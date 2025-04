https://www.richardsilverstein.com/2025/04/22/israeli-opposition-leader-accuses-netanyahu-of-ordering-assassinations/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Israelischer Oppositionsführer beschuldigt Netanjahu der Planung von Attentaten

Richard Silverstein

22. April 2025

Lapid steht vor einem Screenshot einer Morddrohung in den sozialen Medien

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid warnte, dass Bibi Netanjahu einen Plan zur Ermordung hochrangiger Regierungsbeamter, darunter Shin-Bet-Chef Ronen Bar und Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara, schmiedet. Er verweist auf zahlreiche Social-Media-Beiträge, in denen zu ihrer Ermordung aufgerufen wird, darunter einer von David Yehoudai, der in diesem Bild zu sehen ist:

Wir müssen ihn sofort verhaften. Den Anführer der Mörder, den kriminellen Juden, den größten Mörder, der je gelebt hat. Er ist direkt verantwortlich für die Ermordung und Entführung von Tausenden (sic) Israelis [ein Verweis auf den 10.7.] aufgrund seines unvorstellbaren Parasitismus.

Das verdrehte Argument gegen Lapid lautet, dass er das Land irgendwie geschwächt habe und dies den Angriff der Hamas begünstigt habe. Dieses Argument ist den hirnrissigen Rechtsgutachten des Justizministeriums würdig, mit denen offensichtlich illegale Abschiebungen verteidigt werden. In Wirklichkeit sind Netanjahu, die IDF und der Shin Bet dafür verantwortlich, dass sie mehrere Warnungen vor einem solchen Angriff Monate vor dem 7. Oktober ignoriert haben. Das ist typisch Netanjahu: in den Angriffsmodus zu schalten und jede Kritik auf seine Gegner zurückzuwerfen. Das ist ähnlich wie wenn der Vergewaltiger das Opfer für seine Tat verantwortlich macht.

Ronen Bar, Chef des Shin Bet, Ziel von Morddrohungen

Yehoudais Beitrag enthält Rhetorik, die aus der Nazi-Propaganda gegen Juden, Homosexuelle und Kommunisten stammt, die alle als Erzfeinde des Staates eingestuft wurden. Wir alle wissen, wohin das geführt hat. Wer die Möglichkeit eines solchen Massakers in Israel anzweifelt, macht sich etwas vor.

Sie haben es auf Bar abgesehen, weil er zwei Ermittlungen gegen Netanjahu eingeleitet hat: den Qatargate-Skandal, bei dem Katar Sicherheitspositionen im Büro des Premierministers finanziert hat, und eine Verschwörung des Terrorministers Itamar Ben Gvir (der gerade zu einem umstrittenen ersten offiziellen Besuch in den USA eingetroffen ist), um messianischen Siedlern öffentliche Gebete für den Wiederaufbau des Dritten Tempels (was die Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee erfordern würde) zu erlauben.

Lapid warnte öffentlich:

„Aufgrund eindeutiger Geheimdienstinformationen steuert Israel aufgrund ‚extremer Aufwiegelung [zum Mord] und beispiellosem Wahnsinn‘ auf eine Katastrophe zu. Wenn das nicht aufhört, wird es zu einem politischen Attentat kommen. Vielleicht sogar zu mehreren. Juden werden Juden töten.“

Während regelmäßiger Pressekonferenzen als Oppositionsführer spielte Netanjahu nie auf Drohungen an. Lapid identifizierte auch „offizielle Stellen“ (d. h. Netanjahu) als Urheber der Aufwiegelung: „Die Inspiration kommt von oben, direkt von der Regierung.“

Netanjahu, der über einen hoch entwickelten Selbsterhaltungstrieb verfügt, entließ Bar, der umgehend beim Obersten Gerichtshof Berufung einlegte. Dieser entschied, dass die Entlassung zulässig sei, verbot Netanjahu jedoch, einen Nachfolger zu benennen, bis der derzeitige Chef sein Amt niedergelegt habe. Der Premierminister ignorierte die Entscheidung umgehend und benannte einen Nachfolger. Der Fall Bar wird derzeit vor Gericht verhandelt und bringt brisante Informationen ans Licht, über die die meisten Israelis nicht überrascht sind. Dazu gehören:

Der Direktor des Shin Bet beschreibt Treffen, an deren Ende der Premierminister seinen Militärsekretär und seinen Stenographen aufforderte, den Raum zu verlassen [um alle Zeugen und schriftlichen Aufzeichnungen zu entfernen]. Anschließend versuchte Netanjahu unter vier Augen, dem Direktor des Shin Bet Befehle zu erteilen, die führenden Persönlichkeiten der Protestbewegung und diejenigen, die der Premierminister der Finanzierung verdächtigte, zu überwachen.

Netanjahu verlangte außerdem von Bar, ein vom Büro des Premierministers verfasstes Dokument zu unterzeichnen, das Netanjahu aus Sicherheitsgründen während des Krieges von der Teilnahme an den restlichen Verhandlungstagen seines Strafprozesses befreite. Schlimmer noch, laut Bar verlangte Netanjahu, dass Bar im

Netanjahu antwortete, Lapid habe die gegen ihn gerichtete Hetze nicht verurteilt, an der er angeblich selbst beteiligt gewesen sei. Diese Behauptung ist lächerlich, da niemand in der Opposition und nur wenige Israelis, wenn überhaupt, die Ermordung Netanjahus befürwortet haben, trotz der heftigen Wut, die er in der Bevölkerung ausgelöst hat.

Gewaltandrohungen gegen diejenigen, die eine politische Bedrohung darstellen, liegen in der DNA des Premierministers. Kurz bevor er von einem Likud-Anhänger erschossen wurde, hielt er eine flammende, blutrünstige Rede, in der er Yitzhak Rabin verurteilte. Zweifellos hat Yigal Amir sich von Netanjahus wütender Rhetorik inspirieren lassen. Dennoch haben die Israelis ihn in seinen 16 Jahren im Amt viermal zu ihrem Führer gewählt. Dies ist ein dunkler Fleck (einer von vielen) auf dem Staat.

Die Israelis sind so angewidert von Netanjahu, seiner Korruption und seiner Herzlosigkeit, dass sie verzweifelt nach Helden suchen, die sich für den Widerstand einsetzen. Früher war es Yoav Gallant, der die pro-demokratischen Demonstranten verteidigte. Jetzt ist es Ronen Bar. Aber niemand sollte fälschlicherweise glauben, dass einer von beiden ein Vorzeigekind der Rechtschaffenheit ist. Für sie gibt es keine Moral. Sie tun, was immer nötig ist. Sie haben keine Skrupel, Völkermord zu begehen. Aber im Vergleich zu Netanjahu sind sie Chorknaben.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …