Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/middle-east-news/2025-01-27/ty-article/.premium/trumps-gaza-real-estate-dream-could-send-shockwaves-through-the-middle-east/00000194-a7d8-d360-a1bc-f7dfc8950000



Analyse |

Trumps Immobilien-Traum im Gazastreifen könnte Schockwellen im Nahen Osten auslösen

Jordanien und Ägypten sind von Trumps Plan, über eine Million Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufzunehmen, alles andere als begeistert. Doch der Plan könnte auch die Beziehungen zwischen den USA und anderen arabischen Ländern auf die Probe stellen und die Pläne für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien gefährden

Syrische Flüchtlinge im Lager Za’atari in Jordanien, Januar. Bildnachweis: Khalil Mazraawi / AFP

Zvi Bar’el

27. Januar 2025

Jordanien würde niemals zu einer „alternativen Heimat“ für Palästinenser werden, erklärte König Abdullah in einer Rede vor der UN-Generalversammlung im vergangenen September. Zu diesem Zeitpunkt musste sich der König mit Drohungen der israelischen Rechtsextremen auseinandersetzen. Diese Woche war er überrascht, von Präsident Trump zu hören, dass die Entwicklung Jordaniens zu einer palästinensischen Heimat offizielle Politik des Weißen Hauses werden könnte.

Der König selbst hat noch nicht öffentlich reagiert, und es ist unklar, was Trump genau gesagt hat, aber Trumps „humaner“ Vorschlag hat bereits einen enormen öffentlichen Aufschrei ausgelöst, und es scheint nun, als ob Jordanien und Ägypten beabsichtigen, Saudi-Arabien und andere arabische Länder, die als Verbündete der USA gelten, zu rekrutieren, um Trump dazu zu bringen, von seinem Vorhaben abzulassen.

Jordanien, das bereits über eine Million syrische, irakische und andere Flüchtlinge sowie zwei Millionen palästinensische Flüchtlinge beherbergt, sah sich bereits 2019 mit der Bedrohung durch palästinensische Einwanderung konfrontiert. Damals schlug Trump vor, dass das Land als Gegenleistung für finanzielle Unterstützung im Rahmen des von Jordanien abgelehnten „Deals des Jahrhunderts“ Hunderttausende Palästinenser aufnehmen sollte, und nun kehrt die Bedrohung zurück. Für Jordanien besteht das Hauptproblem darin, die jordanische Identität in einem Land zu bewahren, in dem zwei Drittel aller Einwohner palästinensischer Abstammung sind, was das Land jedes Mal erschüttert, wenn in den Gebieten ein bedeutendes Ereignis stattfindet.

Jahrzehntelang beobachtete Jordanien argwöhnisch und besorgt die israelische Debatte über die Errichtung einer alternativen palästinensischen Heimat und forderte jedes Mal Entwarnung von israelischen Politikern, um zu zeigen, dass Israel nicht beabsichtigt, die demografische Identität des Königreichs aufzulösen. Als während des Gaza-Krieges erneut vorgeschlagen wurde, Hunderttausende von Bewohnern des Gazastreifens nach Ägypten und in andere Länder abzuschieben, erhielten Jordanien und Ägypten von israelischer Seite die Zusicherung, dass nicht die Absicht bestehe, mit der Umsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen zu beginnen. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …