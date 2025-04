https://www.palestinechronicle.com/on-moral-panic-and-the-courage-to-speak-the-wests-silence-on-gaza/



Über „moralische Panik“ und den Mut, seine Meinung zu sagen: Das Schweigen des Westens zu Gaza

Von Ilan Pappé – The Palestine Chronicle

19. April 2025

Ilan Pappé über das Schweigen des Westens zu Gaza. (Design: Palestina Chronicle)

TeilenTweet Pin E-Mail

Die Palästinenser können sich den Luxus nicht leisten, dass die moralische Panik des Westens Einfluss nimmt. Sich dieser Panik nicht zu beugen, ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt zum Aufbau eines dringend benötigten globalen Netzwerks für Palästina.

Die Reaktionen der westlichen Welt auf die Lage im Gazastreifen und im Westjordanland werfen eine beunruhigende Frage auf: Warum stehen der offizielle Westen und insbesondere Westeuropa dem Leiden der Palästinenser so gleichgültig gegenüber?

Warum ist die Demokratische Partei in den USA direkt und indirekt mitschuldig an der Aufrechterhaltung der täglichen Unmenschlichkeit in Palästina – eine Mitschuld, die so offensichtlich ist, dass sie wahrscheinlich einer der Gründe für ihre Wahlniederlage war, da die arabisch-amerikanischen und progressiven Wähler in wichtigen Bundesstaaten der Biden-Regierung ihre Beteiligung am Völkermord im Gazastreifen zu Recht nicht verzeihen konnten?

Das ist eine berechtigte Frage, wenn man bedenkt, dass wir es mit einem im Fernsehen übertragenen Völkermord zu tun haben, der nun vor Ort wieder aufgenommen wurde. Das unterscheidet sich von früheren Zeiten, in denen die Gleichgültigkeit und Mitschuld des Westens entweder während der Nakba oder in den langen Jahren der Besatzung seit 1967 zum Ausdruck kamen.

Während der Nakba und bis 1967 war es nicht leicht, an Informationen zu gelangen, und die Unterdrückung nach 1967 erfolgte meist schrittweise und wurde daher von den westlichen Medien und der Politik ignoriert, die sich weigerten, ihre kumulativen Auswirkungen auf die Palästinenser anzuerkennen.

Die letzten achtzehn Monate sind jedoch ganz anders. Das Ignorieren des Völkermords im Gazastreifen und der ethnischen Säuberungen im Westjordanland kann nur als absichtlich und nicht als Unwissenheit bezeichnet werden. Sowohl die Handlungen der Israelis als auch der damit einhergehende Diskurs sind zu offensichtlich, um ignoriert zu werden, es sei denn, Politiker, Akademiker und Journalisten entscheiden sich bewusst dafür.

Diese Art von Ignoranz ist in erster Linie das Ergebnis einer erfolgreichen israelischen Lobbyarbeit, die auf dem fruchtbaren Boden des europäischen Schuldkomplexes, Rassismus und Islamophobie gedeihen konnte. Im Falle der USA ist sie auch das Ergebnis einer langjährigen, effektiven und rücksichtslosen Lobbyarbeit, der sich nur wenige in der Wissenschaft, den Medien und insbesondere in der Politik zu widersetzen wagen.

Dieses Phänomen wird in der jüngeren Forschung als moralische Panik bezeichnet und ist sehr charakteristisch für die gewissenhafteren Teile der westlichen Gesellschaften: Intellektuelle, Journalisten und Künstler.

Moralische Panik ist eine Situation, in der eine Person Angst hat, ihren eigenen moralischen Überzeugungen zu folgen, weil dies Mut erfordern würde, der Konsequenzen haben könnte. Wir werden nicht immer in Situationen auf die Probe gestellt, die Mut oder zumindest Integrität erfordern. Wenn dies doch geschieht, dann in Situationen, in denen Moral keine abstrakte Idee ist, sondern ein Aufruf zum Handeln.

Deshalb schwiegen so viele Deutsche, als Juden in Vernichtungslager deportiert wurden, und deshalb sahen weiße Amerikaner tatenlos zu, als Afroamerikaner gelyncht oder zuvor versklavt und misshandelt wurden.

Welchen Preis müssten führende westliche Journalisten, erfahrene Politiker, Professoren oder CEOs bekannter Unternehmen zahlen, wenn sie Israel für einen Völkermord im Gazastreifen verantwortlich machen würden?

