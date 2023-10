Darüber kann man gar nicht oft genug berichten, über diese „Nazi-Wölfe-im Schafpelz“ Evelyn Hecht-Galinski

Canada, Ukraine, And Nazis – PopularResistance.Org There is something especially satisfying when one’s opponents help make a case for something they have denied. Recently the Canadian government did just that. Their effort to prop up the failing Ukraine proxy war instead exposed that country’s Nazi past and present.

Foto oben: Jaroslaw Hunka, vordere Reihe Mitte, mit seiner Waffen-SS-Einheit. Volodomyr Selenskyj und Justin Trudeau applaudieren ihm im kanadischen Parlament. Zero Hedge.

Kanada, die Ukraine und Nazis

Von Margaret Kimberley,

Black Agenda Report.

1. Oktober 2023

Die kanadische Regierung verwandelte einen gewöhnlichen Fototermin mit dem ukrainischen Präsidenten in ein politisches Debakel, als ein ukrainischer Nazi-Kollaborateur im Parlament geehrt wurde.

Nun steht Kanadas Geschichte der Aufnahme ukrainischer SS-Freiwilliger auf dem Prüfstand, da Russland im Stellvertreterkrieg mit dem Westen die Oberhand gewinnt.

Es hat etwas besonders Befriedigendes, wenn die eigenen Gegner dazu beitragen, etwas zu beweisen, was sie geleugnet haben. Vor kurzem hat die kanadische Regierung genau das getan. Ihr Versuch, den gescheiterten Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu unterstützen, hat stattdessen die Nazi-Vergangenheit und -Gegenwart des Landes offengelegt.

Die Ukraine ist seit ihrer Staatsgründung nach dem Ersten Weltkrieg ein geteiltes Land. Ihre Bevölkerung ist nach Sprachen geteilt, mit ukrainisch und russisch sprechenden Menschen, wobei einige den Status als Sowjetrepublik befürworteten, während andere vehement dagegen waren. Diese Fraktion war so stark, dass viele Ukrainer während des Zweiten Weltkriegs aktiv mit den deutschen Besatzungstruppen kollaborierten.

Diese Geschichte ist gut dokumentiert und wird nur durch puren politischen Zynismus geleugnet, der einen Stellvertreterkrieg rechtfertigen soll, der tendenziell zu Gunsten Russlands ausgeht. Leider versuchen die USA und ihre glücklichen Vasallen, wie Kanada, die Scharade so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, koste es, was es wolle, um den Menschen zu helfen.

Die jüngsten Besuche des ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Zelensky in den USA und Kanada waren gespickt mit Aufrufen, niemals aufzugeben, Wladimir Putin zu besiegen und der Ukraine einen endlosen Vorrat an Waffen und Geld zu geben. Die Kanadier waren so erpicht darauf, zu beeindrucken, dass sie eine Wahrheit ans Licht brachten, die sie bisher geleugnet hatten.

Es hätte ausgereicht, dass Zelensky vor ihrem Parlament spricht, aber sie konnten es nicht dabei belassen. Sie fühlten sich irgendwie gezwungen, einen besonderen Gast hinzuzufügen, den 98-jährigen Jaroslaw Hunka, der als „… ein ukrainisch-kanadischer Kriegsveteran aus dem Zweiten Weltkrieg, der für die ukrainische Unabhängigkeit gegen die Russen gekämpft hat…“ vorgestellt wurde.

Ein wichtiger Teil der Kriegspropaganda im Zusammenhang mit der Ukraine bestand darin, zu leugnen, dass Menschen wie Hunka überhaupt existieren oder dass sie an der Seite der Deutschen gekämpft haben, die wir sonst verachten sollen. Für Kanada bedeutet das auch, zu leugnen, dass sie diese Kräfte nach dem Krieg zur Auswanderung gebracht haben.

Anstatt Zelensky einfach vorzustellen und zu schwören, ihn auf jeden Fall zu verteidigen, gab das kanadische Parlament Hunka zwei stehende Ovationen. Später wurde berichtet, dass Hunka in der Ersten Ukrainischen Division diente, die auch als Waffen-SS Galizien-Division oder 14. Waffen-SS-Division bekannt ist, einer freiwilligen Einheit, die unter deutschem Kommando stand. Man sagt uns, dass diese Einheiten das schlimmste Übel der modernen Geschichte verkörpern. Natürlich hatte Deutschland kein Monopol auf das Böse oder den Völkermord, aber das Narrativ einer einzigartig bösen Nation ist tief im westlichen Bewusstsein verankert, und die Auswirkungen des Vorfalls waren sowohl lustig als auch traurig.

