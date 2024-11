https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/palestine-boycott-campaign-forces-carrefour-quit-jordan



Palästina-Boykottkampagne zwingt Carrefour zum Rückzug aus Jordanien

Von Ali Abunimah

Aktivismus und BDS Beat

5. November 2024

Eine Frau trägt ein Schild mit der Aufschrift „Boykottiert Carrefour, Sponsor des Krieges in Gaza“ bei einer Demonstration gegen den israelischen Völkermord in Toulouse, Frankreich, am 13. Januar.

Jumeau Alexis ABACA

Carrefour hat angekündigt, dass es alle seine Geschäfte in Jordanien eingestellt hat.

Aktivisten feiern dies als Sieg für einen populären Boykott des französischen multinationalen Einzelhändlers, der sich in hohem Maße an den Verbrechen Israels gegen das palästinensische Volk mitschuldig gemacht hat.

„Ab dem 4. November wird Carrefour alle seine Aktivitäten in Jordanien einstellen und nicht mehr im Königreich tätig sein“, gab das Unternehmen auf Facebook bekannt.

„Wir danken unseren Kunden für ihre Unterstützung und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die diese Entscheidung verursacht hat“, fügte Carrefour hinzu.

Der Beitrag erhielt jedoch Tausende von ‚Likes‘ und Kommentaren, die den Schritt größtenteils zu begrüßen schienen, was die vorherrschende negative Stimmung in Jordanien gegenüber allen Unternehmen widerspiegelt, die als Unterstützer oder Profiteure der Verbrechen Israels gelten.

Carrefour ist kürzlich in Partnerschaft mit einem lokalen Franchisenehmer, der stark in die israelischen Siedlungen im Westjordanland involviert ist, nach Israel expandiert.

Der Bau von Siedlungen auf besetztem palästinensischem Land durch Israel ist ein Kriegsverbrechen.

„Sieg über Carrefour“

„Unser heldenhaftes jordanisches Volk hat den Sieg über Carrefour errungen“, hieß es in einer Erklärung von BDS Jordan, der Aktivistengruppe, die den Boykott des Geschäfts angeführt hatte, nach einer zweijährigen Kampagne, die sich intensivierte, als Israel vor einem Jahr seinen Völkermord in Gaza begann.

Das palästinensische Nationale Komitee für Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BNC) begrüßte den Sieg als Ergebnis einer groß angelegten und kreativen Boykottkampagne, die zu enormen finanziellen Verlusten und Reputationsschäden für die Majid Al Futtaim Group, „den Partner der französischen Carrefour-Gruppe in den meisten arabischen Ländern“, geführt habe.

Carrefour in Frankreich reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme von The Electronic Intifada.

In der gesamten Region kam es zu heftigen Gegenreaktionen gegen Marken aus westlichen Ländern, die den Völkermord Israels in Palästina unterstützen.

Sowohl McDonalds als auch Starbucks gehören zu den großen Marken, die aufgrund von Verbraucherboykotten einen starken Rückgang ihres internationalen Geschäfts verzeichneten.

McDonald’s gab bekannt, dass der weltweite Umsatz in diesem Sommer so stark zurückgegangen ist wie seit vier Jahren nicht mehr, und zwar mehr als doppelt so stark wie von den Prognostikern erwartet.

Wird Carrefour aus der Region verdrängt?

Während Carrefour sein Geschäft in Jordanien beendet, werden viele der von ihm betriebenen Geschäfte nicht geschlossen – darunter sein ehemaliger Flagship-Store in der City Mall in Amman und Dutzende kleinerer Filialen in der Nachbarschaft.

Stattdessen bleiben die Geschäfte unter dem Namen Hypermax, einer „brandneuen arabischen Lebensmittelkette“, die der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Majid Al Futtaim Group gehört und von ihr betrieben wird, geöffnet.

Bei einem kürzlichen Besuch in Amman fiel dem Verfasser dieser Zeilen auf, dass die Carrefour-Geschäfte in Amman ihre Carrefour-Markenprodukte aus dem Sortiment nahmen – ein frühes Anzeichen für die bevorstehende Veränderung.

Ein Mitarbeiter, der seit 12 Jahren im Carrefour-Geschäft in der City Mall arbeitete, vertraute ihm an, dass der Standort im vergangenen Jahr einen starken Geschäftsrückgang verzeichnet hatte.

Im Oktober wurde das Carrefour-Branding bereits aus Geschäften in Jordanien entfernt und einige kleinere Filialen wurden offenbar geschlossen.

Majid Al Futtaim besitzt nach wie vor das Carrefour-Franchise in anderen Ländern, darunter Ägypten, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate und Pakistan.

Bezeichnenderweise betreibt das Unternehmen auch Carrefour-Geschäfte im Libanon, wo Israel bei einem eskalierenden Bombardement und einer versuchten Invasion des Landes mehr als 3.000 Menschen getötet hat.

Laut BNC haben Boykottaktivisten „auch die Schließung von Carrefour-Geschäften in anderen Ländern der arabischen Region verzeichnet, was die Wirkung der breiten Boykottkampagne der Bevölkerung und die bedeutende Rolle bestätigt, die sie dabei spielen kann, riesigen Unternehmen aufgrund ihrer Mittäterschaft bei israelischen Verbrechen hohe Kosten aufzuerlegen“.

Die Electronic Intifada hat die Majid Al Futtaim Group schriftlich um eine Stellungnahme gebeten, ob das Unternehmen plant, seine Beziehung zu Carrefour in anderen Ländern, in denen es die Franchise hält, zu beenden.

Vertiefung der Mittäterschaft bei israelischen Verbrechen

Während Carrefour nun aus Jordanien verdrängt wurde, hat das Unternehmen sein Geschäft in Israel rasch ausgebaut und damit die weltweite Gegenreaktion der Bevölkerung angeheizt.

Die Proteste von Aktivisten in Frankreich eskalierten, nachdem im Oktober 2023 berichtet wurde, dass Carrefour Israel Pflegepakete an israelische Soldaten spendet.

Laut BDS France, das den von Palästinensern angeführten Boykott, die Desinvestition und die Sanktionen unterstützt, hat sich die Geschichte von Carrefour geändert: Zunächst behauptete die Muttergesellschaft, die Unterstützung für Soldaten sei eine Initiative ihres Franchisenehmers Carrefour Israel. Später erklärte Carrefour-CEO Alexandre Bompard jedoch: „Dies sind Spendeninitiativen von Einzelpersonen, die in unseren Geschäften arbeiten.“

Die Scham, die Carrefour angesichts seiner Verstrickung mit Israel und seinem Kolonialregime empfindet, hat jedoch offensichtlich ihre Grenzen.

Carrefour betrat erstmals 2022 den israelischen Markt, indem es sich mit Yenot Bitan zusammenschloss, einer israelischen Supermarktkette, die von Israels illegalen Siedlungskolonien im besetzten Westjordanland profitiert.

Yenot Bitan gehört Electra Consumer Products, einem Teil eines israelischen Mischkonzerns, der tief in die militärische Besetzung und Kolonisierung palästinensischen Landes verstrickt ist, einschließlich der Bereitstellung von Dienstleistungen und Infrastruktur für die israelische Armee.

Als Reaktion auf die Gegenreaktion versuchte Carrefour, sich von dem Unternehmen in Israel zu distanzieren, und täuschte The Electronic Intifada im Januar 2023 vor, dass es „nicht direkt in Israel tätig ist und keine Kapitalbeteiligung an Yenot Bitan hat“.

Carrefour lehnte es ab, zu versichern, dass es nicht in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland tätig sein würde.

Nur wenige Monate später, am 9. Mai 2023, gab Carrefour bekannt, dass es „stolz darauf ist, heute 50 Geschäfte in Israel zu eröffnen“.

Damals verkündete Carrefour, dass es plane, „bis Ende 2024 etwa hundert weitere Geschäfte zu eröffnen“.

Und laut BDS France verkauft Carrefour seine Waren tatsächlich heimlich in Geschäften in israelischen Siedlungen, die seinem Franchisenehmer gehören, auch wenn diese Geschäfte selbst nicht als Carrefour-Filialen gekennzeichnet sind.

Doch Carrefours massive Expansion in einen völkermörderischen Apartheidstaat scheint zeitlich schlecht gewählt gewesen zu sein, da das Unternehmen 2023 „hohe Verluste“ einfuhr, wie die israelische Wirtschaftszeitung Globes berichtet.

Palästinensische Deckung für Profiteure der Besatzung?

Angesichts des wachsenden Widerstands gegen seine Profitmacherei in Israel und seinen illegalen Kolonien hat Carrefour offenbar versucht, sich mit willigen palästinensischen Partnern reinzuwaschen.

Im August 2023 soll Carrefour mit einem palästinensischen Franchisenehmer, der Maslamani Group, vereinbart haben, Geschäfte in palästinensischen Städten im besetzten Westjordanland zu eröffnen.

Israelische Medien betonten die politische Motivation: i24 News stellte fest, dass „die Eröffnung von Filialen für palästinensische Kunden unter anderem darauf abzielen würde, die Spannungen mit arabischen Ländern wie Jordanien, Ägypten oder dem Libanon zu verringern, in denen der französische Einzelhändler präsent ist, aber eine negative Reaktion auf die Markteinführung von Carrefour in Israel erhielt.“

Es könnte auch als Deckmantel für Carrefour dienen, um Geschäfte in Israels Kolonialsiedlungen auf gestohlenem und militärisch besetztem palästinensischem Land im Westjordanland zu eröffnen.

Die BNC forderte die Maslamani Group sofort auf, jegliche Vereinbarung mit Carrefour zu kündigen, „da das französische Unternehmen an den groben Verstößen Israels gegen die Rechte unseres palästinensischen Volkes nach internationalem Recht beteiligt ist“.

Die BNC warnte, dass sie, falls die Maslamani Group einen Vertrag mit Carrefour abschließen sollte, „gezwungen sein werden, breite populäre und nationale Boykottkampagnen gegen die Gruppe auf lokaler und arabischer Ebene zu starten, wie wir es bereits gegen andere palästinensische Unternehmen getan haben, die darauf bestanden, mit israelischen oder internationalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die an Israels schwerwiegenden Verstößen gegen das Völkerrecht beteiligt sind.“

Es ist unklar, ob und wann die Carrefour-Geschäfte in palästinensischen Städten eröffnet werden. Im September 2023 schrieb die Maslamani Group, dass sie einen Einkaufsleiter einstelle, „um unser Team im Carrefour-Supermarkt zu verstärken“.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gehört Carrefour laut ihrer Website nicht zu den Marken, die die Maslamani Group vertritt. Eine Anfrage für eine Stellungnahme wurde an die Maslamani Group gesendet.

Der Rückzug von Carrefour aus Jordanien ermutigt Aktivisten nur, den Druck zu erhöhen.

Das BNC sagt, dass es weiterhin „zum Boykott aller Geschäfte aufruft, die die Marke Carrefour führen oder ihre Produkte verkaufen, bis die Majid Al Futtaim Group die vollständige Beendigung ihrer Partnerschaft mit der französischen Gruppe in der gesamten arabischen Welt bekannt gibt“.

„Wir fordern auch die emiratische Gruppe Al Futtaim auf, Druck auf ihren französischen Partner auszuüben, damit dieser seine Komplizenschaft bei den israelischen Verstößen gegen die Menschenrechte der Palästinenser beendet“, fügt die palästinensische Organisation hinzu.

