Palästinensische Fraktionen unterzeichnen Abkommen von Peking, doch es bestehen weiterhin große Hindernisse Omar Karmi Power Suits

Palästinensische Fraktionen unterzeichnen Abkommen von Peking, doch es bestehen weiterhin große Hindernisse

24. Juli 2024

Der chinesische Außenminister Wang Yi nimmt an der Abschlusszeremonie eines Versöhnungsdialogs zwischen den palästinensischen Fraktionen teil, der zur Unterzeichnung der Pekinger Erklärung führte.

Am Dienstag unterzeichneten die palästinensischen Fraktionen in Peking ein weiteres Einheitsabkommen, um die seit 17 Jahren andauernde interne Spaltung zwischen den beiden wichtigsten palästinensischen politischen Fraktionen, Hamas und Fatah, zu überwinden.

Das Abkommen, von dem al-Masry al-Youm eine durchgesickerte Kopie veröffentlichte, sieht in erster Linie die Bildung einer „nationalen Übergangsregierung der Versöhnung“ vor, die nach dem Völkermord und zur Vorbereitung von Wahlen die Verantwortung für das Westjordanland und den Gazastreifen übernehmen soll, um einen unabhängigen Staat auf dem Gebiet von 1967 zu sichern, nach einem Waffenstillstand jegliche ausländische Rolle in den besetzten Gebieten auszuschließen und die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) um die Hamas und andere Fraktionen zu erweitern.

Die Erklärung von Peking, wie sie genannt wurde, enthält keinen Zeitplan für die Umsetzung.

Die Hamas begrüßte die Erklärung und sagte, sie schaffe eine „Barriere gegen alle regionalen und internationalen Interventionen, die versuchen, Realitäten gegen die Interessen unseres Volkes durchzusetzen“.

Laut dem chinesischen Staatssender CCTV ist die Erklärung, die auch von einer Reihe kleinerer Gruppierungen unterzeichnet wurde, ein Beweis für den palästinensischen Konsens über die Beendigung der Spaltung und die Stärkung der palästinensischen Einheit“.

Es könnte sich jedoch herausstellen, dass die größte Bedeutung der Erklärung in der Tatsache liegt, dass sie von China vermittelt wurde, das seine Rolle in der Region unaufhaltsam ausbaut.

Unklarheit

Das erste Problem liegt in der Unbestimmtheit des Abkommens.

Es wurde kein Datum für die Umsetzung festgelegt, und Fatah-Vertreter haben bereits erklärt, dass die meisten vereinbarten Maßnahmen erst nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen umgesetzt würden.

Die Konzentration auf eine technokratische Einheitsregierung unterscheidet sich auch nicht wesentlich von den Gesprächen, die im Februar in Moskau stattfanden.

Die dortigen Gespräche hatten die Parteien einander näher gebracht, bis der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, ohne Absprache mit der Hamas und im Widerspruch zum Geist der Moskauer Gespräche eine neue PA-Regierung ernannte.

Die positive „Atmosphäre“ von Moskau löste sich bald in gegenseitige Beschuldigungen auf, wobei Abbas‘ Fatah-Fraktion sogar eine Erklärung veröffentlichte, in der sie die Hamas für Israels völkermörderische Gewalt in Gaza verantwortlich machte.

Diejenigen, „die für die Rückkehr der Besatzung in den Gazastreifen verantwortlich sind und die Nakba verursacht haben, die unser palästinensisches Volk durchlebt … haben kein Recht, nationale Prioritäten zu diktieren“, so Abbas‘ Fraktion in einer Erklärung vom 15. März.

Diesmal schien die Fatah die Schuldzuweisungen schon vor dem Abschluss des Abkommens aus dem Weg geräumt zu haben, denn ein Beamter, Munir al-Yaghoub, entschuldigte sich und bat darum, eine Erklärung, die er Anfang Juli gegenüber der saudischen Nachrichtenagentur al-Arabiya abgegeben hatte und in der er im Wesentlichen israelische Argumente wiederholte, zurückzunehmen:

„Wenn die Hamas von Angesicht zu Angesicht mit Israel kämpfen wollte, hätte sie dies in Gebieten getan, in denen sich die Armee befindet, und nicht an Orten, an denen sich Menschen aufhalten“, hatte al-Yaghoub gesagt. „In Wirklichkeit versteckt sich die Hamas zwischen den Bewohnern, um sich zu schützen und zu retten.“

Grundlegende Fragen

Äußerungen wie die von al-Yaghoub unterstreichen die Distanz zwischen den beiden Fraktionen, die aus einer grundlegenden Divergenz der Strategien resultiert.

