Donald Trump spricht während einer Wahlnachtveranstaltung im West Palm Beach Convention Center in West Palm Beach, Florida, am 6. November 2024.

(Foto: Jim Watson/AFP via Getty Images)

Weltweite Zukunftsängste, da der Faschist Donald Trump seine zweite Amtszeit gewinnt

„Die Welt ist heute Morgen ein gefährlicherer Ort.“

6. November 2024

Donald Trump erklärte am frühen Mittwochmorgen seinen Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen, nachdem Fox News und Decision Desk HQ prognostiziert hatten, dass der republikanische Kandidat genügend Wahlmännerstimmen erhalten hatte, um die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris zu besiegen, obwohl die Stimmzettel landesweit noch ausgezählt wurden.

Die Prognosen für Trumps Sieg kamen, nachdem die wichtigsten Rennen in Georgia und Pennsylvania – umkämpfte Bundesstaaten, die Präsident Joe Biden 2020 gewonnen hatte – zugunsten des ehemaligen Präsidenten entschieden wurden. The Associated Press beendete das Rennen für Trump später, nachdem er sich in Wisconsin durchgesetzt hatte.

In einer Rede in Florida sagte Trump, dass sein prognostizierter Sieg mit einem „beispiellosen und mächtigen Mandat“ einhergehe – ein Signal dafür, dass er beabsichtigt, seine Versprechen umzusetzen, Millionen von Einwanderern ohne Papiere abzuschieben, seine politischen Gegner strafrechtlich zu verfolgen, die Regeln für klimaschädliche Unternehmen, die fossile Brennstoffe fördern, zu lockern und aggressiv zu bohren sowie die Steuern für Reiche und Großunternehmen weiter zu senken.

„Ich werde nach einem einfachen Modell regieren“, sagte Trump, dessen Wahlkampf teilweise vom reichsten Mann der Welt finanziert wurde. “Versprochen ist versprochen.“

Trumps Fähigkeit, ein Gesetzgebungsprogramm umzusetzen, wurde durch die Eroberung des US-Senats durch die Republikanische Partei gestärkt, wobei Senatorin Sherrod Brown (D-Ohio) gegen den Luxusautohändler Bernie Moreno verlor und der Gouverneur von West Virginia, Jim Justice, den durch den Rücktritt von Senator Joe Manchin (D-W.Va.) frei gewordenen Sitz problemlos übernahm.

Die Kontrolle über das US-Repräsentantenhaus ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch nicht entschieden, wie The Associated Press berichtet. Mehr als 100 Wahlkreise müssen noch ausgezählt werden.

„Sollten die Republikaner die volle Kontrolle über den Capitol Hill übernehmen, wird es kaum eine Kontrolle über Trumps Exekutivgewalt geben“, bemerkte Edward Luce, Kolumnist der Financial Times. “Der Oberste Gerichtshof der USA hat Trump bereits einen Blankoscheck ausgestellt, als er im Juli entschied, dass er für seine Handlungen als Präsident umfassende Immunität genießt.“

„Amerika hat eine entscheidende Wende vollzogen“, fügte Luce hinzu. “Es wäre töricht anzunehmen, dass Trump nicht meinte, was er sagte, als er schwor, seine Feinde zu verfolgen. Es wäre auch eine Illusion zu glauben, dass er sich in irgendeiner Weise durch die 50:50-Spaltung seines Landes eingeschränkt fühlen wird. Trump hat den Auftrag, die USA auf unvorstellbar disruptive Weise umzugestalten. Es wird kein Zurück geben von dem seismischen Ergebnis der amerikanischen Wahl 2024.“

Die Befürchtungen darüber, was ein Sieg Trumps bedeuten könnte, gingen weit über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus, als Israels Rechtsextreme – darunter auch Premierminister Benjamin Netanjahu – die bevorstehende Rückkehr eines Milliardärs an die Macht freudig begrüßten, den führende Historiker als Faschisten bezeichnet haben.

„Herzlichen Glückwunsch zum größten Comeback der Geschichte!“, schrieb Netanjahu, der den katastrophalen Angriff Israels auf den Gazastreifen anführte – einen völkermörderischen Krieg, den Trump während des Wahlkampfs 2024 unterstützte. “Ihre historische Rückkehr ins Weiße Haus bietet einen Neuanfang für Amerika und ein starkes Bekenntnis zur großen Allianz zwischen Israel und Amerika.“

Das Peace & Justice Project, eine in Großbritannien ansässige Interessenvertretung, schrieb am Mittwoch, dass „die Welt heute Morgen ein gefährlicherer Ort ist“.

„Trumps Sieg ist eine große Sorge für den Planeten, für marginalisierte Gemeinschaften, Flüchtlinge und Palästinenser, die versuchen, den Völkermord Israels zu überleben“, fuhr die Gruppe fort. “Wir müssen uns global organisieren und solidarisch mit denen sein, die von der schrecklichen Politik der Angst und Spaltung betroffen sind – und eine Alternative der Hoffnung und Einheit aufbauen.“

Laut den Prognosen derNew York Times ist Trump, der nach seiner Niederlage im Jahr 2020 einen gewaltsamen Aufstand und einen Putschversuch im US-Kapitol auslöste, auf dem besten Weg, die umkämpften Bundesstaaten Arizona, Michigan und Nevada zu gewinnen, wobei Georgia, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin bereits für den ehemaligen Präsidenten stimmen. Ein Medium beschrieb die Wahlergebnisse als „eine atemberaubende Niederlage“ für die Demokratische Partei.

Harris, die zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten wurde, nachdem Biden im Juli aus dem Rennen ausgestiegen war, hat sich noch nicht an die Nation gewandt.

