Unterstützer des stillen Völkermords Israels in Europa bedrohen die akademische Freiheit

von Selman Aksunger



24. Oktober 2024

Die jüdische Professorin Maura Finkelstein [@Dr_mauraf/X]

Westliche Universitäten, die einst als Vorbilder für Redefreiheit und akademische Freiheit galten, werden heute beschuldigt, demokratische Prinzipien zu verletzen, indem sie versuchen, Akademiker und Studenten zum Schweigen zu bringen, die ihre Meinung zur humanitären Krise in Gaza äußern.

Ein Bericht von Anadolu mit dem Titel „Israels stille Unterstützer des Völkermords in Europa“ untersucht den systematischen Druck auf Studenten und Akademiker an europäischen Universitäten, die gegen die Krisensituation in Gaza protestieren. Die Reaktion prominenter westlicher Institutionen, die Akademiker entlassen und Disziplinarverfahren gegen Studenten einleiten, deutet darauf hin, dass demokratische Werte ernsthaft gefährdet sind.

Die Entlassung der jüdischen Professorin Maura Finkelstein von der Mühlenberg-Universität aufgrund eines antizionistischen Social-Media-Posts sowie zahlreiche weitere Entlassungen von Akademikern aus ähnlichen Gründen haben Besorgnis über den Rückgang der akademischen Freiheit an westlichen Universitäten ausgelöst. So wurde beispielsweise der Vertrag eines Akademikers der Universität Cambridge aufgrund seiner Kritik an der Gaza-Politik Israels nicht verlängert, während ein Dozent der Universität Heidelberg aufgrund ähnlicher Äußerungen entlassen werden sollte.

Auch die Kunstszene ist betroffen, da die amerikanische Künstlerin Laurie Anderson ihre Gastprofessur an der Folkwang-Universität in Deutschland aufgrund ihrer Unterstützung für den „Anti-Apartheid-Brief“ palästinensischer Künstler abgesagt hat.

Proteste an belgischen Universitäten, die ein Ende der Zusammenarbeit mit Israel im Rahmen des Programms „Horizont Europa“ forderten, haben sich nun auf andere europäische Institutionen ausgeweitet. Das gewaltsame Vorgehen der Polizei gegen friedliche Proteste, die Verhaftung von Hunderten von Studenten an Universitäten wie Amsterdam und Utrecht sowie die Räumungsdrohungen an der Universität Bristol im Vereinigten Königreich zeigen, wie wenig Raum für pro-palästinensische Demonstrationen auf dem gesamten Kontinent bleibt.

Die Verhaftung und Ausweisung des Rektors der Universität Glasgow, Ghassan Abu-Sittah, in Berlin, wo er einen Vortrag halten sollte, machte die Intoleranz gegenüber Diskussionen über die Palästina-Krise an westlichen Universitäten noch deutlicher. Menschenrechtsaktivisten betonen, dass internationaler öffentlicher Druck notwendig ist, um die Haltung der Universitäten zu beeinflussen. Gruppen für akademische Freiheit haben die Institutionen aufgefordert, einen offenen Dialog über Palästina zu fördern und eine Vielfalt von Standpunkten zu respektieren.

Ghada Sasa, eine Wissenschaftlerin an der McMaster University in Kanada, sprach mit Anadolu und betonte, dass die Unterdrückung palästinensischer Stimmen sowohl Völkermord als auch „Epistemizid“, die Zerstörung von Wissen, darstellt. Sie wies auf die Heuchelei westlicher Universitäten hin und sagte: „Es ist einfach so heuchlerisch, wie westliche Universitäten den Ukrainern finanzielle und symbolische Unterstützung angeboten und die russische Besatzung rundheraus verurteilt haben. Aber wenn es um Palästina geht, ist es höchstens eine „Beidseitigkeit“ des Völkermords, und uns wird diese Unterstützung einfach nicht angeboten.“

Sie wies auch darauf hin, dass die Unterdrückung von Akademikern systematisch geworden sei: „Junge palästinensische Wissenschaftler … erhielten tatsächlich bezahlte Urlaubsangebote. Sie wollen unsere Stimmen nicht an der Universität. Sie wollen nicht, dass wir unterrichten. Wir gelten für sie als toxische Belastung.“

Sasa behauptete, dass westliche akademische Institutionen sich am Kolonialismus mitschuldig machen, indem sie kritische Stimmen systematisch zum Schweigen bringen. Sie berichtete von ihrer Erfahrung mit einer einjährigen Untersuchung, die auf die Beschwerde eines zionistischen Studenten folgte: „Sie beauftragten eine private Anwaltskanzlei, nur um zu entscheiden, dass ich das Recht hatte, seine Ideologie zu verurteilen. Aber dieses Jahr hat mir so viel Angst gemacht.“

Sie beschrieb auch die Herausforderungen bei der Veröffentlichung von Werken, die Israel kritisieren. „Ich war mit allen möglichen Gegenreaktionen konfrontiert … man versuchte, mich dazu zu bringen, den Zionismus nicht zu kritisieren oder mich mehr auf den palästinensischen Umweltschutz zu konzentrieren, anstatt auf die grüne israelische Kolonialgewalt.“

Sasa erwähnte weitere Fälle, darunter die Entlassung von Steven Salaita von der University of Illinois im Jahr 2014 und die Herausforderungen, mit denen Sabreena Ghaffar-Siddiqui, eine Spezialistin für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion am kanadischen Sheridan College, aufgrund ihrer unverblümten antizionistischen Ansichten konfrontiert war.

In ihrem Fall, so Sasa, wurde sie unter Druck gesetzt, aus dem Senat der McMaster University auszutreten. „Leider sind renommiertere Schulen wie Harvard und McMaster regressiver. McMaster hat sich nie von Südafrika getrennt, was viel darüber aussagt, dass die Schule an ihrer eigenen Agenda der weißen Vorherrschaft festhält.“

Trotz der Hindernisse bleibt sie hoffnungsvoll. „Die Welt ist derzeit sehr beängstigend und düster. Aber wir sehen auch, dass sich überall Menschen widersetzen, vom bewaffneten Widerstand vor Ort in Palästina und im Libanon bis hin zum kulturellen Widerstand. Viele Menschen, darunter auch viele Juden, erkennen, dass der Zionismus ein Todeskult ist.“

