Israels neuer „Pascha von Gaza“

Ibrahim Al-Madhoun

5. SEPTEMBER 2024

Die Ernennung eines hochrangigen Militärs durch Tel Aviv, der die zivilen Angelegenheiten des Gazastreifens regeln soll, ist ein strategischer Versuch Israels, eine Realität nach dem Konflikt zu schaffen und ein Waffenstillstandsabkommen zu umgehen.

Als Teil einer langfristigen Strategie, die Kontrolle über den Gazastreifen zu verstärken, hat die israelische Besatzungsarmee letzte Woche Elad Goren zum ersten „Leiter der humanitär-zivilen Bemühungen im Gazastreifen“ ernannt. Diese neue Funktion, die sich auf die Verwaltung der zivilen Angelegenheiten im Gazastreifen konzentriert, wirft wichtige Fragen über die Absichten Tel Avivs und seine Vision für die Zukunft der dezimierten und belagerten Enklave auf.

Die Ernennung Gorens erfolgt zu einem Zeitpunkt, da der brutale Krieg gegen den Gazastreifen, der nun in den 11. Monat geht, nicht nur die Widerstandsfähigkeit des Besatzungsmilitärs auf die Probe gestellt hat, sondern auch zu erheblichen und anhaltenden Auswirkungen vor Ort geführt hat.

Bewältigung der von Israel verursachten Krise

Die Schaffung dieses neuen Postens innerhalb der Abteilung Koordinator der Regierungsaktivitäten in den Gebieten (COGAT) des Verteidigungsministeriums stellt eine bemerkenswerte Veränderung in Israels Vorgehen gegenüber dem Gazastreifen dar und deutet auf eine Entwicklung hin zu einer direkteren Verwaltung der zivilen Angelegenheiten in diesem Gebiet hin.

Diese Entscheidung ist Teil einer umfassenderen Strategie der israelischen Besatzungsmacht, die den Gazastreifen fester im Griff haben will und gleichzeitig versucht, die politische Dynamik neu zu gestalten, um den Einfluss der Hamas zu verringern. Eine ähnliche Strategie des Teilens und Herrschens wurde auch im Westjordanland angewandt, um Zwietracht zwischen der regierenden Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) und den dortigen Widerstandsgruppen zu säen.

Zu Gorens Aufgaben gehören die Verwaltung der humanitären Hilfe, die Überwachung des Betriebs der Grenzübergänge, die Wiederherstellung der von den Israelis zerstörten Infrastruktur und die Koordinierung mit internationalen Hilfsorganisationen. Darüber hinaus wird seine Ernennung als Teil der Bemühungen des Besatzungsstaates gesehen, einen neuen Rahmen für die Verwaltung des Grenzübergangs Rafah mit Ägypten zu schaffen, dem kritischen Zugangspunkt des Gazastreifens zur Außenwelt, der bereits unter einer strengen israelischen Blockade steht.

Nach Angaben der Besatzungsarmee wird sich die neue Funktion „mit der Integration und Umsetzung der humanitären Bemühungen im Gazastreifen und der Koordinierung mit der internationalen Gemeinschaft befassen, und zwar in einer Weise, die die Umsetzung der humanitären Bemühungen unter Wahrung der Sicherheitsinteressen des Staates Israel ermöglicht.“

Strategische Dimensionen der Installation von Goren

Anstatt die dringende humanitäre Krise im Gazastreifen anzugehen, die auf den brutalen zehnmonatigen militärischen Angriff der Besatzungsarmee auf den Streifen zurückzuführen ist, sollte die Ernennung von Goren als strategischer Schachzug Israels gesehen werden, um seine Präsenz und seinen Einfluss im Gazastreifen zu festigen.

Mit der Ernennung eines hochrangigen Militärs (Goren wurde zum Brigadegeneral befördert), der für zivile Angelegenheiten zuständig ist, signalisiert Israel seine Absicht, die direkte Kontrolle über die Verwaltung des Gazastreifens aufrechtzuerhalten und die Region möglicherweise „auf Jahre hinaus“ in eine Zone mit indirekter militärischer Kontrolle zu verwandeln.

Dieser Schritt steht im Einklang mit der umfassenderen Strategie von Premierminister Benjamin Netanjahu, die Hamas zu schwächen und eine alternative Regierungsstruktur zu fördern, die den israelischen Interessen mehr entgegenkommt. Dieser Ansatz ist jedoch nicht unproblematisch.

Die Komplexität des Umgangs mit der traumatisierten und vertriebenen palästinensischen Bevölkerung des Gazastreifens sowie die wachsende internationale Aufmerksamkeit und der Druck werden die Bemühungen Tel Avivs, seine Kontrolle durchzusetzen, erschweren. Darüber hinaus stellt der anhaltende Widerstand der palästinensischen Gruppierungen und ihrer regionalen Verbündeten ein gewaltiges Hindernis für jeden Versuch dar, den Status quo zu ändern.

