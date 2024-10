https://www.commondreams.org/news/beit-lahiya-gaza



Menschen bergen eine Leiche aus den Trümmern eines Gebäudes, das am 29. Oktober 2024 in Beit Lahiya, Gaza, von einem israelischen Angriff getroffen wurde.

(Foto: AFP via Getty Images)

Mindestens 20 Kinder unter 93 Toten bei schrecklichem israelischem Massaker im Norden des Gazastreifens

Von Jake Johnson

29. Oktober 2024

„Einfach ausgedrückt: Den Kindern, die bisher überlebt haben, läuft die Zeit davon“, sagte eine Hilfsorganisation. “Wir bitten die internationale Gemeinschaft dringend um ein Eingreifen.“

Israelische Streitkräfte bombardierten am Dienstag ein überfülltes Wohngebäude in der Stadt Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens und töteten bei der jüngsten Gräueltat in einer Region, die seit Wochen unter schwerer militärischer Belagerung steht, etwa 93 Menschen – darunter mindestens 20 Kinder.

Augenzeugen beschrieben eine entsetzliche Szene in dem durch den israelischen Angriff zerstörten Gebäude. Eine Person, die dabei half, Opfer aus den Trümmern zu bergen, berichtete gegenüber Reuters, dass „Körperteile an den Wänden hingen“. Ein anderer Augenzeuge sagte, dass „die meisten Opfer Frauen und Kinder sind“.

Der israelische Angriff auf das Wohngebäude, in dem sich Berichten zufolge etwa 200 Vertriebene aufhielten, verletzte auch Dutzende, aber die Krankenhäuser in der Region sind nach den unerbittlichen israelischen Überfällen und Angriffen überlastet und kaum funktionsfähig, sodass sie den Zustrom von Bombenopfern nicht bewältigen können.

Dr. Hussam Abu Safia, der Direktor des nahe gelegenen Kamal-Adwan-Krankenhauses, sagte gegenüber Al Jazeera, dass „nach dem Angriff mehr als 150 Tote und Verwundete eingetroffen sind“.

„Er warnte jedoch davor, dass viele der Verletzten aufgrund fehlender Ressourcen sterben könnten“, berichtete der Sender. “Israelische Streitkräfte haben letzte Woche Dutzende von medizinischen Mitarbeitern im Krankenhaus festgenommen, sodass nur noch drei Ärzte übrig sind.“

Der Angriff Israels in Beit Lahiya war eines von mehreren Massakern, die in den letzten Tagen im nördlichen Gazastreifen verübt wurden, wo schätzungsweise 100.000 Palästinenser praktisch ohne Zugang zu Lebensmitteln, Medikamenten und anderen lebensnotwendigen Gütern festsitzen.

„Es gibt nichts. Sie sprechen von mehreren zehn Tagen, in denen sie keine Vorräte erhalten“, sagte Mahmoud Alsaqqa, Leiter der Abteilung für Ernährungssicherheit und Lebensunterhalt bei Oxfam in Gaza. Alsaqqa sagte, dass die Menschen im Norden von Gaza ‚verhungern‘, während Israel die Lieferung humanitärer Hilfsgüter behindert und versucht, die Palästinensische Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen zu verbieten.

Dylan Williams, Vizepräsident für Regierungsangelegenheiten am Center for International Policy, stellte am Dienstag fest, dass „Israel in den letzten Tagen Gesetze verabschiedet hat, die die meisten Hilfslieferungen in den Gazastreifen und das Westjordanland blockieren würden, und ein Gebäude bombardiert hat, in dem vertriebene Zivilisten Schutz suchten, wobei Berichten zufolge vor allem Frauen und Kinder getötet wurden.“

„Dennoch rüstet [US-Präsident Joe] Biden Israel weiterhin entgegen dem US-amerikanischen und internationalen Recht auf“, schrieb Williams in den sozialen Medien.

„Es muss alles getan werden, um einen endgültigen Waffenstillstand zu erreichen und die Einhaltung des Völkerrechts sicherzustellen.“

Internetausfälle in der Region haben es Hilfsarbeitern und Reportern derweil erschwert, die Welt über die katastrophalen Bedingungen im Norden des Gazastreifens zu informieren.

„Die Kommunikation zwischen Krankenhäusern, Gesundheitspersonal und Hilfsorganisationen wird immer sporadischer, und Bodenkämpfe haben das Reisen immer gefährlicher gemacht, was es schwierig macht, die Versorgung und Behandlung zu koordinieren und genaue Daten über die Opfer zu sammeln“, berichtete The Guardian am Dienstag. “Der Zivilschutz stellte seine Aktivitäten am vergangenen Mittwoch ein, nachdem die Besatzungen von israelischen Streitkräften angegriffen wurden und ihr letztes Feuerwehrauto durch Panzergranaten zerstört wurde.“

Letzte Woche verurteilte Save the Children die tödlichen israelischen Angriffe auf 13 Wohngebäude im Jabalia-Flüchtlingslager und warnte, dass „die Gefahr von Angriffen und der Mangel an Treibstoff und Vorräten dazu geführt haben, dass die Rettungsdienste im nördlichen Teil der palästinensischen Enklave nicht mehr einsatzfähig sind“.

„Bei Angriffen der israelischen Streitkräfte im gesamten Gazastreifen sind zahlreiche Menschen getötet worden, darunter viele Kinder und ein elf Monate altes Baby“, sagte Jeremy Stoner, Regionaldirektor von Save the Children. “Die Angriffe richteten sich gegen eine zur Notunterkunft umfunktionierte Schule in Nuseirat, das Kamal-Adwan-Krankenhaus und Wohnhäuser in Khan Younis – genau die Orte, an denen Kinder eigentlich am sichersten sein sollten, geschützt durch das Völkerrecht.“

„Einfach ausgedrückt: Den Kindern, die bisher überlebt haben, läuft die Zeit davon. Wir bitten die internationale Gemeinschaft eindringlich, dringend einzugreifen“, fügte Stoner hinzu. “Es muss alles getan werden, um einen endgültigen Waffenstillstand zu erreichen und die Einhaltung des Völkerrechts sicherzustellen. Die Regierungen müssen aufhören, den Konflikt durch die Lieferung von Waffen und Munition weiter anzuheizen.“

Der Mitarbeiter von Médecins Sans Frontières (MSF), Hasan Suboh, gehörte zu denjenigen, die letzte Woche bei der Welle israelischer Angriffe auf Wohnhäuser im Norden des Gazastreifens getötet wurden, wie die humanitäre Organisation am Montag in einer Erklärung mitteilte.

„Hasan Subohs zerfetzte MSF-Weste, die er immer trug, wurde unter den Trümmern gefunden“, so die Organisation. “Diese Weste symbolisiert Hasans Engagement, Menschen in Not zu helfen, aber global gesehen steht sie auch für Gesundheitsversorgung und humanitäre Hilfe.“

„Sie zerstört zu sehen“, fügte Ärzte ohne Grenzen hinzu, “ist ein Beispiel dafür, wie Israel, die US-Regierung und die übrigen Verbündeten Israels in diesem Krieg den Schutz von Mitarbeitern im Gesundheitswesen missachtet und die Regeln des Krieges in Stücke gerissen haben. Die Behauptung, dass humanitäre Helfer und das Leben von Zivilisten geschützt sind, hat sich erneut als Lüge entpuppt, die für die ganze Welt sichtbar ist.“ Übersetzt mit Deepl.com

