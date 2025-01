https://www.aljazeera.com/opinions/2025/1/26/now-it-is-time-to-grieve-in-gaza



Jetzt ist es Zeit, in Gaza zu trauern

Die Waffenruhe hat das Leid meines Volkes nicht beendet, sie hat ihm nur Zeit zum Trauern gegeben.

Veröffentlicht am 26. Januar 2025

Am 22. Januar 2025 werden in den Trümmern eines Hauses in einem zerstörten Viertel der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens menschliche Überreste geborgen [Bashar Taleb/AFP]

Vor einer Woche wurde in Gaza eine Waffenruhe ausgerufen. Zum ersten Mal seit 15 Monaten wurde das unerbittliche Geräusch von Explosionen durch Stille ersetzt. Aber diese Stille ist kein Frieden. Es ist eine Stille, die nach Verlust, Verwüstung und Trauer schreit – eine Pause in der Zerstörung, nicht ihr Ende. Es fühlt sich an, als stünde man inmitten der Asche eines Hauses und suchte nach etwas, irgendetwas, das überlebt hat.

Die Bilder aus Gaza sind erschreckend. Kinder mit leeren Augen stehen in den Trümmern dessen, was einmal ihr Zuhause war. Eltern halten die Überreste von Spielzeug, Fotos und Kleidung fest – Fragmente eines Lebens, das nicht mehr existiert. Jedes Gesicht erzählt eine Geschichte von Trauma und Überleben, von unterbrochenen und zerrissenen Leben. Ich kann mich kaum dazu durchringen, hinzusehen, aber ich zwinge mich dazu, denn mich abzuwenden fühlt sich an, als würde ich sie im Stich lassen. Sie verdienen es, gesehen zu werden.

Als ich meine Mutter anrief, nachdem der Waffenstillstand verkündet worden war, sagte sie als erstes zu mir: „Jetzt können wir trauern.“ Diese Worte durchbohrten mich wie ein Messer. Monatelang gab es keinen Raum für Trauer. Die Angst vor dem bevorstehenden Tod verzehrte jeden wachen Moment und ließ keinen Raum für Trauer. Wie trauert man um das, was man verloren hat, wenn man ums Überleben kämpft?Aber jetzt, da die Bomben nicht mehr fallen, bricht die Trauer herein wie eine Flut, überwältigend und unerbittlich.

Mehr als 47.000 Menschen – Männer, Frauen und Kinder – sind tot. 47.000 Seelen wurden ausgelöscht, ihr Leben wurde auf unvorstellbare Weise geraubt. Mehr als 100.000 sind verletzt, viele für ihr Leben gezeichnet. Hinter diesen Zahlen stehen Gesichter, Träume und Familien, die nie wieder vollständig sein werden. Das Ausmaß des Verlustes ist so groß, dass es sich unmöglich zu erfassen anfühlt, aber in Gaza ist Trauer nie abstrakt.Sie ist persönlich, sie ist schmerzhaft und sie ist überall.

Die Menschen in Gaza trauern um ihre Liebsten und um ihre Häuser. Der Verlust eines Hauses ist mehr als der Verlust einer physischen Struktur. Ein Freund von mir in Gaza, der ebenfalls sein Haus verloren hat, sagte mir: „Ein Haus ist wie ein Kind. Es dauert Jahre, es zu bauen, und man kümmert sich darum, man möchte immer, dass es am besten aussieht.“

In Gaza bauen die Menschen ihre Häuser oft Stein für Stein, manchmal mit ihren eigenen Händen. Der Verlust des Zuhauses bedeutet den Verlust von Sicherheit, Komfort und einem Ort, an dem Liebe geteilt und Erinnerungen geschaffen werden. Ein Zuhause besteht nicht nur aus Ziegeln und Mörtel, es ist der Ort, an dem sich das Leben entfaltet. Es zu verlieren bedeutet, ein Stück von sich selbst zu verlieren, und in Gaza haben unzählige Familien dieses Stück immer wieder verloren.

Das Haus meiner Eltern, das Haus, das meine Kindheitserinnerungen beherbergte, ist weg. Bis auf die Grundmauern niedergebrannt, ist es jetzt ein Haufen Asche und verbogenes Metall. Auch die Häuser von sechs meiner Geschwister wurden zerstört, ihr Leben entwurzelt und verstreut wie die Trümmer ihrer Wände. Was bleibt, sind Geschichten, die wir uns selbst erzählen, um zu überleben – Geschichten von Widerstandsfähigkeit, von Ausdauer, vielleicht von Hoffnung. Aber selbst diese fühlen sich jetzt zerbrechlich an.

Für diejenigen von uns, die sich außerhalb von Gaza befinden, wird die Trauer durch Schuldgefühle noch verstärkt. Schuldgefühle, weil wir nicht dort sind, weil wir nicht denselben Schrecken wie unsere Lieben ertragen müssen, weil wir ein Leben in relativer Sicherheit führen, während sie leiden. Es ist eine unerträgliche Spannung – man möchte für sie stark sein, fühlt sich aber völlig hilflos. Ich versuche, an dem Gedanken festzuhalten, dass meine Stimme, meine Worte etwas bewirken können, aber selbst das fühlt sich angesichts des Ausmaßes ihres Schmerzes unzureichend an.

Die Geschichte meiner Familie über den Verlust ist nur eine von Zehntausenden. Ganze Stadtviertel wurden ausgelöscht, Gemeinden in Schutt und Asche gelegt. Das Ausmaß der Zerstörung ist unvorstellbar. Schulen, Krankenhäuser, Moscheen und Häuser – alles liegt in Trümmern. Gaza wurde seiner Infrastruktur beraubt, seine Wirtschaft ist zerschlagen, seine Menschen sind traumatisiert. Und doch halten sie irgendwie durch.

Die Widerstandsfähigkeit des palästinensischen Volkes ist sowohl inspirierend als auch herzzerreißend. Inspirierend, weil sie trotz aller Widrigkeiten weiterleben, weiter aufbauen und von einer besseren Zukunft träumen. Herzzerreißend, weil niemand so widerstandsfähig sein sollte. Niemand sollte dieses Maß an Leid ertragen müssen, nur um zu überleben.

Aber auch wenn wir jetzt Erleichterung verspüren, wissen wir, dass jeder Waffenstillstand standardmäßig nur vorübergehend ist. Wie könnte es auch anders sein, wenn die Ursache dieser Verwüstung – die Besatzung – bestehen bleibt? Solange Gaza blockiert ist, solange den Palästinensern ihre Freiheit und Würde verweigert wird, solange ihr Land besetzt ist und solange Israel vom Westen dabei unterstützt wird, ungestraft zu handeln, wird der Kreislauf der Gewalt weitergehen.

Waffenruhen sind keine Lösungen; sie sind lediglich Unterbrechungen, Pausen, eine kurze Atempause in einem Kreislauf der Gewalt, der die Realität in Gaza schon viel zu lange bestimmt. Ohne die zugrunde liegende Ungerechtigkeit anzugehen, sind sie zum Scheitern verurteilt und lassen Gaza in einer endlosen Schleife aus Zerstörung und Verzweiflung gefangen.

Wahrer Frieden erfordert mehr als nur ein Ende der Bombardierung. Es erfordert ein Ende der Blockade, der Besatzung und der systemischen Unterdrückung, die das Leben in Gaza unerträglich gemacht haben.

Die internationale Gemeinschaft darf jetzt, da die Bomben nicht mehr fallen, nicht wegsehen. Sie muss Israel für seine Handlungen zur Rechenschaft ziehen. Der Wiederaufbau von Gaza ist wichtig, aber noch dringender ist es, die Ursachen dieses Konflikts anzugehen. Dies erfordert politischen Mut, moralische Klarheit und ein unerschütterliches Engagement für Gerechtigkeit. Alles andere wäre Verrat an den Menschen in Gaza.

Für meine Familie liegt noch ein langer Weg vor uns. Sie werden wieder aufbauen, wie sie es immer tun. Sie werden einen Weg finden, inmitten der Ruinen ein neues Gefühl von Heimat zu schaffen. Aber die Narben dieses Völkermords werden nie verblassen. Die Worte meiner Mutter – „Jetzt können wir trauern“ – werden für immer in meinem Kopf widerhallen und mich an die immensen menschlichen Kosten dieses Konflikts erinnern.

Während ich dies schreibe, bin ich von einer Mischung aus Gefühlen überwältigt: Wut, Trauer und ein Hoffnungsschimmer. Wut auf die Welt, die solche Gräueltaten zulässt, Trauer um die verlorenen Leben und die zerstörten Häuser und die Hoffnung, dass mein Volk eines Tages Frieden erfahren wird. Bis dahin trauern wir. Wir trauern um die Toten, um die Lebenden, um das Leben, das wir einst kannten, und um das Leben, von dem wir noch immer träumen.

Ahmed Najar ist ein palästinensischer politischer Analyst und Dramatiker.

