https://strategic-culture.su/news/2024/12/30/should-russia-cut-real-estate-deal-with-ukraine-end-war/



Sollte Russland mit der Ukraine einen Immobiliendeal abschließen, um den Krieg zu beenden?

Ian Proud

30. Dezember 2024

© Foto: Public Domain

Ian Proud schlägt vor, dass Russland der Ukraine seine eingefrorenen Vermögenswerte in Höhe von 300 Milliarden Dollar überlässt und im Gegenzug die ukrainischen Ansprüche auf Gebiete anerkennt, die sich Russland einverleibt hat.

Falls Sie sich Sorgen gemacht haben, dass das Jahr 2024 nicht schon bizarr und unvorhersehbar genug war, hat Donald Trump kürzlich angedeutet, dass die USA Grönland in einem „großen Immobiliendeal“ kaufen könnten. Zuvor hatte er bereits erklärt, die USA sollten die Kontrolle über den Panamakanal zurückgewinnen und Kanada zum 51.

Keine dieser Ideen scheint sich durchsetzen zu können. Der neue US-Präsident scheint es zu genießen, Kanadas angeschlagenen Premierminister Justin Trudeau zu ködern. Sowohl die panamaische als auch die dänische Regierung reagierten verärgert auf Trumps Nicken in Richtung ihrer Territorien. Doch Trumps Äußerungen waren auf Wirkung angelegt. Sie könnten auch einen Ausweg in der Ukraine bieten, indem Russland besetzte Gebiete kauft.

Trump mag zwar speziell amerikanische Interessen im Sinn haben, aber er hat unbeabsichtigt eine viel breitere Debatte über Grenzen eröffnet.

Seit 1945 sind fast alle Grenzänderungen, die stattgefunden haben, aus dem Zusammenbruch von Imperien hervorgegangen, als neue Staaten gegründet und von der UNO anerkannt wurden. In dieser Hinsicht hat sich die UN-Charta als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen, wenn es darum geht, einen globalen Status quo mit all seinen Unzulänglichkeiten aufrechtzuerhalten.

Der erste Golfkrieg im Jahr 1991 entstand aus der Notwendigkeit, auf die irakische Invasion des ölreichen Kuwaits zu reagieren. Zu dieser Zeit war Kuwait der mit Abstand größte Versuch eines anderen Landes in der Nachkriegszeit, einem Nachbarn gewaltsam Land abzunehmen.

Die USA werden nicht in den Krieg ziehen, um Territorium zu gewinnen, und könnten es sich ohnehin nicht leisten. Kanadas Wirtschaft wird jährlich auf 2,2 Billionen Dollar geschätzt, und ein rein hypothetischer Kauf dieses Landes würde die USA an den Punkt bringen, an dem ihre Staatsverschuldung nicht mehr tragbar wäre. Grönland verfügt über einen enormen Reichtum an natürlichen Ressourcen wie Öl, Gas und seltene Mineralien, die für die Herstellung von Elektroautos und Mobiltelefonen unerlässlich sind. Aber auch hier gilt: zu welchem Preis?

Es ist klar, dass der chinesische Einfluss ein Faktor für Trumps Haltung in Bezug auf Grönland und insbesondere Panama ist. Und seine Äußerungen sind in der Geschichte nicht ohne Beispiel. Die USA haben schon früher Gebiete von anderen Staaten gekauft, vor allem den Kauf Alaskas von Russland.

Die heutigen Grenzen sind jedoch weitgehend ein Konstrukt aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ob sie in ethnischer oder wirtschaftlicher Hinsicht sinnvoll sind, ist zweitrangig gegenüber der Tatsache, dass sie seit der Unterzeichnung der UN-Charta im Juni 1945 für ein gewisses Maß an Stabilität in globalen Angelegenheiten gesorgt haben. Die Nationen der Welt für den Meistbietenden zu öffnen, droht die zarten und unvollkommenen Fäden dieser Weltordnung zu zerreißen, was katastrophale Folgen haben könnte.

Da das Team Trump jedoch nach Ideen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine sucht, stellt sich die Frage, ob Russland seine eingefrorenen Guthaben in einem großen Deal aufgeben könnte, um die Länder, die es sich einverleibt hat, zu kaufen.

Die Frage der eingefrorenen russischen Vermögenswerte in Höhe von 300 Mrd. USD lässt sich nicht aus der Welt schaffen. DieUSA und Europa suchen weiterhin nach immer kreativeren Wegen, um diese Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Der illegale Diebstahl von Vermögenswerten setzt jedoch das westliche Finanzsystem einem erheblichen Risiko aus, da Investoren in den Entwicklungsländern ihr Vermögen in sicherere Länder, auch innerhalb der BRICS-Staaten, verlagern. Es wird immer deutlicher, dass das im Juni vereinbarte G7-Kreditpaket in Höhe von 50 Mrd. Dollar für die Ukraine selbst eine große Schuldenfalle darstellt, wie ich immer wieder betont habe.

