staats- und Regierungschefs Israel in Ruhe lassen, damit es seinen Völkermord ungehindert fortsetzen kann.

Er fügte eine weitere falsche Behauptung hinzu: Israel habe „ihnen [den Palästinensern] 1,8 Millionen Tonnen Lebensmittel und Hilfsgüter geliefert. Deshalb gab es überhaupt keine Massenhungersnot.“ Bevor wir Israels Großzügigkeit bejubeln, sollten wir beachten, dass das Welternährungsprogramm Gaza im Januar 2025 innerhalb von zwei Wochen mit 10 Millionen Tonnen Lebensmittel versorgt hat.

Außerdem hat Israel Gaza mit nichts versorgt. UNWRA, UNICEF, WFP und Ärzte ohne Grenzen haben diese Güter geliefert. Nicht Israel. Ganz zu schweigen von den drei Monaten, in denen Israel alles aus Gaza verboten hat: keine Lebensmittel, kein Wasser, keine Unterkünfte usw. Das scheint ihm entfallen zu sein.

