https://thecradle.co/articles/jews-will-kill-jews-israels-top-politicos-warn-of-impending-civil-war



„Juden werden Juden töten“: Israels Spitzenpolitiker warnen vor drohendem Bürgerkrieg

Netanjahus Krieg richtet sich nicht nur gegen Gaza, das besetzte Westjordanland, den Libanon, Syrien, Jemen, Iran und den Irak – er richtet sich auch gegen Israels eigene Institutionen, Oppositionsparteien und die letzten Reste innerer Dissidenz. Nun warnen die erfahrensten Politiker des Besatzungsstaates vor einem umfassenden Bürgerkrieg.

Robert Inlakesh

25.APRIL 2025

Während der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu behauptet, sein Volk zum „vollständigen Sieg“ zu führen, um „das Gesicht des Nahen Ostens zu verändern“, steuert er den Staat stattdessen in die Autokratie und schürt einen inneren Zusammenbruch.

„Wir bereiten uns auf die nächsten Phasen des Krieges vor – an sieben Fronten“, erklärte der israelische Ministerpräsident Anfang März, bevor er den Waffenstillstand in Gaza aufkündigte. Dabei übersah er jedoch die sich im eigenen Land zusammenbrauenden inneren Konflikte, für die es keinen klaren Ausweg gibt.

Netanjahu, der gleichzeitig wegen Korruption vor Gericht steht, hat sich um die Zentralisierung der Macht bemüht, indem er Dissidenten aus dem Weg räumte und Regierungsstrukturen unter seine persönliche Kontrolle stellte. Dies hat die Spannungen mit den israelischen Geheimdiensten und dem Militär verschärft und interne Unruhen ausgelöst, die den externen Kriegsfronten in nichts nachstehen.

Ein juristischer Staatsstreich

Vor dem Start der Operation „Al-Aqsa-Flut“ am 7. Oktober 2023 hatte Netanjahus Regierungskoalition mit Nachdruck auf Justizreformen gedrängt, die darauf abzielten, den Obersten Gerichtshof Israels zu entmachten. Da Israel keine formelle Verfassung hat, ist der Oberste Gerichtshof die letzte Instanz, die die Exekutive kontrolliert. Die Abschaffung dieser Institution war ein zentrales Ziel von Netanjahu und seinen rechtsextremen Verbündeten.

Zu diesem Zeitpunkt warnte Präsident Isaac Herzog bereits vor einem bevorstehenden Bürgerkrieg. In Tel Aviv und im besetzten Jerusalem kam es zu wöchentlichen Protesten. Die Demonstranten befürchteten eine theokratische Neudefinition des Staates, die seinen säkularen Charakter auslöschen würde.

Sogar israelische Geheimdienst- und Militärangehörige schlossen sich der Opposition an, und im März 2023 rief die Histadrut – die größte Gewerkschaft des Besatzungsstaates – zu einem Generalstreik auf. Viele Soldaten weigerten sich sogar, ihren Dienst anzutreten.

Obwohl der Krieg gegen Gaza diese interne Krise vorübergehend in den Hintergrund drängte, nahm Netanjahu seine Machtübernahme rasch wieder auf, sobald sich die öffentliche Aufmerksamkeit verlagerte. Er gab Geheimdienstchefs die Schuld für operative Fehler und setzte seine Säuberungsaktion gegen Rivalen fort.

Machtkonsolidierung durch Krise

Die israelischen Justizreformen, die 2023 die israelische Gesellschaft spalteten, zielten darauf ab, die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs einzuschränken. Israel hat keine Verfassung und orientiert sich stattdessen am System des früheren britischen Mandats und der osmanischen Herrschaft über Palästina.

Der Oberste Gerichtshof war daher lange Zeit ein Mittel, um Politiker in Regierungskoalitionen daran zu hindern, den Charakter des Staates grundlegend zu verändern, und fungierte als ausgleichende Kraft für die Regierung.

Die von Netanjahu vorgeschlagenen Änderungen an diesem System, die eher als eine umfassende Reform der Justiz zu bezeichnen sind, würden es seiner Koalition ermöglichen, Gesetze neu zu erlassen, Einfluss auf die Auswahl der Richter des Obersten Gerichtshofs zu nehmen und die Befugnisse des Gerichts zur Aufhebung von Gesetzen drastisch einzuschränken.

Ein Beispiel dafür war das ursprünglich im Juli 2023 verabschiedete „Reasonableness Bill“, das den Obersten Gerichtshof daran hindern sollte, Regierungsbeschlüsse, die als „extrem unvernünftig“ angesehen werden, aufzuheben.

Insgesamt wurde die aus extremistischen religiösen Parteien bestehende rechtsextreme Koalitionsregierung Israels als bestrebt angesehen, die Justizreform zu nutzen, um eine Reihe von Gesetzen einzuführen, die Israel zu einem theokratischen Staat machen würden.

