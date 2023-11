Biden’s PR meetings will not appease Muslim Americans over Gaza genocide Joe Biden’s closed-door meeting with a select group of US Muslim leaders with pro-Israel ties will not placate community members outraged by his brazen support for Israel’s genocidal war on Gaza

Demonstranten demonstrieren während einer Kundgebung vor dem Weißen Haus am 20. Oktober 2023 gegen die Unterstützung der USA für den israelischen Militärangriff auf Gaza (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Bidens PR-Treffen werden muslimische Amerikaner wegen des Völkermords im Gazastreifen nicht besänftigen

Nadia Ahmad

, Saleema Gul

2. November 2023

Joe Bidens Treffen hinter verschlossenen Türen mit einer ausgewählten Gruppe muslimischer US-Führer mit Pro-Israel-Beziehungen wird die Mitglieder der Gemeinschaft nicht besänftigen, die über seine dreiste Unterstützung für Israels völkermörderischen Krieg gegen Gaza empört sind

Seit dem 7. Oktober haben die US-Demokraten, die 2020 um die Stimmen der Muslime buhlen, Israel einen Freibrief für den Massenmord an den Palästinensern gegeben.

Muslime auf der ganzen Welt, die einst in Präsident Joe Biden eine willkommene Abwechslung nach dem rassistischen Muslim-Ban der Trump-Regierung sahen, mussten stattdessen mit ansehen, wie er sich den Spitznamen „Genocide Joe“ verdiente. Einige haben sogar behauptet, dass Biden mit seiner „unerschütterlichen Unterstützung“ für Israels unerbittliche Bombardierung des Gazastreifens und die „faschistische Entmenschlichung“ der Palästinenser Donald Trump übertroffen hat.

Nach Israels kollektiver Bestrafung des Gazastreifens, einer schwerwiegenden Verletzung des Völkerrechts, die mehr als 9000 Menschenleben gefordert hat, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, herrscht nicht nur im Nahen Osten, wo Millionen auf die Straße gegangen sind, um einen Waffenstillstand zu fordern, sondern auch jenseits des Atlantiks eine beunruhigende Dissonanz.

Die Rolle der US-Regierung als aktiver Partner in Israels völkermörderischem Krieg gegen den Gazastreifen und die Verweigerung von Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten für 2,3 Millionen Palästinenser, die Hälfte davon Kinder, erinnert muslimische Amerikaner an ihre allgegenwärtige Verwundbarkeit und die wachsende Kluft zu der Regierung im Weißen Haus, die sie mit an die Macht gebracht haben.

Nachdem sie in Michigan, Pennsylvania, Georgia und Arizona entscheidend für Biden gestimmt hatten, erwarteten viele muslimische Amerikaner wider besseres Wissen eine neue Ära der Inklusion und des Respekts. Stattdessen wurden sie an den Rand gedrängt und leben immer noch im Schatten von 9/11.

Die Übernahme der Trump’schen Grenzpolitik durch die Biden-Administration und die jüngste Gleichsetzung von palästinensischen Studentengruppen mit Terroristen haben auch das künftige Engagement für diese Bevölkerungsgruppen erheblich beeinträchtigt.

Da sie jedoch weiterhin mit Entsetzen die Verwandlung der Demokratischen Partei in eine Partei der Demokraten miterleben, hat eine wachsende Zahl von verratenen muslimischen Wählern erklärt, dass sie Biden 2024 nicht unterstützen werden.

Unumstößliche“ Unterstützung

Das klassische Dilemma – ob sich die Demokraten historisch gesehen mit der Konföderation oder der Abolitionistenbewegung verbünden sollten – ist heute noch genauso aktuell wie 1860, nur dass die Wahl diesmal darin besteht, sich mit einem Apartheidstaat zu verbünden, der in weiten Teilen der muslimischen Welt (und des Globalen Südens) geschmäht wird, oder sich der Macht der Pro-Israel-Lobbygruppen und ihrer Gönner im Kongress zu ergeben.

In den 1960er Jahren wendeten Studentenaktivismus und Druck auf dem Capitol Hill die öffentliche Meinung gegen den Vietnamkrieg, bescherten aber dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Richard Nixon einen Sieg. Jetzt konfrontieren verärgerte Demonstranten gewählte Beamte, darunter den Senator von Pennsylvania, John Fetterman, der kaum mit der Wimper zuckt, wenn es um die schwindelerregende Zahl der Todesopfer unter den Palästinensern geht.

Warum sträubt man sich so sehr dagegen, die Militärhilfe für Israel von der Einhaltung der Menschenrechte abhängig zu machen?

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye mit den neuesten Informationen über den Krieg zwischen Israel und Palästina

Warum muss sich die Biden-Administration überschlagen, um ihre „eiserne“ Unterstützung für Israel zu erklären, einen Pariastaat, der für das berüchtigt ist, was Amnesty International, Human Rights Watch und B’Tselem als Apartheidpolitik bezeichnen: Mauern und getrennte Straßen, Abriss palästinensischer Häuser, Siedlungsausbau, unbefristete Inhaftierung und Folter?

Palästinensische und muslimische Amerikaner brauchen konkrete Maßnahmen von Präsident Biden in Form eines sofortigen Schrittes zur Beendigung des anhaltenden Völkermords und der ethnischen Säuberung Palästinas. Stattdessen bietet das Weiße Haus leere Worte, oder schlimmer noch – Bidens Nachplappern der grausamen israelischen Lügen und Rechtfertigung seiner Kriegsverbrechen.

Palästinensische und muslimische Amerikaner brauchen von Präsident Biden Taten in Form von sofortigen Schritten, um den Völkermord in Palästina zu stoppen

Seit den ersten Tagen nach dem 11. September 2001 – als viele von uns als Studenten durch das Terrain navigierten – bis heute als aktivistische Mütter ist die Landschaft für muslimische Amerikaner turbulent. Doch der mutige Widerstand von Studenten von Küste zu Küste und rund um den Globus gegen ungerechte Politik, von der Universität von Südflorida bis zur Harvard-Universität, leuchtet.

Der Fehdehandschuh für eine neue Anti-Kriegs-Bewegung, die einen Bruch mit dem Status quo fordert, ist hingeworfen worden. Die Geschichte wird sich anhand unserer Taten an uns erinnern, und wir müssen uns entscheiden, ob wir Katalysatoren für Veränderungen sein wollen oder nur Zuschauer, um einen Waffenstillstand für die Kinder in Gaza zu erreichen.

Präsident Biden muss auf palästinensische Stimmen hören, auf die Führer der palästinensischen Solidaritätsbewegungen in den USA. Er muss auch die Stimmen der palästinensischen Christen in die politischen Entscheidungen einbeziehen. Diese Stimmen müssen zusammen mit abweichenden, antizionistischen jüdischen Stimmen in den Mittelpunkt gestellt werden.

Die entsetzlichen Gräueltaten im Gazastreifen werden von Stunde zu Stunde schlimmer. Das Schreckgespenst einer regionalen Eskalation geht um, und bloßes Beileid oder distanzierte Trauer sind noch wütender. Der zerbrechliche, aber unschätzbare Frieden verdient mehr als nur eine Chance – er erfordert konzertierte, echte Diplomatie und keine Alibiveranstaltungen.

Treffen hinter verschlossenen Türen

Dieses Gefühl der Auslöschung wurde noch verstärkt, als letzte Woche fünf führende Vertreter muslimischer Gemeinschaften für ein geheimes Treffen mit Biden über die aktuelle Nahostkrise ausgewählt wurden. Unter ihnen befand sich ein einziger palästinensischer Vertreter, der Organisator Rami Nashashibi, der in Chicago ansässig ist, wo 2024 die Democratic National Convention (DNC) stattfinden wird.

Zu den anderen Teilnehmern gehörten der CEO von Emgage, Wa’el Alzayat, der Generalstaatsanwalt von Minnesota, Keith Ellison, Imam Mohamed Magid und Dr. Suzanne Barakat. Sie nahmen an einem Gespräch teil, das so geheim war, dass die tatsächlichen Einzelheiten geheim gehalten wurden, bis andere palästinensische und muslimische Organisatoren Einzelheiten verlangten. Da für ein Treffen mit dem Präsidenten eine Sicherheitsüberprüfung durch den Geheimdienst erforderlich ist, war es wahrscheinlicher, dass diejenigen, die sich zuvor mit ihm getroffen hatten, überprüft und zugelassen wurden.

Wie in Middle East Eye berichtet, weigerte sich die Regierung Biden, muslimische Amerikaner zu treffen, die seine Haltung zum Gazastreifen öffentlich kritisierten. Die demokratische Kongressabgeordnete Rashida Tlaib, eine palästinensische Amerikanerin, war eine lautstarke Kritikerin von Bidens Israel-Politik, von seiner Unterstützung der anhaltenden Bombardierung des Gazastreifens und seiner Weigerung, einen Waffenstillstand zu fordern, bis hin zu seiner Aufnahme Israels in das US-Visa-Waiver-Programm im September, trotz seiner diskriminierenden Praktiken. Im August 2019 wurde Tlaib selbst von Israel die Einreise verweigert, um ihre Großmutter im besetzten Westjordanland zu besuchen.

Während des Treffens in der vergangenen Woche, dessen Einzelheiten die fünf muslimischen Führer nicht öffentlich bekannt geben durften – und dem sie pflichtbewusst nachkamen – zeigte sich Biden Berichten zufolge „verständnisvoll und offen für ihre Sorgen, machte aber keine Zusagen bezüglich eines Waffenstillstands“.

Doch seine hohlen, unter vier Augen geäußerten Gefühle schienen dem Weißen Haus und den wenigen Auserwählten zu genügen, um eine sanfte PR-Kampagne zu führen. In einem NPR-Interview beschrieb Nashashibi, wie die Gruppe „angenehm überrascht von der Fähigkeit des Präsidenten war, die sehr direkte Kritik aufzunehmen“. Ein anderer Vertreter versuchte, Bidens beschämende Äußerungen, in denen er die Zahl der palästinensischen Todesopfer in Zweifel zog, zu erklären.

Anstatt die Dringlichkeit der humanitären Katastrophe im Gazastreifen zu betonen, wurde schnell deutlich, dass das Treffen dazu diente, die Kritik der muslimischen Gemeinden abzumildern“. In einem Artikel des Wall Street Journal wurde untersucht, wie diese wichtigen Wählergruppen Bidens Wiederwahlkandidatur gefährden könnten. Während die New York Times mit der israelischen Propaganda hausieren ging und den völkermörderischen Krieg rechtfertigte, gelang es ihr auch, die Wahlkampagne von Emgage in einem Artikel über die Wahlen im Jahr 2024 darzustellen.

Wer bekommt einen Sitz

Am Dienstag gab die Shia Muslim Foundation mit Sitz im Großraum Washington, DC, bekannt, dass ihr Geschäftsführer Rahat Husain an einem weiteren Treffen im Weißen Haus mit „Schlüsselfiguren der Biden-Administration“ teilgenommen hat.

Mitglieder der Gemeinschaft, die mit den Einzelheiten des Treffens vertraut sind, berichteten, dass kein einziges Mitglied der muslimischen Delegation Palästinenser war. Darüber hinaus sind mindestens drei der Teilnehmer Vorstandsmitglieder des Muslim-Jewish Advisory Council, eines zionistischen Normalisierungsprojekts, das vom pro-israelischen American Jewish Committee ins Leben gerufen wurde, dessen Geschichte der Verbreitung antimuslimischer und anti-palästinensischer Propaganda gut dokumentiert ist.

Das geheime Treffen hat Berichten zufolge palästinensische Amerikaner verärgert, die meinen, ihr Ausschluss von diesen Gesprächen zeige, dass die Regierung Biden kein Interesse an – oder Respekt für – die Gemeinschaft hat. In Anbetracht ihrer fragwürdigen Beziehungen wirft es zudem die Frage auf, welche Art von Muslimen „einen Platz am Tisch“ erhalten.

Einer der Vertreter der Biden-Administration, der bei beiden Treffen anwesend war, der Botschafter für internationale Religionsfreiheit, Rashad Hussain, verurteilte kürzlich die „Terroranschläge“ vom 7. Oktober als „barbarisch“ und „unmenschlich“, hatte aber keine solchen Beschreibungen für Israels barbarischen, unmenschlichen und völkermörderischen Angriff auf die Palästinenser.

Während er das Leiden der Palästinenser mit dem obligatorischen Hinweis auf die „verheerenden Bilder“ aus dem Gazastreifen erwähnte, fragte sich Hussain, wer oder was den Zusammenbruch dieser Häuser und Gebäude verursacht hat. Vielleicht wurden die Palästinenser von einem Erdbeben heimgesucht.

Hussain, der seinen Besuch in der al-Aqsa-Moschee Anfang des Jahres erwähnt und angeblich die Aufgabe hat, die „internationale Religionsfreiheit“ zu verteidigen, hat sich kaum zu der ständigen Bedrohung geäußert, der der Status der al-Aqsa seit der Wahl der rechtsextremen Regierung Israels ausgesetzt ist.

Auch die regelmäßigen Übergriffe israelischer Streitkräfte und fanatischer Siedler, denen palästinensische Gläubige an der drittheiligsten Stätte der Muslime ausgesetzt sind, scheinen ihn nicht zu kümmern. Diese gewalttätigen Angriffe auf religiöse Stätten stellen einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar, werden aber wie die meisten Verbrechen der israelischen Besatzung ignoriert.

Versammlung im Weißen Haus

Die Teilnehmer versammeln sich am 4. Mai 2023 im Weißen Haus zu einem Treffen zur Bekämpfung von Islamophobie, das von Douglas Emhoff (Zweiter von links) ausgerichtet wird (Weißes Haus)

Im Mai veranstaltete das Weiße Haus auf Einladung von Doug Emhoff, dem Ehemann von Vizepräsidentin Kamala Harris, ein weiteres vergebliches Treffen mit einer ähnlichen Gruppe von muslimischen Führungskräften. Zu den Teilnehmern der „Zuhörsitzung“, bei der es um die „Bekämpfung von Islamophobie“ ging, gehörten auch hochrangige politische Entscheidungsträger wie Susan Rice.

Der derzeitige Weg der muslimischen Führer steht im Widerspruch zur Gemeinschaft, die von den US-Beamten fordert, einen Waffenstillstand zu erzwingen und sie nicht in eine tonlose Parteipolitik zu verwickeln, die einen Demozid ermöglicht

Da diese Versammlungen absichtlich die heimtückischsten Formen der Islamophobie ignorieren, wie sie auf den höchsten Regierungsebenen praktiziert werden, die den Islam seit langem zum Feind erklären, sind sie nicht mehr als choreografierte Inszenierungen ohne jegliche Substanz oder umsetzbare Ergebnisse.

Wie die Iftars im Weißen Haus oder die Eid-Partys dienen solche selbstgefälligen Versammlungen seit langem dazu, die Übergriffe gegen Muslime nach dem 11. September zu beschönigen und den Gehorsam und die „Loyalität“ der „guten Muslime“ gegenüber dem Staat zu belohnen, die mit den Gemeinschaften, die sie zu vertreten vorgeben, weder wirklich verbunden noch verantwortlich sind.

Die muslimisch-amerikanischen Organisationen, die bei diesen Versammlungen im Weißen Haus vertreten sind, sehen sich seit Jahren der Kritik innerhalb der Gemeinschaft ausgesetzt, weil sie bekanntermaßen kontroverse Ziele verfolgen, die sowohl israelische als auch US-amerikanische Militärs in den Mittelpunkt stellen.

Diese Organisationen, die nur allzu bereit sind, mitzumachen, um weiterzukommen, haben tiefes Misstrauen gesät, insbesondere durch ihre Unterstützung gezielter Polizeieinsätze in muslimischen und arabischen Gemeinden.

Schadensbegrenzung

In dieser Woche war das Weiße Haus voll und ganz mit Schadensbegrenzung beschäftigt, während es gleichzeitig die Kriegstrommeln für Israel schlug.