Die von der Fatah dominierte PLO verzichtete im Rahmen des Oslo-Abkommens von 1993 auf den bewaffneten Widerstand gegen die israelische Besatzung. Im Gegenzug erkannten Israel und die USA die PLO als „einzige, legitime“ Vertreterin des palästinensischen Volkes an.

Dieser Verzicht und die fadenscheinigen israelischen Zugeständnisse im Rahmen von Oslo veranlassten den verstorbenen palästinensischen Intellektuellen Edward Said, aus der PLO auszutreten und das Abkommen als „Instrument der palästinensischen Kapitulation“ zu bezeichnen.

Im Gegensatz dazu bezeichnete die Hamas in ihrer Charta von 2017 den bewaffneten Widerstand als „legitimes Recht“ und „die strategische Wahl zum Schutz der Prinzipien und Rechte des palästinensischen Volkes“.

Die Position der Hamas steht im Einklang mit dem Völkerrecht, wonach ein Volk unter Besatzung das Recht hat, „mit allen verfügbaren Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes, für Unabhängigkeit, territoriale Integrität, nationale Einheit und Befreiung von kolonialer Herrschaft, Apartheid und ausländischer Besatzung zu kämpfen.“

Dies entspricht jedoch nicht der seit langem vertretenen Position Washingtons, das von allen palästinensischen Gruppierungen einen Verzicht auf den bewaffneten Kampf gegen Israel fordert, auch wenn es keine Garantien dafür gibt, dass dadurch die israelische Besatzung beendet, die illegalen israelischen Siedlungen – die sich seit Oslo dramatisch ausgeweitet haben – aufgelöst und die Menschen, die während der Nakba 1947-49 ethnisch gesäubert wurden, zurückkehren werden.

Es überrascht daher nicht, dass die USA die Erklärung von Peking fast sofort ablehnten, wie der Sprecher des Außenministeriums, Matt Miller, sagte: „Wir haben deutlich gemacht, dass wir die Palästinensische Autonomiebehörde“ mit einer Regierungsrolle in Gaza sehen wollen, „aber nein, wir wollen keine Rolle für die Hamas.“

Druckmittel der USA

Die Position der USA bleibt für Abbas von zentraler Bedeutung.

Während die EU der größte Geber der Palästinensischen Autonomiebehörde ist, dominieren die USA die Finanzierung und Ausbildung des Sicherheitsapparats der Autonomiebehörde, der speziell für die „Koordination“ mit dem israelischen Militär eingerichtet wurde.

Die ausschließlich diplomatische Strategie der PLO ist seit langem unter dem unaufhörlichen Ausbau der illegalen israelischen Siedlungen begraben worden. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat jedoch darauf bestanden, ihre stets unpopuläre „Sicherheitskoordinierung“ mit Israel fortzusetzen – faktisch eine Auslagerung der israelischen Besatzung nach Ramallah.

Die Popularität von Abbas, die schon immer hoch war, ist aufgrund des strategischen Versagens und der Sicherheitskoordination auf einen Tiefpunkt gesunken.

Eine Umfrage nach der anderen zeigt, dass Abbas bei theoretischen Wahlen gegen alle in Frage kommenden Kandidaten verliert. Nach palästinensischem Recht sollte die Amtszeit eines Präsidenten nicht länger als fünf Jahre sein, aber Abbas hat sich seit 2005 keiner Wahl gestellt und regiert seit 14 Jahren weitgehend per Präsidialdekret.

In der jüngsten Umfrage des Palästinensischen Zentrums für Politik- und Umfrageforschung, die am 10. Juli veröffentlicht wurde, sprachen sich ganze 89 Prozent der Befragten für einen Rücktritt von Abbas aus. Mehr als 60 Prozent befürworten die Auflösung der PA.

Bei der letzten Umfrage, die im März 2023 durchgeführt wurde, sprachen sich 63 Prozent der Befragten für ein Ende der Sicherheitskoordination mit Israel aus.

Mit anderen Worten: Abbas, dem die Legitimität in der Bevölkerung sowie die politische und rechtliche Legitimität abhanden gekommen ist, ist für den Fortbestand seiner Herrschaft auf seine Sicherheitskräfte angewiesen. Diese wiederum sind schon vor dem 7. Oktober mit zunehmender Gewalt gegen abweichende Meinungen im Land vorgegangen.

Diese Abhängigkeit von den Sicherheitskräften bedeutet eine direkte Abhängigkeit von Washingtons Wohlwollen. Je schwächer und unpopulärer Abbas wird, desto größer wird der Einfluss der USA.

Die Rolle Chinas

Washingtons Unterstützung und Komplizenschaft mit Israels Völkermord in Gaza – ganz zu schweigen von seiner völligen Inkompetenz, wenn es vorgibt, irgendeine Art von konstruktiver Diplomatie zu betreiben – sollte es von jeder künftigen diplomatischen Rolle in Palästina ausschließen.

China, das seine diplomatische und handelspolitische Rolle in der Region seit einigen Jahren ausbaut, insbesondere durch die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran im Jahr 2023, ist das einzige Land mit dem finanziellen, militärischen und politischen Gewicht, das das Monopol der USA über die regionale Diplomatie ernsthaft in Frage stellen kann.

Und auch wenn die Vereinbarung von Peking mit ziemlicher Sicherheit den Weg vieler anderer Versuche, die palästinensischen Fraktionen zu versöhnen, gehen wird, so hat sie doch zumindest in einem Bereich große Einigkeit gezeigt: Die einhellige Ablehnung jeglicher Rolle von Außenstehenden in einem Szenario für die Zeit nach dem Gazastreifen.

Dies ist vielleicht eine direkte Reaktion auf das Manöver der Vereinigten Arabischen Emirate, sich in die Gleichung für den Gazastreifen einzuschalten, indem sie eine von den VAE geführte „vorübergehende internationale Mission“ im Gazastreifen nach einem Waffenstillstand fordern.

Die palästinensischen Fraktionen könnten sich wegen der angeblichen Beteiligung von Muhammad Dahlan ebenso geschlossen gegen eine Rolle der VAE aussprechen. Der ehemalige Fatah-Führer, der sich nach dem Zerwürfnis mit Abbas im Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhält und 2007 den gescheiterten Versuch, die Hamas im Gazastreifen zu entmachten, beaufsichtigte, hat vor Monaten ein ähnliches Szenario angedeutet.

Oder die Ablehnung könnte einfach das Ergebnis einer realistischen Einschätzung der Bilanz der anderen Auslandseinsätze der VAE in Ländern wie Libyen, Jemen, Ägypten und anderen sein, von denen keiner zu einem erkennbaren Erfolg geführt hat.

Dennoch ist dies ein Punkt der Übereinstimmung, auf dem man aufbauen kann. Und die Förderung einer wachsenden Rolle Pekings und anderer Länder könnte den übergroßen Einfluss Washingtons auf die Palästina-Diplomatie ausgleichen.

Laut dem durchgesickerten Dokument, das von al-Masry al-Youm veröffentlicht wurde, wird dies in der Erklärung von Peking sogar ausdrücklich betont. Indem sie China für seine Vermittlungsbemühungen lobten, verpflichteten sich die Fraktionen laut der durchgesickerten Vereinbarung, mit internationalen Partnern, insbesondere China und Russland, zusammenzuarbeiten, um „die israelische Besatzung … unter dem Dach und der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und mit breiter internationaler und regionaler Beteiligung als Alternative zu einseitiger und parteiischer amerikanischer Unterstützung zu beenden“.

Und das ist sicherlich ein Fortschritt, wenn auch nur ein minimaler.

