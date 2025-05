Israelischer Mossad als Geldgeber der Gaza Humanitarian Foundation genannt

29. Mai 2025

Führende israelische Politiker haben ihre Regierung beschuldigt, über ein undurchsichtiges Netzwerk von US-amerikanischen humanitären und Söldnerorganisationen riesige Summen gewaschen zu haben. Die als Waffe eingesetzte Hilfsinitiative ist der Dreh- und Angelpunkt des Plans Israels, den Norden Gazas ethnisch zu säubern, indem die hungernde Bevölkerung in konzentrationslagerähnliche Zentren getrieben wird.

Israels Plan, die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen zu kontrollieren, endete am 27. Mai in Chaos, als israelische Soldaten Berichten zufolge das Feuer auf eine flüchtende Menge hungernder Palästinenser eröffneten, nachdem nur 8000 Kisten mit Lebensmittelrationen von einer undurchsichtigen Organisation namens Gaza Humanitarian Foundation (GHF) verteilt worden waren.

Die GHF wurde im Februar dieses Jahres unter mysteriösen Umständen in der Schweiz gegründet und dient als Dachorganisation für ein Netzwerk privater Söldnerfirmen, mit denen Israel die Rolle der Vereinten Nationen bei der Versorgung der Palästinenser mit Lebensmitteln ersetzt, nachdem es sie an den Rand des Hungertodes gebracht hat.

Derzeit hat die Öffentlichkeit keine Ahnung, wer diese undurchsichtige Hilfsaktion finanziert. Ein Sprecher der GHF sagte gegenüber der Washington Post, „die Stiftung habe bereits 100 Millionen Dollar von einem unbekannten Spender erhalten“.

Der rechtsgerichtete israelische Oppositionspolitiker und Knesset-Abgeordnete Avigdor Lieberman erklärte, der geheimnisvolle Geldgeber der GHF sei in Wirklichkeit die israelische Regierung. „Das Geld für die humanitäre Hilfe kommt vom Mossad und vom Verteidigungsministerium“, schrieb Lieberman auf Twitter/X und beklagte: „Hunderte Millionen Dollar auf Kosten der israelischen Bürger.“

Yair Lapid, Mitglied der Knesset und de facto Führer der loyalen Opposition Israels, hat die israelische Regierung beschuldigt, zwei „Briefkastenfirmen“ zu finanzieren, und dabei auf die GHF und die private Söldnerfirma Safe Reach Solutions verwiesen, die vom ehemaligen CIA-Agenten Phillip Reilly gegründet wurde. Zwei ehemalige US-Beamte sagten gegenüber dem katarischen Nachrichtenportal Middle East Eye, dass Reilly „das Vertrauen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und mehrerer ihm nahestehender israelischer Geschäftsleute gewonnen habe“.

Wenn dies zutrifft, würde dies bedeuten, dass der militärische Geheimdienst Israels über ein bewaffnetes Hilfsprogramm, das den Dreh- und Angelpunkt seines Plans zur ethnischen Säuberung des nördlichen Gazastreifens bildet, effektiv riesige Geldsummen wäscht. Ein durchgesickertes internes Dokument der GHF bestätigte, dass die von ihr in Gaza errichteten Lebensmittelverteilungszentren und Wohnanlagen als „Konzentrationslager mit biometrischer Überwachung“ angesehen werden könnten.

Das Modell der GHF scheint integraler Bestandteil des erklärten Plans Israels zu sein, 75 % des Gazastreifens zu besetzen und hungernde und obdachlose Palästinenser in sogenannte „humanitäre Inseln“ zu zwingen, die laut israelischem Militär dazu dienen sollen, die dezimierte Enklave zu „teilen und zu herrschen“. Es ist auch ein klarer Versuch, die UNRWA zu ersetzen, die seit 1949 die Bedürfnisse der Flüchtlingsbevölkerung in Gaza versorgt und 2024 von der israelischen Knesset als terroristische Organisation eingestuft wurde.

Der Plan Israels für „humanitäre Inseln“ zielt offen darauf ab, Gaza zu „teilen und zu beherrschen“, indem die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung eingeschränkt wird

Die Gründung der GHF lässt sich direkt auf das COGAT-Büro der israelischen Regierung zurückführen, das die Belagerung des Gazastreifens leitet, sowie auf einen israelischen Unternehmer namens Liran Tancman, der in einem Bericht als „Reservist der 8200er-Einheit der israelischen Armee für Fernmeldeaufklärung, der den Einsatz biometrischer Identifikationssysteme außerhalb der Verteilungszentren forderte, um palästinensische Zivilisten zu überprüfen“ beschrieben wurde.

Ohne Rechtsstatus oder formelles Mandat für seine Tätigkeit in Gaza agiert GHF nun nach Belieben der israelischen Besatzungsarmee. Mit der Unterstützung der Trump-Regierung und dank der US-Söldner, die die dystopischen Verteilungszentren aufrechterhalten, funktioniert das System jedoch hinter einer amerikanischen Fassade.