Die Demokratische Partei, die einst einen progressiven Aufschwung versprach, verliert selbst unter ihren glühendsten Anhängern an Glanz. Muslimische Mitarbeiter und politische Enthusiasten werden trotz ihrer Mobilisierung und ihres Engagements an der Basis zunehmend zum Schweigen gebracht.

Nur einen Tag, nachdem der Pressesprecher in beschämender Weise friedliche Palästina-Solidaritätsproteste mit dem tödlichen Aufmarsch weißer Rassisten in Charlottesville verglichen hatte, kündigte das Weiße Haus am Mittwoch praktischerweise seine vagen Pläne an, an einer „nationalen Strategie zur Bekämpfung von Islamophobie“ zu arbeiten.

Doch solche Äußerungen konnten nicht einmal bei palästinensischen Amerikanern wie Nashashibi Hoffnung wecken, die sich zu Recht skeptisch äußerten und Bidens Infragestellung der palästinensischen Opferzahlen kritisierten. Es ist unklar, ob Nashashibi wieder ins Weiße Haus eingeladen werden wird.

Biden kann unsere Gemeinschaften nicht mit oberflächlichen innenpolitischen Angeboten beschwichtigen, wenn wir im Gegenzug zu muslimischen, arabischen und palästinensischen Themen schweigen oder unsere außenpolitischen Forderungen abschwächen. Da der Mainstream diese dringenden Themen ausklammert, ist eine neue Welle von Aktivisten desillusioniert über Bidens Missachtung ihrer Forderungen und den Alibi-Charakter der Partei.

Ihre Sorgen und Forderungen, insbesondere im Hinblick auf die anhaltende humanitäre Katastrophe im Gazastreifen, stehen im Einklang mit der Mehrheit der amerikanischen Wähler, von denen 66 Prozent einen Waffenstillstand unterstützen, ebenso wie 80 Prozent der demokratischen Wähler.

Das DNC 2024 in Chicago droht zu einem Pulverfass des Protests zu werden, das Parallelen zu den Anti-Kriegs-Protesten gegen Vietnam aufweist, die den DNC-Kongress 1968 in Chicago erschütterten.

Die Zeiten, in denen man mit Standardphrasen um muslimische Wählerstimmen warb, sind vorbei, inshallah.

Heute steht die Rolle einiger muslimisch-amerikanischer Organisationen, die als Vorhut des Gemeinschaftsgefühls gelten, auf dem Prüfstand. Ihre Verbindungen zum Pentagon und zu den Überwachungsbehörden sowie der schwache Aktivismus der Führungspersönlichkeiten – gepaart mit glitzernden Spendengalas und Veranstaltungen mit rotem Teppich – können die muslimische Selbstbestimmung nicht stärken, sondern nur ihre Rolle als symbolische Türsteher fortsetzen.

Solange sich diese Einrichtungen nicht mit der berechtigten Kritik auseinandersetzen, die an sie gerichtet wird, bleibt ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt.

Wie können vor diesem Hintergrund diese problematischen Organisationen, geschweige denn geschlossene Treffen, die Interessen der muslimischen Amerikaner vertreten?

Ihr derzeitiger Weg steht im Widerspruch zur allgemeinen Stimmung innerhalb der Gemeinschaft, die von den US-Beamten verlangt, einen Waffenstillstand zu erzwingen und sie nicht in eine tonlose Parteipolitik zu verwickeln, die einen Demozid in unserem Namen zulässt.

Im November 2024 könnte der Gazastreifen vollständig ausgelöscht sein – mit Bomben aus US-Produktion – und die selbstgefälligen Normalisierer unserer Gemeinschaft werden sich mit Wahldaten beschäftigen, um ihre Nützlichkeit für die Demokratische (Demokraten-)Partei zu beweisen.

Nadia Ahmad ist Mitglied des Democratic National Committee. Sie ist Juraprofessorin in Orlando und Fellow am Center for Security, Race, and Rights.

Saleema Gul ist eine in Houston ansässige Aktivistin, die sich seit mehr als zwei Jahrzehnten für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte auf lokaler und globaler Ebene einsetzt.

Übersetzt mit Deepl.com



