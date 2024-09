https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-war-israel-exposure-prison-horrors-aims-shift-focus-broader-crimes



Krieg gegen Gaza: Die „Enthüllung“ der Gefängnisgräuel zielt darauf ab, den Fokus von Israels umfassenderen Verbrechen abzulenken

Von Ammiel Alcalay

6. September 2024

Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe gehören seit langem zum israelischen Arsenal zur Unterwerfung der kolonisierten palästinensischen Bevölkerung

Soldaten verriegeln ein Tor in der Haftanstalt Sde Teiman, nachdem die israelische Militärpolizei im Rahmen einer Untersuchung der Misshandlung eines palästinensischen Häftlings eingetroffen ist, am 29. Juli 2024 (Amir Cohen/Reuters)

Der Quasi-Propagandafilm Casablanca aus dem Jahr 1942 mit seiner Starbesetzung, angeführt von Humphrey Bogart und Ingrid Bergman, war in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren in den USA ein fester Bestandteil des Kinobesuchs meiner Generation, die klassische, unabhängige und ausländische Filme sah.

Der französische Polizeikommandant Louis Renault (gespielt von Claude Rains) wird gerufen, um das Glücksspiel des Amerikaners Rick Blaine (Bogart) zu unterbinden, und spricht einen Satz, der zu einem Slogan der Zeit geworden ist, um auf eklatante Heuchelei und Korruption hinzuweisen.

Obwohl er im Herzen dem Widerstand angehört, arbeitet Renault für Vichy – und während er den Club schließen muss, will er auch Geld verdienen. Als er laut in seine Trillerpfeife bläst, um Verstärkung zu rufen, schreit Renault Blaine an: „Ich bin schockiert, schockiert, dass hier gespielt wird“ – und Ugarte, gespielt von Peter Lorre, gibt dem Hauptmann schnell seinen Gewinn.

Ich kann gar nicht zählen, wie oft mir diese Szene und diese Worte durch den Kopf gegangen sind, als ich die Reaktionen auf Israelsvölkermörderischen Angriff auf Gaza gesehen habe.

Während es fast unmöglich ist, die Gräueltaten in irgendeine Hierarchie einzuordnen, kann der öffentliche „Schock“ über die israelischen Praktiken, palästinensische Zivilisten zu entführen und sie auf die unsäglichste Weise zu foltern, einschließlich der häufigen und langjährigen Anwendung von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen, solche vorgetäuschten Reaktionen in die richtige Perspektive rücken.

Angesichts der Tatsache, dass Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe seit der Gründung des Staates während der Nakba zum israelischen Arsenal zur Unterwerfung der kolonisierten palästinensischen Bevölkerung gehören, ist es nur logisch, dass die Propagandaschlagzeilen in der Geschichte vom 7. Oktober Behauptungen über systematische sexuelle Übergriffe von palästinensischen Kämpfern gegen Israelis sind.

Wir haben genug darüber gelernt, wie die israelische Propaganda funktioniert, um zu verstehen, dass genau die Dinge, die das Regime über sich selbst zu verbergen versucht, auch auf diejenigen projiziert werden, die gegen es kämpfen.

Unerbittliche Propaganda

Abgesehen von roher Gewalt, sei es militärischer oder wirtschaftlicher Art, und der unerbittlichen Propaganda, die alle Aspekte des Lebens durchdringt, gibt es zwei weitere wichtige Methoden, mit denen liberale Hegemonien Kontrolle und Macht aufrechterhalten, insbesondere in den USA. Am durchdringendsten ist vielleicht die Verdrängung der Politik durch eine andere Kategorie, sei es der „zivilisatorische Wert“, verschiedene Formen des „Exzeptionalismus“ oder, was am schlimmsten ist, die „humanitäre“ Ausrede.

Wir erleben all diese Prozesse in Aktion, wenn die Amerikaner den israelischen Völkermord in Gaza unterstützen. Hungersnöte und Epidemien, die vorsätzliche Zerstörung jeglicher Infrastruktur und sogar Folter sind keine politischen Themen mehr, sondern werden zu „humanitären“ Problemen gemacht, als wären sie das Ergebnis eines Erdbebens und nicht einer kalkulierten politischen Politik.