Nur einen Tag vor dem geplanten Start der GHF in Gaza trat der CEO der Organisation, Jake Wood, aus Protest zurück und verurteilte das Versagen der Gruppe, „humanitäre Grundsätze der Menschlichkeit, Neutralität und Unparteilichkeit“ einzuhalten. Als nächstes floh der COO der GHF, David Burke, durch den Notausgang. David Kohler, ein Schweizer Vorstandsmitglied, ist ebenfalls ohne Erklärung zurückgetreten.

Nach ihrem Weggang ging die Führung der undurchsichtigen Organisation an John Acree über, einen ehemaligen USAID-Administrator, der kürzlich den Präsidenten in einem wirren Facebook-Post beschuldigte, Russland einen „Freifahrtschein“ zu geben, und den „kriminellen“ Trump dafür attackierte, dass er seinem langjährigen Arbeitgeber die Mittel gekürzt habe.

Selbst nachdem die Situation in der militarisierten Hilfsstation der GHF im Westen von Rafah am 27. Mai in Chaos endete, hat ein Netzwerk zwielichtiger Söldnerfirmen, darunter Safe Reach Solutions und UG Solutions, weiterhin hochbezahlte Stellen für potenzielle Söldner angeboten.

Eine Stellenanzeige von UG Solutions richtet sich an „Scharfschützen“ mit „Erfahrung in Kampfgebieten“, „höchster Waffenfertigkeit“ und „fortgeschrittenen Kampffähigkeiten“, die „in Umgebungen mit hoher Bedrohung effektiv operieren können“. Bevorzugt werden „qualifiziertes Personal der Spezialeinheiten“ sowie „Personal mit OSINT-/Geheimdiensthintergrund“.

Der Gründer von UG Solutions, Jameson Govoni, hat sich selbst als „Entarteter aus Boston“ beschrieben, der „so schnell wie möglich zur Armee gegangen ist, um den Menschen, die uns Leid zugefügt haben, ebenfalls Leid zuzufügen“. Er gründete auch eine Firma namens „Alcohol Armor“, die Katermittel vermarktet, die angeblich auf seiner Expertise im Trinken basieren. „Beim Militär sind wir zweifellos die schlimmsten Säufer der ganzen verdammten Welt. Mir wurde der Magen ausgepumpt“, prahlt Govonis Geschäftspartner Glenn Devitt.

Phillip Reilly, der normalerweise publicityhungrige ehemalige CIA-Agent, der Safe Reach Solutions (SRS) gegründet hat – ein Partner von GHF und UG Solutions –, hat sich bisher gegenüber keinem Medienunternehmen zu seinen offenbar lukrativen Aktivitäten in Gaza geäußert.

SRS tauchte erstmals im Januar dieses Jahres in Gaza auf, als eine Gruppe von Söldnern mittleren Alters, die in den US-Medien als „Vorstadtväter“ dargestellt wurden, einen Kontrollpunkt entlang des Netzarim-Korridors errichtete, einem Gebiet, das den Norden und die Mitte Gazas trennt und von der israelischen Armee als Stützpunkt für Misshandlungen und Massaker an Zivilisten genutzt wird.

In einem SRS-Dokument, das an potenzielle Unterstützer verteilt wurde (siehe unten), wurden „humanitäre Partner“ dazu aufgerufen, dabei zu helfen, den Kontrollpunkt in eine „Hilfsgüterverteilungsstelle“ umzuwandeln. Wenige Tage später wurde die GHF in Genf, Schweiz, gegründet.

Ein GHF-Dokument, das Anfang Mai an die Medien verteilt wurde, listete eine Reihe von einflussreichen Unternehmen und ehemaligen US-Beamten als Vorstandsmitglieder auf und rühmte sich der Partnerschaften mit Finanzinstituten wie Goldman Sachs. Zu den Vorstandsmitgliedern gehörten Raisa Sheynberg, eine ehemalige Beamtin des Finanzministeriums, die im Team für öffentliche Politik des ursprünglichen Kryptowährungsprojekts Libra von Meta tätig war, und David Beasley, der ehemalige Gouverneur von South Carolina und Ex-Chef des Welternährungsprogramms.

In der Pressemitteilung wurde versprochen, dass die Führungskräfte der GHF „die Menschlichkeit an erste Stelle setzen“ würden, während sie „pragmatische Ansätze für schwer lösbare Probleme verfolgen“.

Zu den prominentesten Personen, die in den GHF-Skandal verwickelt sind, gehört Nate Mook, der ehemalige CEO von World Central Kitchen. Mook, der als Vorstandsmitglied der GHF genannt und in den Gründungsunterlagen als Gründer der Gruppe aufgeführt ist, bestreitet nun jegliche Rolle in der Organisation und hält sich aus den Medien fern.

Die versteckte Verbindung zu Chefkoch Jose Andres

Am Tag des katastrophalen Starts der GHF im südlichen Gazastreifen kritisierte der spanische Starkoch, Gründer von World Central Kitchen und ehemalige „kulinarische Botschafter“ des Außenministeriums, Jose Andres, das Projekt scharf und schrieb auf X: „Die Gaza Humanitarian Foundation hat die Palästinenser ohne Essen zurückgelassen. Die Menschen, die sie gegründet haben, sind egoistisch.“

An der Spitze dieser „egoistischen“ Persönlichkeiten steht wohl der ehemalige CEO von Andres‘ World Central Kitchen, Nate Mook. Wie der israelische Journalist Uri Blau aufzeigt, wird Mook in Unterlagen, die bei den Schweizer Behörden eingereicht wurden, als Gründer der GHF aufgeführt. Er wurde auch als Vorstandsmitglied der Gruppe in dem Dokument genannt, das die GHF an die Medien über ihre Gründung verteilt hat. Seit dem Rücktritt der Führung der GHF hat Mook jedoch jede formelle Rolle in der Gruppe bestritten und sich geweigert, mit Journalisten über das Thema zu sprechen.

Andres verdankt sein Image als weltreisender humanitärer Held vor allem einer PR-Kampagne aus dem Jahr 2022, die als Dokumentarfilm mit dem bescheidenen Titel „We Feed People“ verpackt wurde. Der Film wurde von Hollywood-Größe Ron Howard gedreht und von Mook produziert, der zu dieser Zeit als CEO von World Central Kitchen (WCK) tätig war.

Laut seiner Biografie beim vom Rüstungsindustrie finanzierten McCain Institute, wo er derzeit als „Sonderberater für die Ukraine“ tätig ist, rühmt sich Mook damit, seit 2012 mit Andres zusammengearbeitet zu haben, um „WCK von einem Mitarbeiter und weniger als 1 Million Dollar Jahresumsatz zu einer Organisation mit globaler Reichweite und 400 Millionen Dollar Jahresumsatz im Jahr 2022 aufzubauen“.

Trotz seiner Verurteilung der GHF spielte Andres eine frühe und wichtige Rolle in dem Projekt, das humanitäre Hilfssystem in Gaza von der UNO zu unterwandern und mit den Zielen Israels in Einklang zu bringen. Wie The Grayzone berichtete, beaufsichtigte Andres 2024 die Bemühungen der WCK, einen Pier aus den Trümmern von Häusern in Gaza zu errichten, der die Entladung von Hilfsgütern für die von ihr in Zusammenarbeit mit dem israelischen Militär betriebenen Küchen in ganz Gaza ermöglicht hätte.

Als die damalige spanische Ministerin für soziale Rechte, Ione Belarra, Israel des Völkermords in Gaza beschuldigte, sprang Andres dem Apartheidstaat zur Seite und behauptete auf Twitter/X, Israel verteidige lediglich „seine Bürger“, erklärte, Belarra „verdiene es nicht, Ministerin zu sein“, und warf ihr „pro-Hamas-Sympathien“ vor.

Währenddessen schmeichelte sich Andres weiterhin bei US-Außenminister Antony Blinken ein, der ihn im Februar 2023 zum „kulinarischen Botschafter“ des Außenministeriums ernannte. Erst im September 2024, fast ein Jahr nach Beginn der völkermörderischen Belagerung Gazas durch Israel, wurde Andres gesehen, wie er auf einem Empfang im Metropolitan Museum of Art zusammen mit Blinken, dem damaligen Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby und dem korruptionsbehafteten New Yorker Bürgermeister Eric Adams feierte.

Weniger als sechs Monate waren vergangen, seit das von den USA unterstützte israelische Militär am 1. April 2024 bei einem gezielten Doppelschlag gegen einen Hilfskonvoi sieben Mitarbeiter der WCK ermordet hatte. Dennoch strebt Andres weiterhin eine freundschaftliche Zusammenarbeit mit den israelischen Besatzungsbehörden an und bedankte sich erst am 28. Mai dieses Jahres bei den COGAT-Belagerungsverwaltern.

GHF aus der Schweiz vertrieben, flieht in die USA

Am 29. Mai gaben Schweizer Behörden bekannt, dass die GHF gegen mehrere Gesetze für in diesem Land registrierte Stiftungen verstoßen habe. Die undurchsichtige Organisation kündigte daraufhin an, ihre Aktivitäten in die USA zu verlegen, wo sie wahrscheinlich weniger Kontrolle durch die Trump-Regierung erfahren wird, die ihre Gründung befürwortet hatte.

Obwohl ihre chaotische Gründung in Gaza internationale Schlagzeilen machte, bleibt die GHF weiterhin geheimnisumwittert, mit maskierten Söldnern, die ihre Operationen vor Ort durchführen, und einer Reihe von Unternehmensanwälten, die hinter einer Reihe von Briefkastenfirmen agieren, deren Kassen mit Millionen von Dollar aus unbekannter Quelle gefüllt sind.

Das Einzige, was an dieser undurchsichtigen Organisation sicher zu sein scheint, ist, dass ihre Präsenz unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit noch mehr Leid über die Bevölkerung von Gaza bringen wird.