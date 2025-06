https://english.almayadeen.net/news/politics/kremlin-says–israel–uninterested-in-mediation-amid-war-on



Kreml sagt, Israel sei inmitten des Krieges gegen den Iran nicht an einer Vermittlung interessiert

Heute 16:00

17. Juni 2025

Der Kreml warnt vor einer „galoppierenden Eskalation” in dem von Israel initiierten Krieg gegen den Iran.

Der Kreml erklärte am Dienstag, dass „Israel“ kein Interesse an einer Vermittlung in seinem andauernden Krieg gegen den Iran gezeigt habe, der unter dem von Moskau als „galoppierende Eskalation“ bezeichneten Vorzeichen bereits in den fünften Tag gegangen ist.

Die Äußerungen erfolgten, nachdem russische Regierungsvertreter ihr Angebot zur Vermittlung zwischen den beiden Seiten bekräftigt hatten, jedoch einräumten, dass „Israel“ derzeit offenbar nicht zu einer diplomatischen Lösung bereit sei.

Der Krieg brach aus, nachdem die israelische Besatzungsmacht letzte Woche eine überraschende Luftangriffskampagne gestartet hatte, bei der Dutzende Zivilisten, hochrangige iranische Militärs und Atomwissenschaftler getötet wurden. Der Iran hat seitdem mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Gebiete in

In einem Telefonat mit Reportern forderte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow beide Seiten zu „maximaler Zurückhaltung“ auf und warnte, dass die Lage zunehmend instabil werde.

„Die Lage eskaliert weiter rapide. Die Unvorhersehbarkeit ist absolut“, sagte Peskow.

Er fügte hinzu, dass Russlands Angebot zur Vermittlung weiterhin auf dem Tisch liege, „falls erforderlich“, betonte jedoch, dass Moskau derzeit keine Anzeichen dafür sehe, dass „Israel“ für solche diplomatischen Kanäle offen sei.

Russland balanciert angespannte Beziehungen zu „Israel“ und Allianz mit Iran

Russland hat zwar Anfang des Jahres einen strategischen Partnerschaftsvertrag mit dem Iran unterzeichnet, doch enthält das Abkommen keine gegenseitige Verteidigungsklausel.

Gleichzeitig unterhält Moskau langjährige Beziehungen zu „Israel“, auch wenn diese durch den Krieg in der Ukraine und die anhaltenden Bombardierungen des Gazastreifens durch „Israel“ belastet sind.

Trotz seiner strategischen Annäherung an Teheran positioniert sich Russland als potenzieller Vermittler, um eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern.

Peskow wies auch darauf hin, dass die russische Botschaft in Teheran aktiv die Evakuierung russischer Staatsangehöriger koordiniert.

Bürger, die das Land verlassen wollen, erhalten über das benachbarte Aserbaidschan Ausreisemöglichkeiten, da eine Ausweitung des Konflikts auf die gesamte Region befürchtet wird.

Die Äußerungen des Kremls zeigen seine wachsende Besorgnis über die Eskalation zwischen Iran und der israelischen Besatzungsmacht und seinen begrenzten Einfluss, beide Seiten zu einer Deeskalation zu bewegen.

