Pro-palästinensische Demonstranten versammeln sich, um gegen die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen zu protestieren, während zum 11. Mal ein nationaler Marsch organisiert wird, der einen dringenden Waffenstillstand für den Gazastreifen fordert, am 30. März 2024 in London, Vereinigtes Königreich [Raşid Necati Aslım – Anadolu Agency

Israels strategische Niederlage und das Wiederaufleben des palästinensischen Narrativs

von Adham Abu Selmiya

April 8, 2024

In den frühen Morgenstunden des 7. Oktober, einem Tag, der in die Annalen des israelisch-palästinensischen Konflikts eingegangen ist, wurde der Status quo erschüttert. Ähnlich wie die Amerikaner in Vietnam, wo die Tet-Offensive einen Wendepunkt darstellte, befindet sich Israel in einem seltsamen Dilemma: Es kontrolliert den größten Teil des Gazastreifens auf dem Boden, schwächelt aber im Krieg der Erzählungen und des moralischen Ansehens. Nach der Ermordung von sieben – überwiegend ausländischen – Mitarbeitern der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) und dem anschließenden Telefonat zwischen Netanjahu und Biden, in dem letzterer einen sofortigen Stopp des Krieges in Gaza forderte und eine Änderung der Politik der Vereinigten Staaten in Bezug auf die aktuelle Situation andeutete, stellt sich die drängendste Frage nach Israels strategischem Verlust in diesem Krieg erneut: Inwieweit haben die Ereignisse vom 7. Oktober und ihre Folgen Israel vor eine neue globale Realität gestellt, in der es stärker exponiert und isoliert ist, während die palästinensische Rechte stärker und deutlicher ist?

Bei Israels strategischer Niederlage geht es heute nicht um den Verlust von Land, sondern um den Verlust des Narrativs und der internationalen Legitimität. Israels Existenz hing von seiner Fähigkeit ab, die internationale Gemeinschaft, insbesondere die westlichen Staaten, von seinem Recht zu überzeugen, auf palästinensischem Land ein Heimatland zu errichten. Dies geschah hauptsächlich auf zwei Arten:

Zum einen durch massive Propaganda, die sich auf die Vorstellung konzentrierte, dass Palästina „ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“ sei und dass die Errichtung eines Heimatlandes für die Juden das einzige Mittel sei, um sie als Rasse nach dem Holocaust zu schützen.

Der zweite Weg bestand darin, den Vorwurf des „Antisemitismus“ zu erheben, um jede Kritik an Israel zu unterdrücken, und alle, die die Besatzung ablehnen, unter diesem Vorwand zu verfolgen. Die Realität nach dem 7. Oktober sieht jedoch drastisch anders aus. Angesichts der schrecklichen israelischen Massaker und der Live-Übertragungen der Morde hat das israelische Narrativ seine Überzeugungskraft verloren. Die westlichen Länder sind nicht mehr in der Lage, das Antisemitismusgesetz gegen diejenigen anzuwenden, die den Völkermord anprangern.

Die westlichen Regierungen sehen sich mit extremen Widersprüchen konfrontiert: Einerseits versuchen sie, Israel zu unterstützen und sein Überleben zu sichern, andererseits erleben sie, wie ihre liberalen westlichen Werte auf eine harte Probe gestellt werden.

Die jüngste Geschichte, in der verschiedene Nationen mit unterschiedlichen Formen der Besatzung konfrontiert waren, macht deutlich, dass ein Sieg in der Schlacht wenig bedeutet, wenn der Kampf um die Herzen und Köpfe verloren ist. Auch Israel steht trotz seiner militärischen Stärke an einem Scheideweg, sein Image ist angeschlagen und sein moralisches Ansehen wird international in Frage gestellt. Die Unterstützung des Westens für Israel ist zaghaft geworden, und Umfragen in den Vereinigten Staaten zeigen, dass die neue Generation das Recht Israels, auf Kosten des palästinensischen Volkes ein Heimatland zu errichten, in Frage stellt.

Der 7. Oktober war nicht nur ein weiterer Tag des Konflikts, sondern auch eine Offenbarung der Verwundbarkeit Israels – sowohl militärisch als auch moralisch. Mit über 110.000 Opfern, darunter 34.000 Tote, überwiegend Frauen und Kinder, hat sich der Blick der Weltöffentlichkeit kritisch gewendet. Israel, das einst als eine Gruppe von Holocaust-Überlebenden angesehen wurde, die Zuflucht und Sicherheit suchten, steht nun vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) und wird beschuldigt, Völkermord und Gräueltaten begangen zu haben, die sogar von seinem treuen Verbündeten, den Vereinigten Staaten, verurteilt wurden, die sich nun nicht mehr in der Lage sehen, ihr Vorgehen öffentlich zu verteidigen. Amerika ging sogar so weit, sich im Sicherheitsrat der Stimme zu enthalten oder sein Veto einzulegen, um die Forderung nach einem Waffenstillstand zu blockieren, was viele in Israel als „eine weitere strategische Niederlage“ und eine bedeutende Verschiebung der internationalen Dynamik betrachten, die an die Isolation erinnert, der sich Amerika in der Endphase des Vietnamkriegs ausgesetzt sah.