Nachdem Hunkas Geschichte aufgedeckt wurde, konnte auch der dilettantische Charakter der kanadischen und der gesamten westlichen Außenpolitik nicht mehr verborgen werden. Der Parlamentspräsident entschuldigte sich in aller Form und trat dann zurück. Premierminister Justin Trudeau gab zu, dass es ihm peinlich war, obwohl er sich genötigt sah, unsinnige Warnungen vor russischer Propaganda auszusprechen, obwohl die Farce seiner Regierung selbst verschuldet war.

Kanada ist gerne ein Partner der USA in Sachen Verbrechen. Wenn sie aufgefordert werden, einen falschen Präsidenten von Venezuela anzuerkennen, tun sie es. Wenn sie aufgefordert werden, den Finanzchef von Huawei zu verhaften und einen internationalen Zwischenfall zu verursachen, werden sie das auch tun. Wenn die USA beschließen, Haiti erneut zu besetzen, dann ist Kanada ebenfalls mit an Bord.

Was die Ehrung eines Ukrainers angeht, der den Nazis gedient hat, sind sie mehr als bereit, denn das ist es, was sie seit 1945 tun. Es gibt eine große ukrainische Bevölkerung in Kanada, die mit offenen Armen empfangen wurde, genau wie Hunka. Die kanadische Regierung nahm mehr als 2.000 Mitglieder der galizischen Waffen-SS auf. Tatsächlich war das Vorzeigen einer SS-Tätowierung ein Mittel, um nach Kanada einzureisen, da die kanadische Regierung ihren antilinken Ruf stärken wollte. Einige dieser Männer wurden rekrutiert, um im Bergbau zu arbeiten und linke Gewerkschaftsaktivitäten zu untergraben. Kanadas Finanzministerin und stellvertretende Premierministerin, Chrystia Freeland, ist die Enkelin des ukrainischen Kollaborateurs und Propagandisten Michael Chomiak.

Natürlich teilt Kanada die Geschichte der USA als weißer, rassistischer Kolonialstaat. Das geht so weit, dass sie manchmal Fehler machen und ihr fein abgestimmtes Image als eine nettere Version der USA ruinieren und am Ende ihr wahres Gesicht zeigen.

Der ganze Vorfall ist ein Hinweis darauf, dass der Krieg, den sie zu gewinnen versprechen, nicht nach ihren Vorstellungen verläuft. Die USA, Kanada und der Rest des kollektiven Westens sitzen jetzt in einer Falle, die sie selbst gestellt haben. Sie haben uns blaue und gelbe Fahnen in den Rachen gestopft, Milliarden von Dollar, Euro und Pfund genommen, die ihr Volk braucht, unzählige Personen und Plattformen zensiert und sogar die Nordstream-Pipeline in die Luft gesprengt. Aber jetzt ist das Spiel vorbei und sie wissen nicht, wie sie ihre Niederlage verarbeiten sollen. Stattdessen haben sie einen alten Nazi gefunden und ihm Beifall gespendet, ein sicheres Zeichen von Panik.

Aber sie haben etwas noch Schlimmeres getan. Einige Ukrainer, wie Selenskyjs Großvater, haben die UdSSR verteidigt und in der Roten Armee gekämpft. Jeder Ukrainer, der auf der anderen Seite stand, war ein deutscher Kollaborateur. Kanada hat vergessen, dass Millionen von Menschen sich nicht von einer plumpen Propaganda täuschen lassen, die das historische Gedächtnis verändern will. Die Sowjetunion spielte die größte Rolle bei der Niederlage Deutschlands, eine einfache Tatsache, die ignoriert oder verdrängt oder im Falle des Stellvertreterkriegs in eine perverse Nacherzählung der Geschichte verwandelt wird, die die Bereitschaft voraussetzt, sich an einer schändlichen Lüge zu beteiligen.

Die Rückzieher und Entschuldigungen sind unbestreitbar unterhaltsam anzusehen. Doch Kanada hat eine weitere erschreckende Wahrheit ans Licht gebracht. Der kollektive Westen ist verzweifelt und könnte mehr tun, als nur eine Pipeline zu sabotieren. Russland ist nicht in der Stimmung, einen Rückzieher zu machen, nachdem es zu Beginn des Konflikts mit den Minsker Vereinbarungen und einem vorläufigen Friedensplan belogen wurde. Ein Debakel in der Öffentlichkeitsarbeit ist nicht das Schlimmste, was sie tun können. Kanada und die USA und ihre Freunde könnten sich selbst davon überzeugen, dass eine Eskalation ihr Ausweg ist. Außenpolitischer Dilettantismus kann zu etwas weit Schlimmerem für die Menschheit führen. Übersetzt mit Deepl.com



