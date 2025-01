https://www.caitlinjohnst.one/p/jordan-and-egypt-snub-trumps-ethnic

Jordanien und Ägypten weisen Trumps Plan zur ethnischen Säuberung zurück

Caitlin Johnstone

28. Januar 2025

Notizen vom Rand der Erzählmatrix

Sowohl Jordanien als auch Ägypten haben Erklärungen abgegeben, in denen sie Präsident Trumps Vorschlag, Gaza zu „säubern“ und seine Bevölkerung in diese Länder umzusiedeln, ablehnen.

„Unsere Grundsätze sind klar, und Jordaniens unerschütterliche Position, die Anwesenheit der Palästinenser auf ihrem Land aufrechtzuerhalten, bleibt unverändert und wird sich nie ändern“, sagte der jordanische Außenminister Ayman Safadi am Sonntag gegenüber der Presse.

In ähnlicher Weise bekräftigte das ägyptische Außenministerium ‚Ägyptens fortgesetzte Unterstützung für die Widerstandsfähigkeit des palästinensischen Volkes auf seinem Land und sein Engagement für seine legitimen Rechte in seiner Heimat, in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und dem humanitären Völkerrecht‘.

Es bleibt abzuwarten, ob die Trump-Regierung einen Weg finden wird, eines oder beide Länder zu bestechen oder zu zwingen, Trumps Agenda der ethnischen Säuberung zu befolgen, aber die Tatsache, dass sie noch nicht an Bord sind, bedeutet, dass das Imperium noch einige Hürden nehmen muss, bevor dies geschehen könnte.

❖

Als Reaktion auf meinen Artikel über Trumps Pläne, Gaza von Palästinensern zu säubern, habe ich eine nette, vielseitige Mischung aus amerikanischen Rechten erhalten, die mir sagen: „Hör auf, das ethnische Säuberung zu nennen, Trump versucht nur, diese Menschen aus einem zerstörten Gaza zu retten!“ und israelische Rechte, die sagen: „Haha ja, Trump wird uns helfen, die Terroristen und ihre Brut ethnisch zu säubern.“

Trump-Anhänger sind solche hirnlosen, primitiven Arschlecker. In meinen Social-Media-Antworten schreiben sie alle: „Was erwartest du denn von Trump? Welche andere Lösung gibt es, als die Bevölkerung von Gaza in die benachbarten arabischen Länder zu evakuieren?“ Und natürlich ist die offensichtliche humanitäre Lösung ein heldenhafter multinationaler Vorstoß, um massive Mengen an Hilfe nach Gaza zu bringen und es gleichzeitig auf Kosten der Staaten, die es zerstört haben, wiederaufzubauen – aber nein, sie können nicht einmal diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Die einzige mögliche Lösung besteht darin, sich nach Kräften zu bemühen, Israel genau das zu geben, was es sich seit vielen Jahren von Gaza wünscht, was zufällig Trumps zionistische Großspender erfreuen wird.

Wertloses menschliches Vieh. Trump-Anhänger behaupten, gegen Kriege zu sein und die Neokonservativen zu verachten, werden aber immer wieder dazu gebracht, die schlimmsten Pläne der übelsten Sumpfmonster in Washington zu unterstützen. Trump-Anhänger sind George W. Bush-Anhänger, die sich als Ron Paul-Anhänger ausgeben.

❖

Ali Abunimah von Electronic Intifada ist frei, nachdem er tagelang von den Schweizer Behörden inhaftiert war, weil er falsches Denken über Israel geäußert hatte.

Wenn solche Dinge geschehen, ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass es sie mehr kostet, als dass es ihnen nützt. Stellen Sie sicher, dass es den zionistischen PR-Interessen mehr schadet als sie vor Schaden zu bewahren. Nutzen Sie ihr autoritäres Durchgreifen mit eiserner Faust, um der Welt zu zeigen, wie viel Tyrannei und Missbrauch notwendig ist, um einen Status quo aufrechtzuerhalten, der weder auf Fakten noch auf Moral beruht.

Wenn Israel und seine westlichen Unterstützer auf der Seite von Wahrheit und Gerechtigkeit stünden, würden sie Journalisten nicht verfolgen, weil sie unbequeme Ideen und Informationen verbreiten. Jedes Mal, wenn sie dies tun, sollte dies hell ins Rampenlicht gerückt und lautstark verstärkt werden, um die Aufmerksamkeit auf die sehr tyrannische Machtstruktur zu lenken, deren öffentliches Image sie zu schützen versuchen.

Jedes Mal, wenn sie Bemühungen, die Aufmerksamkeit auf ihre Tyrannei zu lenken, gewaltsam zum Schweigen bringen, sollten Sie dafür sorgen, dass dies mehr Aufmerksamkeit auf ihre Tyrannei lenkt. Jedes Mal, wenn sie die Versammlungs- und Pressefreiheit angreifen, um einen Meter zu gewinnen, stellen Sie sicher, dass es sie zehn Meter kostet. Auf diese Weise tragen wir zumindest dazu bei, die Kosten-Nutzen-Analyse unserer Machthaber zu ändern, wenn sie berechnen, ob sich solche autoritären Maßnahmen lohnen, und im besten Fall nutzen wir ihre Macht und wenden sie direkt gegen sie an, um sie auf eine Weise zu schwächen, die wir ohne ihre Hilfe niemals könnten.

❖

Wenn Sie Bidens völkermörderische Kriminalität in den letzten 15 Monaten ignoriert oder verteidigt haben, dann ist es mir eigentlich egal, was Sie über Trump oder Musk oder einen ihrer Kohorten zu sagen haben. Ihre Kritik mag zu 100 Prozent zutreffend sein, aber sie kommt nicht von einem Ort der Wahrheit.

Wenn Sie nahtlos von aggressiven Angriffen auf Bidens Missstände zu aggressiven Angriffen auf Trumps Missstände übergehen, dann haben Sie meine Aufmerksamkeit, denn ich weiß, dass Ihre Kritik auf echten Prinzipien beruht und nicht auf blinder Opposition gegen eine gegnerische politische Fraktion. Sie stellen sich gegen die Tyrannei, anstatt sich einer der beiden tyrannischen Parteien Amerikas anzuschließen.

❖

Es sollte uns zutiefst beunruhigen, dass es keinen Unterschied in der Weltanschauung zwischen der politischen Klasse und der Medienklasse gibt.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie seltsam und verrückt das ist? Westliche Experten und Reporter haben alle genau die gleichen Modelle, um die Welt zu betrachten, wie westliche Politiker und Regierungsbeamte. Sie teilen sich ideologisch genau entlang des gleichen engen „progressiv-ish versus konservativ-ish“-Spektrums der Debatte auf; sie sind sich alle einig, wer die Guten und die Bösen auf der Weltbühne sind; sie alle vertreten die gleichen Ansichten darüber, wie Wahlpolitik funktioniert, wie ihre Regierung funktioniert, wie die Wirtschaft funktioniert und wie Macht funktioniert. Sie sind sich nicht in allen Fragen einig, aber sie alle teilen genau dieselben konzeptionellen Rahmenbedingungen für das Verständnis der Welt, die die Grundlage für ihre Übereinstimmungen und Meinungsverschiedenheiten bilden.

Dies ist einer der Gründe, warum westliche Propaganda so effektiv ist: Die Art und Weise, wie unsere Regierungen die Funktionsweise der Welt beschreiben, und die Art und Weise, wie die bekanntesten Journalisten, Analysten und Experten dies tun, stimmen völlig überein. Sie erwähnen nie die Tatsache, dass wir alle täglich mit massenhafter Propaganda psychologisch bearbeitet werden, um die Art und Weise, wie wir denken, sprechen, wählen und arbeiten, zu manipulieren. Sie ignorieren die Tatsache, dass unsere Wahlen gefälscht sind und alles, was uns in der Schule über unsere Regierung beigebracht wurde, eine Lüge ist. Sie leugnen die offensichtliche Realität, dass das zentralisierte Imperium der USA bei weitem die mörderischste und tyrannischste Macht auf diesem Planeten ist und die Ursache für die meisten Probleme der Welt darstellt. Sie alle tun so, als würde der Kapitalismus gut funktionieren und wir würden sicher jeden Moment herausfinden, wie wir uns aus unseren zunehmenden Ungerechtigkeiten und dem drohenden ökologischen Kollaps herauskonsumieren können. Sie alle blenden die unbequeme Wahrheit, dass wir von soziopathischen Plutokraten regiert werden, die uns in den Untergang treiben, vollständig aus ihrer Weltsicht aus.

Die Tatsache, dass Regierungen und politische Gremien in ihrer Perspektive dieselben Informationen auslassen wie Experten und Reporter, bedeutet, dass die Macht nie von der Presse zur Rechenschaft gezogen wird, weil sie alle die Handlungen der Mächtigen durch denselben betrügerischen Realitätstunnel betrachten. Dadurch entstehen riesige dunkle Flecken auf dem Informationsfeld, in denen sich immense Verderbtheit verbergen kann, wodurch ein ernsthaft gestörter Status quo von der nachrichtenkonsumierenden Öffentlichkeit unbestritten fortbestehen kann.