Eine schutzlose Bevölkerung wird so zu einem Fall von Wohltätigkeit, und diejenigen, die versuchen, ihr Volk zu verteidigen, werden als Terroristen bezeichnet. Dies sind bekannte Vorgänge, die sich in der Geschichte zu vielen verschiedenen Zeiten und an vielen Orten abgespielt haben, aber wir haben das ganze Szenario noch nie live und in Echtzeit miterlebt und waren noch nie in der Lage, Zeuge eines solch kolossalen Ausmaßes an Ungerechtigkeit und Heuchelei mit solch unerschütterlicher Klarheit zu werden.

Die andere Art und Weise, wie die liberale Hegemonie funktioniert, insbesondere in den USA, ist die Eindämmung: durch die Schrumpfung des Spektrums der verfügbaren Möglichkeiten und des Denkens, die sich vollständig in dem inzwischen verknöcherten und unheilbar korrupten Zweiparteiensystem verkörpert, aber überall in dem, was der ehemalige CIA-Analyst Ray McGovern als MICIMATT-Komplex (Military-Industrial-Congressional-Intelligence-Media-Academia-Think-Tank) bezeichnet hat, deutlich wird.

Der Schlüssel dazu ist die kontinuierliche Beherrschung des Narrativs, selbst wenn das bedeutet, die eigenen Verbrechen aufzudecken.

Dies hat sich durch den „Krieg gegen den Terror“ nach dem 11. September 2001 exponentiell gesteigert, in dem die Welt und all ihre Bevölkerungen in Kategorien eingeteilt wurden, die der US-Vollmacht und der Institutionalisierung des immerwährenden Krieges dienlich waren.

In einer entscheidenden Passage, über die ich schon oft geschrieben habe, die aber noch nie von jemand anderem analysiert wurde, stellte der offizielle Bericht der 9/11-Kommission fest, dass die „Angriffe vier Arten von Versagen offenbart haben: in der Vorstellungskraft, der Politik, den Fähigkeiten und dem Management“. Weiter heißt es: „Die Betrachtung dessen, was nicht getan wurde, zeigt mögliche Wege zur Institutionalisierung der Vorstellungskraft auf … Es ist daher von entscheidender Bedeutung, einen Weg zu finden, die Ausübung der Vorstellungskraft zu routinieren, ja sogar zu bürokratisieren.“

Diese Passage war für mich keine Vorhersage einer Orwell’schen Zukunft, sondern eher eine Beschreibung dessen, was bereits weitgehend eingeführt war und sich in allen Aspekten der US-Gesellschaft verfestigen und dann rigoros exportiert werden würde – entweder durch sanfte oder brachiale Gewalt – während der „Krieg gegen den Terror“ immer weiter voranschreitet.

Ohne jede Menschlichkeit

Die Vorbereitung und Vorprogrammierung des „Krieges gegen den Terror“ durch jahrzehntelange unerbittliche Bildsprache warf natürlich ein grelles Licht auf „unschuldige Zivilisten“, die von durchgeknallten „Terroristen“, oft Palästinensern und fast immer Muslimen, getötet wurden.

Diese Gespenster hatten nichts mit Politik, Geschichte, Wirtschaft oder anderen Faktoren zu tun – einschließlich, ironischerweise, ihrer Menschlichkeit, obwohl die Hegemonialmächte nur allzu bereit sind, diese Gemeinschaften „menschlich“ werden zu lassen, sobald man ihnen Wasser, Nahrung, Medizin, Unterkunft, Kinder, Eltern, Großeltern und alles andere genommen hat, was sie überhaupt erst zu Menschen gemacht hat.

Der Schlüssel liegt in der kontinuierlichen Beherrschung des Narrativs, selbst wenn das bedeutet, dass die eigenen Verbrechen aufgedeckt werden. Der Hegemon ist durchaus bereit, seine eigenen Sünden ins Rampenlicht zu stellen, solange das, was aufgedeckt wird, die Aufmerksamkeit von größeren Verbrechen oder Formen des Widerstands ablenkt. In diesem Sinne ähneln die „Enthüllungen“ über die Folterungen im Gefangenenlager Sde Teiman den Enthüllungen über die US-Verbrechen in Abu Ghraib, allerdings nicht in der üblichen Weise.

Routinemäßige Erniedrigung, Erpressung, willkürliche Entführungen, Inhaftierung ohne Anklage und Folter: Neben den „Tatsachen vor Ort“ in Form von Landbeschlagnahmungen, Hauszerstörungen und Kolonisierung ist dies der eigentliche Klebstoff, der die israelische Besatzung zusammenhält.

Kein Palästinenser ist davon verschont geblieben. Schätzungen zufolge, die nicht einmal mit der aktuellen Welle der Gewalt auf dem neuesten Stand sind, wurden in etwa 70 Prozent der palästinensischen Familien ein oder mehrere Familienmitglieder wegen Aktivitäten gegen die Besatzung zu Gefängnisstrafen verurteilt.

Das alles ist natürlich keine Neuigkeit. Aber so wie die Enthüllungen über die Folterungen in Abu Ghraib im Jahr 2004 den Fokus von den Gefangenenbewegungen und Zeugenaussagen in Palästina, Marokko, Syrien und anderen Teilen der arabischen Welt auf die USA und ihre bösen Taten gelenkt haben, so wirkt auch die „Enthüllung“ der Gräueltaten in Sde Teiman wie eine Taktik zur Verschiebung der Aufmerksamkeit.

Das Gebäude bröckelt

Wovon genau soll die Aufmerksamkeit abgelenkt werden? Trotz des offensichtlichen persönlichen Traumas, das die Folter mit sich bringt, ist die Gefängniserfahrung in Palästina und in der gesamten arabischen Welt in erster Linie eine politische Erfahrung.

Anstatt uns zu helfen, diese Tatsache zu verstehen, wird uns ein sehr begrenztes Spektrum an zulässigem Denken vorgesetzt. Es reicht einerseits von „Israel verliert seine Seele“ bis hin zu voyeuristischen Darstellungen, wie sehr die israelische Gesellschaft verkommen ist.

Die Palästinenser werden als Opfer dargestellt, was sie in solchen Fällen sicherlich sind. Aber damit wird die Psychopathologie des israelischen Staates letztlich mit einer „Naturkatastrophe“ gleichgesetzt, die es irgendwie schafft, auf kalkulierte und systematische Weise Wassersysteme, Häuser, Krankenhäuser, Universitäten und alles andere in ihrem Weg zu zerstören – einschließlich so vieler Frauen und Kinder wie möglich.

Nirgendwo wird uns Raum gegeben, darüber nachzudenken oder zu verstehen, dass Folter eine Schlüsselpolitik der israelischen Besatzung ist und seit langem ist; dass sie ein potenzielles Merkmal des Lebens eines jeden Palästinensers ist, weil sie eine kolonisierte Bevölkerung unter der Kontrolle eines despotischen Militärregimes sind – eines Schurkenstaates, dessen primäre Unterstützung in den geopolitischen Rahmen der USA eingebettet ist.

Eine der Lieblingsgeschichten des heutigen US-Präsidenten Joe Biden ist es, zu erzählen , wie er bei dem Versuch, Nelson Mandela auf Robben Island zu erreichen , verhaftet wurde. Aber Palästina und die arabische Welt haben viele eigene Mandelas, politische Gefangene, die US-Politiker niemals erwähnen würden.

Eine solche Äußerung oder Anerkennung würde das gesamte US-Gebäude der Unterstützung für Despoten, Regimewechsel, politische Unterdrückung und das Bollwerk der Grausamkeiten Israels – seine „Präventivschläge“, seine nuklearen Fähigkeiten und die völlige Missachtung des Völkerrechts aufgrund der Vetomacht der USA – als Vorbote dessen entlarven, was jeden in der Region erwartet, der aus der Reihe tanzt. Aber wir werden bald sehen, ob sich die Zeiten tatsächlich ändern.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Ammiel Alcalay ist Dichter, Romanautor, Übersetzer, Essayist, Kritiker und Wissenschaftler. Er ist der Autor von mehr als 20 Büchern, darunter After Jews and Arabs, Memories of Our Future und das in Kürze erscheinende Controlled Demolition: a work in four books. Er ist Distinguished Professor am Queens College, CUNY, und dem CUNY Graduate Center in New York.

