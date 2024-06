https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-alliance-europe-fascists-greatest-threat-jewish-people

Ein Foto in den sozialen Medien zeigt Geert Wilders bei einem Treffen mit dem israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog im März 2024 (Geert Wilders)

Die Verbindung zwischen der israelischen Regierung und europäischen Parteien, die Muslime auf die gleiche Weise dämonisieren, wie die rechtsextremen Gruppen den Hass auf die Juden schüren, ist kein Zufall

Israels Bündnis mit den europäischen Faschisten ist die größte Bedrohung für das jüdische Volk



Von David Hearst

21. Juni 2024

Die nächste Generation politischer Führer in dem, was wir weiterhin liebevoll als westliche Demokratie bezeichnen, ist für alle deutlich zu erkennen.

Sie hat Energie, Charisma und spricht eine Sprache, die jeder verstehen kann. Sie spricht eine Wählerschaft an, die von der heutigen Elite vernachlässigt wird, hat strategische Geduld und plant für die übernächste Wahl.

Sie ist auch klar in ihren Ansichten. Sie glaubt, dass die „westliche Zivilisation“ durch den Islam und die „einheimische Bevölkerung“ durch Migranten bedroht ist. Sie ist Anhängerin des Kampfes der Kulturen und der großen Ersetzungstheorie.

Und sie ist lautstark, wenn auch nicht physisch, pro-Israel.

Ich verwende Anführungszeichen, weil das Konzept einer „jüdisch-christlichen“ Zivilisation selbst in der jüngsten Geschichte Unsinn ist.

Niemand im England des 16. Jahrhunderts oder im Deutschland der 1930er Jahre hätte es gewagt, von einer „jüdisch-christlichen“ Zivilisation zu sprechen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Christen die Hauptverfolger der Juden waren.

Aber die Wahrheit macht auch vor guter Propaganda nicht halt.

Als der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu vor kurzem im französischen Fernsehen interviewt wurde, wurde er gefragt, ob jemand die Landung der Alliierten in der Normandie mit dem israelischen Angriff auf den Gazastreifen vergleichen könne, wie er es gerade getan hatte.

Netanjahu antwortete auf Französisch. „Unser Sieg ist euer Sieg! Es ist der Sieg der jüdisch-christlichen Zivilisation über die Barbarei. Es ist der Sieg Frankreichs! Wenn wir hier gewinnen, gewinnen Sie hier“, sagte er gegenüber TF1.

Die Tatsache, dass ein großer französischer Privatsender einem Mann, gegen den ein Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen vorliegt, eine Plattform bietet, hat in Paris zu einer großen Demonstration geführt.

Doch der Schein sollte nicht trügen.

Mehr als politische Zweckmäßigkeit

Netanjahus Darstellung seines Angriffs auf den Gazastreifen in Begriffen, die die Kreuzritter verstehen würden, wird von großen Teilen des französischen politischen Spektrums geteilt, und alle, nicht zuletzt Präsident Emanuel Macron, haben in diesem Fahrwasser gespielt.

Von der Kriminalisierung dessen, was Macron fälschlicherweise als „islamistischen Separatismus“ bezeichnete, ist es nur ein kurzer Schritt, um die Religionsfreiheit von sechs Millionen muslimischen französischen Bürgern selbst ins Visier zu nehmen.

Die Verbindungen, die das heutige Israel mit der extremen Rechten in Europa unterhält, gehen tiefer als bloße politische Zweckmäßigkeit

Aber niemand profitiert mehr von dem Zusammenbruch des Liberalismus unter Macron als Jordan Bardella, das Aushängeschild der extremen Rechten und der Mann, der eines Tages Premierminister werden soll. „Gehen Sie in allen Vierteln spazieren, in denen ich in Seine-Saint-Denis gelebt habe“, sagte er 2021 und sprach von einem „demografischen Wandel“, der „das Gesicht Frankreichs in einigen Jahren verändern könnte“.

Es ist ein großer Fehler, Israels Umarmung von Bardella, Geert Wilders von der niederländischen Partei für die Freiheit (PVV), Santiago Abascal, Vorsitzender der rechtsextremen spanischen Partei Vox, und der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland (AFD) als bloßen politischen Opportunismus abzutun.

Es stimmt, in Israel herrschte große Schadenfreude über den Erfolg der Rechtsextremen bei den jüngsten Wahlen zum Europäischen Parlament. Sie sahen darin eine Retourkutsche für die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch Spanien, Irland, Norwegen und Slowenien.

Der israelische Außenminister Israel Katz twitterte ein Meme – auf Englisch und Spanisch -, das Spaniens Politiker mit Eiern im Gesicht zeigt und behauptet, sie seien von den Wählern für die Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit „bestraft“ worden.

„Das spanische Volk hat @sanchezcastejon und @Yolanda_Diaz_coalition mit einer vernichtenden Niederlage bei den Wahlen bestraft. Es stellt sich heraus, dass es sich nicht auszahlt, Mörder und Vergewaltiger der Hamas zu umarmen“, schrieb Katz.

Amichai Chikli, ehemaliges Mitglied der rechtsextremen Jamina-Formation und jetzt Israels Minister für Diaspora-Angelegenheiten, jubelte über den Rücktritt des belgischen Premierministers Alexander De Croo.

De Croo war im November letzten Jahres vor der ersten Geiselbefreiung nach Rafah gereist und hatte in Europa fast als einzige Stimme das Abschlachten von Zivilisten in Gaza angeprangert. „Die Unterstützung des Terrors kommt bei den Belgiern nicht gut an“, sagte Chikli.

Die Verbindungen, die das heutige Israel mit der extremen Rechten in Europa pflegt, gehen jedoch tiefer als bloße politische Zweckmäßigkeit. Es ist mehr als nur „kurzsichtiger Jubel“, wie es ein Haaretz-Kolumnist ausdrückte.

Unheilige Allianz

Ein Bündnis mit europäischen politischen Parteien, die Muslime auf dieselbe Weise dämonisieren, wie die rechtsextremen Gruppen den Hass auf die Juden schüren, ist mehr als ein Flirt. Sie hat sich schnell zu einer viel umfassenderen Allianz entwickelt, sowohl in der Tat als auch in den Worten.

Jeder, der glaubt, dass diese Unterstützungsbekundungen der extremen Rechten für Israel nur rhetorischer Natur sind, sollte sich ansehen, was tatsächlich geschieht.

Wilders‘ Verbündeter Gideon (Gidi) Markuszower hat seine Kandidatur für das Amt des neuen niederländischen Ministers für Migration und Asyl zurückgenommen, nachdem der niederländische Geheimdienst (AIVD) Bedenken über die Verbindungen des gebürtigen Israelis zum Mossad geäußert hatte.

Die Aussicht auf eine rechtsextreme Regierung wird von den israelischen Sicherheitsdiensten als goldene Gelegenheit gesehen, Pflanzen in den höchsten Ebenen der Regierung zu platzieren. Meistens braucht es sie aber gar nicht.

Die Waffenexporte Serbiens nach Israel sind seit Beginn der Gaza-Offensive sprunghaft angestiegen. Das Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) und Haaretz haben seit Oktober letzten Jahres sechs israelische Militärflüge von Belgrad nach Beerscheba festgestellt, bei denen Waffen im Wert von 15,7 Millionen Euro (fast 17 Millionen Dollar) transportiert wurden.

Der serbische Präsident Aleksandr Vucic erklärte im Februar, er und Netanjahu hätten über einen „weiteren Ausbau der bilateralen Beziehungen“ gesprochen, wofür der israelische Premierminister „meine Dankbarkeit für seine unerschütterliche Unterstützung in Wort und Tat“ zum Ausdruck brachte.