Es scheint, dass sie zwei mögliche Folgen befürchten. Erstens, als Antisemiten oder Holocaustleugner verurteilt zu werden, und zweitens, dass ihre ehrliche Antwort eine Diskussion auslösen könnte, in der auch die Mitschuld ihres Landes, Europas oder des Westens im Allgemeinen an der Ermöglichung des Völkermords und aller vorherigen verbrecherischen Maßnahmen gegen die Palästinenser thematisiert würde.

Diese moralische Panik führt zu erstaunlichen Phänomenen. Im Allgemeinen verwandelt sie gebildete, redegewandte und sachkundige Personen in völlige Idioten, wenn sie über Palästina sprechen. Sie hindert die scharfsinnigeren und nachdenklicheren Mitglieder der Sicherheitsdienste daran, die israelischen Forderungen nach einer Aufnahme des gesamten palästinensischen Widerstands in eine Terroristenliste zu prüfen, und sie entmenschlicht die palästinensischen Opfer in den Mainstream-Medien.

Der Mangel an Mitgefühl und grundlegender Solidarität mit den Opfern des Völkermords wurde durch die Doppelmoral der westlichen Mainstream-Medien und insbesondere der etablierten Zeitungen in den USA, wie der New York Times und der Washington Post, offenbart. Als der Herausgeber des Palestina Chronicle, Dr. Ramzy Baroud, 56 Mitglieder seiner Familie durch die israelische Völkermordkampagne im Gazastreifen verlor, machte sich keiner seiner Kollegen im amerikanischen Journalismus die Mühe, mit ihm zu sprechen oder Interesse an diesen Gräueltaten zu zeigen. Auf der anderen Seite löste eine erfundene israelische Behauptung über eine Verbindung zwischen dem Chronicle und einer Familie, in deren Wohnblock Geiseln festgehalten wurden, großes Interesse dieser Medien aus und zog ihre Aufmerksamkeit auf sich.

Diese Unausgewogenheit in Menschlichkeit und Solidarität ist nur ein Beispiel für die Verzerrungen, die moralische Panik mit sich bringt. Ich habe kaum Zweifel daran, dass die Maßnahmen gegen palästinensische oder pro-palästinensische Studenten in den USA oder gegen bekannte Aktivisten in Großbritannien und Frankreich sowie die Verhaftung des Herausgebers der Electronic Intifada, Ali Abunimah, in der Schweiz allesamt Ausdruck dieses verzerrten moralischen Verhaltens sind.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich kürzlich in Australien. Mary Kostakidis, eine bekannte australische Journalistin und ehemalige Moderatorin der Primetime-Nachrichtensendung „SBS World News Australia“, wurde wegen ihrer – man muss sagen, recht zurückhaltenden – Berichterstattung über die Lage im Gazastreifen vor ein Bundesgericht gestellt. Allein die Tatsache, dass das Gericht diese Klage nicht sofort abgewiesen hat, zeigt, wie tief die moralische Panik im Globalen Norden verwurzelt ist.

Aber es gibt auch eine andere Seite. Glücklicherweise gibt es eine viel größere Gruppe von Menschen, die sich nicht scheuen, die Risiken einzugehen, die mit einer klaren Unterstützung der Palästinenser verbunden sind, und die diese Solidarität zeigen, obwohl sie wissen, dass dies zu Suspendierung, Ausweisung oder sogar Gefängnisstrafen führen kann. Sie sind in der Mainstream-Wissenschaft, den Medien oder der Politik nicht leicht zu finden, aber sie sind die authentische Stimme ihrer Gesellschaften in vielen Teilen der westlichen Welt.

Die Palästinenser können sich den Luxus nicht leisten, dass die moralische Panik des Westens Einfluss nimmt oder sich auswirkt. Dieser Panik nicht nachzugeben, ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt zum Aufbau eines globalen Palästina-Netzwerks, das dringend benötigt wird – erstens, um die Zerstörung Palästinas und seines Volkes zu stoppen, und zweitens, um die Voraussetzungen für ein dekolonisiertes und befreites Palästina in der Zukunft zu schaffen.

(The Palestina Chronicle)

– Ilan Pappé ist Professor an der Universität Exeter. Zuvor war er Dozent für Politikwissenschaft an der Universität Haifa. Er ist Autor der Bücher „The Ethnic Cleansing of Palestine“, „The Modern Middle East“, „A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples“ und „Ten Myths about Israel“. Zusammen mit Ramzy Baroud ist er Mitherausgeber von „Our Vision for Liberation“. Pappé wird als einer der „neuen Historiker“ Israels bezeichnet, die seit der Veröffentlichung relevanter britischer und israelischer Regierungsdokumente Anfang der 1980er Jahre die Geschichte der Gründung Israels im Jahr 1948 neu schreiben. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …