Katzen fressen palästinensische Leichen im Gazastreifen inmitten verheerender israelischer Angriffe

Von Ahmed Aziz und Ahmed Dremly

in Gaza-Streifen, besetztes Palästina

Veröffentlichungsdatum: 23. Dezember

Lokale Behörden verurteilen „schreckliche“ israelische Verbrechen, da Krankenhäuser, Lager und das Personal, das Hilfsgüter bewacht, erneut bombardiert werden

Eine Frau trauert um einen Palästinenser, der bei einem israelischen Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis am 23. Dezember getötet wurde (Reuters/Hatem Khaled)

Inmitten eines verheerenden israelischen Angriffs, bei dem zahlreiche Menschen ums Leben kamen und Rettungskräfte daran gehindert wurden, den Opfern zu helfen, wurden Katzen dabei beobachtet, wie sie die Leichen von Palästinensern im zentralen Gazastreifen fraßen.

Die am Sonntag von dem lokalen Videofilmer Talal Mahmoud veröffentlichten Aufnahmen zeigen, wie Katzen die Leichen von Palästinensern fressen, die in der Nähe einer von den Vereinten Nationen betriebenen Schule im Flüchtlingslager Nuseirat auf der Straße liegen.

Aufgrund des schweren israelischen Bombardements der letzten Tage konnten Krankenwagen und Rettungskräfte viele der angegriffenen Gebiete nicht erreichen.

Das im Gazastreifen ansässige Medienbüro der Regierung verurteilte am Montag die „schrecklichen Kriegsverbrechen“, die die israelischen Streitkräfte bei ihrem jüngsten Bodenangriff auf das Lager Nuseirat begangen haben, der nach Angaben lokaler Medien am Wochenende begann.

Nach Angaben des Medienbüros stürmten 17 Panzer und andere Militärfahrzeuge unter dem Schutz von Drohnen und Luftangriffen das Lager.

Bei dem „brutalen Angriff“ seien mindestens 50 Menschen getötet und 20 Häuser zerstört oder schwer beschädigt worden, teilte das Büro in einer Erklärung mit.

„Wir verurteilen aufs Schärfste die brutale Aggression der israelischen Besatzungstruppen gegen das Neue Lager in al-Nuseirat“, heißt es weiter.

„Dieser Angriff ist Teil einer breit angelegten Kampagne des Völkermords, der systematischen Tötung, der totalen Zerstörung und der Zwangsvertreibung von Zivilisten.“

Wir saßen in unseren Zelten, als plötzlich Raketen auf uns herabregneten.

– Rizq Ashour, Augenzeuge

Während Nuseirat schwer angegriffen wurde, schlugen israelische Drohnen am späten Sonntagabend in der so genannten „humanitären Zone“ westlich von Khan Younis provisorische Lager für Vertriebene ein und töteten 11 Menschen.

Bei einem weiteren Luftangriff wurden mindestens fünf Menschen getötet, die in der Nähe der „humanitären Zone“ in Rafah die Anlieferung von Hilfslieferwagen sicherten. Weiterlesen in middleeasteye.com

Übersetzt mit Deepl.com