Widerstand gegen Pläne zur Verwaltung des Gazastreifens

Der Mehrfrontenkonflikt hat in der Tat seinen Tribut vom israelischen Militär gefordert, das bei Konfrontationen mit palästinensischen Widerstandsgruppen und Gefechten mit der Hisbollah im Norden erhebliche Verluste hinnehmen musste. Diese Zermürbung macht deutlich, wie schwierig es für Israel ist, seine erklärten militärischen Ziele zu erreichen, und eine weitere Eskalation ist nach der jüngsten Flut hochkarätiger Attentate wahrscheinlich. Die palästinensischen Widerstandsbewegungen könnten aus Israels Truppenschwund Kapital schlagen, um ihre Fähigkeiten zu stärken und Tel Avivs Plänen für eine dauerhafte Kontrolle des Gazastreifens entgegenzuwirken.

Darüber hinaus kämpft Israel um internationale Unterstützung für seine Aktionen im Gazastreifen, was durch die zunehmende innenpolitische Unruhe aufgrund der Weigerung der Netanjahu-Regierung, ein Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas auszuhandeln, das die israelischen Truppen aus dem Gebiet abziehen würde, noch erschwert wird.

Der palästinensische Widerstand sollte sich daher auf die internationale Lobbyarbeit konzentrieren, indem er auf israelische Verstöße hinweist und die Weltöffentlichkeit mobilisiert, um den diplomatischen Druck auf Israel zu erhöhen, den Gazastreifen vollständig zu verlassen. Die Stärkung der nationalen Einheit unter den palästinensischen Gruppierungen ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung; eine einheitliche Front ist unerlässlich, um Israels Bemühungen um eine Zersplitterung der palästinensischen Gesellschaft und eine Schwächung des Widerstands wirksam zu begegnen.

Nach den jüngsten Schritten des Besatzungsstaates im Hinblick auf seine Nachkriegspläne für den Gazastreifen sind mehrere Szenarien denkbar. Wenn die diplomatischen Bemühungen scheitern oder kein Waffenstillstandsabkommen zustande kommt, könnte es im Gazastreifen vermehrt zu militärischen Konfrontationen kommen, da Israel versucht, neue Realitäten und eine neue Regierung durchzusetzen.

In einem solchen Fall müsste der palästinensische Widerstand seine Militäroperationen ausweiten und die Koordination zwischen den einzelnen Gruppierungen verbessern, um den israelischen Strategien wirksam begegnen zu können.

Gelingt es dem palästinensischen Widerstand jedoch, die internationale Öffentlichkeit zu mobilisieren, könnte der verstärkte diplomatische Druck Israel dazu zwingen, seine militärischen Pläne im Gazastreifen aufzugeben. Dieses Szenario könnte zu einem Waffenstillstand führen, der durch internationale Garantien gestützt wird und Israel daran hindert, zu seiner früheren Politik zurückzukehren.

Politische Strategie mit bewaffnetem Druck

Der anhaltende Konflikt und die Blockade könnten jedoch die humanitäre Krise im Gazastreifen verschärfen und dem Widerstand neue Rückschläge bei der Befriedigung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung zufügen. Die Bewältigung dieser Krise würde eine enge Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen erfordern, um die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung abzumildern.

Die Ernennung von Elad Goren zum Leiter der „humanitär-zivilen“ Bemühungen im Gazastreifen ist ein klares Indiz für die strategische Absicht Israels, seine Kontrolle über den Streifen zu verstärken und den Widerstand zu untergraben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Schritt auf einen verstärkten palästinensischen Widerstand stoßen wird, wie wir es in den Korridoren von Philadelphi und Netzarim gesehen haben.

Für den Widerstand ist es von entscheidender Bedeutung, seine operativen Kapazitäten weiter zu stärken und gleichzeitig die diplomatischen Bemühungen zu intensivieren, um alle israelischen Versuche zu vereiteln, eine neue Ordnung in Gaza durchzusetzen. Die Förderung der nationalen Einheit und die Aufrechterhaltung des Rückhalts in der palästinensischen Bevölkerung sind von entscheidender Bedeutung, um diesen Bedrohungen zu begegnen.

Letztendlich bleibt der palästinensische Widerstand ein Schlüsselfaktor, um die israelischen Pläne, den Gazastreifen dauerhaft zu besetzen und zu beherrschen, zu vereiteln. Keine Siedlungs- oder Militärstrategie wird Erfolg haben, solange die Palästinenser ihr Land und ihre Rechte nicht vollständig verteidigen.