Natürlich waren viele Israelis in der Armee, den Geheimdiensten, den politischen Parteien und der Finanzelite besorgt über solche grundlegenden Veränderungen des Charakters ihres Landes und seiner Institutionen, was eine heftige Gegenreaktion gegen Netanjahu auslöste.

Zu Beginn des Völkermordkrieges gegen Gaza hatte Israel eine Notstandsregierung gebildet, der eine Reihe hochrangiger Politiker aus dem gesamten politischen Spektrum angehörten. Unter dem Schock der plötzlichen Niederlage des israelischen Südkommandos und mit dem Blick auf die Zukunft geriet die Frage der Rechtsreform für einige Zeit in den Hintergrund.

Allerdings deuteten Anzeichen darauf hin, dass die innenpolitische Krise noch nicht vorbei war, da Netanjahu schnell seine eigenen Geheimdienstchefs für das Scheitern vom 7. Oktober verantwortlich machte und damit interne Machtkämpfe auslöste, die auch seine verspätete Entschuldigung nicht eindämmen konnte.

Im Juni 2024 traten der Oppositionspolitiker Benny Gantz und der ehemalige Militärchef Gadi Eisenkot aus dem Kabinett aus, wodurch die fragile Einheitsregierung zusammenbrach. Dies ebnete Netanjahu den Weg, seine Machtagenda wieder durchzusetzen, die er ursprünglich unter dem Deckmantel einer Justizreform initiiert hatte.

Im November 2024 wurde der ebenfalls flüchtige Verteidigungsminister Yoav Gallant, der wiederholt mit Netanjahu aneinandergeraten war, zum Rücktritt gezwungen. Er wurde durch Israel Katz ersetzt, einen langjährigen Loyalisten mit begrenzter Erfahrung. Unterdessen wurde der ehemalige Rivale Gideon Saar als Außenminister eingesetzt – eine strategische Kooptierung der Opposition.

Umgestaltung der israelischen Führung

Im selben Monat wurden zwei hochrangige Berater des israelischen Premierministers wegen Gefährdung der Staatssicherheit angeklagt, weil sie geheime Informationen unter Umgehung der offiziellen Kanäle direkt an Netanjahu weitergeleitet hatten. Diese Enthüllungen gingen auf den sogenannten „Bibi-Files“-Skandal zurück – eine Fundgrube an belastendem Material, das monatelang unter einer gegen die israelischen Medien verhängten Nachrichtensperre unter Verschluss gehalten worden war.

Laut Haaretz „steckt Netanjahus innerer Kreis bis zum Hals in Ermittlungen“. Der Bericht beschrieb detailliert, wie der Premierminister sich durch eine streng kontrollierte Schicht von Loyalisten von direkter Verantwortung abschirmte und so, wie es die Zeitung formulierte, „eine Immunitätszone für sich selbst schuf – eine Schicht von Mitarbeitern und Beratern, die ihn von den jüngsten Verdächtigungen abschirmt“.

Da sich die Ermittlungen des Shin Bet auf selektive Indiskretionen beschränken und die israelische Polizei durch den drohenden Schatten des extremistischen, rechtsgerichteten Sicherheitsministers Itamar Ben Gvir praktisch neutralisiert ist, bleibt Netanjahu unantastbar. Ben Gvir war während der Pause der Operationen im Gazastreifen kurzzeitig zurückgetreten, tauchte jedoch wieder auf, als Netanjahus Konflikt mit Shin-Bet-Chef Ronen Bar wieder aufflammte.

Inmitten dieser institutionellen Pattsituation übertrug Netanjahu die Verantwortung für die Verhandlungen mit der Hamas über einen Waffenstillstand und die Freilassung von Gefangenen an seinen engen Vertrauten Ron Dermer. Dieser Schritt entzog dem israelischen Mossad und dem Shin Bet ihre traditionellen Rollen in solchen Verhandlungen und machte das Büro des Premierministers effektiv zum Zentrum aller diplomatischen Bemühungen mit hohem Einsatz. Es war ein stiller Staatsstreich – Netanjahus jüngster Schachzug, um die Macht zu konzentrieren.

Anschließend ersetzte er den scheidenden Generalstabschef durch Eyal Zamir, einen langjährigen Verbündeten, der zuvor als sein Militärsekretär gedient hatte. Nach seinem Amtsantritt leitete Zamir umfassende personelle Veränderungen im Oberkommando der israelischen Armee ein und strukturierte es neu, um es besser an Netanjahus „Sieben-Fronten-Kriegsdoktrin“ anzupassen.

