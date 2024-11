https://www.aljazeera.com/opinions/2024/11/5/no-state-has-an-inherent-right-to-exist-not-even-israel



Kein Staat hat ein angeborenes „Existenzrecht“, nicht einmal Israel

Von Moncef Khane

Ehemaliger Beamter der Vereinten Nationen

Veröffentlicht am 5. November 2024

Keine Bestimmung des Völkerrechts garantiert das „Existenzrecht“ eines Staates. Staatlichkeit ist eine politische und keine rechtliche Realität.

UN-Generalsekretär Trygve Lie und Andrew Cordier, sein Assistent der Geschäftsführung, überprüfen ihre Listen nach der Abstimmung über den palästinensischen Teilungsplan durch die Delegierten der Generalversammlung im Queens Museum in New York am 29. November 1947 [Datei: AP/Matty Zimmerman]

Das Zitat „Wiederhole eine Lüge oft genug und sie wird zur Wahrheit“, das Adolf Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels zugeschrieben wird, bringt auf den Punkt, was die moderne Psychologie bewiesen hat: dass sich wiederholende Aussagen unser kritisches Denken so sehr beeinträchtigen können, dass wir Unwahrheiten als selbstverständliche Wahrheiten akzeptieren. Mit anderen Worten: Gehirnwäsche funktioniert.

Die Aussage „Israel hat das Recht zu existieren“ ist ein typisches Beispiel dafür. Sie wird so oft von hauptsächlich westlichen Politikern und Medien wiederholt, dass sie als richtig erscheint. Und wenn es ein „Recht“ ist, muss es gesetzlich verankert sein.

Als der französische Präsident Emmanuel Macron Berichten zufolge am 15. Oktober während einer Kabinettssitzung erklärte, dass „Herr Netanjahu nicht vergessen darf, dass sein Land durch einen UN-Beschluss geschaffen wurde“, bezog er sich auf die Resolution 181(II) der Generalversammlung der Vereinten Nationen von 1947 und deutete damit an, dass die Existenz Israels auf einem internationalen Rechtsakt beruht, der ihm daher Legitimität verleiht – das sogenannte „Existenzrecht“. Diese oft geteilte Fehlannahme ist eine Verzerrung historischer und rechtlicher Realitäten.

Zunächst einmal ist die Idee eines angeborenen „Existenzrechts“ eines Staates trügerisch. Weder konzeptionell noch rechtlich existiert ein solches natürliches oder gesetzliches Recht – weder für Israel noch für irgendeinen anderen Staat –, da die Gründung von Nationalstaaten nicht im Völkerrecht verankert ist. Nationalstaaten sind letztlich das Ergebnis einer Proklamation durch diejenigen, die vorgeben, den neu gegründeten Staat zu vertreten.

Nach der Ausrufung können der neue Staat und seine Regierung von anderen Staaten und Regierungen formell anerkannt werden (oder auch nicht). Der neue Staat existiert also aufgrund einer politischen Tatsache und nicht aufgrund eines Rechtsakts – das heißt, nicht, weil er ein „Recht“ auf Existenz hat.

Während die „konstitutive“ Rechtstheorie davon ausgeht, dass ein Staat nur dann existiert, wenn er von anderen Staaten anerkannt wird, geht die „deklaratorische“ Theorie davon aus, dass ein Staat auch ohne diplomatische Anerkennung existiert. In der Praxis ist jedoch eine breite diplomatische Anerkennung erforderlich, damit ein proklamierter Staat als vollwertige rechtliche und politische Einheit fungieren kann, obwohl der Ausnahmefall Taiwan diesem Postulat zu widersprechen scheint.

In diesem Sinne hat die UN-Resolution 181(II) „Zukünftige Regierung Palästinas“ nicht den Staat Israel geschaffen. Stattdessen wurde ein Plan zur Teilung des von Großbritannien besetzten Palästinas in drei Einheiten vorgeschlagen: einen „jüdischen Staat“, einen „arabischen Staat“ und Jerusalem unter einer besonderen internationalen Verwaltung.

Vor der Abstimmung übten die Vereinigten Staaten starken Druck auf einige Entwicklungsländer sowie auf Frankreich aus, damit diese für die Resolution stimmen. Bemerkenswerterweise wurden aber auch die USA selbst bedroht, wie Präsident Harry Truman in seinen Memoiren festhielt: „Ich glaube nicht, dass jemals so viel Druck und Propaganda auf das Weiße Haus ausgeübt wurde wie in diesem Fall. Die Hartnäckigkeit einiger weniger extrem zionistischer Führer – die von politischen Motiven angetrieben wurden und politische Drohungen aussprachen – beunruhigte und verärgerte mich.“

Nachdem die Abstimmung um einige Tage verschoben worden war, um die notwendige Unterstützung zu sichern, nahm die Generalversammlung die Resolution am 29. November 1947 mit einer knappen Mehrheit von zwei Stimmen an. Der von ihr vorgelegte Teilungsplan der Vereinten Nationen für Palästina wurde vom Sicherheitsrat nie gebilligt und war daher völkerrechtlich nie bindend. Aber selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, hätte der Sicherheitsrat – genau wie die Generalversammlung – Israel nicht gründen können, da beide gemäß der UN-Charta nicht die rechtliche Befugnis haben, einen Staat zu „gründen“.

Sechs Monate nach der Abstimmung über den Teilungsplan wurde der Staat Israel von David Ben-Gurion, dem Leiter der Jewish Agency for Palestine, ausgerufen. Dieser politische Akt war der Höhepunkt der jüdischen Migration nach Palästina vor und nach dem Zweiten Weltkrieg sowie der ethnischen Säuberung und einer gewalttätigen Landraubkampagne durch zionistische Milizen, darunter die Haganah, die Stern Gang (Lehi) und die Irgun, die Albert Einstein 1948 in einem Brief als „terroristische, rechtsgerichtete, chauvinistische Organisation“ bezeichnete. Sie alle arbeiteten zusammen, um den Plan Dalet umzusetzen, der von der Jewish Agency for Palestine konzipiert wurde und den der israelische Historiker Ilan Pappé als „Blaupause für ethnische Säuberungen“ bezeichnet.

Der Teilungsplan wurde von den fünf arabischen Staaten, die zu dieser Zeit Mitglieder der UNO waren, und anderen Regierungen abgelehnt, vor allem weil er als Verstoß gegen das unveräußerliche Recht der Palästinenser (aller Glaubensrichtungen) auf Selbstbestimmung gemäß Artikel 55 der UN-Charta angesehen wurde.

Rechtlich gesehen gilt diese Ansicht auch heute noch, da das Selbstbestimmungsrecht der Kolonialvölker eine zwingende Norm des Völkergewohnheitsrechts ist, die von der internationalen Gemeinschaft als grundlegender Rechtsgrundsatz akzeptiert wird, von dem keine Abweichung zulässig ist. Es handelt sich um eine grundlegende Rechtsnorm, die in Artikel 1 der Charta festgelegt ist, in dem die Ziele der Vereinten Nationen definiert sind.

Am Vorabend der Abstimmung erklärte der irakische Außenminister Fadhel al-Jamali, ein Unterzeichner der Charta, vor der Generalversammlung: „Eine gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit durchgesetzte Teilung wird den Frieden und die Harmonie im Nahen Osten gefährden. Nicht nur der Aufstand der Araber Palästinas ist zu erwarten, auch die Massen in der arabischen Welt werden sich nicht zurückhalten lassen. Die arabisch-jüdischen Beziehungen in der arabischen Welt werden sich stark verschlechtern. In der arabischen Welt außerhalb Palästinas leben mehr Juden als in Palästina. … Kurz gesagt, wer glaubt, dass die Teilung Palästinas das Problem Palästinas lösen wird, irrt sich. Die Teilung wird ein Dutzend neuer Probleme schaffen, die den Frieden und die internationalen Beziehungen gefährden. Es ist viel besser, Palästina in Ruhe zu lassen, als zu versuchen, eine Lösung durchzusetzen, die bittere Früchte tragen wird.“

Al-Jamalis Worte waren vorausschauend. Obwohl Israel nicht, wie Macron glaubt, von den Vereinten Nationen gegründet wurde, leidet die internationale Gemeinschaft immer noch unter einem historischen Unrecht, das den Palästinensern aller Glaubensrichtungen, einschließlich der jüdischen Palästinenser, angetan wurde. Vor und nach dem Holocaust hatten Zionisten den jüdischen Siedlern aus Europa und Nordamerika einen sicheren Hafen in Palästina versprochen, aber dieses Versprechen erwies sich als leere Versprechung.

Seit seiner Gründung ist der Staat Israel hypermilitarisiert und befindet sich in einem ständigen Kriegszustand. Es wird keine Aussicht auf Frieden geben, solange die Besetzung palästinensischer, syrischer und libanesischer Gebiete nicht beendet ist, die Grenzen nicht festgelegt sind und das Streben nach einem biblischen „Groß-Israel“ nicht offiziell aufgegeben wird.

Die Wiederholung von Propaganda hebt das Völkerrecht nicht auf, nach dem kein Staat ein angeborenes „Recht“ auf Existenz hat, sondern Völker ein unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung haben. Eine Besatzungsmacht hat kein angeborenes Recht auf Selbstverteidigung gegen das Volk, das sie unterjocht, aber das Volk unter Besatzung hat ein angeborenes Recht auf Selbstverteidigung gegen seine Besatzer, wie der Internationale Gerichtshof entschieden hat.

Die Mächte, die etwas bewirken könnten, allen voran die USA, scheinen nicht in der Lage oder nicht willens zu sein, ein historisches Unrecht wiedergutzumachen und diese Grundsätze des Völkerrechts mit klarem Blick zu betrachten.

Selbst angesichts eines andauernden Völkermords, den sie sowohl militärisch als auch diplomatisch ermöglichen, sind sie unfähig oder nicht willens, ihre politischen Scheuklappen abzunehmen und auch nur auf ihre eigene öffentliche Meinung zu hören. Schlimmer noch, sie ziehen es jetzt vor, einen regionalen Flächenbrand und sogar einen Atomschlag durch ein völkermordendes israelisches Regime zu riskieren. Zu hoffen, dass es nie dazu kommen wird, ist keine überzeugende Strategie.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Moncef KhaneEhemaliger Beamter der Vereinten Nationen Moncef Khane ist ein ehemaliger Beamter der Vereinten Nationen mit einer über 30-jährigen Karriere in den Bereichen Menschenrechte, politische Angelegenheiten, Friedenssicherung und politische Sondermissionen, der Generalversammlung und dem Wirtschafts- und Sozialrat sowie im Exekutivbüro von Generalsekretär Kofi Annan. Er war Stipendiat an der Kennedy School of Government der Harvard University und am Institute for the Study of Diplomacy der Georgetown University und hat Master-Abschlüsse von der Fletcher School of Law and Diplomacy und der Kennedy School of Government.

