Krieg gegen Gaza: Netanjahu lehnt dauerhaften Waffenstillstandsplan ab

Von MEE-Mitarbeitern

24. Juni 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat erklärt, er sei offen für ein „Teilabkommen“ mit der Hamas, das es ihm erlaube, den Krieg gegen den Gazastreifen fortzusetzen, nachdem einige der Gefangenen freigelassen worden seien.

Ein Abkommen, das den Krieg endgültig beendet, sei keine Option, solange die Hamas nicht „eliminiert“ sei, sagte er am Sonntag gegenüber Channel 14.

Die Eliminierung der Hamas ist ein Ziel, das das israelische Militär und viele Experten für unerreichbar halten.

Netanjahus Äußerungen schienen mehreren hochrangigen US-Beamten zu widersprechen, die seit Wochen erklärten, Israel stimme einem von Präsident Joe Biden im Mai vorgelegten Entwurf zu, der zu einem dauerhaften Waffenstillstand führt.

„Ich bin nicht bereit, den Krieg zu beenden und die Hamas in Ruhe zu lassen. Ich bin bereit, eine Teilvereinbarung zu treffen, das ist kein Geheimnis, die uns einen Teil der Menschen zurückgeben würde“, sagte der Premierminister in dem Fernsehinterview.

„Wir sind verpflichtet, die Kämpfe nach einer Pause fortzusetzen, um unser Ziel der Zerstörung der Hamas zu erreichen“, fügte er hinzu. „Ich bin nicht bereit, das aufzugeben.“

Die Äußerungen haben in Israel für Empörung gesorgt, da sie darauf hinzudeuten schienen, dass Netanjahu nicht auf die Freilassung aller 120 Gefangenen hinarbeitet, die sich noch im Gazastreifen befinden.

Das Hostages and Missing Families Forum, eine Dachorganisation, die sich für die Freilassung der Gefangenen einsetzt, verurteilte Netanjahu.

„Wir verurteilen auf das Schärfste die Erklärung des Premierministers, in der er von dem israelischen Vorschlag abrückt“, erklärte die Gruppe in einer Erklärung. „Das bedeutet, dass er 120 Geiseln im Stich lässt und die moralische Pflicht des Staates Israel gegenüber seinen Bürgern verletzt.“

Quellen erklärten gegenüber den Nachrichtenagenturen Haaretz und Walla, dass die Äußerungen den laufenden Waffenstillstandsgesprächen enormen Schaden zugefügt hätten.

„Netanjahu hat heute deutlich gemacht, dass er nicht an der Freilassung aller Geiseln interessiert ist – eine Forderung, die er selbst an die Hamas stellt – und dass er nicht bereit ist, die von der Hamas geforderte Entschädigung zu leisten“, so eine Quelle gegenüber Haaretz.

Unterdessen erklärte die Hamas in einer Erklärung, Netanjahus Äußerungen belegten, dass Israel den Vorschlag Bidens und die jüngste Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein Waffenstillstandsabkommen gefordert wird, ablehne.

Monatelange Gespräche

Israel und die Hamas führen seit Januar indirekte Gespräche, um ein Abkommen zur Beendigung des Krieges in Gaza und zum Austausch von Gefangenen zu erreichen.

Die beiden Seiten haben sich über einen dreistufigen Entwurf für das Abkommen, der von Vermittlern aus den USA, Katar und Ägypten vorgelegt wurde, hin und her bewegt.

Die meisten Bestandteile des Abkommens wurden nach monatelangen Verhandlungen fertiggestellt, aber zwei wichtige Fragen sind noch offen: die Bedingungen für einen dauerhaften Waffenstillstand und den Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen.

Letzten Monat sagte Biden, dass Israel einem dauerhaften Waffenstillstand und einem vollständigen Rückzug zugestimmt habe, wie es in seinem letzten Angebot an die Vermittler vom 27. Mai heißt, das von MEE in vollem Umfang veröffentlicht wurde.

Israelische Beamte haben nie ausdrücklich gesagt, dass sie einem Ende des Krieges oder einem vollständigen Rückzug aus dem Gazastreifen zugestimmt haben. Netanjahu hat wiederholt erklärt, dass er einem dauerhaften Waffenstillstand erst dann zustimmen würde, wenn seine „Kriegsziele“ erreicht sind.

Hamas-Vertreter begrüßten die Ankündigung Bidens, wiesen aber später darauf hin, dass das israelische Angebot keine Garantie für ein Ende des Krieges darstelle.

Die palästinensische Gruppe hat seit Monaten erklärt, dass sie keinem Abkommen zustimmen würde, das nicht ausdrücklich ein Ende des Krieges und den vollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte vorsieht.

Die Hamas antwortete am 11. Juni auf das jüngste israelische Schreiben, dessen vollständiger Wortlaut von MEE veröffentlicht wurde, hat aber noch keine Antwort erhalten.

Letzte Woche erklärte der Außenminister von Katar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, es seien „einige Fortschritte“ erzielt worden, räumte aber ein, dass es „noch einige Lücken“ gebe und die Bemühungen um eine Einigung noch andauerten.

