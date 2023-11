Not war but genocide War is between armies. This is a war on Gaza’s people.

Kein Krieg, sondern Völkermord

von Ruwaida Amer

Die elektronische Intifada

2. November 2023

Die Schlangen vor den Bäckereien, wie hier in Deir al-Balah am 16. Oktober, sind so lang, dass es Stunden dauern kann, bis man Brot bekommt.

Atia Darwish

APA-Bilder

Was wir hier in Gaza erleben, ist kein Krieg, sondern ein Völkermord.

Schwere Bomben und Raketen fallen auf Zivilisten, die in ihren Häusern sicher sein sollten. Das Ziel ist es, ganze Familien zu töten.

In diesen Häusern ruht ein Kind in den Armen seines Vaters und erzählt ihm von

von seinen Träumen für die Zukunft. Aber die Geräusche der Bombardierung beunruhigen ihn

denn er weiß, dass diese Raketen, die die ganze Nacht hindurch explodieren

ihn töten und seine Träume beenden werden.

Krieg findet zwischen Ländern statt, die über Militär, Waffen und Luftstreitkräfte

Streitkräfte haben. Ein Krieg wird nicht gegen 2,3 Millionen Zivilisten geführt, die auf einer Fläche von

Gebiet von 360 Quadratkilometern leben und seit mehr als 17 Jahren belagert werden.

Wir, die 2,3 Millionen Palästinenser in Gaza, versuchen unser Bestes, um trotz der Belagerung und der Knappheit an allem zu leben.

Ein Tag in Gaza vergeht langsam und ist von Angst und Sorge geprägt. Alles, was

Man möchte nur an einem sicheren Ort bleiben und die Nachrichten verfolgen. Die Tränen

Tränen fließen unaufhörlich: Tränen über die Szenen von Tod und Zerstörung, Tränen über die

Schreie von Müttern und Vätern. Wir verfolgen die Nachrichten und haben Angst, dass wir

die nächste Nachricht sein werden.

Niemand in Gaza ist sicher.

Obwohl der Tag sehr langweilig ist und niemand Lust hat

zu tun hat, essen wir, um laufen zu können und etwas Energie zu haben, um

darüber nachzudenken, was mit uns geschieht. Vor dem Krieg aßen wir drei Mahlzeiten

am Tag. Jetzt essen wir nur noch eine Mahlzeit am Tag.

Israel hat die Lebensmittellieferungen nach Gaza eingestellt.

Bei Tageslicht hört man die Geräusche von Explosionen unterschiedlich, je nachdem

je nachdem, ob es sich um Raketen aus der Luft, vom Boden oder von

Panzergranaten. Und wir fragen uns: Was ist das für ein Geräusch? Ist es ein Kampfflugzeug oder ein

Panzer? Es gibt natürlich keinen wesentlichen Unterschied zwischen ihnen, denn

beide darauf abzielen, zu töten und zu zerstören, aber wir wollen wissen, wenn wir

getötet werden, von wem?

Tag und Nacht

Kinder auf der Straße machen die üblichen Geräusche, die Kinder beim

wenn sie auf der Straße spielen. Sie ersticken, wenn sie in Häusern wohnen, die

überfüllt sind, nachdem 1 Million Menschen gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen

ihre Häuser verlassen mussten. Sie möchten gerne mit anderen Kindern spielen. Wenn die

Geräusche der Bombardierung zurückkehren, schreien sie und suchen nach ihren Familien. Wenn

Wenn die Bombardierungen aufhören, gehen sie wieder hinaus, um zu spielen.

Tagsüber versuchen wir, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Wir füllen Wasserbehälter auf

und kaufen die auf dem Markt erhältlichen Lebensmittel. Brot zu bekommen ist nicht

einfach, denn die Schlangen vor den Bäckereien sind so lang, dass es sieben oder

acht Stunden dauern.

Manchmal kaufen wir nicht in der Bäckerei. Meine Mutter versucht, das Brot

zu Hause zu backen. Aber wir haben kein Gas zum Kochen und können auch keins besorgen.

Israel hat die Treibstofflieferungen nach Gaza eingestellt.

Israel hat auch die Stromzufuhr nach Gaza gekappt.

Ich muss mein Telefon und meinen Laptop jeden Tag aufladen. Ich muss mit meinen Freunden und meiner Familie in Kontakt bleiben. Und ich muss arbeiten.

Zu Hause gibt es weder Strom noch alternative Energiequellen, aber ich wohne neben dem Europäischen Krankenhaus.

Jeden Tag geht mein Vater hin, um meine Geräte aufzuladen. Das ist zu einer

Routine geworden. Wenn der Treibstoff für die Generatoren des Krankenhauses ausgeht, gibt es

und wir werden den Einschlag der Raketen hören, ohne zu wissen

ohne zu wissen, wo und was um uns herum passiert. Und ich werde aufhören müssen

über diesen Völkermord zu berichten.

Gegen Abend macht sich immer mehr Unruhe breit. Die Bombardierungen,

ob von Kampfflugzeugen oder Panzern, eskaliert. Meine Familie schläft in einem Zimmer

um sich sicherer zu fühlen. Aber es gibt keinen Schlaf. Die Geräusche der Bombardierung hören nie

und sie erschüttern das Haus heftig. Wenn wir für ein paar Minuten schlafen,

sehen wir einen Alptraum des Krieges: Märtyrer, zerfetzte Kinder und weiße

Leichentücher.

Wir wachen vor Angst auf, um nach der Familie zu sehen, um sicher zu sein, dass es ihr gut geht.

Die Nacht in Gaza ist lang. Vor dem Krieg haben wir uns gewünscht, dass die Nacht

lang sein, damit wir uns vom Tag erholen können. Jetzt wollen wir, dass sie kurz ist. Wir schauen auf die

auf die Uhr, vielleicht ist die Nacht vorbei und der Tag ist gekommen, aber leider

nein.

Die Zeit vergeht langsam. Wir fürchten, dass uns jeden Moment die Bomben treffen werden. Wir

sitzen die ganze Nacht und schauen die Nachrichten auf unseren Handys, obwohl die Nachrichten

immer schlecht sind. Wir machen uns Sorgen, wenn wir das Telefon auch nur für einen Moment aus der Hand legen.

Die langen Stunden der Nacht sind die Geschichte des Völkermordes in Gaza.

Tausende wurden getötet und Zehntausende wurden verletzt. Unter

den Nächten haben wir viele unter den Trümmern verloren. Sie liegen immer noch dort. Es gibt

In Gaza gibt es keine Ausrüstung, um sie herauszuholen.

Israel hat alle Lieferungen nach Gaza gestoppt.

Wir sehen den Tod in der Nacht. Und tagsüber sieht die Welt den Völkermord. Sie tut nichts, um ihn zu stoppen.

Ich möchte in mein Haus zurückkehren. Ich möchte eine ganze Nacht durchschlafen.

Ruwaida Amer ist Journalistin und lebt in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com