Der serbische Nationalismus von Vucic bringt den wackeligen Frieden auf dem Balkan ins Wanken. Kürzlich trat er an der Seite des Führers der serbisch geführten Entität in Bosnien-Herzegowina, Milorad Dodik, auf, um bei einer Kundgebung in Belgrad zur Einheit der ethnischen Serben in der gesamten Region aufzurufen.

Dodik behauptete, die serbisch geführte Entität Republika Srpska sei dem Dayton-Abkommen verpflichtet, fügte jedoch bedrohlich hinzu, dass diese Entität bald die Unterstützung Serbiens suchen müsse, um „ihren Status zu klären“.

Dies stellt eine implizite Bedrohung des Dayton-Abkommens dar, das die Bildung eines bosnischen Staates vorsieht, der aus zwei Entitäten – einer bosniakisch-kroatischen Föderation und der Republika Srpska – besteht, die durch einen Strang und eine schwache Zentralregierung zusammengehalten werden.

„Es ist unmöglich, mit denjenigen zusammenzuleben, die so heimtückisch und bösartig, falsch und heimlich versucht haben, den Völkermord als ständiges Merkmal dieser Nation durchzusetzen, was nicht der Fall ist“, sagte Dodik.

Dodic bezieht sich auf das Massaker von Srebrenica im Jahr 1995, nachdem die Vereinten Nationen eine Resolution zur Einführung eines internationalen Tages des Gedenkens an den Völkermord von 1995 in Srebrenica verabschiedet und damit einen jährlichen Gedenktag für das Massaker eingeführt hatten.

Dodic leugnet nach wie vor, dass ein solcher Völkermord an 8.000 bosniakischen Muslimen, Männern und Jungen, stattgefunden hat.

Es ist kein Zufall, dass die Jerusalem Post diesem Holocaust-Leugner in einem unkritischen, um nicht zu sagen kriecherischen Interview viel Platz einräumte.

Dodic sagte über Srebrenica: „Man kann es nicht Völkermord nennen. Maßgebliche Experten, die ihr ganzes Berufsleben der Erforschung von Völkermord gewidmet haben, haben festgestellt, dass es kein Völkermord war. Alle, die sich mit dem Thema befassen, sagen, dass es kein Völkermord war. Ich vertraue diesen Leuten mehr als den Politikern, die entschieden haben, dass es ein Völkermord war.“

Dies ist natürlich Musik in den Ohren seines Interviewpartners in der Jerusalem Post, der Parallelen zwischen dem Nicht-Völkermord in Srebrenica und dem Nicht-Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen zog, oder wie der Interviewer sie nannte „sogenannte Palästinenser“.

Dodic sagte: „Man mag mich im Westen nicht, weil ich meine Meinung direkt sage. Aber wenn wir in die Geschichte zurückblicken, hat es nie eine friedliche Koexistenz zwischen Palästinensern und Juden gegeben, so wie auch hier in Bosnien und Herzegowina keine Koexistenz zwischen Muslimen und Serben möglich ist.“

Die Verbindung zwischen einer israelischen Regierung, die ausdrücklich die Absicht hat, so viele Palästinenser wie möglich aus den von ihr besetzten Gebieten zu vertreiben, und europäischen Rechtsextremisten, die so viele Muslime wie möglich aus Europa vertreiben wollen, ist kein Zufall.

Wir haben bereits mehr als ein Feigenblatt vom Bild Israels als demokratischer Staat, der von barbarischen Kräften belagert wird, fallen sehen. Während Israels Krieg gegen den Gazastreifen in den neunten Monat geht, wird kein einziges Mal mehr so getan, als würde man die Sprache der Demokratie sprechen.

Ansteckender Faschismus

Der jüngste Jahrestag eines berüchtigten Ereignisses gleich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war ebenfalls aufschlussreich.

Es war ein Tag im Juli 1939, als die St. Louis, ein Schiff, das mit über 900 jüdischen Flüchtlingen nach Kuba aufbrach, von den USA und Kanada abgewiesen wurde. Als das Schiff nach Europa zurückkehren musste, wetterte Adolf Hitler im Radio, dass nicht nur die Nazis die Juden hassten. „Sehen Sie, die ganze Welt hasst die Juden“, sagte der Nazi-Diktator.

Es gibt keine größere Bedrohung für die Existenz eines jüdischen Staates im Nahen Osten als die Worte und Taten der heutigen israelischen Führung.

Dies ist eine verbreitete Meinung in den israelischen Talkshows und in den sozialen Medien über die Palästinenser im heutigen Israel.

Das Problem bei der Vertreibung der Palästinenser aus ihren Häusern im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland ist, so die Muse des Sprechers, dass „sie sonst auch niemand haben will“.

Hitler wird in diesen Tagen zu einem ziemlichen Vorbild für Israel. Moshe Feiglin, ein ehemaliger Likud-Abgeordneter, berief sich auf ihn, als er letzte Woche in einer Fernsehsendung sagte: „Wie Hitler sagte: ‚Ich kann nicht leben, wenn ein Jude übrig bleibt‘. Wir können hier nicht leben, wenn ein einziger ‚Islamo-Nazi‘ in Gaza bleibt.“

Das ist Faschismus pur, und er wird in den israelischen Mainstream-Medien immer mehr zum Allgemeingut. Alle alten Tabus sind verschwunden. Es ist nicht nur der rechtsextreme Itamar Ben Gvir, der schreit: „Für den Sieg müssen wir die Auswanderung aus dem Gazastreifen fördern.“

Das ist der Grund, warum Europas Faschisten so bereitwillig als Seelenverwandte der israelischen Faschisten akzeptiert werden.

Hier geht es nicht um Geschichte. Es geht um das heutige Israel. Es spielt keine Rolle, wie viele Millionen Juden dem Faschismus in Europa zum Opfer gefallen sind. Es spielt keine Rolle, dass wahre Antisemiten heute ihre Bettgenossen sind.

Was zählt, ist, dass sie eine gemeinsame Sache in einem gemeinsamen Feind gefunden haben. Für die europäische faschistische extreme Rechte ist Israel zu einem Vorbild dafür geworden, wie man mit einer aufständischen muslimischen Minderheit umgeht.

Für Israel birgt dieser Weg jedoch deutliche Gefahren. Denn sie befinden sich nicht in einem Land, in dem Muslime eine Minderheit sind.

Sie sind nicht einmal die Mehrheit in ihrem eigenen Staat und sie befinden sich in einer Region, in der sie die Minderheit sind. Außerdem befindet sich der „Jüdische Staat“ nicht an der Peripherie der muslimischen Welt. Er befindet sich mitten in der Welt.

Wir befinden uns nicht mehr im Jahr 1948, zumindest nicht für die Palästinenser.

Wenn Israel einen größeren Akt der ethnischen Säuberung im Westjordanland unternimmt, wird Jordanien ausbrechen und zur Basis einer aktiven Widerstandsbewegung entlang der längsten Landgrenze Israels werden. Israel wird nie wieder ruhige Grenzen haben.

Wenn ein jüdischer Apartheidstaat mit einer faschistischen Ideologie versucht, eine endgültige Lösung für seinen Konflikt mit den Palästinensern zu finden, wird er schneller als er denkt in eine existenzielle Krise geraten.

Es gibt keine größere Bedrohung für die Existenz eines jüdischen Staates im Nahen Osten als die Worte und Taten der heutigen israelischen Führer.

Und keine größere Bedrohung für Juden auf der ganzen Welt besteht heute wie in den 1930er Jahren durch Faschisten, die mit Israel gemeinsame Sache machen und in Europa wieder an die Macht kommen.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

Übersetzt mit deepl.com