Historisch gesehen basierte Israels Geschichte auf dem Versprechen eines sicheren Zufluchtsortes für Juden, das durch Erzählungen von Leid und Überleben gerechtfertigt wurde. Die Ereignisse des 7. Oktober und ihre Folgen haben jedoch ein eklatantes moralisches Vakuum im Herzen der israelischen Politik und der militärischen Aktionen aufgedeckt, das einmal mehr an die frühen Tage der palästinensischen Nakba vor 76 Jahren erinnert, als zionistische Banden wie die Haganah, Irgun und Lehi Vernichtungsaktionen und ethnische Säuberungen durchführten, die fast eine Million Palästinenser zur Flucht aus ihrer Heimat zwangen, während Zehntausende getötet und verletzt wurden. Die Ironie dabei ist, dass sich diese Szenen abseits der Medien abspielten, während die gegenwärtige Ausrottung von der ganzen Welt live mitverfolgt werden kann.

Dies unterstreicht auch das Scheitern des derzeitigen israelischen Weges der überwältigenden Gewalt bei der Bewältigung der grundlegenden Probleme des Konflikts und markiert eine weitere strategische Niederlage für Israel.

Das Echo der Vergangenheit hallt laut nach, wie z. B. bei der Schlacht von Algier, wo der Sieg des französischen Militärs aufgrund der moralischen und internationalen Auswirkungen seines Handelns nicht in einen politischen Sieg umgemünzt werden konnte. Israel befindet sich in einem ähnlichen Dilemma, in dem seine taktischen Erfolge von strategischen Fehlern überschattet werden, weil es die Erosion seiner moralischen Überlegenheit und die weltweite Verurteilung nicht vorausgesehen hat.

Es gibt keine Anzeichen für einen wirklichen Wandel auf der Ebene der offiziellen internationalen Positionen, aber die Realität sechs Monate nach dem israelischen Krieg gegen Gaza ist kurz- und mittelfristig besser für die palästinensische Sache und schwieriger und komplexer für die israelischen Entscheidungsträger. Der Zustrom an internationaler Unterstützung für Palästina bestätigt, dass sich unter dem Druck der Straße und dem Einfluss von Aktivisten und Augenzeugen auf den Plattformen der sozialen Medien ein globaler Konsens gegen die Unterdrückung herauszubilden beginnt, dem es gelungen ist, das stereotype Bild, das die westlichen Medien vom israelisch-palästinensischen Konflikt vermitteln, zu durchbrechen. Die weit verbreitete Verurteilung Israels und die Forderung nach einem palästinensischen Staat spiegeln den Wandel der weltweiten Haltung gegenüber dem kolonialen und unterdrückerischen Regime in Israel wider. Die einst schwankende Haltung der internationalen Gemeinschaft ist nun fest mit den Grundsätzen der Selbstbestimmung und der Menschenrechte verbunden und signalisiert eine signifikante Wende in der Erzählung zugunsten der palästinensischen Sache.

Die strategische Niederlage Israels zeigt sich nicht im Verlust einer einzigen Schlacht, sondern im Zerbröckeln seiner moralischen Grundlage und des von ihm lange Zeit verbreiteten Narrativs. Wie in Vietnam, wo der Geist der Amerikaner nicht durch die Niederlage, sondern durch die Erkenntnis der moralischen Tragweite ihres Handelns gebrochen wurde, steht Israel an einem Scheideweg. Es muss sich entscheiden, ob es den Weg der moralischen Isolation weitergehen oder ein neues Kapitel aufschlagen will, das die Rechte und Bestrebungen des palästinensischen Volkes anerkennt. Beide Optionen scheinen den israelischen Entscheidungsträgern nach der Überraschung vom 7. Oktober nicht mehr möglich zu sein. Die Fortsetzung des Vernichtungskrieges und der ethnischen Säuberung wird angesichts der wachsenden Besorgnis über die Ausweitung des Konflikts international nicht akzeptabel sein, und andererseits steht die Anerkennung der Rechte der Palästinenser im Widerspruch zu den Wünschen der extremen israelischen Rechten, die die Entscheidungsgremien kontrolliert.

Für die Palästinenser geht der 7. Oktober über die unmittelbare Not, den Schmerz und die Wut über die israelischen Massaker hinaus; er ist ein entscheidender Moment, in dem sich das Gleichgewicht des Konflikts zu ihren Gunsten verschoben hat und der einen bedeutenden Schritt in Richtung Gerechtigkeit und Selbstbestimmung darstellt und die Welt dazu drängt, ihre Rechte als einen Schritt auf dem Weg zur umfassenden Befreiung des palästinensischen Landes anzuerkennen.