Kurz darauf wurde Armeesprecher Daniel Hagari – einer der wenigen Amtsträger, der noch großes Vertrauen genoss – aus dem Amt gedrängt. Hagari hatte sich während des Krieges im Gazastreifen mit dem Premierminister angelegt. Im November 2023 zeigten Umfragen, dass nur noch vier Prozent der Israelis Netanjahu vertrauten, während 73,7 Prozent ihr Vertrauen in Hagari setzten. Trotz der anhaltenden Feindseligkeiten blieb die Popularität des Sprechers unverändert – was letztlich sein politisches Schicksal besiegelte.

Der Geheimdienstkrieg

Am 21. März versuchte Netanjahu, den Chef des Shin Bet, Ronen Bar, zu entlassen, und verschärfte damit seinen Machtkampf mit den Chefs der inländischen Geheimdienste. Die Entlassung – die inmitten der zunehmenden Untersuchungen zum Skandal um die „Bibi-Akten“ erfolgte – löste Massenproteste aus und wurde vom Obersten Gerichtshof vorübergehend blockiert.

Bar seinerseits argumentierte, dass seine Entlassung nicht aus legitimen Gründen angeordnet worden sei, doch die Regierung erklärte, dass „mangelndes Vertrauen, das keinen Raum für ein produktives Arbeitsumfeld schafft“, tatsächlich Grund für die Entlassung des Geheimdienstchefs sei.

Die israelische Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara entschied später, dass die Entlassung von Bar einen „Interessenkonflikt“ darstelle, was zu ihrer eigenen Entlassung führte. Als Reaktion darauf forderte der Vorsitzende der israelischen Anwaltskammer, Amit Becher, Justizminister Yariv Levin auf, den Entlassungsprozess zu stoppen.

Die Entlassung von Bar fiel mit dem Wiederauftauchen des „Qatargate“-Skandals zusammen, über den erstmals der Haaretz-Journalist Bar Peleg berichtet hatte. Im Mittelpunkt der Affäre standen Netanjahu-Mitarbeiter, die angeblich dafür bezahlt wurden, eine pro-katarische PR-Kampagne zu führen, während sie im Büro des Premierministers arbeiteten – ein weiteres Zeichen für die Korruption, die den Staat von innen zerfrisst.

Als der Oberste Gerichtshof einschritt, um Bars Entlassung zu verzögern, entfachte dies erneut die Anti-Gerichts-Rhetorik in Netanjahus rechtsextremer Koalition. Die langjährige Kampagne zur Entmachtung der israelischen Justiz stand wieder auf der Tagesordnung.

Der Weg zum Autoritarismus

Netanjahus Strategie ist nun klar: Dissidenten ausmerzen, Loyalisten einsetzen und die Macht durch Chaos festigen. Der israelische Journalist Uzi Baram spricht von einem „Kampf um die Seele Israels“. Der ehemalige Premierminister Ehud Olmert warnte sogar noch eindringlicher und prophezeite, dass „Hooligans“, ermutigt durch Netanjahus Rhetorik und bewaffnet durch Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir, bald Fernsehstudios stürmen könnten, so wie sie es bereits der Justiz angedroht haben.

„Langsam und leise“, warnte ein weiterer ehemaliger Ministerpräsident, Ehud Barak, “führt Netanjahu Israel an einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Der Punkt, an dem die Demokratie zusammenbricht, wird kommen, ohne dass wir ihn vorher vorhersagen können – und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem wir ihn nicht mehr aufhalten können.“

Oppositionsführer und ehemaliger Ministerpräsident Yair Lapid warnt nun vor politischen Attentaten innerhalb Israels. Letzte Woche warnte er unheilvoll:

„Ich möchte nun auf der Grundlage eindeutiger Geheimdienstinformationen eine Warnung aussprechen: Wir sind auf dem Weg in eine weitere Katastrophe. Diesmal wird sie von innen kommen. Das Ausmaß der Hetze und des Wahnsinns ist beispiellos. Es wird politische Morde geben. Juden werden Juden töten.“

Unterdessen weigern sich rund 100.000 israelische Reservisten, zum Dienst zu erscheinen. Die Stimmung in der Bevölkerung spiegelt eine tiefe Unruhe wider – laut Maariv glauben mittlerweile 60 Prozent der Israelis, dass ein Bürgerkrieg eine reale Gefahr darstellt.

Hunderte von Mossad-Veteranen, Armee-Reservisten und ehemaligen Beamten haben einen Brief unterzeichnet, in dem sie einen Gefangenenaustausch mit der Hamas fordern. Es ist ein letzter verzweifelter Versuch, den Abstieg in den Autoritarismus aufzuhalten. Netanjahus Loyalisten geben Befehle, diese Veteranen zu entlassen.

Während im Ausland der Krieg tobt, führt Netanjahu seinen härtesten Kampf nun „zu Hause“ – gegen genau die Institutionen, die einst den Besatzungsstaat definiert haben.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Meinung von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …