Susan Abulhawa: In Oxford zensiert, nachdem sie Zeugin des Völkermords in Gaza wurde

30. Mai 2025

Nur wenige westliche Stimmen haben es gewagt, während der anhaltenden Militäroffensive Israels die Tore Gazas zu passieren. Noch weniger sind zurückgekehrt, um davon zu berichten. Susan Abulhawa, eine palästinensisch-amerikanische Schriftstellerin und Menschenrechtsaktivistin, ist eine von ihnen.

In dieser ernüchternden Folge von „The Watchdog“ spricht Abulhawa mit Moderator Lowkey über die irreversiblen psychologischen Folgen, die das Miterleben des israelischen Krieges gegen Gaza aus dem Gazastreifen heraus mit sich bringt, und über den politischen Preis, den man im Westen für die Wahrheit zahlt.

„Ich wünschte, ich wäre nie weggegangen“, sagt sie und erzählt von ihrer Zeit in Gaza Anfang dieses Jahres. „Ich bin mit dem Gedanken gegangen, dass ich in ein paar Monaten zurückkommen würde, um Nachschub zu holen und Medikamente und Vorräte mitzubringen.“ Doch nachdem israelische Streitkräfte den Grenzübergang Rafah eingenommen hatten, konnte sie nicht mehr zurückkehren. „Sie haben jetzt die vollständige Kontrolle.“

Was sie gesehen hat, sagt sie, hat ihr Leben für immer verändert. Selbst in einer kleinen Ecke Gazas und während einer kurzen Zeitspanne überwältigte sie das Ausmaß der Zerstörung. „Es hat mein Leben auf eine Weise verändert, die manchmal schwer in Worte zu fassen ist“, sagt sie.

Der Terror, den Israel über Gaza gebracht hat, ist überall zu spüren. Er lauert hinter jedem Baum. Eigentlich gibt es keine Bäume mehr. Es sind nur noch sehr wenige übrig. Man spürt überall den Atem des Todes.“

Von Krankenhäusern voller verwaister Neugeborener bis hin zu provisorischen Unterkünften, in denen Hunderte Menschen sich ein einziges Badezimmer teilen, begegnete Abulhawa einer Verzweiflung, die sie sich nie hätte vorstellen können.

Menschen, die noch gestern vorhatten, zur Universität zu gehen, zu heiraten, ein Unternehmen zu gründen oder ein Baby zu bekommen, mussten sich heute fragen, wo sie Brot bekommen, sauberes Wasser finden und auf die Toilette gehen können.

Sie beschreibt die Situation in Gaza als „Schicht um Schicht um Schicht von Verderbtheit, Unmenschlichkeit und den schlimmsten menschlichen Trieben, die man sich vorstellen kann“. Und sie betont, dass die Brutalität des Krieges über Bomben hinausgeht. „Israel nimmt unsere Kinder ins Visier“, sagt sie und verweist auf Aussagen israelischer Soldaten, Muster bei der Bombardierung von Schulen und systematische Traumata, die Minderjährigen zugefügt werden.

Abulhawa ist seit langem eine Stimme für die Befreiung Palästinas. Sie ist vor allem bekannt für ihren internationalen Bestseller „Mornings in Jenin“ und ist Gründerin von Playgrounds for Palestine, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Rechte von Kindern in den besetzten Gebieten einsetzt.

Für Abulhawa war die Rückkehr in den Westen mit Risiken verbunden. Ihre Aussagen haben den Zorn pro-israelischer Gruppen, Medienzensoren und sogar sogenannter Verbündeter in progressiven Kreisen auf sich gezogen. Wenn sie über das spricht, was sie gesehen hat, wird sie oft als antisemitisch diffamiert oder als voreingenommen abgetan, trotz der überwältigenden Beweise für Kriegsverbrechen und ethnische Säuberungen.

Ihre Rede vor der Oxford Union verbreitete sich viral, erzielte innerhalb weniger Tage Hunderttausende Aufrufe und wurde dann ohne ihre Zustimmung stillschweigend zensiert und gekürzt. Zu den entfernten Passagen gehörten sachliche Verweise auf den historischen Terrorismus der Zionisten, wie den Einsatz von Spielzeugbomben gegen libanesische Kinder, sowie direkte Kritik am Zionismus. Sie beschreibt die Zensur als Angriff auf ihre Meinungsfreiheit und als Form der Diskriminierung ihrer Überzeugungen.

„Es gab eine Vereinbarung, dass meine Rede nicht redigiert werden würde“, sagt sie und weist darauf hin, dass sie eine entsprechende schriftliche Klausel eingereicht hatte. „Sie haben es trotzdem getan.“

Abulhawa spricht auch darüber, wie die Natur selbst in Gaza ins Visier genommen wird. Sie trauert um den Verlust von Wildtieren, Bäumen und sogar Insekten. „Arten sterben gerade aus diesem Grund aus“, sagt sie und beschreibt, wie Gaza einst ein wichtiger Zwischenstopp für Vögel auf ihrer Wanderung zwischen Afrika und Europa war.

Abulhawa reflektiert über die weltweit zunehmenden direkten Aktionen und lobt die Bemühungen von Palestine Action in Großbritannien, deren Beitrag sie als „das Beste der Menschheit“ bezeichnet. Sie kritisiert institutionelle NGOs, die solche Taktiken ablehnen oder verurteilen, mit dem Argument, dass Straßenproteste allein wenig ausrichten können, um die Maschinerie des Völkermords zu stoppen. „Wenn wir keinen Weg finden, ihnen eine Bedrohung zu sein, wird sich nichts ändern“, sagt sie.

Abulhawa sieht diesen Moment nicht nur als politische Krise, sondern als zivilisatorische Abrechnung. Sie warnt, dass zukünftige Generationen uns hart dafür verurteilen werden, wie wir auf die Hilferufe aus Gaza reagiert oder nicht reagiert haben.

„Dieser Krieg zerstört nicht nur Gaza“, sagt sie. „Er zerstört unser gemeinsames Menschheitsgefühl.“

Lowkey ist ein britisch-irakischer Hip-Hop-Künstler, Akademiker und politischer Aktivist. Als Musiker hat er mit den Arctic Monkeys, Wretch 32, Immortal Technique und Akala zusammengearbeitet. Er ist Schirmherr der Stop The War Coalition, des Racial Justice Network und des Peace and Justice Project, das von Jeremy Corbyn gegründet wurde. Er hat auf Plattformen wie der Oxford Union, der Royal Albert Hall und Glastonbury gesprochen und performt. Sein neuestes Album, Soundtrack To The Struggle 2, featuring Noam Chomsky und Frankie Boyle, wurde millionenfach gestreamt.