Und wie ich bereits sagte, wird Russland erwarten, dass seine eingefrorenen Vermögenswerte nach Beendigung des Krieges wieder freigegeben werden; die Enteignung dieser Vermögenswerte hält Russland aktiv davon ab, den Krieg zu beenden, da es weiterhin auf dem Schlachtfeld gewinnt.

Da es unwahrscheinlich ist, dass der Druck des Westens nachlässt und sich Russlands Rechtsposition nicht ändern wird, stellt die Frage der eingefrorenen Vermögenswerte wohl das größte Hindernis für ein Friedensabkommen dar.

Neue Ideen sind gefragt.

Ich schlage vor, dass Russland seine eingefrorenen Guthaben in Höhe von 300 Milliarden Dollar an die Ukraine abtritt und im Gegenzug die ukrainischen Ansprüche auf die von Russland eingegliederten Gebiete anerkennt. Im Gegenzug würde die Ukraine auf ihre NATO-Bestrebungen verzichten, aber Sicherheitsgarantien von einer internationalen Koalition von Ländern, auch aus den Entwicklungsländern, erhalten.

Selenskyj hat in letzter Zeit Geräusche über territoriale Zugeständnisse als Teil eines künftigen Friedensplans gemacht, obwohl er möglicherweise ein trojanisches Pferd sucht, um sich die NATO-Mitgliedschaft zu sichern, die nach wie vor nicht zur Debatte steht. Er hat jedenfalls akzeptiert, dass die Ukraine die Krim nicht mit Gewalt zurückerobern kann.

Für Russland sind 300 Mrd. USD ein enormer Kostenfaktor, der jedoch weniger als 50 % seiner derzeitigen internationalen Reserven ausmacht. Eine Beendigung des Krieges würde es Russland ermöglichen, seine Ansprüche auf das während des Krieges eroberte Land rechtlich zu klären. Damit könnte der langsame Prozess der Normalisierung der Beziehungen zur Ukraine beginnen.

Für die Ukraine wären 300 Milliarden Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten ein enormer Beitrag zur Finanzierung der immensen Schäden, die in den Städten und an der kritischen Infrastruktur des Landes seit Kriegsbeginn entstanden sind und auf rund 500 Milliarden Dollar geschätzt werden. Sie würden auch den Wiederaufbau der ukrainischen Wirtschaft unterstützen und die seit langem eingefrorenen Reformbemühungen in den Bereichen Korruption, Menschenrechte und demokratische Freiheiten voranbringen. Eine Beendigung des Krieges würde es der Ukraine ermöglichen, ihre kolossalen Verteidigungsausgaben zu reduzieren, zu einem normaleren Haushaltsrahmen zurückzukehren und ihre Abhängigkeit von ausländischer Hilfe zur Bezahlung von Krankenschwestern und Beamten zu beenden.

Für die westlichen Mächte würde eine Gebietsabsprache zwischen Russland und der Ukraine auch die Eventualverbindlichkeit beseitigen, einen Krieg weiter zu finanzieren, den die Ukraine auf dem Schlachtfeld langsam verliert. Es gibt keinen Plan für die weitere Finanzierung des ukrainischen Staates nach Ende 2025, wenn das 50-Milliarden-Dollar-Kreditpaket der G7 wahrscheinlich auslaufen wird. Die USA und Europa werden also für einen Krieg aufkommen müssen, der bis ins Jahr 2026 andauert.

Alle Seiten könnten aus dieser Vereinbarung als eine Art Sieg hervorgehen. Für Russland wäre das die Gewissheit, dass die westlichen Mächte nicht zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren, um einer wieder aufgerüsteten Ukraine beim Kampf um verlorenes Land zu helfen. Die Ukraine würde ihre Souveränität und Freiheit behalten und könnte der EU beitreten, falls sie dies noch wünscht. Unter Berücksichtigung aller Risiken könnte dies der Immobiliendeal des Jahrhunderts sein. Übersetzt mit Deepl.com

Ian Proud war von 1999 bis 2023 Mitglied des britischen diplomatischen Dienstes. Von Juli 2014 bis Februar 2019 war Ian Proud an der britischen Botschaft in Moskau tätig. Er war außerdem Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Anglo-Amerikanischen Schule in Moskau.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …